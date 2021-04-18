Мендель: Пасха - это хороший повод активизировать работу по обмену удерживаемыми лицами
Приближение праздника Пасхи может быть хорошим поводом для активизации усилий касательно обмена удерживаемыми лицами в формате "всех на всех".
Такое мнение выразила пресс-секретарь президента Юлия Мендель в эфире телеканала "Дом" в контексте итогов встречи Зеленского с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, информирует Цензор.НЕТ.
"У нас четкое видение, как двигаться дальше. Первое - выполнить договоренности, достигнутые на встрече в декабре 2019 года. Необходимо прекратить огонь. Потому что пока у нас продолжают убивать на Донбассе, невозможно двигаться дальше. Вспомним, что в июле 2020 года, когда мы снова достигли договоренностей о прекращении огня, мы спасли много жизней - и гражданских и военных. Тогда у нас за полгода погибло пять человек. С начала этого года погибло почти 30 украинских военных. И не от случайных обстрелов, а от рук снайперов.
Следующий шаг - можно было бы на неподконтрольной территории открыть движение через КПВВ. Украинская сторона не только открыла свои КПВВ, она их еще модернизирует, строит новые пункты пропуска. И таким образом мы показываем заботу о людях, которые оказались на неподконтрольных территориях.
Еще важное направление, которое было начато в 2019 году, - процесс обмена удерживаемыми лицами в формате "всех на всех". Очень важная договоренность. Вспомним, что скоро Пасха - это хороший повод активизировать эту работу", - подчеркнула она.
Напомним, президент Владимир Зеленский во время рабочего визита во Францию 16 апреля провел переговоры с президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.
Договоренность обмена в формате "всех на всех" была достигнута на саммите "Нормандской четверки" в декабре 2019 года в Париже.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
...
За какие её заслуги цитируют?
Але я не розумію тих, хто її цитує. От мені байдуже, що вона говорить. Але що каже Горбулін - цікавіше. Але його не чують і не цитують... Я з цікавістю слухаю аналітику, яка має логіку і сенс. Але це буває рідко...
1.Как получается, что поднятие тарифов для населения Украины прошло без участия антимонопольного коммитета? Я, абсолютно аргументированно могу доказать, что стоимость газа для населения завышена, более как.... В 100 раз! Официально опубликовано, что стоимость 1 Квт. электроэнергии атомной станции стоит (не себестоимость, а отпускная стоимость) - 15 копеек. Ваша администрация работает на олигархов?
2.Конкретно, администрация президента отвечает за силовой блок. Отсюда вопрос. Комиссия ВР опубликовала, что взрывы на военных складах произошли не без участия работников склада в одном случае, и не расследовалось в Винницкой области. Следователь был привлечен к уголовной ответственности?
3.Расстрелы 20 фераля 2014 года на Майдане... Расследовавший прокурор будет привлечен за уничтожение вещдоков, саботаж расследования?
Это пока....
Ну тепер точно путлєр та його маріонетки в ОРДЛО біжком кинуться обмінювати всіх на всіх. Сама мєндєльша постоик зробила! То ж хриплосик від найвеличнішого - вона ж двома твітами економічно-фінансову кризу зупинала!
Зараз в Кремлі всі сидять і трясуться від страху: якщо Мендель зробить другий твіт, то все - хана і військам на кордоні з Україною, і Криму в "радной гавані", і кремлядським мріям стати володарями Русі
Ой як я цьому вірю! Аж зорі на небі склалися в МНДЛ ПНХ!
І скількох зе-зграя звільнила за півтора роки ? Чому ж не всіх ?
Ось заявочка тлі:
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2834611-zelenskij-nazvav-svou-golovnu-peremogu-na-samiti-v-parizi.html
«Для мене найголовніша перемога - я з цим їхав - ми домовилися про обмін «всіх на всіх». Він записаний у Мінських домовленостях, але зараз домовилися про терміни. Я вірю в те, що цього буде дотримано», - підкреслив Зеленський.
Ти знову зганьбилася, кобила тупа ? Не намуляли окуляри ?
https://antikor.com.ua/articles/451583-privezla_v_parih_novuju_modu_v_seti_nabrosilisj_na_mendelj_iz-za_ochkov_na_grudi
А за фото без халата - ещё больше.
"
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZV0bQV79-lf33Bye56lI8cqgPWC-RL4FR-onS6T4aPs0TPtmN1TzWwxICRz4zxA1-IboQqMBOtb6qVp8v67DQaORaY37rfLaGA5ufrLtPFNVtRuM9eUhGrhpd29P_CNFbo&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук
сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZV0bQV79-lf33Bye56lI8cqgPWC-RL4FR-onS6T4aPs0TPtmN1TzWwxICRz4zxA1-IboQqMBOtb6qVp8v67DQaORaY37rfLaGA5ufrLtPFNVtRuM9eUhGrhpd29P_CNFbo&__tn__=-]C%2CP-R
Dmitriy Korneychuk .
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/5252770501463652?__cft__[0]=AZV0bQV79-lf33Bye56lI8cqgPWC-RL4FR-onS6T4aPs0TPtmN1TzWwxICRz4zxA1-IboQqMBOtb6qVp8v67DQaORaY37rfLaGA5ufrLtPFNVtRuM9eUhGrhpd29P_CNFbo&__tn__=%2CO%2CP-R 13 ч. ·
Вот все смеются с Мендель и ее очков.
А я по опыту работы с политиками знаю, что они всегда подбирают себе холуев по образу и подобию. Так что Мендель- это просто отображение Зеленского...
https://twitter.com/BoSS_Modpe
https://twitter.com/BoSS_Modpe
Gheorghe Bandu
@BoSS_Modpe
Ой.
Щойно на Г+Г розповіли про ріст цін на продукти і комуналку.
І про субсидії, які тепер фіг отримаєш, і про те, що "провладна більшість" відхилила закон про пільги.
А ще: сказали ДІСТАВАТИ ЗАНАЧКУ...
Да шо ж такоє.
А как жє "хуже нє будіт" і "кінець епохи бідності"?