Агенты ГРУ Чепига и Мишкин, подозреваемые в подрыве складов во Врбетице, хотели взорвать покупателей оружия, - чешские СМИ

Два офицера российской военной разведки, Александр Мишкин, известный как "Александр Петров", и Анатолий Чепига, известный как "Руслан Боширов", были на месте взрыва в чешском Врбетице 15 октября 2014, за день до того, как склад боеприпасов взорвался. Отмечается, что был план подрыва покупателей чешского оружия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет чешское издание Lidovky.cz

Российских агентов, которых обвиняют в отравлении в Солсбери, на месте взрыва помогли выявить кадры с камер видеонаблюдения, пишет издание.

По информации одного из источников, агенты РФ проникли в здание 15 октября и заложили там взрывное устройство. Однако, скорее всего, оно взорвалось раньше, чем планировалось.

"Они заложили туда взрывчатку. Ловушка была для клиентов за рубежом, но, вероятно, взорвалась раньше. Вероятно, они хотели убить кого-то, кому предназначалось оружие. Это следственная версия", - заявил на условиях анонимности источник, близкий к следствию.

"У нас есть запрос о въезде этих двух человек с 2014 года, но мы выяснили, что они разыскиваются, только после проверки файла. Появился кадр с камер, и в прошлом году кто-то умный сказал себе, что где-то уже видел эту пару ", - рассказал Lidovky.cz офицер с большим опытом работы из чешского сообщества безопасности.

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Напомним, накануне правительство Чехии объявило о высылке из ЧР 18 сотрудников российского посольства в ЧР, которых считают сотрудниками СВР и ГРУ.

Также полиция объявила в розыск в связи со взрывами в 2014 году на складах боеприпасов в Чехии двух граждан России, известных как "туристы из Солсбери", они пытались отравить в 2018 году Скрипалей.