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Новости Агрессия России против Украины
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Деэскалация на украинско-российской границе зависит от Москвы, - глава МИД Франции Дриан

Деэскалация на украинско-российской границе зависит от Москвы, - глава МИД Франции Дриан

Урегулирование напряженной ситуации на украинско-российской границе зависит от руководства РФ, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Нужна деэскалация. Нужно, чтобы президент Путин подал сигналы снижения напряженности в этом регионе", - сказал глава французского МИД в воскресенье в интервью телеканалу "Франс 3", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

По его словам, развертывание российских сил вблизи восточной границы Украины, на территории временно оккупированного Россией Крыма и в Азовском море, создавшее сложную ситуацию на украинско-российской границе, подтверждает т.н. "авторитарный дрейф" в России.

"Все это неприемлемо. По крайней мере, потому что существуют заключенные соглашения, которые называются минскими соглашениями. Есть дискуссионный форум, называемый "нормандским форматом", в который входят Германия, Франция, Украина и Россия и через который пытаемся продвинуться. Известно, по какому пути надо следовать", - отметил Ле Дриан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Настойчиво прошу предотвратить рост напряженности на Донбассе, - Папа Римский Франциск

Он напомнил о визите в Париж президента Украины Владимира Зеленского, который встречался с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, и уточнил, что главе украинского государства была выражена солидарность относительно территориальной целостности Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франция призвала Россию через ОБСЕ пояснить мотивы передвижения войск возле границы с Украиной

Франция (3545) Донбасс (26958) Ле Дриан (88)


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Топ комментарии
+8
Да , та Вы Что , - Только что Узнали , - У нас война с 2014 года , и зажаты со всех сторон и война на нашей территории , а сказать с кем , - с россиянами чистокровными . А что они в нас Делают вы не догадываетесь Европейские Политики в лице мида Франции.
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18.04.2021 17:48 Ответить
+6
и еще немножко шить...
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18.04.2021 17:54 Ответить
+5
На 8му році війни України з паРАШЕЮ до деяких французьких політиків почало доходити.. До жирафів швидше дійшло б, бо у них шия 2а метри...
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18.04.2021 17:58 Ответить
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Да , та Вы Что , - Только что Узнали , - У нас война с 2014 года , и зажаты со всех сторон и война на нашей территории , а сказать с кем , - с россиянами чистокровными . А что они в нас Делают вы не догадываетесь Европейские Политики в лице мида Франции.
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18.04.2021 17:48 Ответить
https://twitter.com/logsvi1

хло чекає 21 квітня, шоб піти великою війною?..

https://twitter.com/logsvi1 Валерий https://twitter.com/logsvi1 @logsvi1 https://twitter.com/logsvi1/status/1383758408189235207 2 ч

21-го апреля 2021-го года (21 века) в небесную область "Серебрянные врата" войдет Марс, то есть планета войны. Учитывая веру "элит" в магические обряды, это вызывает "легкую" настороженность.
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18.04.2021 17:52 Ответить
Як Яніна з Кондратюком шматують українськоватну какую разніцу! РАНДЕВУ.

https://www.youtube.com/watch?v=m0lWSL8yRPc
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18.04.2021 17:52 Ответить
Гончаренко теж задніх не пасе https://www.youtube.com/watch?v=7geCljd_Gjk
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18.04.2021 17:58 Ответить
Так але він політик , й мабуть з великим майбутнім . Але Яніна з Запоріжжя Кондратюк з Херсону та обоє з шоубізнесу та кіно...
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18.04.2021 18:02 Ответить
тю, яка різниця, хто в якій сфері і звідки. ось у тебе прапорець один, а не відповідає тому, що у тебе голові.
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18.04.2021 18:15 Ответить
І Цимбалюк пале вату: вже хабалка із еха чітко розуміє, що вона не Русская, а Расіянка. І я особисто промиваю їм мізки на цю тему. https://www.youtube.com/watch?v=UK81FDvPShg
ефект наліцо. а я теж ні журналіст, ні депутат.
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18.04.2021 18:28 Ответить
я думаю, что любой посетитель форума Цензор, смог бы работать Министром Иностранных дел Франции..
а непревзойденный Igor L, во время работы Министром, мог бы еще подрабатывать таксистом..
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18.04.2021 17:52 Ответить
и еще немножко шить...
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18.04.2021 17:54 Ответить
міністром то зможе,а от жаб їсти ...
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18.04.2021 18:34 Ответить
моЦкву стереть с лица земли ,тогда ничего от них зависеть не будет ...
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18.04.2021 17:53 Ответить
На 8му році війни України з паРАШЕЮ до деяких французьких політиків почало доходити.. До жирафів швидше дійшло б, бо у них шия 2а метри...
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18.04.2021 17:58 Ответить
немного не по теме,но тоже касается Франции

https://twitter.com/ivanchenko27457 Поганка

Важливо!!!! Очікувано !!!!!
Францію накрили аномальні морози для квітня неочікувано ( для них ) -8 по цельсію.
Втрати сільхосп виробників більше 30 відсотків нового урожаю
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18.04.2021 17:59 Ответить
Франція найобєпокєніша підстилка Москви
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18.04.2021 18:03 Ответить
французи цілуються з рейхом ще з грудня 1944 року, коли де голль заключив із сталіним договір про дружбу. Саркозі завжди діяв в інтересах рейху, вони йому платили через каддафі, зараз його судять за прийом хабарів, і лепениха "получала" також. І все вспливе проти мікрона. А цей перець стурбований, однак віщує - все в руках рейха. А гундосий поц с павліном не знають про це ? а цей візит свідчить про те, що мікрон все таки "предявив" поцу умови фюрера - виконуй те, що ви наобіцяли з павліном. А ми з миколою платоновичем подивимось чи прощати вас чи ні ! пресконфер поца саме про це свідчить. вся європа приколюється, насміхається з клоунів.
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18.04.2021 18:35 Ответить
Результат зустрічі мікрона з ослом рівно 0.Мабуть ,думали-гадали, разом в який ще 0 )(уйлу заглядати ...А туди нема чого дивитись,потрібно РГД впхати.
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18.04.2021 18:40 Ответить
бесконторольное ядерное государство для мира, как обезьяна с гранатой для окружающих и попробуйте докажите обратное.
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18.04.2021 18:56 Ответить
Это не "украинско-российская граница".
Это территория Украины!
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18.04.2021 19:32 Ответить
 
 