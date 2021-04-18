Суд обязал ЦИК установить результаты выборов в округе №87 "в кратчайший возможный срок"

Шестой апелляционный административный суд Киева обязал Центральную избирательную комиссию в "кратчайший возможный срок" установить результаты промежуточных выборов в 87-м избирательном округе.

Видео заседания обнародовал на facebook-странице кандидат в нардепы Александр Шевченко, передает Цензор.НЕТ.

По данным Суспільного, коллегия судей частично удовлетворила иск политической партии "Слуга народа" и решила: "Обязать Центральную избирательную комиссию в кратчайший возможный срок установить результаты выборов и признать избранным депутатом Украины на промежуточных выборах народного депутата Украины от 28-го марта 2021 года в одномандатном избирательном округе № 87".

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Представителей в суде кандидата в народные депутаты Александра Шевченко удивляет такое определение терминов.

По словам адвоката Анатолия Попова, такое решение суда является неправовым: "Если у нас есть понятие "разумный срок", то чем оно отличается от "кратчайшего", непонятно. Очевидно, будет подана апелляция. Я думаю, что это решение не может устоять, потому что оно неправовое".

Кроме того, суд установил, что действия ЦИК с 5 по 15 апреля были правомерными, а с 15 апреля квалифицировал их как "неправомерное бездействие" из-за того, что ЦИК до сих пор не приняла решение об установлении результатов голосования.

Напомним, 28 марта 2021 года в одномандатном избирательном округе № 87 в Ивано-Франковской области прошли промежуточные выборы в Верховную Раду. По данным уточненного после решения суда протокола, Василий Вирастюк ("СН) набирает 15 536 голосов, Александр Шевченко ("За будущее") - 15 114.

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