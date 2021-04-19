У представителей РФ в ТКГ нет собственной позиции, они там перепуганные сидят, - Резников

Представители российской делегации в Трехсторонней контактной группе не имеют собственной позиции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24".

"Что касается переговоров в ТКГ в Минске, там все очень просто. К сожалению, пока по определенным соображениям России они там не делегировали субъектных переговорщиков. Там люди несубъектные, они не имеют собственной позиции, а у представителей России нет ни одного примера, чтобы они выразили свою собственную позицию. Они постоянно уклоняются от прямых ответов на вопросы, потому что нет вот этой субъектности. Они перепуганные сидят, и это видно", — сказал он.

По словам Резникова, Россия должна определиться со своей позицией в переговорах.

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"Поэтому при принятии решения, если Россия будет действительно заинтересована в переговорах, она должна дать им эту субъектность. Единственный человек, который имеет субъектность в этих переговорах, — это представитель президента Путина в политических советниках в нормандском формате. Там субъектность есть, а в "Минске", к сожалению, пока этого нет", - сказал он.