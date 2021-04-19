В Украине за сутки от COVID-19 умерли 214 человек, зафиксированы 6 506 новых случаев заражения, 5 598 человек - выздоровели

6 506 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 выявлены в Украине по состоянию на 19 апреля 2021 года.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"6 506 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 19 апреля 2021 года. В частности, заболели 253 ребенка и 98 медработников.

Также за минувшие сутки

госпитализированы - 2 387 человек;

летальных случаев - 214;

выздоровели - 5 598 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 27 488 (в том числе методом ПЦР - 15811, методом ИФА - 4037, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-27640).

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За все время пандемии в Украине

заболели - 1 953 016 человек;

выздоровели - 1 487 677 человек;

летальных случаев - 40 000;

проведено ПЦР-тестов - 8 958 482.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (761), Харьковской (622), Львовской (490), Николаевской (461) областях и г.. Киев (447)", - рассказал Степанов.







