Беларусь готова предоставлять площадку для ТКГ и способствовать деэскалации вокруг Украины, - представитель Совета безопасности РБ Арчаков

Беларусь по-прежнему готова предоставлять площадку для Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом заявил заместитель госсекретаря Совета безопасности Беларуси Владимир Арчаков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Беларусь не видит альтернативы Минским соглашениям - во всяком случае, других нет. Мы по-прежнему готовы предоставлять площадку для работы трехсторонней контактной группы, потому что... видеоформат этот превращается в какое-то практически бесполезное телевизионное представление", - сказал Арчаков в эфире телеканала "Беларусь 1" в воскресенье.

Он подчеркнул, что Беларусь всегда придерживалась и придерживается мирных путей разрешения абсолютно любых противоречий. "Что касается конфликта на Донбассе, мы по-прежнему выражаем уверенность в том, что он может быть разрешен исключительно дипломатическими мерами", - отметил заместитель госсекретаря Совбеза.

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"Пользуясь случаем, я хотел бы выразить такое мнение, что украинская сторона могла бы себя вести в нашем отношении и покорректнее. Потому что раздаются крики, что мы тут чуть ли не собираемся вторгаться... Я никогда не поверю, что украинские военные или спецслужбы настолько некомпетентны, чтобы не отличить шум лесовоза с движением колонны бронетанковой техники", - добавил Арчаков.

По его словам, Беларусь, несмотря ни на что "готова в любом формате принять участие в урегулировании возникающей и обостряющейся конфликтной ситуации".

Напомним, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Украина больше не будет вести переговоры по Донбассу в Минске, поскольку Беларусь находится в сфере влияния России.

Он предложил перенести переговоры Трехсторонней контактной группы по Донбассу после окончания карантина из Беларуси в Польщу.

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Министерство иностранных дел России назвало инициативу "глупостью" и предположило, что это попытка Киева саботировать минские соглашения. В МИД Беларуси повторили это заявление РФ.