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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 214 человек, зафиксированы 6 506 новых случаев заражения, 5 598 человек - выздоровели

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 214 человек, зафиксированы 6 506 новых случаев заражения, 5 598 человек - выздоровели

6 506 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 выявлены в Украине по состоянию на 19 апреля 2021 года.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"6 506 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 19 апреля 2021 года. В частности, заболели 253 ребенка и 98 медработников.

Также за минувшие суткиВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 214 человек, зафиксированы 6 506 новых случаев заражения, 5 598 человек - выздоровели 06

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 214 человек, зафиксированы 6 506 новых случаев заражения, 5 598 человек - выздоровели 03госпитализированы - 2 387 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 214 человек, зафиксированы 6 506 новых случаев заражения, 5 598 человек - выздоровели 03летальных случаев - 214;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 214 человек, зафиксированы 6 506 новых случаев заражения, 5 598 человек - выздоровели 03выздоровели - 5 598 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 214 человек, зафиксированы 6 506 новых случаев заражения, 5 598 человек - выздоровели 03осуществлено тестирований за сутки - 27 488 (в том числе методом ПЦР - 15811, методом ИФА - 4037, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-27640).

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За все время пандемии в УкраинеВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 214 человек, зафиксированы 6 506 новых случаев заражения, 5 598 человек - выздоровели 06

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 214 человек, зафиксированы 6 506 новых случаев заражения, 5 598 человек - выздоровели 08заболели - 1 953 016 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 214 человек, зафиксированы 6 506 новых случаев заражения, 5 598 человек - выздоровели 08выздоровели - 1 487 677 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 214 человек, зафиксированы 6 506 новых случаев заражения, 5 598 человек - выздоровели 08летальных случаев - 40 000;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 214 человек, зафиксированы 6 506 новых случаев заражения, 5 598 человек - выздоровели 08проведено ПЦР-тестов - 8 958 482.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (761), Харьковской (622), Львовской (490), Николаевской (461) областях и г.. Киев (447)", - рассказал Степанов.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 214 человек, зафиксированы 6 506 новых случаев заражения, 5 598 человек - выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 214 человек, зафиксированы 6 506 новых случаев заражения, 5 598 человек - выздоровели 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 214 человек, зафиксированы 6 506 новых случаев заражения, 5 598 человек - выздоровели 13
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 214 человек, зафиксированы 6 506 новых случаев заражения, 5 598 человек - выздоровели 14

Автор: 

карантин (16729) статистика (2310) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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А можно было и вовсе не делать тестов.
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19.04.2021 08:38 Ответить
У лабораториях был выходной
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19.04.2021 09:06 Ответить
Из них более 9000 тестов в день делают за свои туристы для выезда и въезда, но зекоманда себе их записывает
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19.04.2021 09:22 Ответить
Ще мої покійні батьки розповідали, що й за їхньої молодості багато людей помирало від грипу. Але зараз в 21-му сторіччі різні грипи та застуди можна легко виліковувати за 2-4 дні, зокрема, застосовуючи лазерну терапію. АЛЕ Є ВЕЛИКЕ ПИТАННЯ: ЧОМУ НЕ ХОЧУТЬ ЛІКУВАТИ УКРАЇНЦІВ???
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19.04.2021 11:01 Ответить
Кто-то может объяснить почему после выходных показатели уменьшаются?

Что на выходные меньше болеют или умирают???!!!
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19.04.2021 12:41 Ответить
 
 