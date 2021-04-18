Мендель: Пасха - это хороший повод активизировать работу по обмену удерживаемыми лицами

Приближение праздника Пасхи может быть хорошим поводом для активизации усилий касательно обмена удерживаемыми лицами в формате "всех на всех".

Такое мнение выразила пресс-секретарь президента Юлия Мендель в эфире телеканала "Дом" в контексте итогов встречи Зеленского с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, информирует Цензор.НЕТ.

"У нас четкое видение, как двигаться дальше. Первое - выполнить договоренности, достигнутые на встрече в декабре 2019 года. Необходимо прекратить огонь. Потому что пока у нас продолжают убивать на Донбассе, невозможно двигаться дальше. Вспомним, что в июле 2020 года, когда мы снова достигли договоренностей о прекращении огня, мы спасли много жизней - и гражданских и военных. Тогда у нас за полгода погибло пять человек. С начала этого года погибло почти 30 украинских военных. И не от случайных обстрелов, а от рук снайперов.

Следующий шаг - можно было бы на неподконтрольной территории открыть движение через КПВВ. Украинская сторона не только открыла свои КПВВ, она их еще модернизирует, строит новые пункты пропуска. И таким образом мы показываем заботу о людях, которые оказались на неподконтрольных территориях.

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Еще важное направление, которое было начато в 2019 году, - процесс обмена удерживаемыми лицами в формате "всех на всех". Очень важная договоренность. Вспомним, что скоро Пасха - это хороший повод активизировать эту работу", - подчеркнула она.

Напомним, президент Владимир Зеленский во время рабочего визита во Францию 16 апреля провел переговоры с президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Договоренность обмена в формате "всех на всех" была достигнута на саммите "Нормандской четверки" в декабре 2019 года в Париже.