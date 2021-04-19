В киевской многоэтажке обрушился балкон, жертв и пострадавших нет, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
В Шевченковском районе Киева спасатели ликвидировали последствия падения балкона на улице Половецкой, 14, жертв и пострадавших нет.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.
"18 апреля в 14:34 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о том, что на ул. Половецкой, 14 в Шевченковском районе столицы, произошел обвал балкона. Установлено, что в 9-этажном жилом доме на 7-м этаже обвалился балкон, задев балконы 6-го и частично 5-го этажей. К счастью, жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
На месте было задействовано 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 12 человек личного состава ГУ ГСЧС Украины в Киеве. Причина возникновения данной ситуации устанавливается.
В свою очередь, в Киевской городской государственной администрации отметили, что на месте был задействовали кран.
Кроме того, владельцам квартиры обслуживающая организация "УЦУН" 16 апреля вручила предписание касательно состояния обвалившегося балкона и необходимости принятия мер.
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А эта обслуживающая организация для чего создана...обслуживать балконы..или предписания писать??
Отже, в разі укладання власниками з ЖЕКом договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, ремонтувати балкони (конструкції, якими утворено балкон), повинен саме ЖЕК.
Даёшь события из гущи жизни!
Эти дома отливали на комбинатах, цемент можно было вынести только в карманах.
Килограмм цемента в кармане....помноженный на 1000 работяг....равняется одной тонне цемента.... а воровали не килограммами....а выносили не только в карманах....
"На месте было задействовано 3 единицы основной и специальной пожарно-сасательной техникиИсточник: https://censor.net/ru/n3260495"
2. Управляющая компания по договору, как правило, выполняет некоторые работы - вывоз мусора, уборка территории, почистить снег с крыши, вывоз мусора и т.д. Ни о каких ремонтах речи не идет в этих договорах. Да, управляющая компания, насколько помню, обязана предписание выдать, если заметила, что что-то в аварийной ситуации, а по договору она не обязана это ремонтировать.
3. Печально, что наши люди до сих пор не поняли эти истины. И все ждут пока какой-то дядя поменяет лифт, сделает капитальный ремонт дома. Собственно говоря, а с какой радости? У каждого есть свой дом и каждый обязан его сам ремонтировать. В случае с многоквартирным домом - это собственники его квартир и помещений. Скидываются - ремонтируют фасад, скидываются - ремонтируют лифт или вообще меняют и т.д. по списку. Пора взрослеть