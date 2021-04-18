Террористы с начала суток 5 раз обстреливали украинские позиции из 120-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников, с целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "С начала этих суток зафиксировано 5 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

В частности, недалеко от поселка Водяное в Донецкой области, противник открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Террористы обстреливают украинские позиции под Горловкой из гранатометов. ВИДЕО

В пригороде Старогнатовки и Авдеевки враг совершил обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Широкино российские оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов, а у Песков - из стрелкового оружия. Боевых потерь среди наших защитников нет.

Обо всех нарушениях со стороны вооруженных формирований российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минувшие сутки ранен воин, 17 нарушений режима тишины. Террористы стреляли из противотанковой пушки у Новомихайловки, - ООС