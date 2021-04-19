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Любое предположение о причастности США к подготовке покушения на Лукашенко абсолютно ложно, - представитель Госдепа

Любое предположение о причастности США к подготовке покушения на Лукашенко абсолютно ложно, - представитель Госдепа

Соединенные Штаты не причастны к какому-либо заговору с целью устранения захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко.

Об этом заявил ТАСС официальный представитель Госдепартамента, передает Цензор.НЕТ.

"Мы видели сообщения в государственных СМИ России о предполагаемом заговоре против Александра Лукашенко, а также его непосредственные утверждения об этом в СМИ. Любое предположение о том, что правительство США стояло за этим или было вовлечено в попытку убийства Лукашенко, является абсолютно ложным", - утверждал он.

Комментируя задержание в связи с причастностью к планировавшемуся покушению на Лукашенко адвоката Юрия Зенковича, имеющего двойное гражданство США и Беларуси, представитель американского внешнеполитического ведомства заявил, что Вашингтон готов оказать своему гражданину консульскую помощь. "Мы видели сообщения о задержанном в Минске гражданине США. Всегда, когда за границей задерживают гражданина США, мы готовы предоставить все необходимые консульские услуги", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В КГБ Беларуси заявили, что задержанные за подготовку "военного переворота" Зянкович и Федута дают признательные показания

Напомним, ФСБ России совместно с КГБ Беларуси задержали граждан РБ Юрия Зянковича и Александра Федуту, якобы "планировавших осуществление военного переворота" в своем государстве и устранение Александра Лукашенко. Также в российской спецслужбе заявили, что перед приездом в Москву Зянкович "провел консультации в США и Польше".

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко считает, что его устранение одобрило высшее политическое руководство США.

Автор: 

Госдепартамент США (1854) Лукашенко Александр (3618) покушение (1047) США (27213)


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Топ комментарии
+1
Уничтожить обоих людоедов есть правильное и необходимое деяние.
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19.04.2021 01:31 Ответить
+1
https://twitter.com/apiontkovsky
https://twitter.com/apiontkovsky

Andrei Piontkovsky

@apiontkovsky

·https://twitter.com/apiontkovsky/status/1383886424039059456 6 ч

Пу,похоже,вырвал из Луки согласие на последние шажки к братскому аншлюсу. Он явится в бункер 22 апреля за день до заседания СФ. Для этого «Сашке Бортникову» пришлось выдумать Федуту-Юровского, планирующего убийство всей августейшей фамилии вплоть до Коленьки в гомельском погребе.
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19.04.2021 06:00 Ответить
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почему неуловимый Джо, неуловим?))может он нафик никому не нужен?)
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19.04.2021 07:41 Ответить
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Какие вежливые американцы! Им бы еще понять, что с буйными психами разговор один - кастетом с размаху между глаз. Иначе до них библейские истины не доходят. Вообще, это хорошая тема - вбивание молотком христианских заповедей в голову.
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19.04.2021 01:30 Ответить
Уничтожить обоих людоедов есть правильное и необходимое деяние.
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19.04.2021 01:31 Ответить
Да у кого что-то поднимется на сего хоккеиста, у которого вместо клюшки в руках грабли?
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19.04.2021 03:46 Ответить
В повальной КГБшной сране Лукашеску можно ликвидировать фюрера всея Белоруси? Да неужели....?
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19.04.2021 05:26 Ответить
https://twitter.com/apiontkovsky
https://twitter.com/apiontkovsky

Andrei Piontkovsky

@apiontkovsky

·https://twitter.com/apiontkovsky/status/1383886424039059456 6 ч

Пу,похоже,вырвал из Луки согласие на последние шажки к братскому аншлюсу. Он явится в бункер 22 апреля за день до заседания СФ. Для этого «Сашке Бортникову» пришлось выдумать Федуту-Юровского, планирующего убийство всей августейшей фамилии вплоть до Коленьки в гомельском погребе.
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19.04.2021 06:00 Ответить
А кацапы так надеялись..
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19.04.2021 07:06 Ответить
В штатах мало кто знает, где находится Беларусь, а тем более, кто такой этот старый засранец Лука. Если-бы было надо, то этого бульбанутого Луку давно превратили-бы в падаль.
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19.04.2021 07:36 Ответить
почему неуловимый Джо, неуловим?))может он нафик никому не нужен?)
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19.04.2021 07:41 Ответить
Зачем США реагирует на высказывания этого картофельного фюрера. Тем более он не признан цивилизованными странами как Президент. Он просто психически больной человек
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19.04.2021 08:45 Ответить
напомнил о себе самый избранннный......, ух, ржака лютая...)))...амеры прилетелели бульбофюрера "валить"...)))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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19.04.2021 08:56 Ответить
 
 