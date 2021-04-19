В Украине за сутки от COVID-19 умерли 214 человек, зафиксированы 6 506 новых случаев заражения, 5 598 человек - выздоровели
6 506 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 выявлены в Украине по состоянию на 19 апреля 2021 года.
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"6 506 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 19 апреля 2021 года. В частности, заболели 253 ребенка и 98 медработников.
Также за минувшие сутки
госпитализированы - 2 387 человек;
летальных случаев - 214;
выздоровели - 5 598 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 27 488 (в том числе методом ПЦР - 15811, методом ИФА - 4037, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-27640).
За все время пандемии в Украине
заболели - 1 953 016 человек;
выздоровели - 1 487 677 человек;
летальных случаев - 40 000;
проведено ПЦР-тестов - 8 958 482.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (761), Харьковской (622), Львовской (490), Николаевской (461) областях и г.. Киев (447)", - рассказал Степанов.
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Что на выходные меньше болеют или умирают???!!!