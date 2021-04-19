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Новости Коронавирус и карантин
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За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 1 453 человека. В Киеве и пяти областях не сделали ни одной прививки, - Степанов

За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 1 453 человека. В Киеве и пяти областях не сделали ни одной прививки, - Степанов

В Украине привиты от коронавируса 450 647 человек.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"1 453 человека привиты против COVID-19 за сутки 18 апреля 2021 в Украине. 450 647 человек привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 450 645 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу границей)", - рассказал министр.

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По данным министра, прививки проводились 45 мобильными бригадами по иммунизации и 19 пунктами вакцинации.

"По состоянию на 18 апреля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 468 490 человек", - добавил Степанов.

Больше всего за минувшие сутки прививок от коронавируса сделали в Харьковской (345) и Киевской (216) областях. Вместе с тем, в Киеве, Кировоградской, Луганской, Херсонской, Хмельницкой и Черниговской областях за минувшие сутки не сделали ни одной прививки от коронавируса.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) статистика (2310) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Така вакцинація - блюзнірство та глум.
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19.04.2021 08:40 Ответить
+2
Це ти цим пишаєшся?
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19.04.2021 08:48 Ответить
+1
И? И что с этого? Где уволенные ответственные за вакцинацию? Какие меры принимаются для ускорения вакцинации??? Что за бред Степанов? 45 мобильных бригад и 19 пунктов вакцинации)))) и это на всю страну?! Да, спасибо 75% зедебилам!!!!
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19.04.2021 08:56 Ответить
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Така вакцинація - блюзнірство та глум.
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19.04.2021 08:40 Ответить
Це ти цим пишаєшся?
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19.04.2021 08:48 Ответить
дали на районную больницу бесплатные очень не точные тесты, теперь страшно зайти, очереди человек по 50
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19.04.2021 08:50 Ответить
И? И что с этого? Где уволенные ответственные за вакцинацию? Какие меры принимаются для ускорения вакцинации??? Что за бред Степанов? 45 мобильных бригад и 19 пунктов вакцинации)))) и это на всю страну?! Да, спасибо 75% зедебилам!!!!
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19.04.2021 08:56 Ответить
Думали откосить от войны с новым президентом. Но у смерти свои планы...
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19.04.2021 08:58 Ответить
«Мы одни из лучших в Европе по статистике заболеваемости коронавирусом, потому что вовремя предприняли меры. Мы мастера спорта по борьбе с коронавирусом» - Бубочка.
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19.04.2021 09:11 Ответить
Какие сумасшедшие темпы вакцинации...аж жуть...
Коллективный иммунитет бежит к нам на всех порах.....
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19.04.2021 09:19 Ответить
тоесть это примерно за год около 500 000? ну че, неплохо. за 80 лет сможем вакцинировать все население
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19.04.2021 09:39 Ответить
так, ця кількість до відповідає 2% мінус утилізовані невикористані дози, коли відкрили флакон, а весь не викололи.
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19.04.2021 10:20 Ответить
Блин,весь бизнес ломают....
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19.04.2021 09:48 Ответить
450 645 перша доза, 5 друга доза, але разом уколото доз чогось 450 647.
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19.04.2021 10:18 Ответить
Привиты только 5 человек, а остальные, кто получил одну дозу вместо двух или трёх- это не совсем то.
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19.04.2021 11:08 Ответить
 
 