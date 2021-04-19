Любое предположение о причастности США к подготовке покушения на Лукашенко абсолютно ложно, - представитель Госдепа
Соединенные Штаты не причастны к какому-либо заговору с целью устранения захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко.
Об этом заявил ТАСС официальный представитель Госдепартамента, передает Цензор.НЕТ.
"Мы видели сообщения в государственных СМИ России о предполагаемом заговоре против Александра Лукашенко, а также его непосредственные утверждения об этом в СМИ. Любое предположение о том, что правительство США стояло за этим или было вовлечено в попытку убийства Лукашенко, является абсолютно ложным", - утверждал он.
Комментируя задержание в связи с причастностью к планировавшемуся покушению на Лукашенко адвоката Юрия Зенковича, имеющего двойное гражданство США и Беларуси, представитель американского внешнеполитического ведомства заявил, что Вашингтон готов оказать своему гражданину консульскую помощь. "Мы видели сообщения о задержанном в Минске гражданине США. Всегда, когда за границей задерживают гражданина США, мы готовы предоставить все необходимые консульские услуги", - сказал он.
Напомним, ФСБ России совместно с КГБ Беларуси задержали граждан РБ Юрия Зянковича и Александра Федуту, якобы "планировавших осуществление военного переворота" в своем государстве и устранение Александра Лукашенко. Также в российской спецслужбе заявили, что перед приездом в Москву Зянкович "провел консультации в США и Польше".
Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко считает, что его устранение одобрило высшее политическое руководство США.
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Andrei Piontkovsky
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Пу,похоже,вырвал из Луки согласие на последние шажки к братскому аншлюсу. Он явится в бункер 22 апреля за день до заседания СФ. Для этого «Сашке Бортникову» пришлось выдумать Федуту-Юровского, планирующего убийство всей августейшей фамилии вплоть до Коленьки в гомельском погребе.