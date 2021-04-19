Один украинский воин погиб, еще один получил ранения на Донбассе. За сутки враг 8 раз срывал "тишину", используя 120-мм минометы и гранатометы, - штаб ОС

За прошедшие сутки, 18 апреля, было зафиксировано 8 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook

В частности, недалеко от поселка Водяное, что в Донецкой области, противник открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-мм калибра и автоматических станковых гранатометов.

В пригороде Старогнатовки, Песков, Катериновки и Авдеевки враг осуществил обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Широкино российские оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

"Вследствие вражеского огня один украинский защитник получил ранения не совместимые с жизнью, еще один военнослужащий получил осколочное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.

Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что о действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.

По состоянию на 7:00 утра, 19 апреля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

Так, недалеко от поселка Пивденне враг открывал огонь из минометов 120-мм калибра, противотанковых ракетных комплексов и зенитных установок. Возле Майорска российские оккупанты осуществили обстрел из минометов 82-мм калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Зайцев враг осуществил дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

"Боевых потерь среди наших защитников за текущие сутки нет.

Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - сообщили в пресс-центре ОС.