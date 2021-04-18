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В КГБ Беларуси заявили, что задержанные за подготовку "военного переворота" Зянкович и Федута дают признательные показания

В КГБ Беларуси заявили, что задержанные за подготовку

Компетентные органы Беларуси следили за подготовкой "военного переворота" более шести месяцев.

Об этом заявил начальник отдела следственного управления КГБ Беларуси Константин Бычек в эфире телеканала ОНТ, передает Цензор.НЕТ.

"В настоящее время продолжаются следственные действия, задержанные лица водворены в следственный изолятор КГБ, они сотрудничают со следствием, дают признательные показания. Нами, в числе прочего, подготовлены запросы в компетентные учреждения юстиции иностранных государств об оказании нам правовой помощи при расследовании данного уголовного дела", - сообщил он.

Бычек отметил, что оперативные разыскные мероприятия продолжались на протяжении более шести месяцев, противоправная деятельность участников террористической группы документировалась на всех этапах.

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"Гражданин США Юрий Зянкович, по полученным данным, был связан с спецслужбами США. На территории Беларуси он осуществлял поиск, предпринимал попытки вербовки и подкупа военнослужащих Вооруженных сил и правоохранительных органов, готовых за денежное вознаграждение учувствовать в насильственном свержении действующей власти… Мы зафиксировали два случая передачи военнослужащим незаконного денежного вознаграждения посредством проведения тайниковых операций", - сказал Бычек.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 357 УК - заговор или иные действия с целью захвата власти неконституционным путем. Санкция части первой данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет.

Напомним, ФСБ России совместно с КГБ Беларуси задержали граждан РБ Юрия Зянковича и Александра Федуту, якобы "планировавших осуществление военного переворота" в своем государстве и устранение Александра Лукашенко. Также в российской спецслужбе заявили, что перед приездом в Москву Зянкович "провел консультации в США и Польше".

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Автор: 

Беларусь (7924) Лукашенко Александр (3618) покушение (1047) КГБ Беларуси (65)


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Топ комментарии
+34
Ну еще бы. В гестапо даже мумия Тутанхамона даст признательные показания...
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19.04.2021 00:00 Ответить
+14
"Признательные показания"в современной Беларуси -это надо только подписать принесённую бумажку,если ещё руки не поломаны. И где про "Правый Сектор"? Показания недоработаны.
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19.04.2021 00:03 Ответить
+13
Ну да, пытки они такие! Бацькино КГБ работаец!
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19.04.2021 00:00 Ответить
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Этот батан. На танке да по Минску. )))))))))
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18.04.2021 23:57 Ответить
Ну да, пытки они такие! Бацькино КГБ работаец!
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19.04.2021 00:00 Ответить
Или сработал старый инстинкт - раньше сядем, раньше выйдем
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19.04.2021 00:13 Ответить
У бульбофюрера весеннее обострение , ну , как у мракобеса ***** путлерастовича
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19.04.2021 00:30 Ответить
Ну еще бы. В гестапо даже мумия Тутанхамона даст признательные показания...
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19.04.2021 00:00 Ответить
В Гестапо можно было оправдаться и выйти на свободу, в НКВД никогда...
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19.04.2021 01:30 Ответить
Кстати таким способом Лука может заодно и убийство Кеннеди раскрыть
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19.04.2021 08:03 Ответить
80 % прокукарекали за Лукашеску...,это типа нашли полковника Штауффенберга хотевшего взорвать Гитлереску в 1944 году... Мавзолейные клоуны...
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19.04.2021 00:02 Ответить
бацька наривається на власний "список Магніцького".
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19.04.2021 00:02 Ответить
"Признательные показания"в современной Беларуси -это надо только подписать принесённую бумажку,если ещё руки не поломаны. И где про "Правый Сектор"? Показания недоработаны.
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19.04.2021 00:03 Ответить
типа если не подписать -что то изменится
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19.04.2021 00:37 Ответить
Такие истории диктаторам нужны как воздух...
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19.04.2021 00:04 Ответить
В стране Вечного ГУЛАГа было даже "дело врачей".хотевших отравить таваристча Сралина,но всех переплюнули таваристчи Троцкий Бухарин Зиновьев и Каменев,осбосравшие вождя Мирового дерма па самые грузинские усы...
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19.04.2021 00:06 Ответить
Фюреры не дохнут,не положено по статусу,а террор собственному нарду придумал товарисч чЛенин в 1918 году....,с той поры мало что изменилось,придумали лишь новые Новички и Полоний...,Короновирусов штук 50 уже...Штаммы растут как на Дрожжах...
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19.04.2021 00:16 Ответить
Агрофюрер был в "опасности"?...
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19.04.2021 00:20 Ответить
Давайте сделаем хотя бы самое малое - не будем покупать их продукцию.
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19.04.2021 00:31 Ответить
Вот что старые добрые тиски делают. Всего пол-оборота с пальцами клиента внутри и он признается в чём угодно. Или это был паяльник? Не уверен...
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19.04.2021 00:34 Ответить
ахах).. понятно на кого они(диверсанты) дают показания))..
У КДБ Білорусі заявили, що затримані за підготовку "військового перевороту" Зянкович і Федута дають визнавальні свідчення - Цензор.НЕТ 9912
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19.04.2021 00:35 Ответить
Пропоную перейменувати Білорусь на БНР щоб зняти останні питання.
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19.04.2021 02:41 Ответить
Что-то не слышно об арестах военнослужащих "забиравших" деньги из тайников. Вероятно обвинят тех силовиков, которые выехали из страны.
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19.04.2021 07:53 Ответить
Вспоминается старый анекдот. " Сталин вызывает Берию и говорит " Лаврентий Павлович у меня вчера со стола пропала моя трубка. РазбЭритЭсь.. Чрез 15 минут тот же Сталин звонит Берии и говорит что трубка нашлась. На что Берия отвечает " Поздно Иосиф Виссарионович, шестеро уже сознались.." ( Знаем мы цену и этим " заговорам" и этим " признаниям", как и Лукашенко и ему подобным)
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19.04.2021 08:24 Ответить
 
 