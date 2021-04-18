Террористы с начала суток 5 раз обстреливали украинские позиции из 120-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия, - штаб ООС
Российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников, с целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "С начала этих суток зафиксировано 5 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
В частности, недалеко от поселка Водяное в Донецкой области, противник открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра.
В пригороде Старогнатовки и Авдеевки враг совершил обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вблизи населенного пункта Широкино российские оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов, а у Песков - из стрелкового оружия. Боевых потерь среди наших защитников нет.
Обо всех нарушениях со стороны вооруженных формирований российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ".
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Что делать? Как успокоить народ?
Правильно - надо вопить о наступлении укров.