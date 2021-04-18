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Новости
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В Польше не готовили и не будут готовить никаких покушений на Лукашенко, - Щерский

В Польше не готовили и не будут готовить никаких покушений на Лукашенко, - Щерский

Польша не планировала и не планирует участвовать в покушении на президента Беларуси Александра Лукашенко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил председатель бюро международной политики президента Польши Кшиштоф Щерский, реагируя на сообщение ФСБ России о подготовке, якобы, участников будущего покушения на Лукашенко в США и Польше, сообщает Укринформ со ссылкой на TVP.INFO

"Польша никогда не планировала, не принимала, не принимает и не будет принимать участия в каких покушениях на Александра Лукашенко. Если кто-то, господин Александр Лукашенко, рассказывает вам такие вещи, то он вас обманывает! ", - подчеркнул Щерский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко уверен, что руководство США распорядилось его устранить

ФСБ РФ в субботу сообщил, что граждане Беларуси Юрий Зенкович и Александр Федута планировали "осуществление военного переворота в Беларуси по сценарию "цветных революций" с привлечением местных и украинских националистов, а также физическое уничтожение Лукашенко". Также в российской спецслужбе заявили, что перед приездом в Москву Зенкович "провел консультации в США и Польше".

Напомним, ФСБ России совместно с КГБ Беларуси задержали граждан РБ Юрия Зянковича и Александра Федуту, якобы "планировавших осуществление военного переворота" в своем государстве и устранение Александра Лукашенко.

Беларусь (7923) Лукашенко Александр (3618) переворот (312) Щерский Кшиштоф (22)


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Топ комментарии
+11
Пуцин лякає Луку... . сам же його і вб'є.
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18.04.2021 18:37 Ответить
+5
У Польщі не готували і не готуватимуть жодних замахів на Лукашенка, - Щерський - Цензор.НЕТ 7899
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18.04.2021 18:55 Ответить
+4
Бульбафюрер совсем ку-ку, кому вы , нужны с плешивым , ботоксным ****** ! Конечно было-бы отлично , но мировые лидеры ………
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18.04.2021 18:40 Ответить
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Пуцин лякає Луку... . сам же його і вб'є.
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18.04.2021 18:37 Ответить
У Польщі не готували і не готуватимуть жодних замахів на Лукашенка, - Щерський - Цензор.НЕТ 7899
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18.04.2021 18:55 Ответить
https://mobile.twitter.com/kameniar_ua

https://mobile.twitter.com/kameniar_ua Каменяр @kameniar_ua

https://mobile.twitter.com/kameniar_ua https://mobile.twitter.com/kameniar_ua



Коли в 2020 розвивались події в Білоруській ССР, то ми стверджували, що так званий "народний протест" - є штучною руснявою хуньою, метою якої є загнати вусатого підараса в стійло. Бо вусатий підарас сситься і не готовий втрачати владу. Тож вітаю малобілоруських dебіло-"патріотів".
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18.04.2021 19:03 Ответить
Хто-б сумнівався... Я про це відразу писать став про це, коли побачив цю "ліваруцію вихідного дня...". Навіть анекдот написав:
- В Беларуси революция!!!
- Да какая нахрен «революция»!…Обычный «праздник непослушания»… Побесятся да по домам разойдутся, драники жарить…
Ох, і ображалися!!!...
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18.04.2021 21:54 Ответить
В Польше не готовили и не будут готовить никаких покушений на Лукашенко, - Щерский

Вот набирают же таких баранов на такую работу.. И зарабатывают они, наверное, не хуже многих. ****, это ж сколько мозгов нужно иметь, чтобы вот в таком случае придумать официально оправдываться.
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18.04.2021 18:38 Ответить
Отож. Сами не могут, так киллера найдите. Весь мир сбросится.
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18.04.2021 18:57 Ответить
Бульбафюрер совсем ку-ку, кому вы , нужны с плешивым , ботоксным ****** ! Конечно было-бы отлично , но мировые лидеры ………
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18.04.2021 18:40 Ответить
Лука на подпевке у Путина. а у всіх головняк опротестовувати все, що вони мелять.
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18.04.2021 19:32 Ответить
Очень жаль!
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18.04.2021 18:41 Ответить
Kto tego potrzebuje? Wkrótce sam umrze.

Jak mówi stare polskie przysłowie - nie dotykaj tego gówna, to nie śmierdzi.
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18.04.2021 18:42 Ответить
Два брата-акробата... Пууу-Лукашескууу
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18.04.2021 18:43 Ответить
Нах тот маразматик кому нужен...
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18.04.2021 18:48 Ответить
а зря
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18.04.2021 18:51 Ответить
оно столько брешет про покушения на себя
что надо таки ему поверить и сказку сделать былью
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18.04.2021 18:51 Ответить
семилетние отчаянные попытки пуйла
узаконить вооруженный захват и оккупацию Крыма
и представить вооруженный захват и оккупацию части Луганской и Донецкой областей Украины, как её внутренний конфликт- увенчались только бессмысленными убийствами населения Украины на Востоке Украины и полным провалом внешней политики кремля , а закончатся полным развалом паРаши на двадцать отдельных самостоятельных государств !
Так вже є і так вже - будє !
Слава Україні !
Героям - СЛАВА !!!
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18.04.2021 18:51 Ответить
В бульбофюрера мания... мания давно, она не излечимая... то он против своего народа с автоматом выходит... то ему видется покушение... - неадекват полнейший.
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18.04.2021 18:52 Ответить
агенты влияния пашут
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18.04.2021 20:54 Ответить
нужен-ненужен, а много душ загубил
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18.04.2021 19:09 Ответить
Отработанный материал, ********** заменит на какую-то моль.
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18.04.2021 19:09 Ответить
лука чертяка )))
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18.04.2021 19:19 Ответить
Лукашенку треба уважніше придивитися до долі Хафізулли Аміна в Афганістані, а не звинувачувати захід. Хоча мені видається, що там уже повна паранойя.
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18.04.2021 20:03 Ответить
Зачем Лукашенко отдал государство Беларусь Московии?
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18.04.2021 20:05 Ответить
Гнидний старий пердун лукашеску геть поплив, зганьбив на весь світ білорусів і їх країну тепер залишилось параноїти і поносити, чим далі тим більше.
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18.04.2021 20:17 Ответить
зря он ответил
теперь это уже ОПРАВДАНИЕ в королевстве кривых зеркал
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18.04.2021 20:45 Ответить
а дарма ...
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18.04.2021 22:27 Ответить
А какие ваши доказательства?
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19.04.2021 01:44 Ответить
 
 