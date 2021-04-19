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Новости Агрессия России против Украины Война
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Война никому не нужна, президент Зеленский готов сделать все, чтобы ее закончить, - Мендель

Война никому не нужна, президент Зеленский готов сделать все, чтобы ее закончить, - Мендель

Украина настроена дипломатическим путем урегулировать войну на Донбассе.

Об этом рассказала пресс-секретарь президента Юлия Мендель в эфире программы "Взгляд с Банковой" на телеканале "Дом", передает Цензор.НЕТ.

"Украина настроена на то, чтобы двигаться дальше, двигаться именно дипломатическим путем, активизировать процессы", - сказала она, комментируя результаты состоявшихся 16 апреля переговоров лидеров Украины, Франции и Германии.

Мендель отметила, что одним из важных вопросов, который поднимался в Париже, было обсуждение так называемых "кластеров". Соответствующий документ, согласованный Францией и Германией, предполагает конкретные шаги для выполнения договоренностей о достижении мира на востоке Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боец 128-й ОГШБр Давид Шартава погиб 18 апреля на востоке Украины

"Война никому не нужна. Она не нужна ни Украине, ни Европе, ни миру. Давайте вспомним то, что это единственная война, которая сейчас идет в Европе. И президент Владимир Зеленский готов сделать все, чтобы ее закончить", - подчеркнула Мендель.

Она добавила, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон поддерживают этот шаг.

Напомним, президент Владимир Зеленский во время рабочего визита во Францию 16 апреля провел переговоры с президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Также читайте: Зеленский: Ситуацию на Донбассе обсудили с Макроном и Меркель, Путин не подключился

Автор: 

Зеленский Владимир (20925) Донбасс (26958) Мендель Юлия (232)


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Топ комментарии
+65
Кластеры... будут вам кластеры, суки. Только попробуйте.
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19.04.2021 00:46 Ответить
+44
Якщо б хотів то скінчив ще два роки тому.
Просто він барига наживаючийся на війні.
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19.04.2021 00:48 Ответить
+39
Будут вам сепары и кластеры и пиксели
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19.04.2021 00:50 Ответить
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Коли ця тупа секретутка вже заткнеться?! Нехай "президент" лиже пил під каблуками лабутенів *****, то може вайна закінчиться і він стане секретуткою якогось дрібного чиновника малороського краю ростовської губернії.
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19.04.2021 04:58 Ответить
И президент Владимир Зеленский готов сделать все, чтобы ее закончить", - подчеркнула Мендель.Источник: https://censor.net/ru/n3260488
=============
Кто овцу выпустил из овчарни?
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19.04.2021 05:01 Ответить
Риббентроп прилетел в Москву по приглашению товаристча Сралина для заключения братского союза с Канцлером Вяликая Германия Адольфом Гитлером 23 августа 1939 года сроком на 10 лет.Секретные Протоколы прилагаются....
Путлер пригласит Зелю тем же макаром...а текст договора напечатает говорящая Кобыла РАБссии лавров...,и настанет мир на планете Земля....,Нечто подобное было в Хасавюрте и Миром вечном в Чечне....,генерал Лебедь свидетелем был и сказал : хватит!навоевались...,к сожалению генерала успешно ликвидировали крысы Путлера и начали вторую Чеченскую...,Зеля верит Путлеру....?
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19.04.2021 05:33 Ответить
Тут важно помнить детей Беслана 1 сентября 2004 года и что с ними сделал Мавзолейный Хмырь....
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19.04.2021 05:38 Ответить
Война никому не нужна, президент Зеленский готов сделать все, чтобы ее закончить, - Мендель - Цензор.НЕТ 2537
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19.04.2021 05:49 Ответить
Если бы война никому не была нужна-то её бы не было. Поскольку она нужна кацапне-война идёт. Идиотка. Закройте уже её дурацкую программку. Позор один.
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19.04.2021 06:14 Ответить
Война никому не нужна, президент Зеленский готов сделать все, чтобы ее закончить, - Мендель - Цензор.НЕТ 542 Ідіть у сраку зі своїми кластерами.
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19.04.2021 06:26 Ответить
Среди меня завёлся червячок тяжких сомнений - а не окажется ли в результате всех этих телодвижений Крым с днепровской водицей? А чтобы смешнее было - так ещё и за счёт Украины. То-то нацмены тогда обхохочутся.
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19.04.2021 06:27 Ответить
Тобто ви вже все вирішили ?
А як же зустріч заокеанського партнера і союзника з х**лом влітку (якщо той ще погодиться) ?
Чи вже не знадобиться ? Чи там вирішуватимуться інші питання ?
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19.04.2021 06:34 Ответить
*****, союзники ***** та Зеленський все вирішили не чекаючи втручання США.
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19.04.2021 06:48 Ответить
О, да! Наш заокеанський партнер та союзник - то є моцний старік, да. Завалить куйла одной лєвой.
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19.04.2021 08:25 Ответить
Будуть ваші задниці нанизані на кілки,це будуть ваші особисті кластери,срана ви бубочкина компашка.
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19.04.2021 06:45 Ответить
Урок. Оповідання- пересторога.

-Здравствуйте, дети!- С приветливой улыбкой, в стандартных учительских гимнастерке и юбке цвета хаки, Светлана Владимировна, четко чеканя шаг, вошла в класс.

-Дежурный, кто отсутствует?
Аиша Рукавичникова, худенькая конопатая девчушка, живо вскочила с места.
-Светлана Владимировна, кроме Муцураева Сережи отсутствующих нет! Но у него уважительная причина, его отца арестовало ФСБ, скорее всего он уже и не вернется в школу!
-Если арестовало ФСБ- значит он представлял опасность для СССР. С изменниками нашей великой Родины никогда не стоит церемонится. Вы еще маленькие, но скоро поймете как много стоит на кону, насколько важна миссия нашей Империи. Конечно, нам всем жаль Сережу- папа воспитывал его сам, но Государство позаботится о нем и вырастит достойным гражданином России.
Светлана Владимировна подняла взгляд на портрет Николая Второго, мудрым взором глядящего на школьников со стены.
-Что ж... Тема урока... В общем, сегодня у нас будет не урок, а просто беседа. Мы поговорим, обсудим некоторые вещи, посмотрим как кто понимает происходящее в мире и в отдельности в нашей великой Родине, после чего будем писать письмо с благодарностью нашему меру господину Касыгбаю. Вы все знаете что он из собственных средств оплатил обеды для наиболее малоимущих учеников нашей школы и даже обещал после выборов построить новое здание с басейном. Итак, дети, кто знает, за что еще при жизни канонизировали, то есть признали святым первого лидера Империи Владимира Владимировича Путина? Дети?
Худосочный мальчонка за первой партой у окна, рыжий и сплошь в веснушках робко поднял вверх руку.
-Белек? Хорошо. Встань и расскажи всем нам.
Мальчик вскочил так, словно внутри у него раскрылась какая-то невидимая пружинка.
-Владимира Владимировича Путина, первого лидера Империи и обьединителя русских земель признали святым за восстановление СССР и борьбу с фашистами, окупировавшими часть Империи, Владимир Владимирович восстановил нашу Православную Церковь и не дал мировому сионизму захватить власть на планете!
Выпалил одним духом, без малейшей запинки. ;Ну конечно, сын политрука;- про себя с улыбкой подумала учительница.
Хорошо, Белек. С чистой совестью ставлю тебе ;пять;. Итак, дети! Все были на воскресной службе в Церкви? Внимательно слушали проповедь нашего благочестивого отца Афанасия?
Дети склонили головы,в классе было слышно только едва различимое детское дыхание.
- Вы все помните что сейчас стоит вопрос о канонизации великого человека в истории СССР, человека, повторившего деяние одного известного еще в период становления Империи человека, вождя одного из древнерусских племен Богдана Хмельницкого? Кстати, что сделал этот вождь, за что именно он вошел в историю нашей Великой Родины, кто скажет?
Светлана Владимировна внимательно вгляделась в застывшие во внимании лица учеников. Нет. Даже сын политрука Белек- и тот кажется не знает что сказать.
-Что ж. Расскажу. В самый период становления Империи, когда многие русские племена еще были отделены от России, он вернул Малороссию в состав нашей Великой страны, перечеркнув планы Запада противопоставить нарастающей мощи нашей страны часть нашего же, братского народа. Когда немцы придумали для жителей Молоросии язык и как бы свою, отдельную от русской историю. Все мы знаем что так называемые раньше ;украинцы;- часть русского же народа, пусть менее цивилизованная и с примесями инородной крови. А уж о землях, величайшем богатстве нашей Родины я и вовсе молчу.
Так вот, дети. Произошло все именно в тот момент когда стараниями Запада и США СССР был подломлен, когда от него отделились некоторые народы, захватив при этом и нашу землю. Несколько десятилетий подряд Империя не могла восстановить свою териториальную целостность, пока к власти не пришел Первый Лидер- Владимир Владимирович Путин. В это же время на землях бывшей Малоросии восцарилась власть фашистов. Они убивали русских за русский язык культуру, за нашу веру. Захвативший на крови власть у законноизбранного правителя власть один из этих фашистов поверг Малоросию в хаос. Полное обнищание населения, убийства и терор царили у них. Люди бежали кто куда мог, от голода и холода. К сожалению, СССР тогда мог только помогать жителям и революционерам, поскольку весь мир был против нас. И вот тогда и пришла к власти этот человек, выдающийся актер, Великий политик, спасший доверившися ему людей от кровавого хаоса. Простой артист, свергнувший тирана, заставившая его страшную цену заплатить за страдания русского народа. Человек, повторивший подвиг Богдана Хмельницково и обьединивший казалось бы навсегда разлетевшиеся осколки перекрасной вазы- нашего СССР 2,0!
Первав восторженную речь прозвучал где-то на первом этаже звонок. Дети неподвижно сидели, выдыхая из приоткрытых ротиков пар- в классе было холодно. Светлана Владимировна выдохнула, улыбнулась.
-После перерыва продолжим.

Історію пише переможець. Пильнуйтеся!
2019р.
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19.04.2021 06:55 Ответить
Війна дійсно не потрібна, але кому ти потрібна
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19.04.2021 07:04 Ответить
Байка. Мендель і окуляри. Без слів. Без сенсу. Без моралі.Война никому не нужна, президент Зеленский готов сделать все, чтобы ее закончить, - Мендель - Цензор.НЕТ 5952
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19.04.2021 07:06 Ответить
Что же ты МЕНДЕЛЬВОШКА постеснялась сказать что война нужна путлеру?!?!
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19.04.2021 10:05 Ответить
что б закончить войну прийдется страну разбить на республики и дать воду в Крым ...
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19.04.2021 07:16 Ответить
Опять этот ЗЕ-бобик будет предлагать перестать стрелять?
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19.04.2021 07:20 Ответить
У мене такі враження, що кожен президент прагнув стати диктатором, але показував себе голубом миру і мабуть бажав отримати Нобеля миру.
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19.04.2021 07:29 Ответить
к этому "готов сделать все" относится вылизать ***** задницу, слить страну, или как? что-то не очень понятен ...зджеж этой суки.
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19.04.2021 07:21 Ответить
Заканчивать вы твари только в штаны будете или в трындельдель, тем более как говорится ключи от этого города не у квартальной ...лядоты! не вы ушлепки эту войну начинали, не вам слугоуродам квартальным ее заканчивать, так как вас у...бков там в окопах и близко не было с вашим говнокАмандующим.
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19.04.2021 07:25 Ответить
У кожного диктатора завжди є одна фіча - повернути всі землі в імперію, які колись історично належали імперії.
Така фіча є у х%йло і у Китаю.
Х%йло вважає, що історичний західни кордон земель імперії паРаша проходить по Дністер, Збруч, Західний Буг, Німан. Тому х%йло не зупиниться, йому потрібна вся Україна.

Пофіг куди Зєля буде х%йлу заглядати, але війна буде продовжуватись поки не зникне паРаша, як імперія.

Війна вже йде давно, навіть не 7-й рік і не 300-й, війна йде з 8 березня 1169 року, коли почалось розграбування Києва під приводом Андрія Боголюбського.

Тому, дипломатія повинна бути, але армія повинна бути постійно боєздатна і давати достойну відсіч ворогам. Покиіншого шляху не існує.
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19.04.2021 07:26 Ответить
Для того, что бы закончить войну, нужно не перестать стрелять, а начать стрелять! Причем стрелять из всего что есть! Стрелять в оккупанта, освобождая нашу землю! Только дебил может поверить, что освободить нашу страну от оккупантов можно переговорами-уговорами! Только полный кретин верит в это! Новейшая история дает массу примеров, что от переговоров нет толку, освободить и выбить оккупанта можно только оружием! И пример Армении и Азербайджана тому отличное подтверждение!
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19.04.2021 07:26 Ответить
Диктатору потрібні переговори лише для прикриття своїх зловіщих намірів.
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19.04.2021 07:31 Ответить
Це вам ***** сказав - а ви дурники повірили???
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19.04.2021 07:31 Ответить
Ну дура дурой... Ни одна война не заканчивается вот так просто... Либо победа, либо поражение с принятием всех условий врага...а кластеры - это для зебилов...
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19.04.2021 07:37 Ответить
Блдь, у мене кіт розумніший за цю куріцу.
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19.04.2021 08:26 Ответить
Хочешь мира готовся к войне. Или сдавай страну в ломбард денег дадут только надолго всем не хватит.Но внуки некоторых штатских могут не бкспокоится.
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19.04.2021 07:38 Ответить
единственное чо ты можешь и должен сделать єто свалить нахер.
Обратно в свой долбаный квартал.
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19.04.2021 07:41 Ответить
Нічого не зміг?!! Ти ідіот?!
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19.04.2021 09:01 Ответить
Иногда пресс-секретарям лучше молчать.
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19.04.2021 07:57 Ответить
Позицию Украиньі поддерживают Франция , Германия и США. Против Расея и диванньіе вояки с Цензора.
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19.04.2021 08:04 Ответить
Та трохи не так: позицію росії майже відкрито підтримують хвранція, ірманія і сша. А також Українська "влада" та диванні вояки з цензора.
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19.04.2021 08:28 Ответить
Нам потрібна Перемога,а не мир ціною в Україну.Таких як вона з Україною пов'язують тільки гроші,тому їм всерівно на її майбутню долю.
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19.04.2021 08:06 Ответить
Интересно было бы узнать что включает в себя это "всё" и есть ли там пункт капитуляция?
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19.04.2021 08:07 Ответить
Безумовно, є, бо тільки такий "мир" може влаштувати росію.
Україні треба мир через перемогу, а жалюгідному кошерному блазню через капітуляцію.
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19.04.2021 08:11 Ответить
Боже, який сором. Не президент, а брудне ганчір'я.
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19.04.2021 08:08 Ответить
Война и взавправду ни кому не нужна кроме Раши. Потому что она по сути не признает Украину государством как таковым, а уж независимым это точно. По сути для Украины "мир" это либо возвращение всех, ВСЕХ, оккупированных Рашей территорий на востоке Украины, Крыма и Севастополя без всяких условий со стороны оккупанта. ( без всяких там оставлений " за скобками") Либо " подобие мира" это замораживание конфликта по существующим сейчас реалиям ( линии соприкосновения и админ границы с Крымом) с полным прекращением огня, выводом рашен техники, вооружения, боеприпасов и " отпускников" и вводом международного миротворческого контингента из стран не являющимися военно- политическими союзниками РФ или зависимыми от нее странами. Все остальное это продолжение вяло текущей ( или горячей) войны или просто оттягивание момента развязывания новой агрессии.
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19.04.2021 08:09 Ответить
Війна нікому не потрібна, президент Зеленський готовий зробити все, щоб її завершити, - Мендель - Цензор.НЕТ 4583
«Ваше Императорское Величество, Ваше Высочество и Ваша Светлость»
Владимир Владимирович ! Я ничтожество на коленях приползу к вашему
Величеству и буду нижайше просить у Вас позволения на капитуляцию
Украины на милость вашей Великой империи - орды паРаши.
Я буду и далее настойчиво уничтожать государственность Украины,
и всегда преданно служить вашему Императорскому Величеству
и вашей кровавой империи - орды!
Ваш преданный раб, экс- клоун, верный - покорный
Слуга ...резидент и исправный ЗЕбил -капитулянт. (Иуда!)
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19.04.2021 08:59 Ответить
Война не нужна? ********** стягивает войска и демонстрирует силу, смотря на реакцию Украины и Запада и будьте уверены при отсутствии защитной реакции будет двигаться до Ла-Манша.
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19.04.2021 08:17 Ответить
Нам не надо, чтобы Зеленский делал ВСЁ.
Он может сыграть членом на скрипке - путин от Украины не отстанет.
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19.04.2021 08:21 Ответить
95 квартал діє,а це для лохів,а в світі потрібно розум ,щоб вести дипломатію,а ви сукі вмієте тільки розважатись,базікати.,красти та махлювати. Сцикливі потвори.
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19.04.2021 08:25 Ответить
Чи розуміє ця мендельвошка, що вона верзе?
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19.04.2021 08:31 Ответить
Колись нам пропонували пацифізм, нейтралітет, багатовекторність.
Сьогодні нам пропонують дипломатію.
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19.04.2021 08:32 Ответить
Кончить разом с Мендель??)) Це цікаво!!
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19.04.2021 08:40 Ответить
Війна нікому не потрібна, президент Зеленський готовий зробити все, щоб її завершити, - Мендель - Цензор.НЕТ 734
Росія терпляче чекала такого оленя ( прирученного дресированого блазня) аж 30 років.
І нарешті вона його свого вірного відданого янычара, Юду -Каїна, знайшла- опустила,
і використовує його як відданого-безвідмовного кремлівського ...резидента капітулянта!
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19.04.2021 08:49 Ответить
Що це означає «готовий зробити все»?!! Війна зараз може закінчитись лише на умовах *****! Хто тобі, потєрпєвший, це дозволить зробити?! Куди будеш тікати та чи встигнеш?!!
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19.04.2021 08:56 Ответить
"...І президент Володимир Зеленський готовий зробити все, щоб її завершити", - наголосила Мендель. Джерело: https://censor.net/ua/n3260488"
Якщо це правда, то хай запропонує обміняти хоча би своє Шапіто-95 на всіх полонених українських військовослужбовців в Лугандонії. Це буде гідний жест і вияв прагнення до миру, а Гідрант стане для мене Кумиром.
В іншому разі слова Мендель - просто лайно на вентиляторі!
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19.04.2021 09:15 Ответить
Дипломатично закончить войну, которая длится уже больше чем ВМВ,это как? Дипломатам оружие и на передовую,а армию за ненадобностью демобилизовать? Или капитулировать?
Мендель не неси "бред сивой кобылы" от своего патрона.Сильная Армия- наше все!
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19.04.2021 09:38 Ответить
Дурепа! Кращих слів немає...
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19.04.2021 09:47 Ответить
Мендель-дура на якій потрібно поставити знак якості. Бовкнути таке-нікому війна не потрібна. Потрібна. Путіну та Росії. І цим все сказанео. Дивись ти йому в очі чи нижче, а він буде тебе гамселити поти такі Менделі не порозумнішають. Тобто завжди.
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19.04.2021 10:24 Ответить
Яка ж вона тупа та бридка потвора...
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19.04.2021 10:32 Ответить
Она секретарь и озвучивает официальную позицию не от себя
Пора это понимать.
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19.04.2021 10:38 Ответить
Не хочеться ... вірити у це сюр ...
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19.04.2021 11:22 Ответить
А воевать вам хочется за какой то Донбасс?
Мне лично нет.
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19.04.2021 11:35 Ответить
Так було і повинно бути, та не в мордорі і не в Україні, після 2019 року.
""Особиста думка": у Зеленського відхрестилися від заяв Мендель".

Після "особистої думки" диктофон мали б викинути на смітник, а він продовжує віщати, як і піськов у фуйла.
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19.04.2021 13:13 Ответить
Дорогая Мендель!
Ну ладно, трындеть - твоя работа, но ты понимаешь что цель украинской политики - сформировать такие кластеры, чтобы Путин отказался их выполнять?
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19.04.2021 10:34 Ответить
мне бы было стыдно писать о высказываниях мендель.
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19.04.2021 11:00 Ответить
А шо такоє ??
73% обрали "миротворця і глибоко цивільну людину" - тепер будем відгрібати.
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19.04.2021 11:20 Ответить
"Сделать Фсьо" це що? Це воно про ПЕРЕМОГУ, чи про капітуляцію бовкає?
Чи какаяразніца, какой мір, хотЬ гузкій, лішБи мІр?
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19.04.2021 13:08 Ответить
«Все» - це що???
Здати ще декілька позицій ворогу???
Чи може вже, за два роки,зрозумів, що тре ворога знищувати???
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19.04.2021 13:28 Ответить
Нехай візьме білу ганчірку, тай іде до путлєра !
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19.04.2021 14:05 Ответить
А уже.
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19.04.2021 15:57 Ответить
наверное пусть он лутше кончает ......на тебе дура мендель .
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19.04.2021 14:11 Ответить
готов сделать все,----это и пугает!
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19.04.2021 22:35 Ответить
Боже!!!
Забери з України цих всих менделів!!!
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17.05.2021 11:25 Ответить
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