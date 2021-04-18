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Новости Агрессия России против Украины
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Один воин погиб, один ранен в результате вражеского обстрела на Донбассе, - ОТГ "Восток"

Один воин погиб, один ранен в результате вражеского обстрела на Донбассе, - ОТГ

Вооруженные формирования Российской Федерации 18 апреля обстреляли из автоматических станковых гранатометов позиции украинских защитников в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТГ.

"Вследствие вражеского огня один украинский защитник получил ранения, несовместимые с жизнью, еще один военнослужащий получил осколочное ранение.

Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Террористы обстреливают украинские позиции под Горловкой из гранатометов. ВИДЕО

Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины", - говорится в сообщении.

Один воин погиб, один ранен в результате вражеского обстрела на Донбассе, - ОТГ Восток 01

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Напомним, с начала этих суток зафиксировано 5 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Автор: 

Донбасс (26958) потери (4447) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+36
Слава Воїну, який захищав нашу землю і наше майбутнє, щирі співчуття рідним і побратимам. Швидкого одужання пораненому.
Москалі, здохніть якнайшвидше, повітря стане чистішим і прозорішим!
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18.04.2021 19:37 Ответить
+26
Почему молчат все депутаты , зная что Зе иуда , трус не способный исполнять свои функции?
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18.04.2021 19:35 Ответить
+25
Один воїн загинув, одного поранено унаслідок ворожого обстрілу на Донбасі, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 8761
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18.04.2021 19:44 Ответить
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Почему молчат все депутаты , зная что Зе иуда , трус не способный исполнять свои функции?
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18.04.2021 19:35 Ответить
Догадайтесь …
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18.04.2021 19:58 Ответить
Слава Воїну, який захищав нашу землю і наше майбутнє, щирі співчуття рідним і побратимам. Швидкого одужання пораненому.
Москалі, здохніть якнайшвидше, повітря стане чистішим і прозорішим!
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18.04.2021 19:37 Ответить
Один воїн загинув, одного поранено унаслідок ворожого обстрілу на Донбасі, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 8761
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18.04.2021 19:44 Ответить
Світла пам'ять нашому воіну та щирі співчуття рідним та близьким 😪😪😪

Смерть клятим москалям на нашій землі 😡
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18.04.2021 19:45 Ответить
Один воїн загинув, одного поранено унаслідок ворожого обстрілу на Донбасі, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 6939

..
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18.04.2021 19:46 Ответить
Один воїн загинув, одного поранено унаслідок ворожого обстрілу на Донбасі, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 370
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18.04.2021 19:50 Ответить
Зелене недорозуміння свого язика в сраку встромило та й мовчить - "ліш би нє било вайни".
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18.04.2021 19:55 Ответить
Швидкого одужання пораненому воїну
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18.04.2021 19:58 Ответить
Куди зник Зеленський?
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18.04.2021 20:09 Ответить
Заглядывает
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18.04.2021 20:12 Ответить
Он в Париже со своей лЄди и шмендель остались на выходные , покушать лягушек 😁😁😁
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18.04.2021 22:18 Ответить
Хотя бы один из тех, кто проклинает президента Украины, вначале проклял *****. Ну вы и прибацанные на голову.
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18.04.2021 20:12 Ответить
До речі, а куди твій презедент подівся? Вчора то шабат був, розумію, але ж сьогодні вже неділя.
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18.04.2021 20:15 Ответить
Он не мой президент, он президент Украины.
Его местоположение меня не интересует.
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18.04.2021 20:19 Ответить
Ответ неприбацанного на голову? Да? Писивист?
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18.04.2021 20:47 Ответить
Тебе чего?
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18.04.2021 20:49 Ответить
Ты обиделся? А других обзывать прибацанными?
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18.04.2021 20:54 Ответить
Ты тупой, вопросы не понимаешь?
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18.04.2021 21:07 Ответить
Ты дебильное хамло, точно прибацанное чмо, от тебя так и несет "русским миром".
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18.04.2021 21:15 Ответить
Не понимаешь, ок.
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19.04.2021 07:11 Ответить
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашому воїну-захиснику!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.Один воїн загинув, одного поранено унаслідок ворожого обстрілу на Донбасі, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 2579
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18.04.2021 20:20 Ответить
Вічна пам'ять полеглому за Батьківщину Герою....

Один воїн загинув, одного поранено унаслідок ворожого обстрілу на Донбасі, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 1342
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18.04.2021 20:22 Ответить
Допоки більшість українців не зрозуміє, що за Україну треба не вмирати, а вбивати - на перемогу очікувати марно!
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18.04.2021 20:22 Ответить
більшість українців сказали - какая разніца, нужно лишь прекратіть стрєлять
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18.04.2021 20:41 Ответить
Таково перемирие от гундявого, приносящее не мир, а вдов и сирот.
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18.04.2021 20:24 Ответить
Так убий кацапа, щоб він,
А не ти на землі лежав,
Щоб по ньому церковний дзвін-
Не по дітях твоїх лунав

Так хотів він, його то гріх,
Вбий кацапа і раз, і два
Вбий кацапа, за нас за всіх,
Хай ридає його вдова!

Ти не винен у цій війні,
І достатньо вже нам невдач,
І не в хаті твоїй-о ні!
Щоб в його був дитячий плач!

Вбий кацапа, мерщій убий
За родину, за рідний край,
І допоки ти сам живий-
Де побачиш-там і вбивай!
08.02.21
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18.04.2021 20:27 Ответить
Хто автор?
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18.04.2021 22:56 Ответить
Почему не отвечаете ? Оружие забрали ?
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18.04.2021 21:00 Ответить
давид Шартава пагиб
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18.04.2021 21:31 Ответить
Засилайте нєлоха, хай подивиться в очі *****, чи є там бажання воювати
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18.04.2021 21:55 Ответить
Світла пам'ять полеглому Захиснику України.

Швидкого одужання пораненому Воїну.
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18.04.2021 22:12 Ответить
Ніколи, ніколи немає пробачення мерзотникам-вбивцям кацапам, мокшанам, рашисстам!
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18.04.2021 22:55 Ответить
 
 