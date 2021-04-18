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Новости Коронавирус и карантин
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Киев будет сотрудничать с Евросоюзом в вопросе создания совместимых сертификатов об иммунитете к коронавирусу, - Шмыгаль

Киев будет сотрудничать с Евросоюзом в вопросе создания совместимых сертификатов об иммунитете к коронавирусу, - Шмыгаль

Украина будет сотрудничать с Европейским Союзом в процессе создания совместимых украинского и европейского Цифровых сертификатов, подтверждающих наличие иммунитета к коронавирусу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Украина договорилась с Еврокомиссией о сотрудничестве над совместимостью украинского и европейского Цифровой сертификата об иммунитете к COVID-19. Соответствующие договоренности по моему поручению заключила вице-премьер Ольга Стефанишина во время встречи с вице-президентом Еврокомиссии Верой Юровой", - написал Шмыгаль.

Он отметил, что Цифровой сертификат ЕС будет подтверждать, что человек вакцинировался от коронавируса, излечился от него, а также сдал тесты.

"Совместимость украинского и европейского сертификата позволит украинцам беспрепятственно путешествовать по Европе", - подчеркнул премьер.

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