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Новости Санкции против России
14 065 77

"Байден дает Кремлю возможность одуматься", - Чалый о "мягких" санкциях США против РФ

Валерий Чалый, украинский дипломат, посол Украины в Соединенных Штатах Америки в 2015-2019 годах, рассказал о том, почему санкции США в отношении России такие мягкие.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в эфире телеканала Настоящее Время.

Чалый заявил: "Прежде всего, отношения между Россией и Соединенными Штатами Америки на самом низком уровне со времен холодной войны. И причина не в Вашингтоне – причина в Кремле. К сожалению, все это продолжается. Санкции, которые ввели Соединенные Штаты, были абсолютно прогнозируемые. Более того, я видел американские СМИ – они там появились, то есть для того, чтобы смягчить эмоции в Москве. Я вам скажу одну вещь: я знаю, не просто ожидал, а знаю, что санкции могли быть жестче".

По его словам даже санкции, которые касаются государственного долга РФ приняты в наиболее легкой форме. А также одновременно создана платформа для дальнейших санкций.

"Вообще-то в этом пакете, который был действительно концентрированный, и он не касался только Украины – там были разные вопросы российских атак против Соединенных Штатов, то есть это очень серьезная вещь, это уже прямые атаки во время выборов, по вопросам поощрения убийств американских солдат, это кибератаки – то есть это очень серьезные вещи. Поэтому США отреагировали, но оставили возможность к каким-то дальнейшим дипломатическим действиям – это главное. Почему-то все комментаторы обращали внимание на серьезность пакета, что это следующий виток эскалации. Я, например, оценил это совершенно по-другому. Я думаю, что как раз Америка оставляет России, Владимиру Путину, Кремлю какую-то еще возможность одуматься, просто одуматься", - подчеркнул Чалый. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": США пригрозили России последствиями, если Навальный умрет

Байден Джо (2795) санкции (11500) Чалый Валерий (473)


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Топ комментарии
+26
Одуматься? Чалый сам вряд ли в это верит. Кацапа может заставить задуматься только удар между рогов. Всё остальное только даёт ему уверенность в собственных силах.
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18.04.2021 19:16 Ответить
+24
Патологический убийца не может одуматься - он может думать только о новых убийствах.
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18.04.2021 19:05 Ответить
+23
2047 год. Америка заявила, что продолжает давать возможность Кремлю одуматься и и не нарушать международные договоренности. И подтверждает, что никогда не признает Германию, Францию, Норвегию, Польшу, Чехию и все остальные бывшие европейские страны республиками в составе РФ. Как не признает и границу посреди Атлантического океана.
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18.04.2021 19:13 Ответить
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Сім років думає, вистачить.
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18.04.2021 19:01 Ответить
оставляют шанс на очередную "перезагрузку" как при Обаме после оккупации части Грузии и бойни в Чечне..
США каждые 20 - 30 лет спасали Империю, СССР, а после РФ от распада...
вон с тех еще времен..

"Байден дает Кремлю возможность одуматься", - Чалый о "мягких" санкциях США против РФ - Цензор.НЕТ 4918
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18.04.2021 19:06 Ответить
Це заборонена в паРаші картина Айвазовського.
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18.04.2021 19:55 Ответить
Вообще-то картина в Вашингтоне висит, и запретить её русня не может
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18.04.2021 20:05 Ответить
США и РИ в своё время крепко дружили против Британской империи. Что то похожее было и в отношениях США-Совок до 2-й мировой.
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18.04.2021 19:57 Ответить
Какая бойня в чечне при обаме была?
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18.04.2021 20:51 Ответить
"Особенно впечатляет картина "Раздача продовольствия", где видим несущуюся русскую тройку, груженную продовольствием. А на ней крестьянин, гордо размахивающий американским флагом. Жители деревни в ответ машут платками и шапками, а некоторые, упав в придорожную пыль, молятся Богу и воздают хвалу Америке за помощь. Мы видим необычайную радость, восторг и нетерпение голодных людей.

Картины, написанные Айвазовским, категорически были запрещены показу публике в России. Императора раздражало настроение народа, переданное на художественных полотнах. А также они служили напоминанием его никчемности и несостоятельности, кинувшей страну в пучину голода.

Айвазовский на рубеже 1892-1893 годов отправился в Америку и увез с собой неугодные для российской власти картины. Во время этого визита живописец преподнес свои работы в знак благодарности за помощь России в дар вашингтонской галерее Коркорана. С 1961 по 1964 годы эти полотна были выставлены в Белом доме по инициативе Жаклин Кеннеди. А в 1979 году они попали в частную коллекцию в Пенсильвании и долгие годы были не доступны просмотру. А в 2008 году на аукционе Sotheby's обе исторических картины Айвазовского были проданы за 2,4 миллиона долларов одному из меценатов, который тут же передал их в галерею Коркорана, что в Вашингтоне.

Ко всему вышесказанному хочется добавить - эти полотна, написанные художником в 1892 году, не были разрешены к просмотру и в современной России."
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18.04.2021 21:14 Ответить
Шизанутых изолируют , болезнь прогрессирует и он становится неуправляемым

Крокодил не думает , когда видит слабого кролика !
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18.04.2021 19:20 Ответить
Це слабкість Бідона. США вже не ті що були раніше. Тепер всім керує Китай.
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18.04.2021 19:56 Ответить
"Байден дает Кремлю возможность одуматься", - Чалый о "мягких" санкциях США против РФ

Конечно. Это ж Вова сегодня утром отчебучил. Ещё толком не понятно, что происходит. А вдруг он нечаянно?
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18.04.2021 19:02 Ответить
да шо ж такое. о ***** невзоров правильно сказал и оно не одумается
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18.04.2021 19:05 Ответить
про бутерброд обоссанный все комментарии поудаляли - одни крестики остались. Цензура запрещает плохо отзываться об очередном проекте ФСБ...
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18.04.2021 19:41 Ответить
Патологический убийца не может одуматься - он может думать только о новых убийствах.
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18.04.2021 19:05 Ответить
ПаРаша ман'як, а ман'як ніколи не одумується, він робть те, що йому жуки в голові підказують, тільки після океанів власної крові може паРаша одуматись!

Власноі крові!
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18.04.2021 19:10 Ответить
2047 год. Америка заявила, что продолжает давать возможность Кремлю одуматься и и не нарушать международные договоренности. И подтверждает, что никогда не признает Германию, Францию, Норвегию, Польшу, Чехию и все остальные бывшие европейские страны республиками в составе РФ. Как не признает и границу посреди Атлантического океана.
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18.04.2021 19:13 Ответить
кацапье размечталось о границе посреди атлантики .
как бы не провели вам границу по полярному кругу...шоб пол года света белого не видели
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18.04.2021 19:30 Ответить
Слушай, если ты дебил то это навсегда.
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18.04.2021 19:35 Ответить
а по моему мне даже тягаться нечего с твоим постом https://censor.net/ru/comments/locate/3260469/01921460-3aa3-7156-921f-f34af464f361
https://censor.net/ru/comments/locate/3260469/01921460-3aa3-7156-921f-f34af464f361ерхний левел.
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18.04.2021 20:36 Ответить
Якщо дерьмократи залишаться при владі, то так і буде.
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18.04.2021 19:37 Ответить
К большому сожалению.
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18.04.2021 19:41 Ответить
У недомерков типа Вовы Пу, Наполеона, Гитлера, Бубочки - комплекс неполноценности. Они стремятся компенсировать недостающий размер местью нормальным людям. Пробраться во власть и сделать всем херово. Так шо только ликвидация, черенком от лопаты.
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18.04.2021 19:15 Ответить
У Наполеона для своего времени был нормальный рост. Из-за большой головы он казался маленьким.
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18.04.2021 19:39 Ответить
Ты шо ли, Бубочка? Ясный пень. По сравнению с доисторической макакой ты и впрям гигант.
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18.04.2021 20:00 Ответить
Йододефицитный, читать научись!
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18.04.2021 20:34 Ответить
Одуматься? Чалый сам вряд ли в это верит. Кацапа может заставить задуматься только удар между рогов. Всё остальное только даёт ему уверенность в собственных силах.
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18.04.2021 19:16 Ответить
Так это и есть задача дипломатии, какие претензии?
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18.04.2021 19:37 Ответить
Какого калибра планируете патроны выпускать?
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18.04.2021 20:07 Ответить
Нет, ти верещиш где патронный завод, а не спрашиваешь.
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18.04.2021 20:41 Ответить
Не кизди.
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18.04.2021 20:45 Ответить
Молодец, хорошо лизнул ))))
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18.04.2021 19:16 Ответить
при Трампе такого не было
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18.04.2021 19:19 Ответить
Лівак лівака не образить. Байден буде багато погрожувати на словах, а на ділі робити все щоб не злити рашу. Х..ло це розуміє.
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18.04.2021 19:36 Ответить
Это у вас ***** левак? Точно? И какие именно левые идеи он продвигает?
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18.04.2021 19:39 Ответить
Это игра в доброго и злого полицейского. Обоих изображает Байден.
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18.04.2021 19:37 Ответить
Дедушка не помнит что было вчера, вот и мечется.
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18.04.2021 22:41 Ответить
Байден уже длительное время дает возможность кремлевскому комуно-фашисту шанс сохранить воровское рыло, но привыкший к безнаказанному разбою преступник потерял страх, весь цивилизованный мир он считает частью своего 140хмлн двуногого скота, а себя считает вяликим международным чабаном.
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18.04.2021 19:41 Ответить
Ой, нашли кого, чтоб одуматься, а чем он может думать???
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18.04.2021 19:42 Ответить
Ну вот сейчас инвесторам и дается время избавиться от токсичных активов. Кто это не понял - тот плохой инвестор, сам себе злой буратино, фраер, которого погубила жадность.
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18.04.2021 20:32 Ответить
После того,как "грозный на словах" Байден дал рашистскому оккупанту возможность одуматся,тот начал стягивать войска вокруг границы Украины
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18.04.2021 19:52 Ответить
Все правильно, когда ***** не одумается и Байдену придется влупить санкции по полной, Байдена уже не получится упрекнуть в русофобии или какой другой предвзятости. Байден предложил ***** выбор и все последствия - результат этого выбора.
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18.04.2021 19:56 Ответить
А не слишком ли много этих "мягких" санкций? Может быть, если бы сразу впаяли им по полной, то и результат не пришлось бы ждать семь лет?
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18.04.2021 20:07 Ответить
О еще один)))тебе что то лично сша должны?
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18.04.2021 20:57 Ответить
голуб миру - 2.
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18.04.2021 20:09 Ответить
Все понятно: мир - дружба - перезагрузка!!!
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18.04.2021 20:46 Ответить
Санкції будуть суттєвими, коли Раша підчистить Україну під НУЛЬ. Нема України - нема проблем!

_____________
Навіть не знаю, хто гірше - відвертий ворог, або зрадливий друг?
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18.04.2021 20:49 Ответить
Ванек нема друзей, каждый сам за себя
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18.04.2021 20:56 Ответить
Помиляєшся, Віталію. Україну підтримують на заході. Нам самим треба у себе порядок наводити - гнати п'яту колону в загон, а разом з ними і всіх крадунів, що зараз при владі.
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18.04.2021 21:01 Ответить
Не путай яичницу с божьим даром, на западе ********** исключительно за гроши, если не веришь почитай условия вступления Украины в ЕС, ошалеешь, и да у меня как у украинца ценности намногт лучше чем в ЕС, но есть одно но, я вот всю жизнь платил налоги с 1995 года, но такие как кучма, порошенко, ющенко, янукович продали меня за зеленые бумажки)))
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18.04.2021 21:13 Ответить
Не, ну Чалому ж надо как-то оправдывать не весьма результативное насчёт практической пользы для Украины благостное прогревание своей жопы в тёплом кресле уютного кабинета посла в Соединённых Штатах.
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18.04.2021 20:50 Ответить
У поцреотов сша рвутся пуканы,
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18.04.2021 20:55 Ответить
байден, макрон, меркель, зеленские очень удобные люди для путина, в реализации его сценария. Он увидел в этих товарищах полную мягкотелость.
Наблюдайте, профанацию санкций, уменьшения финансово-военной помощи Украине.
Не слушай слова грозные, смотри на дела.
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18.04.2021 21:19 Ответить
лучший способ заставить зверя одуматься это дать нам эффективное оружие.

на сильных не нападают, поэтому только оружие и сила может заставить зверя не напасть.

а незначительные санкции это демонстрация слабости.
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18.04.2021 21:23 Ответить
В англійський пресі всплив компромат на сина байдена, коли він був в Україні простітутки наркотики і т.д., хто злив зрозуміло, одразу відмінили захід кораблів і почали зїзджати із серйозних санкцій... Хто знає які ще фотокадри є у Ху...ла на євро і американьску еліту, багато хто їздив на секс туризм в колишнє СНД... і не завжди по дєвочкам...
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18.04.2021 21:23 Ответить
байден- гельмінт з дупи карлика (як і гнучкий абама)
есмінці розвернулися на Гібралтар
Велика війна БУДЕ.

Готуйте зброю, самооргнізовуйтесь.
Добре було б змінити головнокомендувача на будь-ког з фронтовиків
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18.04.2021 21:27 Ответить
За 300 років кацапи не отямились а дехто усе сподівається.... а може й правда "дибили бл#дь"...
Кацап оговтується тільки після гарної, цилющої пи#дюліни!
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18.04.2021 21:37 Ответить
Для того, что бы начать раздавать ********, Байдену сначала надо развязать себе руки. Далеко не все американские политики, в том числе однопартийцы Байдена в восторге от перспективы усиления противостояния с кацапстаном. Байдену им нужно показать, что без ******** никак не обойтись.
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18.04.2021 22:12 Ответить
Як що досі (Молдова, Чечня×2, Грузія, Україна, Сірія) не зрозуміли то вже не зрозуміють, або щось ($$$$$$$$$$) заважає "зрозуміти" .
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18.04.2021 22:59 Ответить
Як нас вчили в університеті, =PR - це не, що говориш, а ЯК говориш=. От від подачі інфи у потрібному (комусь) руслі і формується =думка= пересічних, яким, що вклали у черепну коробку - те вони і долдонять. А ще коли в пересічних абсолютно нема пам*яті (ну, ні грама) - взагалі джек-пот. Ліпи з того пластиліну все, що хочеш.
1. http://nrcu.gov.ua/news.html?newsID=73951
США видворять 60 російських дипломатів через "справу Скрипаля" 26.03.2018 р., 17:25

Сполучені Штати прийняли рішення вислати з країни 60 російських дипломатів та закрити генконсульство РФ в Сіетлі.
І видворили.
2. https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2753307-ssa-vveli-novi-sankcii-proti-rosii-cerez-otruenna-skripaliv.html
Президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження нових санкцій проти Росії через отруєння Сергія Скрипаля та його доньки у Солсбері, що включають заборону надання позик та кредитів, будь-якої фінансової чи технічної допомоги. - 02.08.2019 21:58

https://hromadske.ua/posts/kongres-ssha-uzgodiv-pravku-yaka-*************-sankciyi-proti-rosijskogo-derzhborgu

Палата представників Конгресу США узгодила поправку до бюджету країни на наступний бюджетний рік, у якій міститься заборона американським громадянам та компаніям купувати російські облігації державного боргу.

(І таке було - Міністерство фінансів США в п'ятницю, 29 вересня, оголосило про https://www.dw.com/uk/%D1%85%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%94-%D1%96-%D1%85%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%94-%D0%B2%D1%96%D0%B4-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9-%D1%81%D1%88%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97/a-39846789 посилення фінансових санкцій проти російських банків та енергетичних компаній через конфлікт Росії з Україною, передає агенція AFP. Американський мінфін скоротив термін погашення їхніх облігацій, якими дозволено торгувати американським особам та установам)

Я ще не мала часу проаналізувати, здається, зараз додали просто держ.облігації в рублях. Тоді були в доларах.
Зате кинулося в вічі - Джо Байден підготував нові масштабні санкції проти росії
https://zaxid.net/bayden_pidgotuvav_novi_masshtabni_sanktsiyi_proti_rosiyi_n1517407
коли всі якраз говорять про те, що вони =м*які= і =обмежені=. PR в дії.
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18.04.2021 21:57 Ответить
Але риторика така, що один - кака, а другий - =святий=. Найбільше мене засмучує тупість всіляких діячів, які публічно і відкрито заявляють про =проукраїнську адміністрацію= Байдена, як протиставлення акцентують на його неймовірному =розумінні= України. Йолопи. Україна має двопартійну підтримку у Штатах і так казати - то плювати в республіканську партію, представники якої намагалися допомагати і підтвердити діями свою підтримку. Але ж «експерти», «аналітики» і «диплЬОмати».
У мене такий характер, що я зовсім не маю того, щоб донестями захоплюватися кимось (та ще й бездумно), жодних кумирів чи ідолів. І коли я читаю вже півроку оці всі патетичні панегирики, враження, що коменти реально з дурки і психи (як на карикатурах) стрибають на ліжках раденькі ...
Я розглядаю все під зовсім іншим кутом (і воліла б помилитися, але підстав для цього поки що не маю).
х**ло розпочало свої маневри якраз від обрання =животворящого= (не шукала, коли почалися перші повідомлення). Після розмови 27.01. вони продовжилися, після промугуканого =вбивці= (с) - значно посилилися. Це- факт.
=козак= озвався (отямився) вже тоді, коли про це кричала Україна, Європа і НАТО - в квітні. Мені цікаво, чи це було 1. Абсолютним ігноруванням країни, яку персонаж обіцяв зробити пріорітетом своєї зовнішньої політики
"Я хотів би зробити Україну пріоритетом зовнішньої політики США. https://www.bbc.com/ukrainian/news-54866118
Про пріоритетність українського питання у разі свого обрання президентом Байден оголосив в https://www.cfr.org/article/joe-biden інтерв'ю Раді з міжнародних відносин ще у серпні 2019 року.
чи 2. Свідомим кроком такої =проукраїнської= адміністрації, яка зумисне дозволила загострити ситуацію до майже критичної, щоб тепер виступити =голубом миру= і паралельно =порєшать= свої питаннячка при очній зустрічі.
Я пам*ятаю, як Трамп запропонував запросити х**ла на черговий G-7 (колишній 8). Що було ! А тут - особиста зустріч на тлі реальної загрози для України- і все класно. Причому зустріч стосуватиметься головним чином САМЕ України. В усякому разі, мала б ...
Мене дуже тривожить можливий =грузинський сценарій= - reset-2, дуже ... Але я вже не здивуюся, що піплу це втулять у відповідній обгортці і він далі вдячно розбиватиме лоба у поклонах =козаку= та битиметься в екстазі. PR - він такий. Обробку публіки завершено.
Я б навіть поставила плюсик сценаристам і тим, хто проводить таку кампанію, відповідно підбираючи заголовочки і ліплячи текстики. В реалі це, звичайно, - мінус, який з часом стане ще більшим.
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18.04.2021 21:58 Ответить
Только силовое сопротивление.
Не встречи в Минске, не встречи в Нормандии, не остановили и не остановят путина.
Только ЗСУ.
Скоро увидите всё убалтывание, угрозы руководству, откажитесь от НАТО, от земли, отвод войск, вода в Крым, удар ракетами, ядерной бомбой и т.д.
Он не будет проводить открытую агрессию, он будет проводить комплекс угроз и действий.
Но сдавши хоть одну позицию, посыпеться всё, всё дальше и дальше.
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18.04.2021 22:10 Ответить
Интересно, а если бы менты давали время одуматься Чекотилу и Оноприенку что бы было?
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18.04.2021 22:28 Ответить
Пан Чалий - типовий бюрократ від дипломатії. Десятками років говорить одне і те саме. Виправдовує м"якотілість західної бюрократії. Завдяки таким діячам як Чалий Україна втратила усі свої можливості на міжнародній арені.
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18.04.2021 22:41 Ответить
Как говорил М.Жванецкий - Друзья познаются в беде, если конечно их удается при этом найти!!!
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18.04.2021 22:59 Ответить
Вы поймите, никто не хочет ввязываться в этот конфликт (они богатые и сытые, но зачем), а в жизни настоящих друзей нет, все друг друга имеют.
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18.04.2021 23:19 Ответить
Если ты не закончил Киевский институт международных сношений то Чалого понять достаточно проблемтично... Язык дипломатический, в нем нет слова говно, а вместо него : "Дурнопахнущая субстанция, подукт жизнедеятельности"...
Поэтому Серега напишет понятнее - Байден взял тайм-аут для смены памперсов и срочного аудита их количества в запасах Белого дома... Помните Диму Медведева, с его держаться без денег. Так вот тут нам был намек, зелену молодцу урок: "Томагавки не заводяться, но ты держись - спрячься пока от русских за рояль"
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19.04.2021 08:17 Ответить
 
 