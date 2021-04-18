Коломойский с партнерами за незаконно выведенные из ПриватБанка деньги купил 13 сталелитейных заводов в США, - Pittsburgh Post-Gazette

Американские журналисты раскрыли масштабную сеть недвижимости и предприятий на территории США, контролируемых Игорем Коломойским и партнерами.

Крупнейшая газета американского Питтсбурга Pittsburgh Post-Gazette опубликовала детальное расследование незаконных сделок Игоря Коломойского в США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

На основе сотен ранее закрытых судебных документов, отчетов федеральных расследовательных органов, разговоров с сотрудниками многочисленных предприятий и других данных журналисты издания раскрыли масштабную сеть недвижимости и предприятий на территории США, контролируемых Игорем Коломойским и партнерами.

Отмечается, что между 2006 и 2016 годами Коломойский с партнерами владел 13 сталелитейными заводами в разных регионах США, которые были приобретены за деньги, незаконно выведенные из ПриватБанка. Также олигарху принадлежали четыре офисных высотки в центре Кливленда и престижный отель на 484 комнаты.

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По данным издания, на сталелитейных заводах Коломойского в США был очень низкий уровень соблюдения техники безопасности и регулярно случались инциденты, в которых получали травмы рабочие. Значительные нарушения были зафиксированы и по соблюдению экологических норм.

Вследствие плохого управления, значительная часть заводов со временем была закрыта, что привело к потере значительного количества рабочих мест. В некоторых случаях из-за нарушений в процедуре налоговых отчислений, травмированные и уволенные работники имели сложности с получением причитающихся им выплат.

Pittsburgh Post-Gazette обращает внимание, что действия Коломойского расследуются департаментом юстиции США и правоохранительными органами Украины.

Напомним, 5 марта госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о санкциях США в отношении Игоря Коломойского. Бизнесмену, его супруге и детям запрещен въезд в США.

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Кроме того, Офис контроля за иностранными активами Министерства финансов США ввел санкции против народных депутатов Деркача и Дубинского, а также Константина Кулика, Александра Онищенко и Андрея Телиженко.