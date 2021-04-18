В КГБ Беларуси заявили, что задержанные за подготовку "военного переворота" Зянкович и Федута дают признательные показания
Компетентные органы Беларуси следили за подготовкой "военного переворота" более шести месяцев.
Об этом заявил начальник отдела следственного управления КГБ Беларуси Константин Бычек в эфире телеканала ОНТ, передает Цензор.НЕТ.
"В настоящее время продолжаются следственные действия, задержанные лица водворены в следственный изолятор КГБ, они сотрудничают со следствием, дают признательные показания. Нами, в числе прочего, подготовлены запросы в компетентные учреждения юстиции иностранных государств об оказании нам правовой помощи при расследовании данного уголовного дела", - сообщил он.
Бычек отметил, что оперативные разыскные мероприятия продолжались на протяжении более шести месяцев, противоправная деятельность участников террористической группы документировалась на всех этапах.
"Гражданин США Юрий Зянкович, по полученным данным, был связан с спецслужбами США. На территории Беларуси он осуществлял поиск, предпринимал попытки вербовки и подкупа военнослужащих Вооруженных сил и правоохранительных органов, готовых за денежное вознаграждение учувствовать в насильственном свержении действующей власти… Мы зафиксировали два случая передачи военнослужащим незаконного денежного вознаграждения посредством проведения тайниковых операций", - сказал Бычек.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 357 УК - заговор или иные действия с целью захвата власти неконституционным путем. Санкция части первой данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет.
Напомним, ФСБ России совместно с КГБ Беларуси задержали граждан РБ Юрия Зянковича и Александра Федуту, якобы "планировавших осуществление военного переворота" в своем государстве и устранение Александра Лукашенко. Также в российской спецслужбе заявили, что перед приездом в Москву Зянкович "провел консультации в США и Польше".
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