Коломойский с партнерами за незаконно выведенные из ПриватБанка деньги купил 13 сталелитейных заводов в США, - Pittsburgh Post-Gazette
Американские журналисты раскрыли масштабную сеть недвижимости и предприятий на территории США, контролируемых Игорем Коломойским и партнерами.
Крупнейшая газета американского Питтсбурга Pittsburgh Post-Gazette опубликовала детальное расследование незаконных сделок Игоря Коломойского в США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
На основе сотен ранее закрытых судебных документов, отчетов федеральных расследовательных органов, разговоров с сотрудниками многочисленных предприятий и других данных журналисты издания раскрыли масштабную сеть недвижимости и предприятий на территории США, контролируемых Игорем Коломойским и партнерами.
Отмечается, что между 2006 и 2016 годами Коломойский с партнерами владел 13 сталелитейными заводами в разных регионах США, которые были приобретены за деньги, незаконно выведенные из ПриватБанка. Также олигарху принадлежали четыре офисных высотки в центре Кливленда и престижный отель на 484 комнаты.
По данным издания, на сталелитейных заводах Коломойского в США был очень низкий уровень соблюдения техники безопасности и регулярно случались инциденты, в которых получали травмы рабочие. Значительные нарушения были зафиксированы и по соблюдению экологических норм.
Вследствие плохого управления, значительная часть заводов со временем была закрыта, что привело к потере значительного количества рабочих мест. В некоторых случаях из-за нарушений в процедуре налоговых отчислений, травмированные и уволенные работники имели сложности с получением причитающихся им выплат.
Pittsburgh Post-Gazette обращает внимание, что действия Коломойского расследуются департаментом юстиции США и правоохранительными органами Украины.
Напомним, 5 марта госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о санкциях США в отношении Игоря Коломойского. Бизнесмену, его супруге и детям запрещен въезд в США.
Кроме того, Офис контроля за иностранными активами Министерства финансов США ввел санкции против народных депутатов Деркача и Дубинского, а также Константина Кулика, Александра Онищенко и Андрея Телиженко.
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ПаниковскийКоломойский вас всех продаст, купит и снова продаст, но уже дороже. (с) капіталівнаграбованого, приватизацію держпідприємств і продаж землі. Тоді планувалось,що за один президентський термін Клоуна Коломойський, Ахметов, Пінчук, Фірташ та ін. встигнуть обдерти Україну як липку. Зараз очевидно, що в один термін вони не вкладаються, тому Блазень почав пілікати про другий термін.
Второе. Есть такой налог - ПДВ. Его когда-то придумали для борьбы с перепроизводством товаров. Но у нас нынче каюк производству. ПДВ надо ликвидировать, что сразу снизит весь счет на коммуналку не много ни мало, а на 20% и параллельно ликвидирует воровские схемы по "возврату ПДВ", на который нажил себе десятки миллиардов еще Азаров.
Третье. Произвести реприватизацию естественных монополий, типа облгазов и облэнерго. Вернуть нынешним собственникам ту сумму, за которую Украина их когда-то продала и передать в управление областных рад, как это например нормально работает с Закарпатоблгазом.
Наши олигархи перестанут ими быть, буквально за пол года.
Не оскорбления надо писать в адрес друг-друга, а обмениваться мыслями, знаниями, мнениями, своими предположениями, своим опытом.
Вообще-то начали с Медведчука и Козака. А Медведчук как раз и входит в первую пятерку, вместе с Ахметовым, Порошенко, Пинчуком и Коломойским.
бандитамолигархам развернуться по полной.
Либо его "крыша" не в тюрьме?
Значит законно!
А перечислені порушення техніки безпеки , екології та податкового законодавства - отак вони привикли працювати в Україні - поменьше витрат - побільше прибуток
А скільки підприємств закрилося в Україні ? Держава вела розслідування по цьому ..., приймала якісь рішення ..., наказувала винуватців ?
Да он же друг авакова и партнер Зеленского.
Как можно такого чела преследовать ?
кто ж будет 73м процентам выборцев кино "Сваты" показывать ?
))))
Зато "лишь бы не Порошенко"
Це все одно що постійно спускати кров з людини залишаючи мізер, щоб серце ледь билося
Вор должен сидеть в тюрьме (с).
Зе-лупi доручили від імені Макрона і Меркель АМНІСТУВАТИ
БОЙОВИКІВ ДОНБАСУ, ВИЗНАТИ ОКУПОВАНІ ТЕРИТОРІЇ З ЧАСТКОВОЮ
АВТОНОМІЄЙ, ФІНАНСУВАТИ ВІДНОВЛЕННЯ ДОНБАСУ З БЮДЖЕТУ
УКРАЇНИ, І 10 % СЄПАРІВ ДОНБАСУ ЗАВЕСТИ ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
В стране полный провал власти, который оплачивается из карманов ее граждан. Более года (!!) государственная аудиторская служба не может начать ревизию ПАО"Укрнафта" и АО "Укргазвидобування".
Заявление секретаря РНБО Данилова в пачке документов на визирование Зеленским. Просьба освободить от должности секретаря РНБО и отправить в распоряжение Министерства обороны.
Во время переговоров Макрона и Зеленского, Макрон не смог назвать дату саммита лидеров "Нормандской четверки".
До появления Байдена в Белом доме американская пресса достаточно скупо освещала вопросы судебного разбирательства Делавэрского суда по поводу Каломойши.
Наше освещение данного судебного заседания, после перехода суда в стадию рассмотрения по процедуре "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act" ( акт RICO) стало практически невозможным.
Потому появление огромной статьи в "Pittsburgh Post-Gazette" которая опубликовала детальное расследование незаконных сделок Каломойши в США *
скорее всего является сигналом изменения отношения руководства США к данному вопросу и началом полномасштабного расследования связей Коломойского и Зеленского в этом вопросе.
*http://newsinteractive.post-gazette.com/ukraine-money-laundering/ http://newsinteractive.post-gazette.com/ukraine-money-laundering/