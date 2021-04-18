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Новости Агрессия России против Украины Обмен пленными
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Мендель: Пасха - это хороший повод активизировать работу по обмену удерживаемыми лицами

Мендель: Пасха - это хороший повод активизировать работу по обмену удерживаемыми лицами

Приближение праздника Пасхи может быть хорошим поводом для активизации усилий касательно обмена удерживаемыми лицами в формате "всех на всех".

Такое мнение выразила пресс-секретарь президента Юлия Мендель в эфире телеканала "Дом" в контексте итогов встречи Зеленского с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, информирует Цензор.НЕТ.

"У нас четкое видение, как двигаться дальше. Первое - выполнить договоренности, достигнутые на встрече в декабре 2019 года. Необходимо прекратить огонь. Потому что пока у нас продолжают убивать на Донбассе, невозможно двигаться дальше. Вспомним, что в июле 2020 года, когда мы снова достигли договоренностей о прекращении огня, мы спасли много жизней - и гражданских и военных. Тогда у нас за полгода погибло пять человек. С начала этого года погибло почти 30 украинских военных. И не от случайных обстрелов, а от рук снайперов.

Следующий шаг - можно было бы на неподконтрольной территории открыть движение через КПВВ. Украинская сторона не только открыла свои КПВВ, она их еще модернизирует, строит новые пункты пропуска. И таким образом мы показываем заботу о людях, которые оказались на неподконтрольных территориях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о обмене "всех на всех": Россия и сепаратисты до сих пор не передали списки ОБСЕ

Еще важное направление, которое было начато в 2019 году, - процесс обмена удерживаемыми лицами в формате "всех на всех". Очень важная договоренность. Вспомним, что скоро Пасха - это хороший повод активизировать эту работу", - подчеркнула она.

Напомним, президент Владимир Зеленский во время рабочего визита во Францию 16 апреля провел переговоры с президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Договоренность обмена в формате "всех на всех" была достигнута на саммите "Нормандской четверки" в декабре 2019 года в Париже.

Автор: 

Донбасс (26958) пленные (2182) Мендель Юлия (232)


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Топ комментарии
+25
Мендель: Пасха - это хороший повод активизировать работу по обмену удерживаемыми лицами - Цензор.НЕТ 6678

...
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18.04.2021 22:11 Ответить
+24
Мендель: Пасха - это хороший повод активизировать работу по обмену удерживаемыми лицами - Цензор.НЕТ 8571
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18.04.2021 22:10 Ответить
+19
Мендель: Пасха - это хороший повод активизировать работу по обмену удерживаемыми лицами - Цензор.НЕТ 7598
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18.04.2021 22:11 Ответить
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Мендель: Пасха - это хороший повод активизировать работу по обмену удерживаемыми лицами - Цензор.НЕТ 8571
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18.04.2021 22:10 Ответить
Юлію Швондер,вона же Юлія Шмендель,вона же і Мендель-єдина в світі знавець украінськоі російськоі мови,корінний знавець ідіш,іврита і мови Вови Зе-так от іі Сам Вова Зе і лікує! Без фото,наживо!!!
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18.04.2021 22:35 Ответить
Мендель - управляет Вселенной! От санитаров, крышует зЕлох!
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18.04.2021 22:54 Ответить
По Бібліі ,Єнохій (Єнох) в гостях у пришельцах побував,у інопланетян значится. Там навчався,повернувся на планету Земля і мудрість з собою приніс.А де побував Зелох??? Точно що не в райських краях!!!
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18.04.2021 23:39 Ответить
Мендель: Пасха - это хороший повод активизировать работу по обмену удерживаемыми лицами - Цензор.НЕТ 6678

...
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18.04.2021 22:11 Ответить
Державний телеканал України (і Зеленського?) "ДОМ" 100% на мові ворога і прес секретар Президента України Мендель його рупор.
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18.04.2021 22:11 Ответить
Мендель: Пасха - это хороший повод активизировать работу по обмену удерживаемыми лицами - Цензор.НЕТ 7598
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18.04.2021 22:11 Ответить
Зверніть увагу на пальчики! Це дуже показово,дуже!!! Одна всю пятерню використовує,а дві-по два пальчика.Пятерня взагалі не вірно,два палця-це по старообрядческі(двоперст).Три пальці складати потрібно і хресним знаменням себе покривати!! А Шмендель,ну та,що посередині, вона що-вихрест іудейський???
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18.04.2021 22:47 Ответить
так это готы!.. им все равно как крестится!..
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18.04.2021 22:53 Ответить
Та ім взагалі все пофіг,не тільки хреста на чоло класти! Але то вже святотатство!! (без віри хреста класти не бажано,може бути дуже боляче... .).
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18.04.2021 23:31 Ответить
там не випадкові... Там - система.
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18.04.2021 23:03 Ответить
На втором плане цифра 13, та что по средине---рука в кармане---та на костёр и без бензина!
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18.04.2021 23:37 Ответить
Напиши твіт.
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18.04.2021 22:13 Ответить
Вова Зе надоумив.В перерві між дозою і еротичною утіхою.Ну як надоумив-брякнув щось з наркотичноі гарячки.Ну а Шамендель тільки дай повод попи***ти!
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18.04.2021 22:54 Ответить
Мендель: Пасха - это хороший повод активизировать работу по обмену удерживаемыми лицами - Цензор.НЕТ 9041
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18.04.2021 22:13 Ответить
зеленский наложил санкции на ленку)
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18.04.2021 22:16 Ответить
Полные штаны.
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18.04.2021 22:21 Ответить
А на Шмендель дещо інше(Я достаю из широких штанин,дубликатом бесценного груза...)! Це не я написав!!! Це Маяковський!!
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18.04.2021 22:58 Ответить
тільки з душу вийшла?
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18.04.2021 22:47 Ответить
З розділеного з Зелею ложа!
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18.04.2021 22:59 Ответить
Классный халат.
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18.04.2021 23:08 Ответить
Халат в белую бубочку.
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18.04.2021 23:38 Ответить
Єврейські дітки правлять. Ну не українцям же бути в Україні при владі.
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19.04.2021 03:22 Ответить
Все по-чесному. Так вирішили 73% українців.
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19.04.2021 06:42 Ответить
завезить цю суку на день в окопи под донбасс..
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18.04.2021 22:14 Ответить
та в улей её кинуть и всего то делов.
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18.04.2021 22:17 Ответить
Ющенко будет против. Пчелы доится перестанут. Сразу в Ростов ее, пускай ручки ломает для 2-жды несудимого.
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18.04.2021 22:36 Ответить
Та ну,Зеля ще нею не натішився!!
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18.04.2021 23:02 Ответить
Чтоб она там ещё понимала, эта мандель???
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18.04.2021 22:15 Ответить
кто такая Мендель, что её цитируют? Выбранный политик, ученый-первооткрыватель, изобретатель - мироизменятель, медик-новатор или чего-то для Украины полезное сделала?
За какие её заслуги цитируют?
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18.04.2021 22:17 Ответить
Ну що ви,пане Віктор!! Шмендель відкрила і повідала всьому світу про наявність украінськоі російськоі мови!! І вона-єдиний знавець цієі мови!!
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18.04.2021 23:07 Ответить
Я гадаю, що спеціальність, на яку вона здатна, вона виконує на високому рівні. Політика - як продоження цієї гри.
Але я не розумію тих, хто її цитує. От мені байдуже, що вона говорить. Але що каже Горбулін - цікавіше. Але його не чують і не цитують... Я з цікавістю слухаю аналітику, яка має логіку і сенс. Але це буває рідко...
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18.04.2021 23:59 Ответить
Это ваш пресс секретарь? Значит я понимаю кем можете быть вы.... И специально для вас вопрос:
1.Как получается, что поднятие тарифов для населения Украины прошло без участия антимонопольного коммитета? Я, абсолютно аргументированно могу доказать, что стоимость газа для населения завышена, более как.... В 100 раз! Официально опубликовано, что стоимость 1 Квт. электроэнергии атомной станции стоит (не себестоимость, а отпускная стоимость) - 15 копеек. Ваша администрация работает на олигархов?
2.Конкретно, администрация президента отвечает за силовой блок. Отсюда вопрос. Комиссия ВР опубликовала, что взрывы на военных складах произошли не без участия работников склада в одном случае, и не расследовалось в Винницкой области. Следователь был привлечен к уголовной ответственности?
3.Расстрелы 20 фераля 2014 года на Майдане... Расследовавший прокурор будет привлечен за уничтожение вещдоков, саботаж расследования?
Это пока....
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19.04.2021 08:45 Ответить
Кумир-73.
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19.04.2021 06:40 Ответить
Все! Тепер на бамбасі буде мир! Мєндєль постик зробила!
Ну тепер точно путлєр та його маріонетки в ОРДЛО біжком кинуться обмінювати всіх на всіх. Сама мєндєльша постоик зробила! То ж хриплосик від найвеличнішого - вона ж двома твітами економічно-фінансову кризу зупинала!
Зараз в Кремлі всі сидять і трясуться від страху: якщо Мендель зробить другий твіт, то все - хана і військам на кордоні з Україною, і Криму в "радной гавані", і кремлядським мріям стати володарями Русі
Ой як я цьому вірю! Аж зорі на небі склалися в МНДЛ ПНХ!
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18.04.2021 22:19 Ответить
Я правильно понимаю слово "повод" в отношении обмена? Может быть уместнее было бы слово "возможность"? Хотя может быть именно "возможность" вызывает у зелевласти воспоминания обо всем просратом при их власти?
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18.04.2021 22:22 Ответить
Мендель: Пасха - это хороший повод активизировать работу по обмену удерживаемыми лицами - Цензор.НЕТ 2024
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18.04.2021 22:24 Ответить
а що там з медведчуками?
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18.04.2021 23:23 Ответить
Договоренность обмена в формате "всех на всех" была достигнута на саммите "Нормандской четверки" в декабре 2019 года в Париже.

І скількох зе-зграя звільнила за півтора роки ? Чому ж не всіх ?
Ось заявочка тлі:
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2834611-zelenskij-nazvav-svou-golovnu-peremogu-na-samiti-v-parizi.html

«Для мене найголовніша перемога - я з цим їхав - ми домовилися про обмін «всіх на всіх». Він записаний у Мінських домовленостях, але зараз домовилися про терміни. Я вірю в те, що цього буде дотримано», - підкреслив Зеленський.

Ти знову зганьбилася, кобила тупа ? Не намуляли окуляри ?
https://antikor.com.ua/articles/451583-privezla_v_parih_novuju_modu_v_seti_nabrosilisj_na_mendelj_iz-za_ochkov_na_grudi
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18.04.2021 22:27 Ответить
Вона не кобила!! Не потрібнно так високо підносити статус Швендель!!! Вона ішакіня!!!!
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18.04.2021 23:11 Ответить
Може 2 висєра твої (Мендельські) у твіттер мають більшу силу ніж «Пасха».
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18.04.2021 22:30 Ответить
Господи, ну и тварь.. это в любом случае ужасный повод - унижаться перед оккупантом, балаболя про Пасху.
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18.04.2021 22:32 Ответить
У православних в принципі немає Пасхи. У православних є Великдень!!! Пасха щось дуже з Пєсахом споріднене! А це вже іудаізм!
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18.04.2021 23:15 Ответить
ну как бе вапщето да.
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18.04.2021 23:16 Ответить
А что там, во время Хануки? Способствует ли Ханука активизации по обмену?
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18.04.2021 22:36 Ответить
Способствует обмену веществ.
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18.04.2021 23:39 Ответить
Мендель: Великдень - це хороший привід активізувати роботу з обміну утримуваними особами - Цензор.НЕТ 2940
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18.04.2021 22:37 Ответить
Юлія Щвондер на підробітках .Видно Зеля не доплачує!! (воно і не дивно-жид за копійку удавиться!).
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18.04.2021 23:18 Ответить
і знову "Та сторона"
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18.04.2021 22:46 Ответить
вот вы товарищ Мендель и займитесь обменом...у вас получится
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18.04.2021 22:54 Ответить
На её халат можно много чего поменять.
А за фото без халата - ещё больше.
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18.04.2021 23:10 Ответить
Ну так вона і займається обманом!!
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18.04.2021 23:19 Ответить
А де це зебоби?
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18.04.2021 23:00 Ответить
Мендель: Великдень - це хороший привід активізувати роботу з обміну утримуваними особами - Цензор.НЕТ 7156
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18.04.2021 23:03 Ответить
Я так думаю, что марш Мендельсона писал прадедушка Мендель.
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18.04.2021 23:09 Ответить
Я думаю что для Мендель - Пасха это хороший повод для съездить за счет государства на Мальдивы - для подготовки визита Зеленского и его семейства, на первомайские праздники.
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18.04.2021 23:13 Ответить
Где мой комент. Ось доки для більшості це світле Свято буде Пасхою , а не Воскресінням Христовим, от доти ми будемо барахтатись в багнюці.
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18.04.2021 23:15 Ответить
Я думаю что для Мендель - Пасха это хороший повод для съездить за счет государства на Мальдивы - для подготовки визита Зеленского и его семейства, на первомайские праздники к презеденту Мальдив для налаживания тесного сотрудничества.
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18.04.2021 23:16 Ответить
Телесного сотрудничества!!
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18.04.2021 23:21 Ответить
А почему на Пейсах не меняли?
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18.04.2021 23:17 Ответить
і 8 березня- псу під хвіст...
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18.04.2021 23:24 Ответить
Серед полонених жидів немає,тому і не міняли!!!!
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18.04.2021 23:22 Ответить
Скомпреметировать и опустить Зе больше, чем его назначенцы из ближайшего окружения, никто не сможет.
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18.04.2021 23:32 Ответить
...Юля точно православная?) в датах нестыковки не будет!
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18.04.2021 23:33 Ответить
для нынешних гешефтмахеров... Пасха это отличный повод попиариться на "обмене" ...
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18.04.2021 23:37 Ответить
Мендельше хоть на Пасху селёдки дадут?
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18.04.2021 23:54 Ответить
а там шо, дохлый ЙОжик мало пахнет?
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19.04.2021 00:32 Ответить
ніззя писать про цю сепаршу?
Мендель: Великдень - це хороший привід активізувати роботу з обміну утримуваними особами - Цензор.НЕТ 9536"
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18.04.2021 23:55 Ответить
Я уже написал, а потом бац и статейка пропала. Что происходит то?
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19.04.2021 00:27 Ответить
Ніззя писати про ту монтяншу, бо воно тупе, немите, ще й смердить, як творіння якутського скульптора!)))
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19.04.2021 00:28 Ответить
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZV0bQV79-lf33Bye56lI8cqgPWC-RL4FR-onS6T4aPs0TPtmN1TzWwxICRz4zxA1-IboQqMBOtb6qVp8v67DQaORaY37rfLaGA5ufrLtPFNVtRuM9eUhGrhpd29P_CNFbo&__tn__=-]C%2CP-R
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZV0bQV79-lf33Bye56lI8cqgPWC-RL4FR-onS6T4aPs0TPtmN1TzWwxICRz4zxA1-IboQqMBOtb6qVp8v67DQaORaY37rfLaGA5ufrLtPFNVtRuM9eUhGrhpd29P_CNFbo&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук
сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZV0bQV79-lf33Bye56lI8cqgPWC-RL4FR-onS6T4aPs0TPtmN1TzWwxICRz4zxA1-IboQqMBOtb6qVp8v67DQaORaY37rfLaGA5ufrLtPFNVtRuM9eUhGrhpd29P_CNFbo&__tn__=-]C%2CP-R
Dmitriy Korneychuk .
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/5252770501463652?__cft__[0]=AZV0bQV79-lf33Bye56lI8cqgPWC-RL4FR-onS6T4aPs0TPtmN1TzWwxICRz4zxA1-IboQqMBOtb6qVp8v67DQaORaY37rfLaGA5ufrLtPFNVtRuM9eUhGrhpd29P_CNFbo&__tn__=%2CO%2CP-R 13 ч. ·

Вот все смеются с Мендель и ее очков.

А я по опыту работы с политиками знаю, что они всегда подбирают себе холуев по образу и подобию. Так что Мендель- это просто отображение Зеленского...
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19.04.2021 00:06 Ответить
Интересно девки пляшут: Пасха - повод...
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19.04.2021 00:30 Ответить
Раніше прес секретар президента озвучувала позицію президента. Зараз прес секретутка вимушена городити відсєбятіну, бо бидло73% вибрало членограя, який не розуміє де воно знаходиться, і що має робити. Пожалійте цю нещасну мандель.
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19.04.2021 00:33 Ответить
https://twitter.com/BoSS_Modpe
https://twitter.com/BoSS_Modpe
https://twitter.com/BoSS_Modpe
Gheorghe Bandu

@BoSS_Modpe


Ой.
Щойно на Г+Г розповіли про ріст цін на продукти і комуналку.
І про субсидії, які тепер фіг отримаєш, і про те, що "провладна більшість" відхилила закон про пільги.
А ще: сказали ДІСТАВАТИ ЗАНАЧКУ...

Да шо ж такоє.
А как жє "хуже нє будіт" і "кінець епохи бідності"?
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19.04.2021 00:33 Ответить
Конченая. Когда закончится этот вселенский позор?! Зебилоиды, чтоб вы, тупые твари, сгинули!
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19.04.2021 00:35 Ответить
А що пані Мендельова воістину уверувала
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19.04.2021 00:39 Ответить
Всё верно сказала.
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19.04.2021 01:17 Ответить
Лохушка наивная....
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19.04.2021 01:59 Ответить
Все это зря.Рашка все равно признает Лугандонию независимой либо анексирует.При таком чмошнике как Зебил она может это сделать даже в этом году.
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19.04.2021 03:29 Ответить
Надо бы Мендель тонко намекнуть, шо Пасха - хороший повод побить яйца.
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19.04.2021 04:23 Ответить
ну а що їй говорити. Гнусавий поц з павліном петляють то по парижу то по києву, приколюються з фюрера. А вона одна все тягне на собі. Вот і випорожнюється в ефірі. Єврейка а Паску використовує, вона думає, що у рейху керують православні християни - пушилін,володін,гіркін .... з мокшанських боліт, загальновизнаного краю атеїстів. При сталіну була в православній церкві така секта як обновленці, Вони захопили всі єпіскопати, прогнали патріарха, пограбували монастирі та церкви. в 1943 році секта залишилась, однак перефарбувалась під канонічне православя. батька Кирила обновленці направили з мордовії в Пітер, так як після роботи НКВД на замовлення обновленців священників всіх конфесій майже не залишилось.
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19.04.2021 06:38 Ответить
Закройте рот етой тупой курице
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19.04.2021 07:15 Ответить
Як тільки побачу слово мендель---зразу сплюну,бо НІКОЛИ не читаю її придуркуваті вислови. А Обговорювати --себе не поважати.
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19.04.2021 08:38 Ответить
Менять нужно военных на военных ( разведчиков, диверсантов, партизан и т.д) а также если в их застенках есть явные патриоты Украины.. ВСЕ. Те кто поехал в гости, по делам, на отдых , на работу в РФерию или оккупированные территории после 2014 обмену не подлежат ( на кой они нам). Те кто в течении 7 лет проживает на оккупированной территории это тоже под вопросом ( ну если не партизан или патриот подпольщик или просто однозначно проукраинский ). А менять их агентов и военных на сброд не в том месте перешедший улицу или " пописавших" в недозволенном месте, а до этого кричавшим " Пукин приди" и ходившим на "выборы" и реХерендумы" размахивая " триколором" то уж извольте пускай вкушают по полной. А то зачастую нам самим "обмен" нужен только для реляций об " успехах" и нужно не качество обмена а его количество. ( Поэтому Раша имея неограниченный контингент "заложников" из жителей ОРДЛО, Крыма и зарабитчан- гостей миллионов этак с 7-8 будет всегда в "наваре")
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19.04.2021 09:06 Ответить
А , ежели раша заявленную депортацию в 150тыс. укрзаробитчан выставит,как-бы в обмен,то,что тогда придеться делать "зелени"с их вожаком и Мендель ?
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19.04.2021 09:18 Ответить
Те из граждан Украины кто после 2014 года поехал в гости, по делам, на отдых, на работу и т.д. В РФ и оккупированные ими территории пускай валят лес в бескрайней российской тайге или возделывают пашню за полярным кругом. ( по ним вопрос должен быть закрыт для Украины) По оставшимся на оккупированных территориях ( по месту прежнего жительства) индивидуальный подход. Пока мы будем обменивать "всех" то у Раши "безграничный обменный фонд" в 7 -8 миллионов, и это только побуждает их к новым арестам и задержаниям. Не будет с нашей стороны " ажиотажа" по возврату всех без разбору они перестанут их хватать.. На кой они тогда им ( ну разве что остальных держать в страхе)
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19.04.2021 09:42 Ответить
Тупа жидівко, - ПАСКА це СВЯТО а не "повод".
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19.04.2021 17:47 Ответить
 
 