Россия всячески пытается сорвать предоставление Украине ПДЧ в НАТО, - офис президента Польши

Россия своими действиями у восточных границ Украины пытается не допустить предоставление Украине Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО.

Об этом заявил председатель бюро международной политики президента Польши Кшиштоф Щерский в воскресенье в эфире польского телеканала TVP.INFO, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформа.

"Украина пытается получить на ближайшем саммите НАТО План действий по членству ... Сейчас Россия пытается остановить процесс открытия дверей для Украины в НАТО", - подчеркнул Щерский.

Он отметил, что похожая ситуация была в 2008 году, когда Грузия и Украина пытались получить ПДЧ и в связи с этой ситуацией тогда резко выросла напряжение на линии Россия-Грузия.

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По его убеждению, сейчас Россия "использует войска с политической целью, чтобы оказывать давление на Украину". Впрочем, как отметил Щерский, такая ситуация "очень легко может выйти из-под контроля".

Как отметил представитель канцелярии президента Польши, эскалация в российско-украинском конфликте повышает ставки в игре на линии НАТО-Россия и США-Россия.

В то же время Щерский заверил, что Польша сейчас может считать себя в безопасности, поскольку Варшава имеет союзнические гарантии о коллективной обороне, а подразделения стран НАТО дислоцируются на территории страны.

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