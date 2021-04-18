Один воин погиб, один ранен в результате вражеского обстрела на Донбассе, - ОТГ "Восток"

Вооруженные формирования Российской Федерации 18 апреля обстреляли из автоматических станковых гранатометов позиции украинских защитников в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТГ.

"Вследствие вражеского огня один украинский защитник получил ранения, несовместимые с жизнью, еще один военнослужащий получил осколочное ранение.

Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.

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Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины", - говорится в сообщении.

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Напомним, с начала этих суток зафиксировано 5 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.