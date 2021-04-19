Америка не хочет эскалации напряженности с РФ, но оставляет за собой право отвечать на любые санкции Москвы, вводимые, чтобы отомстить США, - Госдеп

Власти США не стремятся к эскалации напряженности в отношениях с Россией, но в то же время оставляют за собой право отвечать на вводимые Москвой санкции.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил CNN представитель Госдепа.

"Принятые нами недавно меры были пропорциональными и уместными, учитывая то, какие вредоносные действия предпринимала Россия. Объявление властей РФ (об ответных санкциях. - Ред.) является эскалацией и вызывает сожаление", - сказал собеседник канала.

"Мы не заинтересованы в том, чтобы втягиваться в эскалацию. Однако оставляем за собой право отвечать на любые российские меры, принимаемые, чтобы отомстить США", - добавил он.

Министерство финансов США 15 апреля объявил о новых санкциях в отношении российского государственного долга, а также сообщил о внесении в санкционный список 15 граждан РФ и 25 российских компаний в ответ за "злонамеренную деятельность" России, в частности, за проведение кибератак, вмешательство в выборы и за ситуацию в Крыму. Кроме того, власти США в рамках новых санкций против РФ приняли решение выслать из дипломатической миссии России в Вашингтоне 10 ее сотрудников.

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В пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет прекращать деятельность на своей территории американских фондов и НПО, которые вмешиваются во внутриполитическую жизнь страны. Кроме того, он сообщил, что Россия внесет в санкционные списки восемь высокопоставленных американских чиновников в качестве зеркальной меры. Так же зеркально Москва ответит на высылку из Соединенных Штатов десяти российских дипломатов.