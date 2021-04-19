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Россия строит большой завод для производства ударных беспилотников на 1500 рабочих мест

Россия строит большой завод для производства ударных беспилотников на 1500 рабочих мест

Компания "Кронштадт" начала строительство первого в России завода по серийному производству ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Его построят в Дубне, запуск предприятия запланирован на ноябрь

как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "КоммерантЪ", об этом сообщила пресс-служба компании. "Кронштадт" - разработчик и производитель ударного БПЛА "Иноходец" ("Орион").

"Компания "Кронштадт" начала строительство в Дубне первого в России завода по серийному производству беспилотных летательных аппаратов. Завод будет построен в рекордно короткие сроки - запуск производства запланирован уже на ноябрь 2021 года", - сообщили в  компания "РИА Новости".

Инвестиции в проект составят более 4 млрд руб., завод обеспечит постоянной работой более 1,5 тыс. человек.

Гендиректор "Кронштадта" Сергей Богатиков пояснил, что завод решено построить в Дубне, так как это "знаменитый наукоград", где хорошо развиты промышленность и производство, расположены значимые для страны предприятия. По словам источника агентства, это производство "позволит закрыть потребности в беспилотниках "Иноходец" как со стороны Минобороны, так и других заказчиков".

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беспилотник (3796) завод (516) россия (96279)


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Топ комментарии
+37
Нахера ты выбрал президентом Кловуна?
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19.04.2021 08:24 Ответить
+36
А наш Бубочка с Ленкой планирует очередной отпуск на пляж. В Дубае был, в Катаре был, в Омане был. Что на очереди в этот раз?
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19.04.2021 08:18 Ответить
+31
а Украина будет платить пенсии ордловским падлам милиардами гривен! отакэ...
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19.04.2021 08:16 Ответить
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Страница 2 из 2
ГК "Укроборонпром" не имеет подписанных соглашений о производстве в Украине турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2. Об этом в Укроборонпроме сообщили в ответ на запрос http://www.liga.net/ LIGA.net .
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19.04.2021 08:36 Ответить
Для начала им бы заводы по производству двигателей, электроники, оптики построить. Потому что на ихних экспериментальных образцах все это импортное и очень легко может оказаться недоступным.
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19.04.2021 08:31 Ответить
Зато у нас никаких забот нет. Война окончена. В макитре Кловуна.
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19.04.2021 08:33 Ответить
Потому шо такой оборот событий никак не влазит в макитру. Нам то зачем строить?
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19.04.2021 08:51 Ответить
Был завод по производству БПЛА? Или сотовых телефонов, компьютеров, стиральных машин микроволновок, истребителей нового поколения? Или завод по производству граблей и танковой брони для т34?
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19.04.2021 09:10 Ответить
Сумский завод электронных микроскопов угрохали одним из первых -случайность? - не думаю...
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19.04.2021 10:15 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A1._%D0%9C._%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D0%BA) Ось ще один знищений завод.
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19.04.2021 13:17 Ответить
Украина в отличии от рашки не находится под санкциями и вопрос целесообразности постройки заводов в Украине определяется исключительно с точки зрения экономики.
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19.04.2021 10:32 Ответить
Какой экономики, совковой? То, что они производили, нужно было только совку за рубли. За реальные деньги у реальных покупателей варианты были и поинтересней. В реальной экономике эти "флагманы" оказались скорей обузой, которые высасывали бюджетные деньги.
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19.04.2021 13:11 Ответить
В том то и дело, что мало кому и нужно. Неконкурентное производство, сейчас не проблема что-то произвести, сейчас проблема кому-то что-то продать.
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19.04.2021 20:17 Ответить
А нам и без санкций весело...Вопрос строительства заводов определяется масштабами будущего воровства...
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19.04.2021 19:40 Ответить
А зачем нам беспилотники ??? Главное, чтобы на бенином говноканале гомики смеялись.
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19.04.2021 08:32 Ответить
каналізаційна труба з крилами, без супутникових передавачів трохи краща за квадрокоптерів
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19.04.2021 08:33 Ответить
На рашке грядет очередной грандиозный попил.
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19.04.2021 08:34 Ответить
"ета єщо что... я вот вторую корову завєду..."(с) Мордор "планує вийти з проекта МКС з 2025 року" та "збудувати свою орбітальну станцію"... вартістю $6 млрд. оце Роспил!
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19.04.2021 09:32 Ответить
Так-с, в 8-30 у соевой ботофермы начинается рабочий день. В комментах завоняло пальмовым маслом.
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19.04.2021 08:39 Ответить
Не переживай, у нас рабочий день нормирован, рошенки к чаю дают. Ты подумай, может таки к нам? Хоть поешь нормально - свидетель "полвареника"
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19.04.2021 08:50 Ответить
Я люблю Ромашку
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19.04.2021 10:22 Ответить
Я эти
Росія будує великий завод для виробництва ударних безпілотників на 1500 робочих місць - Цензор.НЕТ 5353
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19.04.2021 10:47 Ответить
Хорошо что не зеленым гом-ом,от зедебильных ботов.Ленивые и тупые зедебилы да же на это не способны.
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19.04.2021 08:57 Ответить
Потерпели поражение в Карабахе СРАЗУ сделали выводы. У них руководители более чем адекватны. Наши придурки имея ВСЕ для того чтобы сделать несколько заводов по производству беспилотников( имея положительный опыт в применении собранных в ГАРАЖАХ и купленных волонтёрами ВСЕХ БПЛА на линии соприкосновения) не выпустила НИ ОДНОГО ,деньги выделенные на это просто украли,программы и цели для производства ДО СИХ ПОР не поставили. Убогие долбое#ы. Да наш военпром имея массу разработок способен зарабатывать миллиарды на стороне. Военные разработки СРАЗУ можно опробовать в боевых. Убогие придурки,хохлы( духовно) а не украинцы. Эта конченная",хохлобыдлоэлита"- нацарював сто карбованцев и втик. Нет целей строительства украинского СИЛЬНОГО государства,а этих урок феодалов просто помножат на ноль. Ну и нас,выбирающих собой править этих уродов,вместе с ними.
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19.04.2021 08:41 Ответить
Вже бачили їхні нанороботи. Такими будуть і дрони.
Росія будує великий завод для виробництва ударних безпілотників на 1500 робочих місць - Цензор.НЕТ 3192
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19.04.2021 08:42 Ответить
Зато у нас "Велике будівництво " по непонятным фантазиям и хотелкам Кловуна из квартала95. Закатаем оставшиеся деньги в асфальт который слез этой весной вместе со снегом. Не получилось у Осла даже сделать хорошее шоссе для танков Вовы Пу.
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19.04.2021 08:50 Ответить
Директором того завода будет карлсон, который живет на крыше. Потому, что крыши как таковой давно уже нет, - снесло.
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19.04.2021 08:51 Ответить
Svorovali texnologiji ruskije fasisti.Interesno 70% liudej raske zyvut nicite,a na bezpilotniki naxodit dengi
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19.04.2021 08:51 Ответить
Зорян и Шкиряк записались в КБ
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19.04.2021 08:52 Ответить
На цьому фоні ми більше схожі на хор Швондера. На жаль! Патронного заводику не можемо збудувати за 7 років.
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19.04.2021 08:56 Ответить
Допустим россияне стены построят , - А оборудование будит как Сименс в Крыму . Оборудование как то Есть а Немцы вроде и не причем.
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19.04.2021 09:05 Ответить
У нас МоторСіч теж моглаб виробляти, так все просрали
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19.04.2021 09:15 Ответить
Очередные мокшанские понты фюзеляж построят авионику купят на алиэкспресс привяжут бомбы сделанные в Дзержинске образца 1950 года и будут пугать всех на Красной площади...
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19.04.2021 09:18 Ответить
А двигуни будуть в Україні закуповувати за прикладом турків?
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19.04.2021 11:53 Ответить
"Кузя-Суперджет-2" - теперь реально беспилотник без мозгов, эстафета от беспилотников "Почты Розсии", их девиз: "убей себя ап стену"
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19.04.2021 09:20 Ответить
У нас чтото подобное планируется?
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19.04.2021 09:24 Ответить
https://www.ukrinform.ru/rubric-technology/3146014-udarnye-bespilotniki-pokupaem-bajraktary-a-svoi-bolee-mosnye-nikak-ne-dodelaem.html у нас таких выставочных экземпляров для кино больше чем у кацапов.
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19.04.2021 10:09 Ответить
говно из якутии уже прут эшелонами...
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19.04.2021 09:29 Ответить
Московити красави. Канєшна , воно літатеме низенько і близенько, але ж літатиме... Шо харашо виходить у мокшан, то це засоби знищення. А у нас зато асфальт. Він і вакцинує, певно шо і льотать буде. Із звуков "зе-е-е-е-е".
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19.04.2021 09:43 Ответить
А Ё-МОБИЛЬ уже обеспечил работой овердофуя кацапов?
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19.04.2021 10:10 Ответить
Также как и гиперлуп обеспечил.
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19.04.2021 10:33 Ответить
....а в это время в Украине до сих пор не принят оборонзаказ...., а действительно, зачем он нам, мы мирные люди и оккупантов будем встречать цветами и караваями...
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19.04.2021 10:16 Ответить
А може більше засобів їх знищення?показували якісь електронні рушниці,мінірреб...
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19.04.2021 10:28 Ответить
За четыре лярдя деревянных, да до ноября!!!
Так это же сарай на 1500 КРС)))
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19.04.2021 10:34 Ответить
Побольше на завод веселых сварщиков!
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19.04.2021 10:39 Ответить
А почему у нас нет заводов по беспилотникам? Мы настолько хорошо защены? Нет инвесторов? Или желания защищать страну?
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19.04.2021 11:00 Ответить
У нас - асфаЛТЬ, шоб касабам ровнее ехать было! А по вечерах = 95-я клиника, шоб было чем оккупантов развлекать! И фсЬоо!!!(((
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19.04.2021 11:09 Ответить
Нам нужно как минимум такой же завод и для беспилотников и для ракет к ним.
Камикадзе дроны тоже нужны, .. желательно касетные.

Нельзя промедлять.

Героям Слава !!! Слава Украине!!!
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19.04.2021 11:19 Ответить
Когда-то на Касьянова за подобную ересь вылили ушат помой.
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19.04.2021 11:27 Ответить
идиот, завод антонова простаивает. желания нет а не заводов
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19.04.2021 13:37 Ответить
комусь в кацапіЇ негайно десь потрібно вкрасти дерев*яних!!!
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19.04.2021 11:55 Ответить
а наши уроды за 7 лет не построили примитивный патронный завод, на асфальт деньги есть на патроны нет, и это в воюющей стране)))
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19.04.2021 13:36 Ответить
Да, ждал этот комментарий про патронный завод. Почему-то как не стало Порошенко все перестали о патронном заводе вспоминать. А ведь он был ничем не хуже Липецкой фабрики!
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19.04.2021 19:40 Ответить
зелный сектант, липецкая фабрика не работает с 2015 года, твой зеленый бог до сих пор продает свои тупые сериалы (для таких же плосколобых как ты) рашистским каналам
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19.04.2021 20:08 Ответить
у вас ох&уительное чувство юмора
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20.04.2021 01:05 Ответить
Потому что асфальт легко украсть, а патроны проблемней...
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19.04.2021 19:42 Ответить
А позорный Широкий лан уже достроили или не?
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19.04.2021 21:04 Ответить
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