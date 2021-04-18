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Новости
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Чехия рассекретит материалы о взрыве на складе боеприпасов в 2014 году, в причастности к которому подозревают агентов РФ, - премьер Бабиш

Чехия рассекретит материалы о взрыве на складе боеприпасов в 2014 году, в причастности к которому подозревают агентов РФ, - премьер Бабиш

Власти Чехии рассекретят материалы о взрыве на складе боеприпасов, в причастности к которому подозревают сотрудников российских разведслужб.

Об этом заявил в интервью газете Lidovky.cz чешский премьер Андрей Бабиш, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, сначала в понедельник кабинет министров изучит материалы дела, собранные службой безопасности и информации Чехии (BIS), и будет их обсуждать.

"Досье будет обсуждаться в правительстве в понедельник, потому что другие министры его не видели, и я хочу, чтобы данные были рассекречены", - сказал Бабиш.

Он пообещал, что чехи затем получат возможность сами ознакомиться с рассекреченными документами. "Общественность сможет получить представление об этом", - отметил глава правительства.

В ответ на вопрос, будут ли предприняты дополнительные меры, он заявил, что считает адекватным ответом высылку 18 российских дипломатов.

Читайте также: Агенты ГРУ Чепига и Мишкин, подозреваемые в подрыве складов во Врбетице, хотели взорвать покупателей оружия, - чешские СМИ

Также он добавил, что уже проинформировал союзников в Европейском союзе и уведомил о деле председателя Евросовета Шарля Мишеля.

"Мы обязательно поговорим об этом на следующем заседании Совета", - добавил Бабиш.

Как сообщалось, накануне глава МИД Чехии Ян Гамачек принял решение выслать всех сотрудников российского посольства в Праге, которые были идентифицированы как офицеры российских спецслужб. Всего в списке 18 российских дипломатов. Кроме этого, правоохранители Чешской Республики запросили помощь в поиске двух лиц, которые в октябре 2014 года были на территории Чехии.

Взрывы во Врбетице произошли 16 октября 2014 года. Взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. В результате погибли два человека. Причина взрыва оставалась неизвестной, по одной из версий он случился из-за халатности рабочих.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что решение Праги выслать 18 дипломатов серьезно повредит двусторонним отношениям с РФ и анонсировал последующие ответные меры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Такие действия со стороны РФ не должны оставаться безнаказанными, - Кулеба поддерживает высылку Чехией российских дипломатов

Автор: 

боеприпасы (2363) взрыв (6815) Чехия (1742) дипломаты (639) Бабиш Андрей (36) ГРУ (87)


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Топ комментарии
+18
Бывший президент Эстонии предложил заморозить все европейские визы граждан РФ.

Скандал с возможной причастностью предполагаемых сотрудников ГРУ Александра Петрова и Руслана Боширова к взрывам на военных складах в Чехии грозит Москве серьезными последствиями. Министры иностранных дел стран ЕС обсудят эту тему на ближайшей встрече.

Экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес уже предложил взять «таймаут» по любым визитам россиян в Европу. «До вторжения в Крым эти люди [россияне] надменно требовали безвизового режима с ЕС. Надо просто заморозить все визы, кроме экстренных случаев в семье. На кону безопасность Европы. Хватит», - написал он в своем аккаунте в Twitter.
https://twitter.com/IlvesToomas/status/1383524714354593797?ref_src=twsrc%5Etfw April 17, 2021

Санитарный кордон и бетонную стену вокруг России строят с обеих сторон, причем ударными темпами. Путин пришел к логическому завершению своей политики. Чумной барак из России он все-таки сделал.

Кстати говоря, закрытая зона - не обязательный атрибут авторитарных режимов. Тот же Китай не слишком похож на демократию, но китайцы имеют возможность обмена с окружающим миром, отлично понимая, что закрытость - это не просто тупик, а неизбежная стагнация с последующей за ней катастрофой. У российской знати, может быть, это понимание присутствует, но она неспособна ни по деловым, ни по интеллектуальным качествам создать открытую экономику, сбалансированную с внутренними интересами. В итоге именно на них теперь и придется основной удар - это они вывозили наворованное в Европу и Штаты, и именно им теперь будет перекрыт въезд к своему имуществу. Обычных российских граждан отмена виз и визитов в Европу коснется в минимальной степени - не жили богато, незачем и начинать.

Любопытно, но теперь и пропаганда перестала вслух произносить речевки про гениальное российское руководство, упирая теперь на тезис: «нас все боятся». Психа с топором все будут опасаться, но от этого психом он не перестанет быть.
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18.04.2021 16:20 Ответить
+11
надеюсь это начало планомерного мочилова ***** конкретно и паРаши в целом, а не одинокий инцидент, как в Солсбери, заканчивающийся ничем.
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18.04.2021 16:11 Ответить
+10
Чехия рассекретит материалы о взрыве на складе боеприпасов в 2014 году, в причастности к которому подозревают агентов РФ, - премьер Бабиш - Цензор.НЕТ 8854
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18.04.2021 16:05 Ответить
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Чехия рассекретит материалы о взрыве на складе боеприпасов в 2014 году, в причастности к которому подозревают агентов РФ, - премьер Бабиш - Цензор.НЕТ 8854
показать весь комментарий
18.04.2021 16:05 Ответить
надеюсь это начало планомерного мочилова ***** конкретно и паРаши в целом, а не одинокий инцидент, как в Солсбери, заканчивающийся ничем.
показать весь комментарий
18.04.2021 16:11 Ответить
Бывший президент Эстонии предложил заморозить все европейские визы граждан РФ.

Скандал с возможной причастностью предполагаемых сотрудников ГРУ Александра Петрова и Руслана Боширова к взрывам на военных складах в Чехии грозит Москве серьезными последствиями. Министры иностранных дел стран ЕС обсудят эту тему на ближайшей встрече.

Экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес уже предложил взять «таймаут» по любым визитам россиян в Европу. «До вторжения в Крым эти люди [россияне] надменно требовали безвизового режима с ЕС. Надо просто заморозить все визы, кроме экстренных случаев в семье. На кону безопасность Европы. Хватит», - написал он в своем аккаунте в Twitter.
https://twitter.com/IlvesToomas/status/1383524714354593797?ref_src=twsrc%5Etfw April 17, 2021

Санитарный кордон и бетонную стену вокруг России строят с обеих сторон, причем ударными темпами. Путин пришел к логическому завершению своей политики. Чумной барак из России он все-таки сделал.

Кстати говоря, закрытая зона - не обязательный атрибут авторитарных режимов. Тот же Китай не слишком похож на демократию, но китайцы имеют возможность обмена с окружающим миром, отлично понимая, что закрытость - это не просто тупик, а неизбежная стагнация с последующей за ней катастрофой. У российской знати, может быть, это понимание присутствует, но она неспособна ни по деловым, ни по интеллектуальным качествам создать открытую экономику, сбалансированную с внутренними интересами. В итоге именно на них теперь и придется основной удар - это они вывозили наворованное в Европу и Штаты, и именно им теперь будет перекрыт въезд к своему имуществу. Обычных российских граждан отмена виз и визитов в Европу коснется в минимальной степени - не жили богато, незачем и начинать.

Любопытно, но теперь и пропаганда перестала вслух произносить речевки про гениальное российское руководство, упирая теперь на тезис: «нас все боятся». Психа с топором все будут опасаться, но от этого психом он не перестанет быть.
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18.04.2021 16:20 Ответить
К сожалению, удельный вес Эстонии в ЕС мизерный.
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18.04.2021 16:25 Ответить
Удельный вес Эстонии точно такой как и других стран. А вот вес Эстонии в "Кибер НАТО",намного выше большинства богатых стран Европы.
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18.04.2021 17:51 Ответить
Я о том, что не эстонцы определяют внешнюю политику ЕС. Увы.
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18.04.2021 18:49 Ответить
здравая мысль, жаль её поддержать не все и жаль что только в 2021 она родилась
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18.04.2021 18:34 Ответить
Ща рашисты запоют, что вакцинация вызывает приступы русофобии...
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18.04.2021 16:29 Ответить
лучше всего заставить козлячих выродков выплатить компенсацию за каждого убитого по миллиарду долларов + стоимость боеприпасов.
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18.04.2021 16:37 Ответить
Нет, не лучше. Это как индульгенция кремлядям. Заплатят и могут творить хрень дальше. Из за денег то до сих пор и не могут приструнить Россию. Бизнес аз южуал. Это позволяет пуйлу ничего не боятся и не переживать.
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18.04.2021 16:47 Ответить
А нам то , что ? путлера срочно нужно утилизировать , как самого опасного монстра -психопата !
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18.04.2021 17:15 Ответить
Чехія розсекретить матеріали про вибух на складі боєприпасів у 2014 році, в причетності до якого підозрюють агентів РФ, - прем'єр Бабіш - Цензор.НЕТ 5621
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18.04.2021 16:40 Ответить
Чехія розсекретить матеріали про вибух на складі боєприпасів у 2014 році, в причетності до якого підозрюють агентів РФ, - прем'єр Бабіш - Цензор.НЕТ 1469
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18.04.2021 16:50 Ответить
Посольство Росії в Чехії облили кетчупом

Чехія розсекретить матеріали про вибух на складі боєприпасів у 2014 році, в причетності до якого підозрюють агентів РФ, - прем'єр Бабіш - Цензор.НЕТ 3595
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18.04.2021 16:54 Ответить
"кетчуп" дуже на лайно схожий....
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18.04.2021 17:00 Ответить
судя по цвету - "якутский кетчуп™" ))
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18.04.2021 17:01 Ответить
"Взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности" - ракета средней дальности это несколько тонн, как минимум... ошибка специальная в весе боеприпасов или преднамеренная? може все таки тонн, а не кг.
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18.04.2021 16:59 Ответить
Без боеголовок, не?
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18.04.2021 18:29 Ответить
и без топлива... это просто металлолом никак не ракета.
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18.04.2021 21:59 Ответить
Вам виднее.
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19.04.2021 00:58 Ответить
10 тонн. В кг пишут специально для увеличения эффекта. И ракет средней дальности там вряд ли могло быть, ведь это не военный склад, вернее, склад торговца оружием, а какому частнику дадут ракетами средней дальности торговать? Для чехов там разница нет, там сам факт есть - атака на их территории. а вот бутусовцы специально пишут про "тысячи кг", чтобы выглядело, словно взрывы складов в Украине были похожи на взрывы в Чехии.
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18.04.2021 22:41 Ответить
Чехія розсекретить матеріали про вибух на складі боєприпасів у 2014 році, в причетності до якого підозрюють агентів РФ, - прем'єр Бабіш - Цензор.НЕТ 3842
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18.04.2021 17:01 Ответить
не пойму, Чехия действительно только сейчас закончила расследование, или они все это знали, и молчали 6 лет, а сейчас вдруг начали гиперактивность??
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18.04.2021 17:15 Ответить
Можливо як і поляки відносно катастрофи літака Качинського. Сподіваюся чехи докладно проінформують.
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18.04.2021 17:21 Ответить
ой смотрите как бы они сами не рассказали сидя с чешским пивов по чешским ресторанам....
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18.04.2021 17:17 Ответить
А в Украине взрывы складов с боеприпасами до сих пор не раскрыты . Нерадивые прапорщики и назначенные " стрелочники" - итог всех расследований .
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18.04.2021 18:38 Ответить
Московские нацисты гадят где только могут
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18.04.2021 18:41 Ответить
 
 