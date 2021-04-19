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Сегодня в Страсбурге стартует весенняя сессия ПАСЕ. Запланированы дебаты о российской угрозе миру в Европе

Сегодня в Страсбурге стартует весенняя сессия ПАСЕ. Запланированы дебаты о российской угрозе миру в Европе

В Страсбурге 19-22 апреля будет проходить весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы.

В связи с карантинными ограничениями делегаты будут работать в гибридном режиме, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По повестке дня сессии, к делегатам в формате видеоконференции обратится канцлер Германии Ангела Меркель как председатель правительства председательствующей в Комитете министров Совета Европы страны.

Среди других политиков непосредственно в Страсбурге перед Ассамблеей выступят президент Европарламента Дэвид Сассоли, президент Молдовы Майя Санду и генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.

Во время весенней сессии комиссар СЕ по правам человека Дуня Миятович представит доклад о своей деятельности за 2020 год.

Ассамблея также проведет церемонию вручения правозащитной премии им. Вацлава Гавела.

Читайте также: 19 апреля в Страсбурге стартует весенняя сессия ПАСЕ

Среди актуальных вопросов повестки дня на сессию вынесены и срочные дебаты об аресте в январе 2021 года российского оппозиционного политика Алексея Навального, а также о функционировании демократических институтов в Турции. Эти дебаты предполагают принятие резолюций.

При условии включения в повестку дня, ПАСЕ планирует обсудить следующие вопросы: "COVID-разрешения или сертификаты: защита основных свобод и правовые последствия", а также "Армянские пленные и другие узники войны".

Кроме этого, предварительно запланированы дебаты о "российской угрозе стремлению мира в Европе".

Основная повестка дня весенней сессии включает дебаты и принятие резолюций относительно видения Ассамблеей стратегических приоритетов Совета Европы; нарушения прав человека и необходимости избирательной реформы в Беларуси; налогообложения в сфере цифровой экономики; дискриминации людей с хроническими заболеваниями; защиты прав человека среди национальных меньшинств; а также европейской политики относительно диаспор.

В связи с карантинными ограничениями весенняя сессия будет проходить в гибридном формате. То есть делегаты могут физически работать в Страсбурге, или голосовать дистанционно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава ПАСЕ Дамс в ходе визита в Москву сможет поднять вопросы о возврате оккупированного Крыма и выводе войск с Донбасса, - "слуга народа" Мережко

Автор: 

Меркель Ангела (2125) ПАСЕ (1668) Страсбург (82) Навальный Алексей (855) Миятович Дуня (20) Мая Санду (219) Сассоли Давид (19)


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Дебаты...резолюции....а паРаша на все это положит болт...вето...
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19.04.2021 09:07 Ответить
болт с прибором
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19.04.2021 09:17 Ответить
Европердцы вас будут взрывать, а вы будете сопли жевать
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19.04.2021 09:17 Ответить
почему будут?) уже давно взрывают и европейцы с языком в ж...пе сидят. Вчера вот чехи неожиданно вспомнили что у них на территории (!!!!) пришли два грушных дебила и рванули склад боеприпасов аж в 2014 году....и все это время они сидели молча...
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19.04.2021 10:08 Ответить
Сьогодні в Страсбурзі стартує весняна сесія ПАРЄ. Заплановано дебати про російську загрозу миру в Європі - Цензор.НЕТ 3536
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19.04.2021 09:19 Ответить
Соберутся чтобы выразить друг другу глубокую озабоченность
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19.04.2021 09:22 Ответить
Від сесії до сесії живе Європа весело. Напевне вважає ті сесії панацеєю від проблем з кацапією. От не читають своїх же класиків: "договір з кацапією не вартий паперу, на якому написаний" (Бісмарк), чи "Використовуючи добре слово і револьвер, можна досягти більшого, ніж просто вимовивши одну добродушну репліку (Аль Капоне), або цього ж Аль Капоне:" Все, що тобою було скоєно, до тебе ж повернеться".
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19.04.2021 09:24 Ответить
страшная обеспокоенность и закрывайте заседание)))
совершенно импотентный и бесполезный орган.
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19.04.2021 10:06 Ответить
Цікаво, а як вплинуло повернення кацапів в цю організацію на міжнародну безпеку?
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19.04.2021 12:46 Ответить
 
 