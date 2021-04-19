Россия строит большой завод для производства ударных беспилотников на 1500 рабочих мест

Компания "Кронштадт" начала строительство первого в России завода по серийному производству ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Его построят в Дубне, запуск предприятия запланирован на ноябрь

как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "КоммерантЪ", об этом сообщила пресс-служба компании. "Кронштадт" - разработчик и производитель ударного БПЛА "Иноходец" ("Орион").

"Компания "Кронштадт" начала строительство в Дубне первого в России завода по серийному производству беспилотных летательных аппаратов. Завод будет построен в рекордно короткие сроки - запуск производства запланирован уже на ноябрь 2021 года", - сообщили в компания "РИА Новости".

Инвестиции в проект составят более 4 млрд руб., завод обеспечит постоянной работой более 1,5 тыс. человек.

Гендиректор "Кронштадта" Сергей Богатиков пояснил, что завод решено построить в Дубне, так как это "знаменитый наукоград", где хорошо развиты промышленность и производство, расположены значимые для страны предприятия. По словам источника агентства, это производство "позволит закрыть потребности в беспилотниках "Иноходец" как со стороны Минобороны, так и других заказчиков".

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