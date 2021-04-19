Война никому не нужна, президент Зеленский готов сделать все, чтобы ее закончить, - Мендель

Украина настроена дипломатическим путем урегулировать войну на Донбассе.

Об этом рассказала пресс-секретарь президента Юлия Мендель в эфире программы "Взгляд с Банковой" на телеканале "Дом", передает Цензор.НЕТ.

"Украина настроена на то, чтобы двигаться дальше, двигаться именно дипломатическим путем, активизировать процессы", - сказала она, комментируя результаты состоявшихся 16 апреля переговоров лидеров Украины, Франции и Германии.

Мендель отметила, что одним из важных вопросов, который поднимался в Париже, было обсуждение так называемых "кластеров". Соответствующий документ, согласованный Францией и Германией, предполагает конкретные шаги для выполнения договоренностей о достижении мира на востоке Украины.

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"Война никому не нужна. Она не нужна ни Украине, ни Европе, ни миру. Давайте вспомним то, что это единственная война, которая сейчас идет в Европе. И президент Владимир Зеленский готов сделать все, чтобы ее закончить", - подчеркнула Мендель.

Она добавила, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон поддерживают этот шаг.

Напомним, президент Владимир Зеленский во время рабочего визита во Францию 16 апреля провел переговоры с президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

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