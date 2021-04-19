Война никому не нужна, президент Зеленский готов сделать все, чтобы ее закончить, - Мендель
Украина настроена дипломатическим путем урегулировать войну на Донбассе.
Об этом рассказала пресс-секретарь президента Юлия Мендель в эфире программы "Взгляд с Банковой" на телеканале "Дом", передает Цензор.НЕТ.
"Украина настроена на то, чтобы двигаться дальше, двигаться именно дипломатическим путем, активизировать процессы", - сказала она, комментируя результаты состоявшихся 16 апреля переговоров лидеров Украины, Франции и Германии.
Мендель отметила, что одним из важных вопросов, который поднимался в Париже, было обсуждение так называемых "кластеров". Соответствующий документ, согласованный Францией и Германией, предполагает конкретные шаги для выполнения договоренностей о достижении мира на востоке Украины.
"Война никому не нужна. Она не нужна ни Украине, ни Европе, ни миру. Давайте вспомним то, что это единственная война, которая сейчас идет в Европе. И президент Владимир Зеленский готов сделать все, чтобы ее закончить", - подчеркнула Мендель.
Она добавила, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон поддерживают этот шаг.
Напомним, президент Владимир Зеленский во время рабочего визита во Францию 16 апреля провел переговоры с президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.
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Кто овцу выпустил из овчарни?
Путлер пригласит Зелю тем же макаром...а текст договора напечатает говорящая Кобыла РАБссии лавров...,и настанет мир на планете Земля....,Нечто подобное было в Хасавюрте и Миром вечном в Чечне....,генерал Лебедь свидетелем был и сказал : хватит!навоевались...,к сожалению генерала успешно ликвидировали крысы Путлера и начали вторую Чеченскую...,Зеля верит Путлеру....?
А як же зустріч заокеанського партнера і союзника з х**лом влітку (якщо той ще погодиться) ?
Чи вже не знадобиться ? Чи там вирішуватимуться інші питання ?
-Здравствуйте, дети!- С приветливой улыбкой, в стандартных учительских гимнастерке и юбке цвета хаки, Светлана Владимировна, четко чеканя шаг, вошла в класс.
-Дежурный, кто отсутствует?
Аиша Рукавичникова, худенькая конопатая девчушка, живо вскочила с места.
-Светлана Владимировна, кроме Муцураева Сережи отсутствующих нет! Но у него уважительная причина, его отца арестовало ФСБ, скорее всего он уже и не вернется в школу!
-Если арестовало ФСБ- значит он представлял опасность для СССР. С изменниками нашей великой Родины никогда не стоит церемонится. Вы еще маленькие, но скоро поймете как много стоит на кону, насколько важна миссия нашей Империи. Конечно, нам всем жаль Сережу- папа воспитывал его сам, но Государство позаботится о нем и вырастит достойным гражданином России.
Светлана Владимировна подняла взгляд на портрет Николая Второго, мудрым взором глядящего на школьников со стены.
-Что ж... Тема урока... В общем, сегодня у нас будет не урок, а просто беседа. Мы поговорим, обсудим некоторые вещи, посмотрим как кто понимает происходящее в мире и в отдельности в нашей великой Родине, после чего будем писать письмо с благодарностью нашему меру господину Касыгбаю. Вы все знаете что он из собственных средств оплатил обеды для наиболее малоимущих учеников нашей школы и даже обещал после выборов построить новое здание с басейном. Итак, дети, кто знает, за что еще при жизни канонизировали, то есть признали святым первого лидера Империи Владимира Владимировича Путина? Дети?
Худосочный мальчонка за первой партой у окна, рыжий и сплошь в веснушках робко поднял вверх руку.
-Белек? Хорошо. Встань и расскажи всем нам.
Мальчик вскочил так, словно внутри у него раскрылась какая-то невидимая пружинка.
-Владимира Владимировича Путина, первого лидера Империи и обьединителя русских земель признали святым за восстановление СССР и борьбу с фашистами, окупировавшими часть Империи, Владимир Владимирович восстановил нашу Православную Церковь и не дал мировому сионизму захватить власть на планете!
Выпалил одним духом, без малейшей запинки. ;Ну конечно, сын политрука;- про себя с улыбкой подумала учительница.
Хорошо, Белек. С чистой совестью ставлю тебе ;пять;. Итак, дети! Все были на воскресной службе в Церкви? Внимательно слушали проповедь нашего благочестивого отца Афанасия?
Дети склонили головы,в классе было слышно только едва различимое детское дыхание.
- Вы все помните что сейчас стоит вопрос о канонизации великого человека в истории СССР, человека, повторившего деяние одного известного еще в период становления Империи человека, вождя одного из древнерусских племен Богдана Хмельницкого? Кстати, что сделал этот вождь, за что именно он вошел в историю нашей Великой Родины, кто скажет?
Светлана Владимировна внимательно вгляделась в застывшие во внимании лица учеников. Нет. Даже сын политрука Белек- и тот кажется не знает что сказать.
-Что ж. Расскажу. В самый период становления Империи, когда многие русские племена еще были отделены от России, он вернул Малороссию в состав нашей Великой страны, перечеркнув планы Запада противопоставить нарастающей мощи нашей страны часть нашего же, братского народа. Когда немцы придумали для жителей Молоросии язык и как бы свою, отдельную от русской историю. Все мы знаем что так называемые раньше ;украинцы;- часть русского же народа, пусть менее цивилизованная и с примесями инородной крови. А уж о землях, величайшем богатстве нашей Родины я и вовсе молчу.
Так вот, дети. Произошло все именно в тот момент когда стараниями Запада и США СССР был подломлен, когда от него отделились некоторые народы, захватив при этом и нашу землю. Несколько десятилетий подряд Империя не могла восстановить свою териториальную целостность, пока к власти не пришел Первый Лидер- Владимир Владимирович Путин. В это же время на землях бывшей Малоросии восцарилась власть фашистов. Они убивали русских за русский язык культуру, за нашу веру. Захвативший на крови власть у законноизбранного правителя власть один из этих фашистов поверг Малоросию в хаос. Полное обнищание населения, убийства и терор царили у них. Люди бежали кто куда мог, от голода и холода. К сожалению, СССР тогда мог только помогать жителям и революционерам, поскольку весь мир был против нас. И вот тогда и пришла к власти этот человек, выдающийся актер, Великий политик, спасший доверившися ему людей от кровавого хаоса. Простой артист, свергнувший тирана, заставившая его страшную цену заплатить за страдания русского народа. Человек, повторивший подвиг Богдана Хмельницково и обьединивший казалось бы навсегда разлетевшиеся осколки перекрасной вазы- нашего СССР 2,0!
Первав восторженную речь прозвучал где-то на первом этаже звонок. Дети неподвижно сидели, выдыхая из приоткрытых ротиков пар- в классе было холодно. Светлана Владимировна выдохнула, улыбнулась.
-После перерыва продолжим.
Історію пише переможець. Пильнуйтеся!
2019р.
Така фіча є у х%йло і у Китаю.
Х%йло вважає, що історичний західни кордон земель імперії паРаша проходить по Дністер, Збруч, Західний Буг, Німан. Тому х%йло не зупиниться, йому потрібна вся Україна.
Пофіг куди Зєля буде х%йлу заглядати, але війна буде продовжуватись поки не зникне паРаша, як імперія.
Війна вже йде давно, навіть не 7-й рік і не 300-й, війна йде з 8 березня 1169 року, коли почалось розграбування Києва під приводом Андрія Боголюбського.
Тому, дипломатія повинна бути, але армія повинна бути постійно боєздатна і давати достойну відсіч ворогам. Покиіншого шляху не існує.
Обратно в свой долбаный квартал.
Україні треба мир через перемогу, а жалюгідному кошерному блазню через капітуляцію.
«Ваше Императорское Величество, Ваше Высочество и Ваша Светлость»
Владимир Владимирович ! Я ничтожество на коленях приползу к вашему
Величеству и буду нижайше просить у Вас позволения на капитуляцию
Украины на милость вашей Великой империи - орды паРаши.
Я буду и далее настойчиво уничтожать государственность Украины,
и всегда преданно служить вашему Императорскому Величеству
и вашей кровавой империи - орды!
Ваш преданный раб, экс- клоун, верный - покорный
Слуга ...резидент и исправный ЗЕбил -капитулянт. (Иуда!)
Он может сыграть членом на скрипке - путин от Украины не отстанет.
Сьогодні нам пропонують дипломатію.
Росія терпляче чекала такого оленя ( прирученного дресированого блазня) аж 30 років.
І нарешті вона його свого вірного відданого янычара, Юду -Каїна, знайшла- опустила,
і використовує його як відданого-безвідмовного кремлівського ...резидента капітулянта!
Якщо це правда, то хай запропонує обміняти хоча би своє Шапіто-95 на всіх полонених українських військовослужбовців в Лугандонії. Це буде гідний жест і вияв прагнення до миру, а Гідрант стане для мене Кумиром.
В іншому разі слова Мендель - просто лайно на вентиляторі!
Мендель не неси "бред сивой кобылы" от своего патрона.Сильная Армия- наше все!
Пора это понимать.
Мне лично нет.
""Особиста думка": у Зеленського відхрестилися від заяв Мендель".
Після "особистої думки" диктофон мали б викинути на смітник, а він продовжує віщати, як і піськов у фуйла.
Ну ладно, трындеть - твоя работа, но ты понимаешь что цель украинской политики - сформировать такие кластеры, чтобы Путин отказался их выполнять?
73% обрали "миротворця і глибоко цивільну людину" - тепер будем відгрібати.
Чи какаяразніца, какой мір, хотЬ гузкій, лішБи мІр?
Здати ще декілька позицій ворогу???
Чи може вже, за два роки,зрозумів, що тре ворога знищувати???
Забери з України цих всих менделів!!!