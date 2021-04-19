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РФ должна немедленно предоставить Навальному доступ к врачам, которым он доверяет, - Боррель

РФ должна немедленно предоставить Навальному доступ к врачам, которым он доверяет, - Боррель

Европейский союз глубоко обеспокоен сообщениями о том, что состояние здоровья российского оппозиционного политика Алексея Навального в исправительной колонии продолжает ухудшаться.

Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы призываем российские власти предоставить ему немедленный доступ к медицинским работникам, которым он доверяет. Российские власти несут ответственность за безопасность и здоровье господина Навального в исправительной колонии", - говорится в коммюнике, распространенном в воскресенье в Брюсселе.

В документе сообщается, что "в продолжение четких заявлений, прозвучавших во время визита высокого представителя (ЕС по иностранным делам. - Ред.) в Москву в феврале в отношении ситуации с господином Навальным, ЕС будет продолжать призывать к его немедленному и безоговорочному освобождению, поскольку мы считаем его приговор политически мотивированным и противоречащим международным обязательствам России в области прав человека".

"В этой связи мы также ожидаем, что Россия выполнит свои обязательства по Европейской конвенции о правах человека, в том числе будет соблюдать обеспечительные меры Европейского суда по правам человека в отношении характера и степени риска для жизни господина Навального", - отмечается в документе.

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В нем напоминается, что "Европейский союз самым решительным образом осудил отравление господина Навального и ввел санкции в октябре прошлого года в отношении шести высокопоставленных российских чиновников и одного юридического лица, причастных к покушению".

Кроме того, продолжил Боррель, в рамках режима глобальных санкций в защиту прав человека ЕС ввел санкции в отношении четырех человек в феврале за их роль в произвольном аресте, судебном преследовании и вынесении приговора Навальному.

"Дело Навального не является изолированным инцидентом, а подтверждает негативную картину сокращения пространства для оппозиции, гражданского общества и независимых голосов в Российской Федерации. Европейский союз вместе со своими партнерами будет продолжать призывать Россию срочно расследовать в условиях полной прозрачности и без дальнейших промедлений попытку убийства господина Навального путем отравления, а также в полной мере сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО)", - сказано в заявлении.

"Европейский союз вернется к этому вопросу во время предстоящей встречи министров иностранных дел ЕС в понедельник, 19 апреля", - сообщил глава европейской дипломатии.

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Автор: 

санкции (11502) Евросоюз (17297) Навальный Алексей (855) Боррель Жозеп (784)


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Топ комментарии
+4
Не буду ничего говорить о Навальном ( он не "большой" сторонник Украины) Но с другой стороны " камешек , гвоздик" в ботинке Путинило.. Поэтому пускай международная общественность давит на рашен режим и по этому поводу, все в нашу копилку.... ( но у нас есть свой опыт борьбы за " узника" это Надюха минометчица, оказавшаяся раскрученным агентом ФСБ и Медведчука), поэтому ко всему этому мы относимся с некоторой осторожностью. и недоверием.
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19.04.2021 08:47 Ответить
+4
Добровольно вернулся в рашку и сел на бутылку, а теперь требует что-то! Лёха, Крым чей?
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19.04.2021 08:47 Ответить
+4
Решил стать новым Манделой, но не учел что путинская Раша это далеко не расистская ЮАР. Да и сам он конечно же не Мандела.
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19.04.2021 08:50 Ответить
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Зачем он вообще возвращался,зная что кроме тюряги его ничего не ждёт? Ненормальный? Или спектакль? И вообще похрен на него.
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19.04.2021 08:42 Ответить
Решил стать новым Манделой, но не учел что путинская Раша это далеко не расистская ЮАР. Да и сам он конечно же не Мандела.
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19.04.2021 08:50 Ответить
Не буду ничего говорить о Навальном ( он не "большой" сторонник Украины) Но с другой стороны " камешек , гвоздик" в ботинке Путинило.. Поэтому пускай международная общественность давит на рашен режим и по этому поводу, все в нашу копилку.... ( но у нас есть свой опыт борьбы за " узника" это Надюха минометчица, оказавшаяся раскрученным агентом ФСБ и Медведчука), поэтому ко всему этому мы относимся с некоторой осторожностью. и недоверием.
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19.04.2021 08:47 Ответить
Добровольно вернулся в рашку и сел на бутылку, а теперь требует что-то! Лёха, Крым чей?
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19.04.2021 08:47 Ответить
Этанебутерброд.
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19.04.2021 08:49 Ответить
Ну не может русский человек без бутылки, поймите же наконец!!11
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19.04.2021 09:05 Ответить
ему и тюремного фельдшера хватит, если и помрет то за идеалы демократии, на рф же тогда новые санкции накинут, так что должен понимать ситуацию
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19.04.2021 08:47 Ответить
Он еще кому то доверяет? Смешанные чувства: по человечески жаль и одновременно - теперь он знает каково было нашим в их тюрьмах.
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19.04.2021 08:48 Ответить
Он вам не бутерброд личных врачей допускать, пусть принимает каких дают
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19.04.2021 08:52 Ответить
Тю.. "Врачам которым он доверят".. Смешно. Интересно а кто врачам вообще доверяет..., не говоря уж тамошним.
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19.04.2021 08:54 Ответить
Мировое сообщество давит на РФ , что только на пользу Украине. Российская пропаганда неуклюже отбивается , с помощью украинских "бутербродников".
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19.04.2021 08:56 Ответить
А не тот ли это Боррель, что недавно обо...ся в рашке.Пусть для убедительности ещё ножкой топнет и пальчиком погрозит. А потом пообещает серьезно озаботиться...
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19.04.2021 09:01 Ответить
Вот маленький но яркий пример *************** современной европейской буржуазной демократии...
В российских колониях десятки тысяч заключенных не имеют доступа к медицине и даже к человеческим условиям содержания. Но это не мешает Макрону и Фюрерин обниматься с Путиным. А вот с Навальным нехорошо получилось - видать Макрону и Фюрерин пальцем показали на их дружка свои же сограждане... Вот они и начали тельняшки на груди рвать, подаренные им Путиным на День ВМФ...
Поэтому одно из требований французской революции стыдливо забыто и спрятано под кровать в европейском публияном доме, а именно: "Égalité", или Равенство... "Fraternité" осталось и используется - как брат брату Макрон Путину глаз не выклюет и у Зеленского машину не угонят со стояннки Алексеевского дворца пока у него там стрелка с ними... Ну и естессно "Liberté" - для всех у кого есть телефон хотя бы шофера Венедиктовой...
Блин, чем старше становлюсь, тем скучнее из окна выглядывать на улицу...
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19.04.2021 09:06 Ответить
В Росисе всегда было так! Картина Валеря Якоби "Смерть арестанта". Другое название "Этот уже не опасен".
РФ мусить негайно надати Навальному доступ до лікарів, яким він довіряє, - Боррель - Цензор.НЕТ 9944
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19.04.2021 09:06 Ответить
Водочки ему принесите.Небутерброрд у него есть
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19.04.2021 10:28 Ответить
 
 