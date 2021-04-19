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Новости Агрессия России против Украины
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У представителей РФ в ТКГ нет собственной позиции, они там перепуганные сидят, - Резников

У представителей РФ в ТКГ нет собственной позиции, они там перепуганные сидят, - Резников

Представители российской делегации в Трехсторонней контактной группе не имеют собственной позиции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24".

"Что касается переговоров в ТКГ в Минске, там все очень просто. К сожалению, пока по определенным соображениям России они там не делегировали субъектных переговорщиков. Там люди несубъектные, они не имеют собственной позиции, а у представителей России нет ни одного примера, чтобы они выразили свою собственную позицию. Они постоянно уклоняются от прямых ответов на вопросы, потому что нет вот этой субъектности. Они перепуганные сидят, и это видно", — сказал он.

По словам Резникова, Россия должна определиться со своей позицией в переговорах.

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"Поэтому при принятии решения, если Россия будет действительно заинтересована в переговорах, она должна дать им эту субъектность. Единственный человек, который имеет субъектность в этих переговорах, — это представитель президента Путина в политических советниках в нормандском формате. Там субъектность есть, а в "Минске", к сожалению, пока этого нет", - сказал он.

россия (96279) Донбасс (26958) Трехсторонняя контактная группа (842) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+13
"У представителей РФ в ТКГ нет собственной позиции, они там перепуганные сидят."

А о чём вы тогда с ними трёте на деньги налогоплательщиков?
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19.04.2021 07:15 Ответить
+3
А представники "землядей" в ТКГ сидять по вуха у власному лайні. Кацапи не перелякані - навіщо брехати. У нас пошти всі олігархічні телеканали щ ранку до вечора на різний лад верещать, що "путін нападе", навмисно намагаючись вкинути паніку на радість *****. Да і представники країни, яка має ядерну зброю (хоча ця країна і схожа на мавпу з гранатою) не можуть апріорі бути переляканими. Переляканий може бути Євросоюз, бізнес якого дуже хоче дешеві ресурси, які знаходяться на території, яку незаконно займають зайвехромосомні. Обсраним, переляканим, готовим заглядувати в різні місця ***** може бути тільки "найвеличніший" зелений говнокомандувач.
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19.04.2021 07:35 Ответить
+2
А хто ж постійно носиться з тим ТКГ, яка мерзота?
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19.04.2021 07:21 Ответить
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"У представителей РФ в ТКГ нет собственной позиции, они там перепуганные сидят."

А о чём вы тогда с ними трёте на деньги налогоплательщиков?
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19.04.2021 07:15 Ответить
так надо - иначе обвинят Украину в нежелании договариваться и отменят полезные пуйлу санкции
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19.04.2021 09:03 Ответить
Так }{уйло уже уговорило Елдака говорить не "с той стороной", а "с этой". Т.е. не с парашей, а с лугандоном. Поэтому параша там и молчит. Осталось уговорить Зелю, но, судя по тому, как его колбасило в Париже, там курс детокса минимум на неделю ещё нужен.
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19.04.2021 14:49 Ответить
А хто ж постійно носиться з тим ТКГ, яка мерзота?
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19.04.2021 07:21 Ответить
Дааа, именно страх и есть лицо российского общества. Это все что добились Горбачев и Ельцин, ******** заявляя про демократию. Увы это реальность.
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19.04.2021 07:29 Ответить
Расея решает,как ей лучше на бутылочку присесть.
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19.04.2021 07:37 Ответить
А представники "землядей" в ТКГ сидять по вуха у власному лайні. Кацапи не перелякані - навіщо брехати. У нас пошти всі олігархічні телеканали щ ранку до вечора на різний лад верещать, що "путін нападе", навмисно намагаючись вкинути паніку на радість *****. Да і представники країни, яка має ядерну зброю (хоча ця країна і схожа на мавпу з гранатою) не можуть апріорі бути переляканими. Переляканий може бути Євросоюз, бізнес якого дуже хоче дешеві ресурси, які знаходяться на території, яку незаконно займають зайвехромосомні. Обсраним, переляканим, готовим заглядувати в різні місця ***** може бути тільки "найвеличніший" зелений говнокомандувач.
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19.04.2021 07:35 Ответить
А Люся утверждает, что всё движется по-немногу
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19.04.2021 07:43 Ответить
Там "мнение только одно" бункерное.. Надеюсь это " Мнение" закончит так же как и его дальний предшественник ( с любовницей и собакой с помощью яда и пули) или другой такой же ( в собственной блевотине на полу, когда его сообщники стоя за дверью не будут допускать к нему врача и просто ждать когда он отправится прямиком в ад )
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19.04.2021 07:43 Ответить
Переносите ТКГ В ПАРИЖ , под нос Макрону
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19.04.2021 07:45 Ответить
Наче у Резнікова є своя позиція. Що шмаркля ляпне, то різників і каже. І не той і не інший не замислюються, що самі собі суперечать. Зараз різників начнё наполягати на НАТО. Виявиться, що він все життя про це мріяв.
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19.04.2021 07:51 Ответить
если там нет субъектных представителей.то с кем тогда ведутся переговоры (а по сути простой трёп) украинской делегацией ?!...
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19.04.2021 07:52 Ответить
с теми с кем сказала европа - что не понятного ? (да, пустой треп)
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19.04.2021 09:06 Ответить
Никогда холопам субьектность не дадут.
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19.04.2021 08:03 Ответить
Ага,Кравчука злякались.Щось навкруги,по вашим заявам, всі бояться бубочку,менделиху,люсю,дєрьмаки а насправді якось навпаки.
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19.04.2021 08:45 Ответить
чорта лисого злякались
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19.04.2021 09:02 Ответить
У представників РФ у ТКГ немає власної позиції, вони там перелякані сидять, - Резніков - Цензор.НЕТ 167
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19.04.2021 11:46 Ответить
 
 