"Байден дает Кремлю возможность одуматься", - Чалый о "мягких" санкциях США против РФ

Валерий Чалый, украинский дипломат, посол Украины в Соединенных Штатах Америки в 2015-2019 годах, рассказал о том, почему санкции США в отношении России такие мягкие.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в эфире телеканала Настоящее Время.

Чалый заявил: "Прежде всего, отношения между Россией и Соединенными Штатами Америки на самом низком уровне со времен холодной войны. И причина не в Вашингтоне – причина в Кремле. К сожалению, все это продолжается. Санкции, которые ввели Соединенные Штаты, были абсолютно прогнозируемые. Более того, я видел американские СМИ – они там появились, то есть для того, чтобы смягчить эмоции в Москве. Я вам скажу одну вещь: я знаю, не просто ожидал, а знаю, что санкции могли быть жестче".

По его словам даже санкции, которые касаются государственного долга РФ приняты в наиболее легкой форме. А также одновременно создана платформа для дальнейших санкций.

"Вообще-то в этом пакете, который был действительно концентрированный, и он не касался только Украины – там были разные вопросы российских атак против Соединенных Штатов, то есть это очень серьезная вещь, это уже прямые атаки во время выборов, по вопросам поощрения убийств американских солдат, это кибератаки – то есть это очень серьезные вещи. Поэтому США отреагировали, но оставили возможность к каким-то дальнейшим дипломатическим действиям – это главное. Почему-то все комментаторы обращали внимание на серьезность пакета, что это следующий виток эскалации. Я, например, оценил это совершенно по-другому. Я думаю, что как раз Америка оставляет России, Владимиру Путину, Кремлю какую-то еще возможность одуматься, просто одуматься", - подчеркнул Чалый.

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