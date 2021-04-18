РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4983 посетителя онлайн
Новости
2 432 16

Суд обязал ЦИК установить результаты выборов в округе №87 "в кратчайший возможный срок"

Суд обязал ЦИК установить результаты выборов в округе №87

Шестой апелляционный административный суд Киева обязал Центральную избирательную комиссию в "кратчайший возможный срок" установить результаты промежуточных выборов в 87-м избирательном округе.

Видео заседания обнародовал на facebook-странице кандидат в нардепы Александр Шевченко, передает Цензор.НЕТ.

По данным Суспільного, коллегия судей частично удовлетворила иск политической партии "Слуга народа" и решила: "Обязать Центральную избирательную комиссию в кратчайший возможный срок установить результаты выборов и признать избранным депутатом Украины на промежуточных выборах народного депутата Украины от 28-го марта 2021 года в одномандатном избирательном округе № 87".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Довыборы в Раду на Прикарпатье: ЦИК принял уточненный протокол с итогами голосования

Представителей в суде кандидата в народные депутаты Александра Шевченко удивляет такое определение терминов.

По словам адвоката Анатолия Попова, такое решение суда является неправовым: "Если у нас есть понятие "разумный срок", то чем оно отличается от "кратчайшего", непонятно. Очевидно, будет подана апелляция. Я думаю, что это решение не может устоять, потому что оно неправовое".

Кроме того, суд установил, что действия ЦИК с 5 по 15 апреля были правомерными, а с 15 апреля квалифицировал их как "неправомерное бездействие" из-за того, что ЦИК до сих пор не приняла решение об установлении результатов голосования.

Напомним, 28 марта 2021 года в одномандатном избирательном округе № 87 в Ивано-Франковской области прошли промежуточные выборы в Верховную Раду. По данным уточненного после решения суда протокола, Василий Вирастюк ("СН) набирает 15 536 голосов, Александр Шевченко ("За будущее") - 15 114.

Также читайте: Вирастюк: За "слуг народа" не голосовал, их работу оцениваю "на удовлетворительно, возможно, на 4"

Автор: 

выборы (24761) ЦИК (3644) Ивано-Франковская область (930) Шевченко Александр Леонидович (327) Слуга народа (2636)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+3
Його остання пабєда була більше 10 років тому. Тепер це спортивний пенсіонер. 😊
показать весь комментарий
18.04.2021 19:36 Ответить
+2
С победой, пан Вирастюк!
показать весь комментарий
18.04.2021 19:30 Ответить
+2
плюс один "законотворець" в Раді. Вітаю зебілоїдів! Ви всіх зробили разом. Какаяразницапопріколу
показать весь комментарий
18.04.2021 19:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
С победой, пан Вирастюк!
показать весь комментарий
18.04.2021 19:30 Ответить
Його остання пабєда була більше 10 років тому. Тепер це спортивний пенсіонер. 😊
показать весь комментарий
18.04.2021 19:36 Ответить
якому сло скучно у Дізель шоу. ролей із словами майже немає.
показать весь комментарий
18.04.2021 19:43 Ответить
плюс один "законотворець" в Раді. Вітаю зебілоїдів! Ви всіх зробили разом. Какаяразницапопріколу
показать весь комментарий
18.04.2021 19:37 Ответить
Нє трєба скігліті, Олександр Чірік, голосуйте за Мєдвєд-Чука і Гека.
показать весь комментарий
18.04.2021 19:51 Ответить
Чим риги відрізняються від слуг?
показать весь комментарий
18.04.2021 20:49 Ответить
Тьотя Лєна. Якщо ви робите в моєму прізвищі одночасно три помилки, та не вмієте писати українською, спочатку навчіться читати та писати. Та не забувайте, що шобло з Верховної Ради зеленого кольору нічим не відрізняється від шобло блакитного кольору.
показать весь комментарий
20.04.2021 11:27 Ответить
Чому радієте, Владімір Пєхтєрєв? Ви фанат "слуг"?
показать весь комментарий
18.04.2021 21:08 Ответить
пан дэбил зэбил
показать весь комментарий
19.04.2021 00:01 Ответить
Суд зобов'язав ЦВК встановити результати виборів в окрузі №87 "у найкоротший можливий термін" - Цензор.НЕТ 4604
показать весь комментарий
19.04.2021 00:04 Ответить
За такою схемою проходитимуть і наступні парламентські та президентські вибори: на дільниці , де зелень програє, вводять спецназ і визнають вибори недійсними. Якщо спецназу на всіх не вистачить - то Нацгвардію (зараз, до речі військовий призов - у ЗСУ строковиків набереютб меньше, а у Нацгвардію більше, ніж раніше. Співпадіння - не думаю).
Опів населення млявий, протестів і масових мітингів на Франківщині немає, а значить і по інших містах не буде, тобто зелені спокійно переоберуться ще на одну каденцію на всіх рівнях
показать весь комментарий
18.04.2021 19:54 Ответить
А як же встановити, якщо не можна встановити із-за втручання тих же слуг у роботу виборчих комісій
показать весь комментарий
18.04.2021 20:51 Ответить
Теперь уже ЦИК обратится в тот суд с просьбой с просьбой дать толкование термину "кратчайший возможный срок".
показать весь комментарий
18.04.2021 21:23 Ответить
лет 100 подойдет? Если не ставить точных сроков, то будете обсыраться каждый день.
показать весь комментарий
18.04.2021 22:00 Ответить
Типа судьи при деле...
показать весь комментарий
18.04.2021 22:13 Ответить
суд пердует сильно
показать весь комментарий
19.04.2021 01:54 Ответить
 
 