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Агенты ГРУ Чепига и Мишкин, подозреваемые в подрыве складов во Врбетице, хотели взорвать покупателей оружия, - чешские СМИ

Агенты ГРУ Чепига и Мишкин, подозреваемые в подрыве складов во Врбетице, хотели взорвать покупателей оружия, - чешские СМИ

Два офицера российской военной разведки, Александр Мишкин, известный как "Александр Петров", и Анатолий Чепига, известный как "Руслан Боширов", были на месте взрыва в чешском Врбетице 15 октября 2014, за день до того, как склад боеприпасов взорвался. Отмечается, что был план подрыва покупателей чешского оружия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет чешское издание Lidovky.cz

Российских агентов, которых обвиняют в отравлении в Солсбери, на месте взрыва помогли выявить кадры с камер видеонаблюдения, пишет издание.

По информации одного из источников, агенты РФ проникли в здание 15 октября и заложили там взрывное устройство. Однако, скорее всего, оно взорвалось раньше, чем планировалось.

"Они заложили туда взрывчатку. Ловушка была для клиентов за рубежом, но, вероятно, взорвалась раньше. Вероятно, они хотели убить кого-то, кому предназначалось оружие. Это следственная версия", - заявил на условиях анонимности источник, близкий к следствию.

"У нас есть запрос о въезде этих двух человек с 2014 года, но мы выяснили, что они разыскиваются, только после проверки файла. Появился кадр с камер, и в прошлом году кто-то умный сказал себе, что где-то уже видел эту пару ", - рассказал Lidovky.cz офицер с большим опытом работы из чешского сообщества безопасности.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Чехия обвинила Россию в подрыве склада боеприпасов и убийстве двух граждан в 2014 году. ФОТО

Напомним, накануне правительство Чехии объявило о высылке из ЧР 18 сотрудников российского посольства в ЧР, которых считают сотрудниками СВР и ГРУ.

Также полиция объявила в розыск в связи со взрывами в 2014 году на складах боеприпасов в Чехии двух граждан России, известных как "туристы из Солсбери", они пытались отравить в 2018 году Скрипалей.

взрыв (6815) Чехия (1742) ГРУ (87)


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Топ комментарии
+35
Поляки почти десять лет расследовали убийство Качинского и его свиту, теперь чехи раздуплились на седьмой год. Не знаю, что еще должно произойти в ЕС, чтобы евроимпотенты начали быстрее раздупляться.
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18.04.2021 15:46 Ответить
+13
Как аукнется, так и откликнется..
Власти Чехии намерены отказать рашистской госкорпорации "Росатом" в тендере на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы" на юго-востоке Чехии.

Пусть кацапы запасаются кизяками для жратвы.
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18.04.2021 15:48 Ответить
+11
Ну а чисто з практичної сторони.
Яка зараз впевненність, що ординці при будівництві не всунуть якусь радіокеровану міну в реактор?
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18.04.2021 16:30 Ответить
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Поляки почти десять лет расследовали убийство Качинского и его свиту, теперь чехи раздуплились на седьмой год. Не знаю, что еще должно произойти в ЕС, чтобы евроимпотенты начали быстрее раздупляться.
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18.04.2021 15:46 Ответить
У них виходять з грошей, а коли припече то почнуть гадати швидше.
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18.04.2021 15:56 Ответить
Про поляков. Не забываем. что после смерти Качинского и еще почти ста лучших руководителей в стране, выгодополучателем оказался тогдашний премьер-министр Туск, который позднее возглавил ЕС.
Не все поляки хорошие, но и не все они плохие.
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18.04.2021 18:10 Ответить
что интерестно, Туск не поляк.
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18.04.2021 18:55 Ответить
Не ну чисто Штирлиц и Бонд.. По всей Европе наследили... А на пресс конференции выглядели полными идиотами. Или теперь " Мишкина чепига" это обобщенное название для российских шпионов, диверсантов и отравителей.
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18.04.2021 15:47 Ответить
За кожну опреацію, у чешському Врбетіце , Британському Солсберрі, є укази про нагородження. Впевнений. Можливо мають статус героїв Росії.
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18.04.2021 15:53 Ответить
Как аукнется, так и откликнется..
Власти Чехии намерены отказать рашистской госкорпорации "Росатом" в тендере на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы" на юго-востоке Чехии.

Пусть кацапы запасаются кизяками для жратвы.
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18.04.2021 15:48 Ответить
Ну а чисто з практичної сторони.
Яка зараз впевненність, що ординці при будівництві не всунуть якусь радіокеровану міну в реактор?
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18.04.2021 16:30 Ответить
да, удивительно что эта история стала активно оглашаться через почти 7 лет!
ну типа чехи сразу не знали что произошло! типа нидеры не знают, кто сбил Боинг!

и тянут кота за я*ца столько лет!
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18.04.2021 15:49 Ответить
ЛюбітЄли шпілЄй і в чехів наслідили.
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18.04.2021 15:54 Ответить
давно уже этих двоих прикопали в тундре. засветились по полной, а ***** такие свидетели не нужны.
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18.04.2021 15:54 Ответить
та ладно прикопали, гіркіна і того не угрохали. вони ссикають відверто в очі всього світу
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18.04.2021 15:58 Ответить
Гиркин - часть их сегодняшней игры. А эти двое - использованные дырявые кондомы.
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18.04.2021 16:02 Ответить
та якої нафіг там гри, якщо почнуть спецуру свою прибирать не за зраду у-родіни, а отфонарно, то колеги небіжчиків можуть і реально взбрикнутись
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18.04.2021 17:59 Ответить
согласен, свидетелипо правилам конторы - в мешки по частям
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18.04.2021 21:07 Ответить
Агенты ГРУ Чепига и Мишкин, подозреваемые в подрыве складов во Врбетице, хотели взорвать покупателей оружия, - чешские СМИ - Цензор.НЕТ 2447
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18.04.2021 16:04 Ответить
Агенти ГРУ Чепіга та Мишкін, підозрювані в підриві складів у Врбетіце, хотіли підірвати покупців зброї, - чеські ЗМІ - Цензор.НЕТ 7690
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18.04.2021 16:54 Ответить
десь у 2019 у верховній раді зелена пліснява утворила комісію по підриву складів ВСУ, в ній верховодять арахамія і місіс попінс (рішення поки що немає), остання десь рік назад віщувала, що їх підірвав порох. от і інформація для роздумів цих кренделів з комісії, якщо вони ще думають. - це операція прикриття для мішкіних чепіг чи дії арахамії (друга козиря), скоріше це прикриття в інтересах рейха. І хочеться задати питання місіс попінс -яка тепер її позиція Всезнайство ГРУ базується на шпигунах в оборонних відомствах. Колись в 2017 затримали за хабарництво перців з спецтехекспорту, то в одного знайшли повні особові справи керівництва СБУ часів пороха.
А щодо чехів. вони як і словаки, почали тихцем, без видимих скандалів, виводити з влади агентів впливу кремля, ці агенти впливу одночасно є проповідниками вакцини від російських менгелістів, і вони вийшли з тіні, як в Україні медведчук . За минулими повідомленнями преси рейха, голова офісу преза Чехії є давнім другом бувшого міністра РЖД Якуніна (вони разом навчались розвідці в Москві). А цей Якунін, член кооперативу "Озеро",полковник ФСБ по лінії НТР, старинний друг Путіна. А голова офісу земана до переходу туди був представником Газпрому в Чехії і фінансував дві кампанії Земана. Тому і гальмували.
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18.04.2021 18:12 Ответить
кислота их уже растворяет
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18.04.2021 18:34 Ответить
Ни один из взрывов складов в Украине не расследован должным образом . Чехи , хоть и через 7 лет, но довели расследование до логического завершения . Лучше позже , чем никогда .
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18.04.2021 18:46 Ответить
https://youtu.be/0d4jFhV9JrI
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18.04.2021 19:21 Ответить
Агенти ГРУ Чепіга та Мишкін, підозрювані в підриві складів у Врбетіце, хотіли підірвати покупців зброї, - чеські ЗМІ - Цензор.НЕТ 2686
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18.04.2021 23:27 Ответить
 
 