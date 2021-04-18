Деэскалация на украинско-российской границе зависит от Москвы, - глава МИД Франции Дриан
Урегулирование напряженной ситуации на украинско-российской границе зависит от руководства РФ, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.
"Нужна деэскалация. Нужно, чтобы президент Путин подал сигналы снижения напряженности в этом регионе", - сказал глава французского МИД в воскресенье в интервью телеканалу "Франс 3", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По его словам, развертывание российских сил вблизи восточной границы Украины, на территории временно оккупированного Россией Крыма и в Азовском море, создавшее сложную ситуацию на украинско-российской границе, подтверждает т.н. "авторитарный дрейф" в России.
"Все это неприемлемо. По крайней мере, потому что существуют заключенные соглашения, которые называются минскими соглашениями. Есть дискуссионный форум, называемый "нормандским форматом", в который входят Германия, Франция, Украина и Россия и через который пытаемся продвинуться. Известно, по какому пути надо следовать", - отметил Ле Дриан.
Он напомнил о визите в Париж президента Украины Владимира Зеленского, который встречался с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, и уточнил, что главе украинского государства была выражена солидарность относительно территориальной целостности Украины.
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хло чекає 21 квітня, шоб піти великою війною?..
https://twitter.com/logsvi1 Валерий https://twitter.com/logsvi1 @logsvi1 https://twitter.com/logsvi1/status/1383758408189235207 2 ч
21-го апреля 2021-го года (21 века) в небесную область "Серебрянные врата" войдет Марс, то есть планета войны. Учитывая веру "элит" в магические обряды, это вызывает "легкую" настороженность.
https://www.youtube.com/watch?v=m0lWSL8yRPc
ефект наліцо. а я теж ні журналіст, ні депутат.
а непревзойденный Igor L, во время работы Министром, мог бы еще подрабатывать таксистом..
https://twitter.com/ivanchenko27457 Поганка
Важливо!!!! Очікувано !!!!!
Францію накрили аномальні морози для квітня неочікувано ( для них ) -8 по цельсію.
Втрати сільхосп виробників більше 30 відсотків нового урожаю
Это территория Украины!