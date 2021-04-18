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Новости Агрессия России против Украины
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Террористы с начала суток 5 раз обстреливали украинские позиции из 120-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия, - штаб ООС

Террористы с начала суток 5 раз обстреливали украинские позиции из 120-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников, с целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "С начала этих суток зафиксировано 5 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

В частности, недалеко от поселка Водяное в Донецкой области, противник открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра.

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В пригороде Старогнатовки и Авдеевки враг совершил обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Широкино российские оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов, а у Песков - из стрелкового оружия. Боевых потерь среди наших защитников нет.

Обо всех нарушениях со стороны вооруженных формирований российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ".

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обстрел (27982) Донбасс (26958) боевые действия (4350) операция Объединенных сил (6766)


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Экономика в жопе. Цены растут со второй космической.
Что делать? Как успокоить народ?
Правильно - надо вопить о наступлении укров.
Від початку доби 18 квітня ворог 5 разів порушив перемир'я, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7720
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18.04.2021 18:11 Ответить
Від початку доби 18 квітня ворог 5 разів порушив перемир'я, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6559
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18.04.2021 18:26 Ответить
Пишіть будь-ласка в заголовку, що ВТРАТ НЕМАЄ..Це головне.Дякую.
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18.04.2021 18:43 Ответить
 
 