Деэскалация на украинско-российской границе зависит от Москвы, - глава МИД Франции Дриан

Урегулирование напряженной ситуации на украинско-российской границе зависит от руководства РФ, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Нужна деэскалация. Нужно, чтобы президент Путин подал сигналы снижения напряженности в этом регионе", - сказал глава французского МИД в воскресенье в интервью телеканалу "Франс 3", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, развертывание российских сил вблизи восточной границы Украины, на территории временно оккупированного Россией Крыма и в Азовском море, создавшее сложную ситуацию на украинско-российской границе, подтверждает т.н. "авторитарный дрейф" в России.

"Все это неприемлемо. По крайней мере, потому что существуют заключенные соглашения, которые называются минскими соглашениями. Есть дискуссионный форум, называемый "нормандским форматом", в который входят Германия, Франция, Украина и Россия и через который пытаемся продвинуться. Известно, по какому пути надо следовать", - отметил Ле Дриан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Настойчиво прошу предотвратить рост напряженности на Донбассе, - Папа Римский Франциск

Он напомнил о визите в Париж президента Украины Владимира Зеленского, который встречался с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, и уточнил, что главе украинского государства была выражена солидарность относительно территориальной целостности Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франция призвала Россию через ОБСЕ пояснить мотивы передвижения войск возле границы с Украиной