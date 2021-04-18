В КГБ Беларуси заявили, что задержанные за подготовку "военного переворота" Зянкович и Федута дают признательные показания

Компетентные органы Беларуси следили за подготовкой "военного переворота" более шести месяцев.

Об этом заявил начальник отдела следственного управления КГБ Беларуси Константин Бычек в эфире телеканала ОНТ, передает Цензор.НЕТ.

"В настоящее время продолжаются следственные действия, задержанные лица водворены в следственный изолятор КГБ, они сотрудничают со следствием, дают признательные показания. Нами, в числе прочего, подготовлены запросы в компетентные учреждения юстиции иностранных государств об оказании нам правовой помощи при расследовании данного уголовного дела", - сообщил он.

Бычек отметил, что оперативные разыскные мероприятия продолжались на протяжении более шести месяцев, противоправная деятельность участников террористической группы документировалась на всех этапах.

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"Гражданин США Юрий Зянкович, по полученным данным, был связан с спецслужбами США. На территории Беларуси он осуществлял поиск, предпринимал попытки вербовки и подкупа военнослужащих Вооруженных сил и правоохранительных органов, готовых за денежное вознаграждение учувствовать в насильственном свержении действующей власти… Мы зафиксировали два случая передачи военнослужащим незаконного денежного вознаграждения посредством проведения тайниковых операций", - сказал Бычек.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 357 УК - заговор или иные действия с целью захвата власти неконституционным путем. Санкция части первой данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет.

Напомним, ФСБ России совместно с КГБ Беларуси задержали граждан РБ Юрия Зянковича и Александра Федуту, якобы "планировавших осуществление военного переворота" в своем государстве и устранение Александра Лукашенко. Также в российской спецслужбе заявили, что перед приездом в Москву Зянкович "провел консультации в США и Польше".

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