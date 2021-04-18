Чехия рассекретит материалы о взрыве на складе боеприпасов в 2014 году, в причастности к которому подозревают агентов РФ, - премьер Бабиш
Власти Чехии рассекретят материалы о взрыве на складе боеприпасов, в причастности к которому подозревают сотрудников российских разведслужб.
Об этом заявил в интервью газете Lidovky.cz чешский премьер Андрей Бабиш, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По его словам, сначала в понедельник кабинет министров изучит материалы дела, собранные службой безопасности и информации Чехии (BIS), и будет их обсуждать.
"Досье будет обсуждаться в правительстве в понедельник, потому что другие министры его не видели, и я хочу, чтобы данные были рассекречены", - сказал Бабиш.
Он пообещал, что чехи затем получат возможность сами ознакомиться с рассекреченными документами. "Общественность сможет получить представление об этом", - отметил глава правительства.
В ответ на вопрос, будут ли предприняты дополнительные меры, он заявил, что считает адекватным ответом высылку 18 российских дипломатов.
Также он добавил, что уже проинформировал союзников в Европейском союзе и уведомил о деле председателя Евросовета Шарля Мишеля.
"Мы обязательно поговорим об этом на следующем заседании Совета", - добавил Бабиш.
Как сообщалось, накануне глава МИД Чехии Ян Гамачек принял решение выслать всех сотрудников российского посольства в Праге, которые были идентифицированы как офицеры российских спецслужб. Всего в списке 18 российских дипломатов. Кроме этого, правоохранители Чешской Республики запросили помощь в поиске двух лиц, которые в октябре 2014 года были на территории Чехии.
Взрывы во Врбетице произошли 16 октября 2014 года. Взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. В результате погибли два человека. Причина взрыва оставалась неизвестной, по одной из версий он случился из-за халатности рабочих.
Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что решение Праги выслать 18 дипломатов серьезно повредит двусторонним отношениям с РФ и анонсировал последующие ответные меры.
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Скандал с возможной причастностью предполагаемых сотрудников ГРУ Александра Петрова и Руслана Боширова к взрывам на военных складах в Чехии грозит Москве серьезными последствиями. Министры иностранных дел стран ЕС обсудят эту тему на ближайшей встрече.
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https://twitter.com/IlvesToomas/status/1383524714354593797?ref_src=twsrc%5Etfw April 17, 2021
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