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Новости Украина - НАТО
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Россия всячески пытается сорвать предоставление Украине ПДЧ в НАТО, - офис президента Польши

Россия всячески пытается сорвать предоставление Украине ПДЧ в НАТО, - офис президента Польши

Россия своими действиями у восточных границ Украины пытается не допустить предоставление Украине Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО.

Об этом заявил председатель бюро международной политики президента Польши Кшиштоф Щерский в воскресенье в эфире польского телеканала TVP.INFO, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформа.

"Украина пытается получить на ближайшем саммите НАТО План действий по членству ... Сейчас Россия пытается остановить процесс открытия дверей для Украины в НАТО", - подчеркнул Щерский.

Он отметил, что похожая ситуация была в 2008 году, когда Грузия и Украина пытались получить ПДЧ и в связи с этой ситуацией тогда резко выросла напряжение на линии Россия-Грузия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европе нужны сильные и демократические Украина и Беларусь, - глава канцелярии президента Польши Щерский

По его убеждению, сейчас Россия "использует войска с политической целью, чтобы оказывать давление на Украину". Впрочем, как отметил Щерский, такая ситуация "очень легко может выйти из-под контроля".

Как отметил представитель канцелярии президента Польши, эскалация в российско-украинском конфликте повышает ставки в игре на линии НАТО-Россия и США-Россия.

В то же время Щерский заверил, что Польша сейчас может считать себя в безопасности, поскольку Варшава имеет союзнические гарантии о коллективной обороне, а подразделения стран НАТО дислоцируются на территории страны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня отмена санкций против России была бы ошибкой, - глава канцелярии президента Польши Щерский

НАТО (10105) ПДЧ (137) Польша (8518) Щерский Кшиштоф (22)


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Топ комментарии
+24
НАТО - это игра в долгую. А вот статус non-NATO Major Ally of the US - цель вполне реальная, и в сравнительно малый срок.
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18.04.2021 17:21 Ответить
+16
Когда будет нужно, то Венгрии скажут ЦЫЦ, и она заткнётся. Не такой уж ценный член для НАТО эта Венгрия.
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18.04.2021 17:34 Ответить
+14
Помню 2008 год. Украина была близка к свободе и безопасности, как никогда. Но тогда явные агенты Кремля в Украине всякие Добкины, Шуфричи и другая многочисленная шваль из партии регионов подняли просто беспрецедентный вой и быстро все свернули.
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18.04.2021 17:20 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
давайте говорить прямо, НАТО само как бы не очень радо. Взять одну венгрию хотя бы...
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18.04.2021 17:17 Ответить
НАТО - это игра в долгую. А вот статус non-NATO Major Ally of the US - цель вполне реальная, и в сравнительно малый срок.
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18.04.2021 17:21 Ответить
реальная, только теоретически. Потому что США об этом даже речи не ведет...
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18.04.2021 17:32 Ответить
https://emerging-europe.com/news/ukraine-set-to-be-granted-major-non-nato-ally-status/ The Embassy of Ukraine in the US has said that a draft bill has been presented at the US House of Representatives that would grant Ukraine the status of "major non-NATO ally" until the country becomes a full member of the Transatlantic military alliance.
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18.04.2021 17:35 Ответить
я правильно понял, что законопроект был внесен 2 года назад, а воз и ныне там?
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18.04.2021 17:41 Ответить
Так.Пока не рассматривался.
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18.04.2021 17:43 Ответить
одна венгрия это как бы не НАТО
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18.04.2021 17:24 Ответить
Так голосуют же все члены НАТО. И любая страна НАТО может заблокировать вступление.
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18.04.2021 17:30 Ответить
Когда будет нужно, то Венгрии скажут ЦЫЦ, и она заткнётся. Не такой уж ценный член для НАТО эта Венгрия.
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18.04.2021 17:34 Ответить
Саме так, заради України, тому що Угорщина, це тягар для НАТО із застарілою, маленькою та небоєздатною армією, тоді як Україні у рази більш цінний актив.
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18.04.2021 17:50 Ответить
конечно, но почему Вы решили, что остальные члены НАТО не смогут закрутить венгрии бейцы так, что она слово "нет" забудет на долго ?
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18.04.2021 17:36 Ответить
кацапа,нато гораздо легче решать свои вопросы,имея Украину в своем составе .тогда зверь будет блокирован в своей берлоге.
оттого и вся эта паника у *****...
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18.04.2021 17:45 Ответить
потому что венгрия несколько раз блокировала какие-то ничего не значащие встречи, и никто ей не закрутил бейцы...
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18.04.2021 17:42 Ответить
потому и не крутили, что "не значащие"
когда старшие решат, что пора принимать - венгрии сообщат как ей голосовать
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18.04.2021 18:18 Ответить
Не кормите эту русскую свинью.
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18.04.2021 17:44 Ответить
І це єдина країна, яка потенційно може заблокувати вступ, але всі ми розуміємо, що такі рішення приймають меджори, а не країни типу Угорщини. Якщо буде прийнято рішення, то проголосують як скажуть.
А якщо вже ні, то у них є конкретна умова чому вони ставлять палки у колеса, а саме статус угорської на закарпатті, який можна затвердити і скасувати після вступу. Профіт )
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18.04.2021 17:56 Ответить
а нато не торопится
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18.04.2021 17:18 Ответить
НАТО делает то что ему выгодно
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18.04.2021 18:19 Ответить
Польша сейчас может считать себя в безопасности, поскольку Варшава имеет союзнические гарантии

Ага... Ну-ну.. Какие вы все смелые пока нычкаритесь за спиной Украины..
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18.04.2021 17:19 Ответить
Чехи тоже так считали
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18.04.2021 17:21 Ответить
Помню 2008 год. Украина была близка к свободе и безопасности, как никогда. Но тогда явные агенты Кремля в Украине всякие Добкины, Шуфричи и другая многочисленная шваль из партии регионов подняли просто беспрецедентный вой и быстро все свернули.
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18.04.2021 17:20 Ответить
стучитесь вас откопают
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18.04.2021 17:22 Ответить
Перша проблема що ці діячі на волі, тому ми й не в НАТО.
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18.04.2021 18:49 Ответить
https://ria.ru/20210418/nato-1728826103.html

НАТО поддержала Чехию в расследовании против России
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18.04.2021 17:23 Ответить
Россия всячески пытается сорвать предоставление Украине ПДЧ в НАТО, - офис президента Польши - Цензор.НЕТ 10
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18.04.2021 17:23 Ответить
Гебнявый кровожадный паук опутал своей кровавой паутиной весь 🌍 мир , кроты , гниды предатели берут деньги террриста ***** ,не стесняясь ! Саркози ,Шредер , Орбан , земан , поляк , который замял теракт с Качинским
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18.04.2021 17:25 Ответить
***** стало аналогом ким чен ына ... размахивая ядерной дубиной , с криками а ну отойдите , я дурак ! пытается изменить ситуацию на международной арене в пользу рашке , но тщетно , хотя для своих граждан северную корею он всё таки успешно строит
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18.04.2021 17:26 Ответить
Ну так, ну так, але не варта забувати, що після другої світової американці з англійцями віддали Польщу сталіну, не дивлячись на союзницькі договори і навіть не дивлячись на те, що власне в другу світову Англія і Франція вступили виконуючи, хоча і дуже специфічно, союзницькі обов'язки перед Польщею.
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18.04.2021 17:26 Ответить
Это бред ,кацапский ******** никакого отношения к НАТО не имеет и если в НАТО есть воля ,то ВСЕМ глубоко насрать на ватные истерики .
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18.04.2021 17:29 Ответить
Вместе с волей в НАТО есть и бюргеры с жабоедами. И за свой толстый кусок российского масла они будут бороться.
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18.04.2021 17:34 Ответить
Россия увидела след США в выдворении своих дипломатов из Чехии
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18.04.2021 17:33 Ответить
Еще один мальчик, убитый украинским дроном.Росія всіляко намагається зірвати надання Україні ПДЧ у НАТО, - офіс президента Польщі - Цензор.НЕТ 3521
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18.04.2021 17:34 Ответить
Так вот как они выглядят, эти московитские "росичи"....
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18.04.2021 17:52 Ответить
😂
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18.04.2021 18:04 Ответить
Ну сама рашка-парашка ніякого впливу в НАТО не має, крім як висловити свою позицію... Хто ж допомагає паРАШЦІ в реалізації її забаганок - ПРАВИЛЬНО !! Країни, що впливають на прийняття рішення в НАТО( члени НАТО) А конкрено - ХТО ? Німці і Французи... А для чого ? А дже паРАШКА відкрито позіціонує себе - ВОРОГОМ НАТО і якщо на боці паРАШКИ грають німці і французи... то хто вони насправді в НАТО - ПРАВИЛЬНО !! Члени, що намагаються розвалит НАТО з середини... А навіщо їм це потрібно ? Мабудь тому, що вони активно корумпуються - паРАШЕЮ... і повільно дрейфують в сторону > паРАШІ
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18.04.2021 17:41 Ответить
Значит Украину нужно принимать.. Если хотите это будет " одной из санкций".. а то платежной системой грозят.. вот " санкция" всем санкциям санкция.
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18.04.2021 17:46 Ответить
Доля України залежить від амбіції людини ,яка стоїть одним кроком у небуття ,ці всі палаци,гроші без ліку там непотрібні,і слава збірника земель там не ціниться ,а прокляття за вбивство людей, там треба давати відповідь .
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18.04.2021 17:55 Ответить
Тут треба ще згадати бабу-руїну Йулю. Ця скотиняка теж виступала проти нашого вступу.
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18.04.2021 19:32 Ответить
 
 