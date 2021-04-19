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Новости Санкции против России
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Америка не хочет эскалации напряженности с РФ, но оставляет за собой право отвечать на любые санкции Москвы, вводимые, чтобы отомстить США, - Госдеп

Америка не хочет эскалации напряженности с РФ, но оставляет за собой право отвечать на любые санкции Москвы, вводимые, чтобы отомстить США, - Госдеп

Власти США не стремятся к эскалации напряженности в отношениях с Россией, но в то же время оставляют за собой право отвечать на вводимые Москвой санкции.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил CNN представитель Госдепа.

"Принятые нами недавно меры были пропорциональными и уместными, учитывая то, какие вредоносные действия предпринимала Россия. Объявление властей РФ (об ответных санкциях. - Ред.) является эскалацией и вызывает сожаление", - сказал собеседник канала.

"Мы не заинтересованы в том, чтобы втягиваться в эскалацию. Однако оставляем за собой право отвечать на любые российские меры, принимаемые, чтобы отомстить США", - добавил он.

Министерство финансов США 15 апреля объявил о новых санкциях в отношении российского государственного долга, а также сообщил о внесении в санкционный список 15 граждан РФ и 25 российских компаний в ответ за "злонамеренную деятельность" России, в частности, за проведение кибератак, вмешательство в выборы и за ситуацию в Крыму. Кроме того, власти США в рамках новых санкций против РФ приняли решение выслать из дипломатической миссии России в Вашингтоне 10 ее сотрудников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Байден дает Кремлю возможность одуматься", - Чалый о "мягких" санкциях США против РФ

В пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет прекращать деятельность на своей территории американских фондов и НПО, которые вмешиваются во внутриполитическую жизнь страны. Кроме того, он сообщил, что Россия внесет в санкционные списки восемь высокопоставленных американских чиновников в качестве зеркальной меры. Так же зеркально Москва ответит на высылку из Соединенных Штатов десяти российских дипломатов.

Госдепартамент США (1854) россия (96279) санкции (11502)


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Топ комментарии
+6
Америка не хоче ескалації напруженості з РФ, але залишає за собою право відповідати на будь-які санкції Москви, що запроваджуються, щоб помститися США, - Держдеп - Цензор.НЕТ 2672
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19.04.2021 09:55 Ответить
+4
Брат Обамы пришел к власти... По-понятному: "Америка оставляет за собой право почесаться после укуса российского клопа, не оставляя надежды на переговоры с ним..."
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19.04.2021 09:44 Ответить
+3
Госдеп всрался
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19.04.2021 09:33 Ответить
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Сколько можно трепаться? Хотим,не хотим...будем,не будем.
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19.04.2021 09:30 Ответить
Госдеп всрался
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19.04.2021 09:33 Ответить
Бояться все таки ....
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19.04.2021 12:43 Ответить
Брат Обамы пришел к власти... По-понятному: "Америка оставляет за собой право почесаться после укуса российского клопа, не оставляя надежды на переговоры с ним..."
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19.04.2021 09:44 Ответить
Госдеп будет давить экономику недоимперии до рваных лаптей.
Военное воздействие в эпилоге.
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19.04.2021 09:48 Ответить
Припиняйте практику виправдовування перед русскімі. Бути русскім - це вже є злочином.
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19.04.2021 09:54 Ответить
Америка не хоче ескалації напруженості з РФ, але залишає за собою право відповідати на будь-які санкції Москви, що запроваджуються, щоб помститися США, - Держдеп - Цензор.НЕТ 2672
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19.04.2021 09:55 Ответить
Пусть мстят друг другу. Не заборонено
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19.04.2021 10:31 Ответить
Можливо США таким чином натякає на обвал ціни на нафту, якщо і далі будуть "викобелюватится" або ж і на інші дії.
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19.04.2021 12:09 Ответить
 
 