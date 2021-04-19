Россия строит большой завод для производства ударных беспилотников на 1500 рабочих мест
Компания "Кронштадт" начала строительство первого в России завода по серийному производству ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Его построят в Дубне, запуск предприятия запланирован на ноябрь
как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "КоммерантЪ", об этом сообщила пресс-служба компании. "Кронштадт" - разработчик и производитель ударного БПЛА "Иноходец" ("Орион").
"Компания "Кронштадт" начала строительство в Дубне первого в России завода по серийному производству беспилотных летательных аппаратов. Завод будет построен в рекордно короткие сроки - запуск производства запланирован уже на ноябрь 2021 года", - сообщили в компания "РИА Новости".
Инвестиции в проект составят более 4 млрд руб., завод обеспечит постоянной работой более 1,5 тыс. человек.
Гендиректор "Кронштадта" Сергей Богатиков пояснил, что завод решено построить в Дубне, так как это "знаменитый наукоград", где хорошо развиты промышленность и производство, расположены значимые для страны предприятия. По словам источника агентства, это производство "позволит закрыть потребности в беспилотниках "Иноходец" как со стороны Минобороны, так и других заказчиков".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Так это же сарай на 1500 КРС)))
Камикадзе дроны тоже нужны, .. желательно касетные.
Нельзя промедлять.
Героям Слава !!! Слава Украине!!!