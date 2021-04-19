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Новости Агрессия России против Украины
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Один украинский воин погиб, еще один получил ранения на Донбассе. За сутки враг 8 раз срывал "тишину", используя 120-мм минометы и гранатометы, - штаб ОС

Один украинский воин погиб, еще один получил ранения на Донбассе. За сутки враг 8 раз срывал

За прошедшие сутки, 18 апреля, было зафиксировано 8 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook

В частности, недалеко от поселка Водяное, что в Донецкой области, противник открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-мм калибра и автоматических станковых гранатометов.

В пригороде Старогнатовки, Песков, Катериновки и Авдеевки враг осуществил обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Широкино российские оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

"Вследствие вражеского огня один украинский защитник получил ранения не совместимые с жизнью, еще один военнослужащий получил осколочное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.

Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что о действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.

По состоянию на 7:00 утра, 19 апреля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

Так, недалеко от поселка Пивденне враг открывал огонь из минометов 120-мм калибра, противотанковых ракетных комплексов и зенитных установок. Возле Майорска российские оккупанты осуществили обстрел из минометов 82-мм калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Зайцев враг осуществил дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

"Боевых потерь среди наших защитников за текущие сутки нет.

Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - сообщили в пресс-центре ОС.

Один украинский воин погиб, еще один получил ранения на Донбассе. За сутки враг 8 раз срывал тишину, используя 120-мм минометы и гранатометы, - штаб ОС 01

обстрел (27982) Донбасс (26958) потери (4447) ВСУ (6704) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+8
Вічна пам'ять полеглому за Батьківщину Герою....

Один український воїн загинув, ще одного поранено на Донбасі. За добу ворог 8 разів зривав "тишу", використовуючи 120-мм міномети і гранатомети, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6006
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19.04.2021 08:21 Ответить
+6
Один украинский воин погиб, еще один получил ранения на Донбассе. За сутки враг 8 раз срывал "тишину", используя 120-мм минометы и гранатометы, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9678
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19.04.2021 08:04 Ответить
+5
Он занят сильно...ленку по магазинам в Париже водит...
Шопинг для ленки это важнее войны в Украине...
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19.04.2021 08:08 Ответить
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Один украинский воин погиб, еще один получил ранения на Донбассе. За сутки враг 8 раз срывал "тишину", используя 120-мм минометы и гранатометы, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9678
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19.04.2021 08:04 Ответить
До речі, а що Зеленський? Куди він зник?
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19.04.2021 08:06 Ответить
Он занят сильно...ленку по магазинам в Париже водит...
Шопинг для ленки это важнее войны в Украине...
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19.04.2021 08:08 Ответить
Зебобик, каждая смерть нашего воина именно на твоей клоунской совести и еще на совести тех 73%, которые проголосовали за тебя ибо Путин тебя считает недомерком, ибо у тебя нет стальных яиц, ибо быть президентом на сцене и президентом страны это как говорят в Одессе, две большие разницы! Лучше б ты и дальше оставался на своей сцене!
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19.04.2021 08:08 Ответить
Ща "кластеры" кацапские рассмотрятся и все эти смерти зря.
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19.04.2021 08:13 Ответить
19.04.21 00:41 Война никому не нужна, президент Зеленский готов сделать все, чтобы ее закончить, - Мендель
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19.04.2021 08:15 Ответить
Вічна пам'ять полеглому за Батьківщину Герою....

Один український воїн загинув, ще одного поранено на Донбасі. За добу ворог 8 разів зривав "тишу", використовуючи 120-мм міномети і гранатомети, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6006
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19.04.2021 08:21 Ответить
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашому воїну-захиснику!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.Один український воїн загинув, ще одного поранено на Донбасі. За добу ворог 8 разів зривав "тишу", використовуючи 120-мм міномети і гранатомети, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3017
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19.04.2021 08:23 Ответить
а зачем этому хмырю гигиенические прокладки?
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19.04.2021 08:41 Ответить
Течка у него...из заднего прохода...как о правосеках вспоминает...так сразу течь начинает...
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19.04.2021 08:47 Ответить
воровство у так называемых "русских" в крови, в хозяйстве все пригодится
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19.04.2021 09:15 Ответить
срывал тишину, что за бред, тишину можно сорвать один раз или овцам так легче думать о вазелиновом мире?
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19.04.2021 10:56 Ответить
 
 