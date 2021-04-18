"Байден дает Кремлю возможность одуматься", - Чалый о "мягких" санкциях США против РФ
Валерий Чалый, украинский дипломат, посол Украины в Соединенных Штатах Америки в 2015-2019 годах, рассказал о том, почему санкции США в отношении России такие мягкие.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в эфире телеканала Настоящее Время.
Чалый заявил: "Прежде всего, отношения между Россией и Соединенными Штатами Америки на самом низком уровне со времен холодной войны. И причина не в Вашингтоне – причина в Кремле. К сожалению, все это продолжается. Санкции, которые ввели Соединенные Штаты, были абсолютно прогнозируемые. Более того, я видел американские СМИ – они там появились, то есть для того, чтобы смягчить эмоции в Москве. Я вам скажу одну вещь: я знаю, не просто ожидал, а знаю, что санкции могли быть жестче".
По его словам даже санкции, которые касаются государственного долга РФ приняты в наиболее легкой форме. А также одновременно создана платформа для дальнейших санкций.
"Вообще-то в этом пакете, который был действительно концентрированный, и он не касался только Украины – там были разные вопросы российских атак против Соединенных Штатов, то есть это очень серьезная вещь, это уже прямые атаки во время выборов, по вопросам поощрения убийств американских солдат, это кибератаки – то есть это очень серьезные вещи. Поэтому США отреагировали, но оставили возможность к каким-то дальнейшим дипломатическим действиям – это главное. Почему-то все комментаторы обращали внимание на серьезность пакета, что это следующий виток эскалации. Я, например, оценил это совершенно по-другому. Я думаю, что как раз Америка оставляет России, Владимиру Путину, Кремлю какую-то еще возможность одуматься, просто одуматься", - подчеркнул Чалый.
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США каждые 20 - 30 лет спасали Империю, СССР, а после РФ от распада...
вон с тех еще времен..
Картины, написанные Айвазовским, категорически были запрещены показу публике в России. Императора раздражало настроение народа, переданное на художественных полотнах. А также они служили напоминанием его никчемности и несостоятельности, кинувшей страну в пучину голода.
Айвазовский на рубеже 1892-1893 годов отправился в Америку и увез с собой неугодные для российской власти картины. Во время этого визита живописец преподнес свои работы в знак благодарности за помощь России в дар вашингтонской галерее Коркорана. С 1961 по 1964 годы эти полотна были выставлены в Белом доме по инициативе Жаклин Кеннеди. А в 1979 году они попали в частную коллекцию в Пенсильвании и долгие годы были не доступны просмотру. А в 2008 году на аукционе Sotheby's обе исторических картины Айвазовского были проданы за 2,4 миллиона долларов одному из меценатов, который тут же передал их в галерею Коркорана, что в Вашингтоне.
Ко всему вышесказанному хочется добавить - эти полотна, написанные художником в 1892 году, не были разрешены к просмотру и в современной России."
Крокодил не думает , когда видит слабого кролика !
Конечно. Это ж Вова сегодня утром отчебучил. Ещё толком не понятно, что происходит. А вдруг он нечаянно?
Власноі крові!
как бы не провели вам границу по полярному кругу...шоб пол года света белого не видели
https://censor.net/ru/comments/locate/3260469/01921460-3aa3-7156-921f-f34af464f361ерхний левел.
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Навіть не знаю, хто гірше - відвертий ворог, або зрадливий друг?
Наблюдайте, профанацию санкций, уменьшения финансово-военной помощи Украине.
Не слушай слова грозные, смотри на дела.
на сильных не нападают, поэтому только оружие и сила может заставить зверя не напасть.
а незначительные санкции это демонстрация слабости.
есмінці розвернулися на Гібралтар
Велика війна БУДЕ.
Готуйте зброю, самооргнізовуйтесь.
Добре було б змінити головнокомендувача на будь-ког з фронтовиків
Кацап оговтується тільки після гарної, цилющої пи#дюліни!
1. http://nrcu.gov.ua/news.html?newsID=73951
США видворять 60 російських дипломатів через "справу Скрипаля" 26.03.2018 р., 17:25
Сполучені Штати прийняли рішення вислати з країни 60 російських дипломатів та закрити генконсульство РФ в Сіетлі.
І видворили.
2. https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2753307-ssa-vveli-novi-sankcii-proti-rosii-cerez-otruenna-skripaliv.html
Президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження нових санкцій проти Росії через отруєння Сергія Скрипаля та його доньки у Солсбері, що включають заборону надання позик та кредитів, будь-якої фінансової чи технічної допомоги. - 02.08.2019 21:58
https://hromadske.ua/posts/kongres-ssha-uzgodiv-pravku-yaka-*************-sankciyi-proti-rosijskogo-derzhborgu
Палата представників Конгресу США узгодила поправку до бюджету країни на наступний бюджетний рік, у якій міститься заборона американським громадянам та компаніям купувати російські облігації державного боргу.
(І таке було - Міністерство фінансів США в п'ятницю, 29 вересня, оголосило про https://www.dw.com/uk/%D1%85%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%94-%D1%96-%D1%85%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%94-%D0%B2%D1%96%D0%B4-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9-%D1%81%D1%88%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97/a-39846789 посилення фінансових санкцій проти російських банків та енергетичних компаній через конфлікт Росії з Україною, передає агенція AFP. Американський мінфін скоротив термін погашення їхніх облігацій, якими дозволено торгувати американським особам та установам)
Я ще не мала часу проаналізувати, здається, зараз додали просто держ.облігації в рублях. Тоді були в доларах.
Зате кинулося в вічі - Джо Байден підготував нові масштабні санкції проти росії
https://zaxid.net/bayden_pidgotuvav_novi_masshtabni_sanktsiyi_proti_rosiyi_n1517407
коли всі якраз говорять про те, що вони =м*які= і =обмежені=. PR в дії.
У мене такий характер, що я зовсім не маю того, щоб донестями захоплюватися кимось (та ще й бездумно), жодних кумирів чи ідолів. І коли я читаю вже півроку оці всі патетичні панегирики, враження, що коменти реально з дурки і психи (як на карикатурах) стрибають на ліжках раденькі ...
Я розглядаю все під зовсім іншим кутом (і воліла б помилитися, але підстав для цього поки що не маю).
х**ло розпочало свої маневри якраз від обрання =животворящого= (не шукала, коли почалися перші повідомлення). Після розмови 27.01. вони продовжилися, після промугуканого =вбивці= (с) - значно посилилися. Це- факт.
=козак= озвався (отямився) вже тоді, коли про це кричала Україна, Європа і НАТО - в квітні. Мені цікаво, чи це було 1. Абсолютним ігноруванням країни, яку персонаж обіцяв зробити пріорітетом своєї зовнішньої політики
"Я хотів би зробити Україну пріоритетом зовнішньої політики США. https://www.bbc.com/ukrainian/news-54866118
Про пріоритетність українського питання у разі свого обрання президентом Байден оголосив в https://www.cfr.org/article/joe-biden інтерв'ю Раді з міжнародних відносин ще у серпні 2019 року.
чи 2. Свідомим кроком такої =проукраїнської= адміністрації, яка зумисне дозволила загострити ситуацію до майже критичної, щоб тепер виступити =голубом миру= і паралельно =порєшать= свої питаннячка при очній зустрічі.
Я пам*ятаю, як Трамп запропонував запросити х**ла на черговий G-7 (колишній 8). Що було ! А тут - особиста зустріч на тлі реальної загрози для України- і все класно. Причому зустріч стосуватиметься головним чином САМЕ України. В усякому разі, мала б ...
Мене дуже тривожить можливий =грузинський сценарій= - reset-2, дуже ... Але я вже не здивуюся, що піплу це втулять у відповідній обгортці і він далі вдячно розбиватиме лоба у поклонах =козаку= та битиметься в екстазі. PR - він такий. Обробку публіки завершено.
Я б навіть поставила плюсик сценаристам і тим, хто проводить таку кампанію, відповідно підбираючи заголовочки і ліплячи текстики. В реалі це, звичайно, - мінус, який з часом стане ще більшим.
Не встречи в Минске, не встречи в Нормандии, не остановили и не остановят путина.
Только ЗСУ.
Скоро увидите всё убалтывание, угрозы руководству, откажитесь от НАТО, от земли, отвод войск, вода в Крым, удар ракетами, ядерной бомбой и т.д.
Он не будет проводить открытую агрессию, он будет проводить комплекс угроз и действий.
Но сдавши хоть одну позицию, посыпеться всё, всё дальше и дальше.
Поэтому Серега напишет понятнее - Байден взял тайм-аут для смены памперсов и срочного аудита их количества в запасах Белого дома... Помните Диму Медведева, с его держаться без денег. Так вот тут нам был намек, зелену молодцу урок: "Томагавки не заводяться, но ты держись - спрячься пока от русских за рояль"