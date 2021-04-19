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Новости Агрессия России против Украины
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Беларусь готова предоставлять площадку для ТКГ и способствовать деэскалации вокруг Украины, - представитель Совета безопасности РБ Арчаков

Беларусь готова предоставлять площадку для ТКГ и способствовать деэскалации вокруг Украины, - представитель Совета безопасности РБ Арчаков

Беларусь по-прежнему готова предоставлять площадку для Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом заявил заместитель госсекретаря Совета безопасности Беларуси Владимир Арчаков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Беларусь не видит альтернативы Минским соглашениям - во всяком случае, других нет. Мы по-прежнему готовы предоставлять площадку для работы трехсторонней контактной группы, потому что... видеоформат этот превращается в какое-то практически бесполезное телевизионное представление", - сказал Арчаков в эфире телеканала "Беларусь 1" в воскресенье.

Он подчеркнул, что Беларусь всегда придерживалась и придерживается мирных путей разрешения абсолютно любых противоречий. "Что касается конфликта на Донбассе, мы по-прежнему выражаем уверенность в том, что он может быть разрешен исключительно дипломатическими мерами", - отметил заместитель госсекретаря Совбеза.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Война никому не нужна, президент Зеленский готов сделать все, чтобы ее закончить, - Мендель

"Пользуясь случаем, я хотел бы выразить такое мнение, что украинская сторона могла бы себя вести в нашем отношении и покорректнее. Потому что раздаются крики, что мы тут чуть ли не собираемся вторгаться... Я никогда не поверю, что украинские военные или спецслужбы настолько некомпетентны, чтобы не отличить шум лесовоза с движением колонны бронетанковой техники", - добавил Арчаков.

По его словам, Беларусь, несмотря ни на что "готова в любом формате принять участие в урегулировании возникающей и обостряющейся конфликтной ситуации".

Напомним, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Украина больше не будет вести переговоры по Донбассу в Минске, поскольку Беларусь находится в сфере влияния России.

Он предложил перенести переговоры Трехсторонней контактной группы по Донбассу после окончания карантина из Беларуси в Польщу.

Также читайте: Украина инициирует внеочередное заседание подгруппы по безопасности в ТКГ. Ждем ответ от ОБСЕ, - Арестович

Министерство иностранных дел России назвало инициативу "глупостью" и предположило, что это попытка Киева саботировать минские соглашения. В МИД Беларуси повторили это заявление РФ.

Автор: 

Беларусь (7924) россия (96279) Донбасс (26958) Трехсторонняя контактная группа (842)


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Топ комментарии
+29
Ещё одни * миротворцы * Террор над собственным народом продолжают годами И , вдруг , хотят выглядеть белыми и пушистыми. Вот когда не будет таракана в правителях РБ тогда можно и подумать о переговорной площадке в Беларуси.
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19.04.2021 02:13 Ответить
+23
Який в дупу "представитель Совета безопасности РБ Арчаков" ?
Нема зараз в Мінську ніякої законної влади , нема й неяких "представителей" --
усі це самозванці
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19.04.2021 02:28 Ответить
+14
Катитесь колбаской по Малой Спасской, подпуйловники.
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19.04.2021 02:19 Ответить
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Ещё одни * миротворцы * Террор над собственным народом продолжают годами И , вдруг , хотят выглядеть белыми и пушистыми. Вот когда не будет таракана в правителях РБ тогда можно и подумать о переговорной площадке в Беларуси.
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19.04.2021 02:13 Ответить
Тільки-но послухала як у Соловйова научають наших українських статистів, вірніше через них - Зеленського. А саме: дав Макрон Зеленському тз кластери , а насправді ті самі Мінські - то давай завтра 19-го квітня присилай Єрмака й погоджуйся, інакше війна буде!!!

Комусь не ясно чому Макрон не вийшов з вовою на пресконфернцію, а тільки тупа Мендель з сонячними окулярами між циць... грудей )
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19.04.2021 04:38 Ответить
Весы должны поддерживать равновесие. Пусть будет Минск.
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19.04.2021 02:16 Ответить
Катитесь колбаской по Малой Спасской, подпуйловники.
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19.04.2021 02:19 Ответить
Який в дупу "представитель Совета безопасности РБ Арчаков" ?
Нема зараз в Мінську ніякої законної влади , нема й неяких "представителей" --
усі це самозванці
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19.04.2021 02:28 Ответить
Они пока не дали завести войска со стороны Черниговской и Киевской области.
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19.04.2021 02:38 Ответить
Хахаха, дуже смішно, всі поржали.
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19.04.2021 02:37 Ответить
Беларуси уже нет, есть Белорусская Область россии и президента тоже нет.
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19.04.2021 02:47 Ответить
Беларусь есть и будет. А диктатор да, не президент.
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19.04.2021 03:21 Ответить
интересно Лукашенку самого от себя не тошнит ?
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19.04.2021 03:23 Ответить
Он собой любуется, мания величия, психопатия, обычный диктатор, критического мышления разумеется нет.
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19.04.2021 03:25 Ответить
Бєларусь твоя буде коли вивчиш свою мову і пошлеш на ній диктатора.а поки що ти прихвостень ***** бо живеш у білоруській губернії ********** і розмовляєш мовою окупантів.
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19.04.2021 06:34 Ответить
Ух ты, провокатор. Рискни половине украинцев такое сказать, которые тут пишут по-русски. Давай, начинай, я посмотрю.
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19.04.2021 07:30 Ответить
Я вже кажу що ти *********** холуй разом зі своїм дояром.
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19.04.2021 08:28 Ответить
Холуй тут ты москалик. И с темы не спрыгивай, попробуй другим предъявить претензии, что они говорят по-русскии, как и я. Жду ольгиновский.
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19.04.2021 08:33 Ответить
А в тебе продажної тварини ні мови ні віри ні батьківщини не лишилось,бо ти *********** раб,вже навіть і квіти перестав носити своєму колгоспному свинопасу. .
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19.04.2021 08:37 Ответить
Ти ********** смердючка зайшла на сайт України і щось тут базікаєш про мову,так мова у нас одна українська і це кажу не лише я а закон України про мову,що вона єдина державна і все обслуговування повинно бути виключно на українській.
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19.04.2021 08:33 Ответить
Пригожинский, ты просто жалок и убог. С темы не спрыгивай. Ты мне предьявил разговор по-русски. Другим попробуй тут предьяви ничтожество ольгиновское. Мы тут все за госмову, в Украине украинскую, в Беларуси беларускую. Скройся Лахта.
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19.04.2021 08:37 Ответить
Тому кому я казав вже пишуть українською бо ганьба користуватись мовою окупанта на восьмому році війни,та таким продажним поскудам як ти цього не зрозуміти бо ви ********** підстилки.
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19.04.2021 08:40 Ответить
ПНХ кацап.
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19.04.2021 08:43 Ответить
Або па-беларуску-ідзі на х маскаль.
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19.04.2021 08:45 Ответить
В мене навіть до ольгінців більше поваги ніж до тебе,бо то ворог, а ти зрадник..
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19.04.2021 08:58 Ответить
Свободен пригожинский. Иди к своим, которых ты уважаешь.
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19.04.2021 09:02 Ответить
Білорусь готова надавати майданчик для ТКГ і сприяти деескалації навколо України, - представник Ради безпеки РБ Арчаков - Цензор.НЕТ 5756 ПТН-ПНХ разом з дояром і тобою.
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19.04.2021 09:04 Ответить
Азербайджан 30 лет ездил в Минск а потом плюнул на это и вернул оккупированные земли (пока не все правда).
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19.04.2021 02:49 Ответить
Мы не можем сейчас все вернуть
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19.04.2021 03:01 Ответить
Беларусь готова предоставлять площадку для ТКГ и способствовать деэскалации вокруг Украины, - представитель Совета безопасности РБ Арчаков - Цензор.НЕТ 4954
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19.04.2021 03:04 Ответить
Лучше в Катаре или Омане. Зе там всех знает.Пианинухпустьхнехзабудет взять,народ веселить.
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19.04.2021 03:47 Ответить
Кремлевский ПОНТЫгон просрал вяличие... .,Пентагон вылечит Быдло Мавзолейное другим, скрытым способом... а иногда открытым...
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19.04.2021 03:50 Ответить
КГБшная Белорусь Лукашеску воевала на Дамбассе не хуже КГБшной РАБссии Путлера....,Белорусская журналистка Екатерина Андреева написала книгу об этом,под названием "Белорусский Донбасс".
Крысы позорные,вы задрали своим "братством"....
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19.04.2021 03:59 Ответить
Байден вас Крыс Мавзолейного Рейха красножопого Шарикова вылечит всего за 4 года своей каденции....Стадо БАРАНОВ.... ссср СДОХ,СДОХНЕТ и рабSSия...
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19.04.2021 04:07 Ответить
Пусть сначала агрофюрер себя деэскалирует, а то совсем не легитимным будет когда Путлеру свою родину на заклание отдаст.
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19.04.2021 04:28 Ответить
Эрдоган пару дней назад заявил Путлеру : Крым то не ваш.... Мавзолейное ЧМО не верит...,Эрдоган лишь улыбнулся ехидно....
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19.04.2021 05:05 Ответить
Вместо Турции 500 000 РАБссиянцев поедут отдыхать на Соловки или солнечный Магадан... турецкие помидоры опасны,Байрактаром пахнет после Карабаха...
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19.04.2021 05:08 Ответить
ще ніколи пітерського карлика-гопника так не чмирили, як при Зеленському...
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19.04.2021 05:34 Ответить
Сдай анализы . А то будешь, как гундосый и все зебилы, посмешищем нас международном уровне.
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19.04.2021 06:19 Ответить
ого як соєвих плющить, коли ображають іх кумира пітерського карлика
а рекомендуєш здати аналізи туди ж, куди здавав і порошенко?
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19.04.2021 07:19 Ответить


Білорусь готова надавати майданчик для ТКГ і сприяти деескалації навколо України, - представник Ради безпеки РБ Арчаков - Цензор.НЕТ 7727
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19.04.2021 08:56 Ответить
Білорусь готова надавати майданчик для ТКГ і сприяти деескалації навколо України, - представник Ради безпеки РБ Арчаков - Цензор.НЕТ 6955
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19.04.2021 17:55 Ответить
Самому не смішно з того, що написав, ЗЕбіл Ще ніколи твій "найвеличніший" не виглядав таким переляканим, а Макрон, взагалі не вийшов на пресконференцію...
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19.04.2021 08:30 Ответить
Білорусь готова надавати майданчик для ТКГ і сприяти деескалації навколо України, - представник Ради безпеки РБ Арчаков - Цензор.НЕТ 6523 не вдавися , парнокопитне
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19.04.2021 18:03 Ответить
Кто такой такой арчаков? Назначенец усатого самоназначенца? По сути-никто.С таким успехом можно в Антарктиде переговариваться по приглашению пингвинов.
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19.04.2021 06:09 Ответить
Гриба КГБ Беларуссии тоже "предоставило" *********🙄🙄🙄 и готово представлять каждого , не согласного с режимом *****.
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19.04.2021 06:16 Ответить
Страна, которая угнетает собственных граждан, гденет свободных выборов, где избивают и мучают людей, вставших на защиту своего выбора, не может быть площадкой для тгк. Ведь никому не приходит в голову делать площадкой для переговоров Северную Корею, например. Беларусь перестала быть относительно нейтрально страной. Тем более, как стало известно там и азербайджанцев тридцать лет по кругу водили в абсолютно элентичнгм переговорном процессе
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19.04.2021 06:31 Ответить
та крім цього це країна відвертий і активний союзник кремля
це була повна хрінь погоджуватися на переговори з московією практично на території, повністю підконтрольній московії
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19.04.2021 07:21 Ответить
БЕЛОРУСЫ СНАЧАЛА РАЗОБРАЛИСЬ БЫ САМИ В СВОЕМ ДОМЕ.
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19.04.2021 06:36 Ответить
З такими друзями, ворогів не треба.
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19.04.2021 06:40 Ответить
Фишка в том что Беларусь это государство,а Украина нет,Путлер сказал,не я... Украина была соучредителем ООН вместе с Белорусью,а РАБссия нет... Быдлу мавзолейному не нашлось тогда места...,дело в том Белорусь и Украина в 1944 году обладали всеми Атрибутами Государственности,то есть была и собственная Армия Украины под командованием генерал-лейтенанта Герасименко,свой МВД и т.д...,потому Украина и стала соучредителем ООН в 1945 году...,на РАБссии такого статуса не было...
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19.04.2021 06:42 Ответить
Зубы заговаривает таракан.
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19.04.2021 06:57 Ответить
Типичные КГБшные штучки...
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19.04.2021 07:02 Ответить
Крысы Мавзолейные любой ценой хотят вступления Украины в Тайожный Союз Путлереску и Лукашеску,типа альтернатива для стран НАТО,и чтобы украинская армия служила Путлерскому Отребью...
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19.04.2021 07:06 Ответить
Як показала історія краще проводити ТКГ в Анкарі, а не на мінську. Мінськ себе вичерпав для всіх і обісрався.перед усім світом.
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19.04.2021 07:17 Ответить
Эрдоган хороший дядька,Дронами Байрактарами и Акинчи загрузил Украину по полному тарифу...
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19.04.2021 07:22 Ответить
Ще одні "миротворці" знайшлися!!!
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19.04.2021 07:29 Ответить
А у якості чого Білорусь буде "представлять площадку"? В якості "Беларусскава федеральнава округа"? Так тоді Білорусь - не "суб"єкт міжнародної політики" буде, а лише адмінскладова РФ... А якщо заявить про себе, як суверенна держава, то назавтра у неї самої буде не тільки "ескалація", але й окупація... Військ у Росії для цього вистачить - не виключено, що відповідний конверт, в якості "запасного варіанту", у командирів дивізій ВДВ, в "секретках" лежить...
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19.04.2021 07:29 Ответить
Оккупированная режимом Лукашенко с установлением там полицейской диктатуры не делает возможным провидение в этой стране каких то международных встреч, переговорных площадок и т.д. После того что произошло в Беларуси, этот вопрос для Украины и других стран мира из демократического лагеря закрыт однозначно. ( А лигализовать Лукашенко и его режим таким образом это уж занадто) И это даже если не считать что невозможно проводить переговоры с агрессором на территории части его союзного государства. Как впрочем и в странах которые являются его военно политическими союзниками ( поэтому Сербию ( которая сама имеет к тому же не разрешенные территориальные проблемы) не предлагать. ( как впрочем и страны СНГ, Таежного союза и ОДКБ) Для площадок и встреч существуют нейтральные страны ( Финляндия, Швеция) в конце концов Турция ( которая не вводила санкций на посещения ряда лиц РФ, как это сделали страны Европы)
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19.04.2021 07:53 Ответить
с минском нужно срочно завязывать по причине НЕЛЕГИТИМНОСТИ президента лукашенко и его команды.нужна иная площадка
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19.04.2021 08:10 Ответить
Буду краток: идите в жопу.
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19.04.2021 08:15 Ответить
Тамбовские волки вам, лукашенковцы, товарищи.
А мы пойдём своим путем
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19.04.2021 09:50 Ответить
Лукашенко собирается сделать какое-то архи-важное заявление на днях. Скорее всего, о присоединении Беларуси к паРаше.
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19.04.2021 09:53 Ответить
проводить переговоры ТГК в минске, это канава.
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19.04.2021 10:58 Ответить
буду более конкретен - идите сябры на х"й....
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19.04.2021 11:41 Ответить
А хто там на днях кричав, що українські націоналісти Бацьке "переворот" збиралися вчинити, бідолаху в підвал запхати?
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19.04.2021 11:49 Ответить
 
 