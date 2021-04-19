Число жертв COVID-19 превысило 3 млн, количество инфицированных - более 142 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 19 апреля в мире зарегистрировали 709 437 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 9 418 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 142 015 863 случаев инфицирования, из них 709 437 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 3 032 994 человек, из них 9 418 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 120,5 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Россия.

Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 12-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 5, по летальным случаям - 11-ю и 3-ю позицию соответственно.