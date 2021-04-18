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Новости
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Необходим временный запрет на въезд россиян в ЕС. Надо заморозить все визы, - экс-президент Эстонии Ильвес

Необходим временный запрет на въезд россиян в ЕС. Надо заморозить все визы, - экс-президент Эстонии Ильвес

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес предлагает запретить гражданам России въезд на территорию ЕС.

Об этом он написал в своем Twitter, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Вероятно необходим временный запрет на все визиты из России, я говорю о любых визитах. До вторжения в Крым эти люди высокомерно требовали безвизового режима с Евросоюзом. Надо просто заморозить все визы, кроме экстренных случаев в семье. На кону безопасность Европы. Достаточно", — резюмировал экс-президент.

Читайте также: Если Россия вздумает атаковать Эстонию, то может потерять Петербург, а также Омск и Томск, - экс-президент страны Ильвес

Как сообщалось, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия в ходе контрольной проверки успешно перебросила к западных границам две армии и три соединения ВДВ.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Также 8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

13 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной.

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Париж обсудил ситуацию с безопасностью на востоке Украины с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как позже сообщила пресс-служба Меркель, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров призвали Россию отвести от границы с Украиной переброшенные туда войска.

По итогам переговоров также стало известно, что ближайшее заседание советников лидеров стран Нормандской четверки состоится 19 апреля.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак утверждает, что во время переговоров Зеленского с Меркель и Макроном никаких предложений, которые выходили бы за рамки интересов Украины, даже не звучало. В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что международное сообщество должно очертить "четкие красные линии" в отношениях с Россией.

Автор: 

виза (1240) запрет (1708) россия (96267) Евросоюз (17295) Ильвес Тоомас Хендрик (13)


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Топ комментарии
+50
орков из оркостана вообще нельзя никуда выпускать !
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18.04.2021 15:48 Ответить
+43
Респект президенту. Толковый мужик.
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18.04.2021 15:50 Ответить
+39
Почему временный?
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18.04.2021 15:49 Ответить
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орков из оркостана вообще нельзя никуда выпускать !
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18.04.2021 15:48 Ответить
впускать !
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18.04.2021 16:26 Ответить
НУ ВОТ первые пошли идеи...... а ведь если так сделать на месяц два то к следующему году будет много разных новых страна а вот РФэфии не будет....
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18.04.2021 16:57 Ответить
Почему временный?
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18.04.2021 15:49 Ответить
а ты думаешь, паРаша будет вечно?
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18.04.2021 15:52 Ответить
Нет ничего более постоянного, чем временное
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18.04.2021 17:11 Ответить
"Вероятно необходим временный запрет на все визиты из России, я говорю о любых визитах. ... Надо просто заморозить все визы, кроме экстренных случаев в семье. На кону безопасность Европы. Достаточно" (с)
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18.04.2021 15:50 Ответить
Я с 2014 года это говорю - персональные санкции не дают эффекта против эйфории "Крымнаш". Раз агрессивную войну, убийства, грабежи, разрушения, насилие, оккупацию и аннексию поддержало 86% россиян (активно), 10% не поддерживали, но и не возражали (т. е. поддержали пассивно) и всего 4% было против, то необходимо применение принципа коллективной ответственности за преступления государства.
Всем россиянам закрыть въезд в ЕС и другие страны Западной цивилизации + полное эмбарго на всё и вся + полная заморозка и конфискация всех активов граждан россии (в том числе тех, у кого двойное гражданство - до отказа от российского).
Что касается 4% "против" - их против - недостаточно активное против. Если ваше государство - преступник, то либо отказывайтесь от гражданства такого государства, либо берите в руки оружие и свергайте такую власть в Кремле. Иначе ваше "против" недостаточно для освобождения от принципа коллективной ответственности. В тому числе будет недостаточно, если когда-нибудь будет проводится международная военная операция против фашистской россии и осколки будут задевать эти самые 4%. Вы в том числе позволили этой власти стать властью и оставаться ею. Украинцы тоже ошиблись с Януковичем, но выкинули его, пусть и ценой крови - русским ничего не мешает то же самое сделать с путинской хунтой.

Вот это были бы санкции. Только теперь до этого доходят.
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18.04.2021 18:13 Ответить
Да там чуть другой расклад по этим санкциям. Все санкции вводятся с учетом того чтобы рубль не обвалился Дешевый рубль не выгоден миру Будет дешевым то и товары рф будут дешевыми А конвертируемая будет дорогой Потеряют экономики .... Товар их покупать не будут Русский же будут брать, любыми способами , в обход санкций Всегда такие найдутся потребили. Поэтому и санкции все эти для замыливания глаз мировому сообществу. А вот когда пойдут настоящие санкции тогда рашка сдуется.
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18.04.2021 18:49 Ответить
що там парашка експортує крім нафтогазопродуктів та побутової техніки( в Україну)......?
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18.04.2021 20:40 Ответить
Мова не лише про Україну Загально відомо що рашка поставщик лише сировині В Китай ліс...звідти мебельну продукцію Маючи стільки деревени роблять меблі з тирси
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18.04.2021 21:56 Ответить
Респект президенту. Толковый мужик.
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18.04.2021 15:50 Ответить
он уж не президент....
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18.04.2021 17:02 Ответить
Звание Президент, человек получает пожизненно, ну разве что, как у Януковича его отберут по решению суда.
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18.04.2021 18:03 Ответить
давно пора
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18.04.2021 15:51 Ответить
А когда экстренный случай...то бирку в ухо...что бы все видели...кто приперся....
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18.04.2021 15:51 Ответить
...одобрям!
Необходим временный запрет на въезд россиян в ЕС. Надо заморозить все визы, - экс-президент Эстонии Ильвес - Цензор.НЕТ 5346
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18.04.2021 15:54 Ответить
и в нос как туземцам
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18.04.2021 15:55 Ответить
И намордник. Росіянин приїхав у ЄС. Літо 2021.
Необходим временный запрет на въезд россиян в ЕС. Надо заморозить все визы, - экс-президент Эстонии Ильвес - Цензор.НЕТ 3841
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18.04.2021 16:42 Ответить
Тризуб на маске надо доработать. Геральдически наш малый герб выглядит немного иначе.
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18.04.2021 18:21 Ответить
Все "эксы" говорят очень умные вещи. Жаль, на посту никто ничего подобного заявить, а тем более сделать, не может.
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18.04.2021 15:51 Ответить
временный...лет на 50. хотя, надеюсь, паРаша столько не протянет.
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18.04.2021 15:51 Ответить
...и это правильно!
Необходим временный запрет на въезд россиян в ЕС. Надо заморозить все визы, - экс-президент Эстонии Ильвес - Цензор.НЕТ 4823
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18.04.2021 15:52 Ответить
чехи воткнули нож в спину, теперь эстонцы переняли эстафету - процесс пошел
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18.04.2021 15:52 Ответить
лучше топором по голове....гуманнее.
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18.04.2021 15:53 Ответить
так мы ж (по эрэфийским темникам) фсе сплошь нацисты и бЕндеровцы - так шо пусть помучаются
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18.04.2021 15:57 Ответить
Чехам бы и начать. Отличный повод есть. Заодно и все POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU POBYTU аннулировать для цапомордых.
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18.04.2021 16:51 Ответить
Закрити тих скажених, "запорєбріком"
Таки треба вивести морозостійких крокодилів.
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18.04.2021 15:52 Ответить
Мне нравится его предложение.
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18.04.2021 15:52 Ответить
...если быдло козломордое не умеет жить в мире с остальными, то пусть ходит в лаптях и лопухом подтирается.
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18.04.2021 15:52 Ответить
Зате сюди кацапи пхаються і ніхто не перймається
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18.04.2021 15:53 Ответить
"нет ничего более постоянного, чем временное" Альберт Джей Нок
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18.04.2021 15:54 Ответить
зашевелилась ЕВРОПА?))))) когда шмаленым запахло
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18.04.2021 15:54 Ответить
Необходим временный запрет на въезд россиян в ЕС. Надо заморозить все визы, - экс-президент Эстонии Ильвес - Цензор.НЕТ 1138
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18.04.2021 15:55 Ответить
Необходим временный запрет на въезд россиян в ЕС. Надо заморозить все визы, - экс-президент Эстонии Ильвес - Цензор.НЕТ 7044
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18.04.2021 15:58 Ответить
Я за. Завжди коли подорожую, то вибираю готелі де не має рашин швайн (руссо-туристо). Відпочивати з росіянами в одному готелі себе не поважати. Самі росіяни, котрі мають гроші, теж завжди стараються посилятися в готелі де не має тих же росіян
Росіян геть з Європи і усіх цивілізованих країн! Геть в стойло русу швайн!
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18.04.2021 16:00 Ответить
Необходим временный запрет на въезд россиян в ЕС. Надо заморозить все визы, - экс-президент Эстонии Ильвес - Цензор.НЕТ 2080
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18.04.2021 16:01 Ответить
Важливо!
Два удари по путинській Росії: https://www.youtube.com/watch?v=i0bqnsgKX-8 американський кіберспеціаліст Майкл Телен про "гарні" перспективи країни Кацапії.
Канал Newsader, Олександр Кушнарь.
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18.04.2021 16:02 Ответить
Чмырить паРашистов нужно постоянно, чтобы ватники Х.йла чувствовали презрение всего мира к ним за поддержку агрессии карлика и пакости кремля.
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18.04.2021 16:03 Ответить
якби ще русских вчилок вигнали, щоб із дітей совків не робили.
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18.04.2021 16:08 Ответить
Браво!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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18.04.2021 16:11 Ответить
Точно! Временно до полного исчезновения скрепоносных.
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18.04.2021 16:14 Ответить
Необходим временный запрет на въезд россиян в ЕС. Надо заморозить все визы, - экс -президент Эстонии Ильвес/ У кодлана Коломойского другие заботы. Чтобы израильским и российским мародёрам было удобнее дерибанить украинскую землю Украина намерена разрешить двойное гражданство. 05 Март, 2021 21:18
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18.04.2021 16:15 Ответить
Как в СССР -- железный зановес
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18.04.2021 16:17 Ответить
як бачимо у Європи є достатньо навіть не військового плану але дієвих важелів та заходів, щоб належно відповісти на кацапське "бряцькання зброєю", перекриття морських каналів, террористичні акти отруєнь, підривів, збиття літаків тощо. Було б тільки бажання, політична воля більшості країн ЄС. У Великобританії кацапи труять, в Берліні вбивають, в Чехії підривають склади з озброєнням. І поки що все сходить їм з рук.
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18.04.2021 16:18 Ответить
Ееее ееее ееее. Теперь у рашки тоже будет БЕЗвиз
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18.04.2021 16:27 Ответить
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18.04.2021 16:50 Ответить
А тем временем россияне ездят в Украину без виз дипломатические отношения не разорваны войны как будто и нет.
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18.04.2021 16:32 Ответить
А наш МИД всё телится Давно пора ввести визовый режим со страной агрессором Только по биометрическим.. Заодно и начали бы создавать свою базу данных на граждан страны агрессора ))))
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18.04.2021 16:41 Ответить
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/vyizd-v-********-z-rosiyi-zakonodavchi-novovvedennya-pravyla-neobhidni-dokumenty/#:~:text=%D0%97%D0%B0%20%D0%B4%D1%96%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC%2C%20%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%BD,%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%20%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B8%D1%82%D0%B8%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83.

Они сдают биометрию при въезде в Украину. И анкетки заранее заполняют, в результате чего могут быть развёрнуты на границе. Практически визовый режим по факту.
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18.04.2021 18:19 Ответить
Давно пора было этим свиньям запретить вход в цивилизованное общество. От них там кроме матюков, понтов и драк больше ничего не приходило - еще и убийства спонсированные ****** во всех странах - начиная от Саудовской Аравии и заканчивая Великобританией. Закрыть их в загоне, как бешенных собак.
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18.04.2021 16:43 Ответить
Умничка. Наконец-то. Выпишите ему премию Мира.
Нельзя пускать биомусор в нормальное общество.
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18.04.2021 16:50 Ответить
НЕОБХОДИМО КАСТРИРОВАТЬ ВСЕХ ПРОПУТИНСКИХ !)
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18.04.2021 17:00 Ответить
А зелёное чмо готово?
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18.04.2021 17:00 Ответить
Цікава ситуація може получитися
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18.04.2021 17:02 Ответить
А чому тимчасово? Хижак і вбивця повинен сидіти в клітці довічно.
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18.04.2021 17:07 Ответить
Козломордым есть где погулять - Венесуэла,Иран,Сирия,Сев.Корея.
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18.04.2021 17:14 Ответить
На перший погляд прибалтійці занадто радикальні у боротьби з рашизмом... Більш ніж навіть поляки. Але над якими країнами ще так обєспокоєнная Європа познущалась своєю залежністю від еСеСерії , кого як не Прибалтів, мабуть других після України, замішали на ватному гені рабства та рашизму . Вибачайте шановні росіяни за таку різкість , алу у масі своїх громадян або масою їх ви переважаєту в рашизмі!
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18.04.2021 17:34 Ответить
Мені іноді видається, прслідкувавших шлях радянського десидентства, не буерусь судити про імперські часи , але десидентами справжніми до рашистського імперіалізму (бо СССР це й була рашистська мперія) найчастіше були русскіє з українськими коріннями та євреї, окрім українців . Прібалтів так не винищували, хоча були й там свої "бандерівці":
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18.04.2021 17:43 Ответить
Русский диссидент закаканчивается там, где начинается украинский вопрос.
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18.04.2021 18:06 Ответить
Как потом выяснилось среди диссидентов было много гомосексуалистов и даже педофилов.
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18.04.2021 18:56 Ответить
Поразительная и несвойственная оперативность у єстонцев.
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18.04.2021 18:04 Ответить
не знаете вы эстонцев, а заодно и финнов, шведов. Это у вас кацапская пропаганда - всем народам ярлыки вешаете. Эстония сейчас впереди всех бывших республик интегрировались и превратила Эстонию в конфетку - ибо не воруют и верховенство права у них. и предмет зависти у кацапов
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19.04.2021 00:07 Ответить
Учите русский язык - вы просто продублировали мой же комментарий.
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19.04.2021 00:11 Ответить
Жестокое предложение. А если еще и США, страны Британского содружества и Япония поддержат...
Да после этого жизнь чиновников в РФ превратится в сплошной кошмар, из-за постоянных истерик ихних жён, дочерей и любовниц.
Пристрелить - гораздо гуманнее, чтобы не мучались.
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18.04.2021 18:06 Ответить
"Надо просто заморозить все визы, кроме экстренных случаев в семье."

Для экстренных случаев кремация + отправка в парашу посылкой (целиком или частично).
Не фуй парашникам шастать в ЕС даже в экстренных случаях.
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18.04.2021 18:13 Ответить
Им нужно чтобы кацапские дурни свергли неугодную им власть. Так что ни*** они не запретят. Недаром на днях Байден нес чушь про патриотический и гордый народ России, который так же как американцы хочет чтобы мир стал безопасным.
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18.04.2021 18:53 Ответить
Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес предлагает запретить гражданам России въезд на территорию ЕС. Источник: https://censor.net/ru/n3260452

ЗГОДЕН НА ВСІ 100 - ДОКИ МОСКАЛІ НЕ ЗАЛИШАТЬ КРИМ І ДОНБАС У
СПОКОЇ РОБИТИ ЇМ У ЄС НІЧОГО
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18.04.2021 19:00 Ответить
"Необходим временный запрет на въезд россиян в ЕС" - Это возмутительно! Только постоянный!!!
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18.04.2021 19:04 Ответить
О!!!
И это просто прекрасно. Роисяне должны сидеть на Роисе и не рыпаться.
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18.04.2021 22:15 Ответить
Маловероятно, из-за того, что это шенген и некоторые страны на туризме не захотят терять деньги. Эстония может прекратить выдавать визы россиянам, но ей сложно будет добиться, чтобы другие страны шенгена все сделали это. Коллективное принятие решений - это и плюс, и одновременно минус союзных государственных объединений.
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18.04.2021 22:46 Ответить
Депутат от Центристской партии http://rus.delfi.ee/temy/igor-kravchenko Игорь Кравченко ознакомился с предложением бывшего президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса и поделился своими мыслями по поводу такого высказывания на своей странице на https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=465825918177297&id=102460394513853 Facebook .

Эстонии катастрофически не везет с двумя вещами - погодой и президентами. Но если на первое мы повлиять никак не можем, второй параметр корректируется. А может, если такая непруха, то и вовсе стоило бы упразднить институт президенства в Эстонии?
Какая экономия расходов была бы. И не пришлось бы краснеть после каждой официальной речи, интервью и твитов как нынешних, так и бывших глав государств.
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19.04.2021 05:26 Ответить
 
 