Один украинский воин погиб, еще один получил ранения на Донбассе. За сутки враг 8 раз срывал "тишину", используя 120-мм минометы и гранатометы, - штаб ОС
За прошедшие сутки, 18 апреля, было зафиксировано 8 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook
В частности, недалеко от поселка Водяное, что в Донецкой области, противник открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-мм калибра и автоматических станковых гранатометов.
В пригороде Старогнатовки, Песков, Катериновки и Авдеевки враг осуществил обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вблизи населенного пункта Широкино российские оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.
"Вследствие вражеского огня один украинский защитник получил ранения не совместимые с жизнью, еще один военнослужащий получил осколочное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.
Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника", - сказано в сообщении.
Отмечается, что о действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.
По состоянию на 7:00 утра, 19 апреля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.
Так, недалеко от поселка Пивденне враг открывал огонь из минометов 120-мм калибра, противотанковых ракетных комплексов и зенитных установок. Возле Майорска российские оккупанты осуществили обстрел из минометов 82-мм калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе населенного пункта Зайцев враг осуществил дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.
"Боевых потерь среди наших защитников за текущие сутки нет.
Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - сообщили в пресс-центре ОС.
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Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.