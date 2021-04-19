За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 1 453 человека. В Киеве и пяти областях не сделали ни одной прививки, - Степанов
В Украине привиты от коронавируса 450 647 человек.
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"1 453 человека привиты против COVID-19 за сутки 18 апреля 2021 в Украине. 450 647 человек привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 450 645 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу границей)", - рассказал министр.
По данным министра, прививки проводились 45 мобильными бригадами по иммунизации и 19 пунктами вакцинации.
"По состоянию на 18 апреля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 468 490 человек", - добавил Степанов.
Больше всего за минувшие сутки прививок от коронавируса сделали в Харьковской (345) и Киевской (216) областях. Вместе с тем, в Киеве, Кировоградской, Луганской, Херсонской, Хмельницкой и Черниговской областях за минувшие сутки не сделали ни одной прививки от коронавируса.
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