Один воин погиб, один ранен в результате вражеского обстрела на Донбассе, - ОТГ "Восток"
Вооруженные формирования Российской Федерации 18 апреля обстреляли из автоматических станковых гранатометов позиции украинских защитников в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТГ.
"Вследствие вражеского огня один украинский защитник получил ранения, несовместимые с жизнью, еще один военнослужащий получил осколочное ранение.
Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.
Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника.
На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, с начала этих суток зафиксировано 5 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
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Москалі, здохніть якнайшвидше, повітря стане чистішим і прозорішим!
Смерть клятим москалям на нашій землі 😡
..
Его местоположение меня не интересует.
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.
А не ти на землі лежав,
Щоб по ньому церковний дзвін-
Не по дітях твоїх лунав
Так хотів він, його то гріх,
Вбий кацапа і раз, і два
Вбий кацапа, за нас за всіх,
Хай ридає його вдова!
Ти не винен у цій війні,
І достатньо вже нам невдач,
І не в хаті твоїй-о ні!
Щоб в його був дитячий плач!
Вбий кацапа, мерщій убий
За родину, за рідний край,
І допоки ти сам живий-
Де побачиш-там і вбивай!
08.02.21
Швидкого одужання пораненому Воїну.