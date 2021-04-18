В Польше не готовили и не будут готовить никаких покушений на Лукашенко, - Щерский

Польша не планировала и не планирует участвовать в покушении на президента Беларуси Александра Лукашенко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил председатель бюро международной политики президента Польши Кшиштоф Щерский, реагируя на сообщение ФСБ России о подготовке, якобы, участников будущего покушения на Лукашенко в США и Польше, сообщает Укринформ со ссылкой на TVP.INFO

"Польша никогда не планировала, не принимала, не принимает и не будет принимать участия в каких покушениях на Александра Лукашенко. Если кто-то, господин Александр Лукашенко, рассказывает вам такие вещи, то он вас обманывает! ", - подчеркнул Щерский.

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ФСБ РФ в субботу сообщил, что граждане Беларуси Юрий Зенкович и Александр Федута планировали "осуществление военного переворота в Беларуси по сценарию "цветных революций" с привлечением местных и украинских националистов, а также физическое уничтожение Лукашенко". Также в российской спецслужбе заявили, что перед приездом в Москву Зенкович "провел консультации в США и Польше".

Напомним, ФСБ России совместно с КГБ Беларуси задержали граждан РБ Юрия Зянковича и Александра Федуту, якобы "планировавших осуществление военного переворота" в своем государстве и устранение Александра Лукашенко.