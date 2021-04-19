За неделю жертвами пожаров в Украине стали 33 человека, на водоемах погибли 17, - ГСЧС

В течение прошедшей недели (с 12.04 по 18.04) во время пожаров в Украине погибли 33 человека, на водных объектах - 17.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

С начала недели зарегистрировано 2 тыс. 611 чрезвычайных событий. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 18 человек.

Ликвидировано 2 тыс. 143 пожара, спасены во время пожаров 16 человек и не допущено уничтожение огнем 476 зданий и 38 ед. техники. Во время пожаров погибли 33 человека, ориентировочные убытки составляют 7 млн. 117 тыс. грн.

В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 306 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 1 тыс. 102 взрывоопасных предметов.

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В течение недели на водных объектах погибли 17 человек.