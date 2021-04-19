Семенченко об отношениях с Коломойским: Уважаю его позицию в 2014 и не понимаю в 2019

Экс-народный депутат Семен Семенченко рассказал об отношениях с олигархом Игорем Коломойским.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

В частности, отвечая на вопрос о том, какие у него отношения с Коломойским, Семенченко сказал: "Уважаю его позицию за 2014 год. И в целом, и в деталях. Например, есть у нас в ветеранской организации Богдан Пташник. После Карловки, в мае 2014 был серьезно ранен в бою. Тогда война только начиналась и его забрала скорая в Донецк. Лежал в больнице Калинина в тяжелом состоянии и готовился к пыткам и смерти. Днепровская ОГА, которую тогда возглавлял Коломойский, прислала вертолет и Богдана удалось вывезти на "большую землю". Какое может быть мое отношение к этому?".

В то же время, экс-нардеп отметил, что не понимает позицию Коломойского и его высказывания в 2019 года.

"Например, позицию в 2019 году и некоторых высказываний я не понимаю. Когда один человек миллиардер, а другой - общественный деятель и ветеран, то отношения могут быть только к тому, что может связывать. То, что было в 2014, забыть для ветерана нельзя и помнится всегда только самое лучшее. А это был наш Украинский флаг в Днепре, который во время всеобщей неразберихи и хаоса собирал на площади в Днепре возле обладминистрации тех бойцов, которые готовы были сражаться за Украину", - добавил он.

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Также Семенченко рассказал как его фирме удалось выиграть тендер на охрану "Центрэнерго".

"Тендер выиграл и в нем принимал участие директор Донкорп Украина (ветеранский социальный проект по трудоустройству ветеранов) Ружицкий. После того, как был изменен менеджмент, связанный (по мнению СМИ) с Коломойским, приходит новое, контролируемое фондом госимущества руководство. И Корчинский с Сенниченком сообщают о том, что Центрэнерго очищено от "олигархического влияния". Я уточнял - разрывается договор охраны с предыдущей охранной компанией, остается полиция и объявляется тендер на предоставление услуг охраны. Директор Донкорп его выигрывает, потому что готов работать за меньшие деньги, которые для кого-то может мелочь, а для ветеранов - деньги. Чтобы в портфолио компании появилась рекомендация от большого государственного клиента. Плюс (на сколько я понял), ветеранам предоставили помещение в профилактории, где они бесплатно оздоравливали побратимов, нуждающихся в реабилитации. Это огромный плюс, ведь проект социальный и расходы на помощь нуждающимся товарищам - огромная часть расходов их предприятия", - отметил Семенченко.

По его словам, объект, который охраняла компания - профилакторий Трипольской ТЭС, которая входит в государственное "Центрэнерго", а не "частный пансионат".

"То есть ветеранская охранная компания должна заниматься выяснением, почему Центрэнерго имеет свой офис на одном своем объекте, а не на другом? Какой "конфликт с государством"? Если кто-то имеет конфликт, на то есть государственные органы - суды, полиция, прокуратура, НАБУ, СБУ. Вы предлагаете эти конфликты разбирать не этим органам, а ветеранам? Пусть решают сами свои конфликты, а ребят туда не вмешивают", - подытожил экс-нардеп.

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