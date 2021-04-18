В Польше не готовили и не будут готовить никаких покушений на Лукашенко, - Щерский
Польша не планировала и не планирует участвовать в покушении на президента Беларуси Александра Лукашенко.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил председатель бюро международной политики президента Польши Кшиштоф Щерский, реагируя на сообщение ФСБ России о подготовке, якобы, участников будущего покушения на Лукашенко в США и Польше, сообщает Укринформ со ссылкой на TVP.INFO
"Польша никогда не планировала, не принимала, не принимает и не будет принимать участия в каких покушениях на Александра Лукашенко. Если кто-то, господин Александр Лукашенко, рассказывает вам такие вещи, то он вас обманывает! ", - подчеркнул Щерский.
ФСБ РФ в субботу сообщил, что граждане Беларуси Юрий Зенкович и Александр Федута планировали "осуществление военного переворота в Беларуси по сценарию "цветных революций" с привлечением местных и украинских националистов, а также физическое уничтожение Лукашенко". Также в российской спецслужбе заявили, что перед приездом в Москву Зенкович "провел консультации в США и Польше".
Напомним, ФСБ России совместно с КГБ Беларуси задержали граждан РБ Юрия Зянковича и Александра Федуту, якобы "планировавших осуществление военного переворота" в своем государстве и устранение Александра Лукашенко.
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Коли в 2020 розвивались події в Білоруській ССР, то ми стверджували, що так званий "народний протест" - є штучною руснявою хуньою, метою якої є загнати вусатого підараса в стійло. Бо вусатий підарас сситься і не готовий втрачати владу. Тож вітаю малобілоруських dебіло-"патріотів".
- В Беларуси революция!!!
- Да какая нахрен «революция»!…Обычный «праздник непослушания»… Побесятся да по домам разойдутся, драники жарить…
Ох, і ображалися!!!...
Вот набирают же таких баранов на такую работу.. И зарабатывают они, наверное, не хуже многих. ****, это ж сколько мозгов нужно иметь, чтобы вот в таком случае придумать официально оправдываться.
Jak mówi stare polskie przysłowie - nie dotykaj tego gówna, to nie śmierdzi.
что надо таки ему поверить и сказку сделать былью
узаконить вооруженный захват и оккупацию Крыма
и представить вооруженный захват и оккупацию части Луганской и Донецкой областей Украины, как её внутренний конфликт- увенчались только бессмысленными убийствами населения Украины на Востоке Украины и полным провалом внешней политики кремля , а закончатся полным развалом паРаши на двадцать отдельных самостоятельных государств !
Так вже є і так вже - будє !
Слава Україні !
Героям - СЛАВА !!!
теперь это уже ОПРАВДАНИЕ в королевстве кривых зеркал