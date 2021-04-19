Семенченко об отношениях с Коломойским: Уважаю его позицию в 2014 и не понимаю в 2019
Экс-народный депутат Семен Семенченко рассказал об отношениях с олигархом Игорем Коломойским.
Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.
В частности, отвечая на вопрос о том, какие у него отношения с Коломойским, Семенченко сказал: "Уважаю его позицию за 2014 год. И в целом, и в деталях. Например, есть у нас в ветеранской организации Богдан Пташник. После Карловки, в мае 2014 был серьезно ранен в бою. Тогда война только начиналась и его забрала скорая в Донецк. Лежал в больнице Калинина в тяжелом состоянии и готовился к пыткам и смерти. Днепровская ОГА, которую тогда возглавлял Коломойский, прислала вертолет и Богдана удалось вывезти на "большую землю". Какое может быть мое отношение к этому?".
В то же время, экс-нардеп отметил, что не понимает позицию Коломойского и его высказывания в 2019 года.
"Например, позицию в 2019 году и некоторых высказываний я не понимаю. Когда один человек миллиардер, а другой - общественный деятель и ветеран, то отношения могут быть только к тому, что может связывать. То, что было в 2014, забыть для ветерана нельзя и помнится всегда только самое лучшее. А это был наш Украинский флаг в Днепре, который во время всеобщей неразберихи и хаоса собирал на площади в Днепре возле обладминистрации тех бойцов, которые готовы были сражаться за Украину", - добавил он.
Также Семенченко рассказал как его фирме удалось выиграть тендер на охрану "Центрэнерго".
"Тендер выиграл и в нем принимал участие директор Донкорп Украина (ветеранский социальный проект по трудоустройству ветеранов) Ружицкий. После того, как был изменен менеджмент, связанный (по мнению СМИ) с Коломойским, приходит новое, контролируемое фондом госимущества руководство. И Корчинский с Сенниченком сообщают о том, что Центрэнерго очищено от "олигархического влияния". Я уточнял - разрывается договор охраны с предыдущей охранной компанией, остается полиция и объявляется тендер на предоставление услуг охраны. Директор Донкорп его выигрывает, потому что готов работать за меньшие деньги, которые для кого-то может мелочь, а для ветеранов - деньги. Чтобы в портфолио компании появилась рекомендация от большого государственного клиента. Плюс (на сколько я понял), ветеранам предоставили помещение в профилактории, где они бесплатно оздоравливали побратимов, нуждающихся в реабилитации. Это огромный плюс, ведь проект социальный и расходы на помощь нуждающимся товарищам - огромная часть расходов их предприятия", - отметил Семенченко.
По его словам, объект, который охраняла компания - профилакторий Трипольской ТЭС, которая входит в государственное "Центрэнерго", а не "частный пансионат".
"То есть ветеранская охранная компания должна заниматься выяснением, почему Центрэнерго имеет свой офис на одном своем объекте, а не на другом? Какой "конфликт с государством"? Если кто-то имеет конфликт, на то есть государственные органы - суды, полиция, прокуратура, НАБУ, СБУ. Вы предлагаете эти конфликты разбирать не этим органам, а ветеранам? Пусть решают сами свои конфликты, а ребят туда не вмешивают", - подытожил экс-нардеп.
Полный текст интервью с Семеном Семенченко читайте здесь.
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В 2014 году у вас позиции были очень разные - Коломойского нагнули у параши "товарищи" из Россия с требованием поделиться по меньшебратски, а ты просто заметил, но по Симферополю ездят российские БТРы нарушая ПДД. И Коломойский дал денег, шоб разобраться с этим беспределом...
Поэтому не стоит его в жопу целовать!
Нехай би і далі крав, шантажуючи країну банком-монополістом на глиняних ногах?
https://censor.net/ru/comments/locate/3260515/01921460-1f71-7263-b5e6-0bd8fb590693
Так кто из нас головой ударился?
https://texty.org.ua/articles/101615/zahoplyuyucha-istoriya-pro-te-yak-kolomojskyj-ta-**********-kraly-hroshi-z-pryvatbanka-za-versiyeyu-amerykanskyh-prokuroriv/
"Беня почав красти через Приват, як мінімум, з 2008."
І саме Гонтарєва з Порохом припинили ці махінації та грабунок.
Можна ставити питання чому це не бачили при супер-премьєрі Тимошенко та при Азірові?
Читайте текст за посиланням, яке я дала. Там описані схеми крадіжок каломойши та його поплічника
богобаблолюбова.
Предлагаю ознакомиться (только - «к примеру») с:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002127509181&__cft__%5b0%5d=AZVYaVLOfg5G5mAXvktmJOVsW5LrAN_bkUCgwhdU4fHlTQWEG6jgtcbM_j6QvTcZhUVUIogHztyJm_6YL9Sia4C0ljMlNaGXMhhdbUPJ8jJiiWUk5TxDDWe0Iucvu96E5_Y&__tn__=-UC%2CP-R#_blank Микола Коханівський https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3853422461405299&id=100002127509181&__cft__%5b0%5d=AZVYaVLOfg5G5mAXvktmJOVsW5LrAN_bkUCgwhdU4fHlTQWEG6jgtcbM_j6QvTcZhUVUIogHztyJm_6YL9Sia4C0ljMlNaGXMhhdbUPJ8jJiiWUk5TxDDWe0Iucvu96E5_Y&__tn__=%2CO%2CP-R#_blank 27 марта, 14:44 ,
https://www.facebook.com/stepankhmara?__cft__%5b0%5d=AZW6XZacV4jac1DzqvqwqDCvAm0iqdi5wMCNTzDc1QCMwxh1bbq6RZNktXMj8oSV1VhJRvqN3DJAs_B-YdT8yNjSVTOWW7078OcI6qS5gcpvSDT2ADQaqBixZo9s9GGwKag&__tn__=-%5dC%2CP-R#_blank Степан Хмара https://www.facebook.com/stepankhmara/posts/2955524274725268?__cft__%5b0%5d=AZW6XZacV4jac1DzqvqwqDCvAm0iqdi5wMCNTzDc1QCMwxh1bbq6RZNktXMj8oSV1VhJRvqN3DJAs_B-YdT8yNjSVTOWW7078OcI6qS5gcpvSDT2ADQaqBixZo9s9GGwKag&__tn__=%2CO%2CP-R#_blank 30 марта, 13:00 ,
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002001744306&__cft__%5b0%5d=AZWm-ann0EmG9In4wDmSNaCkR5ubEbg3RP_LSNEWxsEtPx3bn3u7-INXTAzQeUW4JD8Z_8PxSBOCm8--R0NTgdgC9IKZSNMOdcFfRNTKOTY5AglNEDePhR5K5TUY5gvIpbw&__tn__=-UC%2CP-R#_blank Анатолий Виногродский https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3809695755773778&id=100002001744306&__cft__%5b0%5d=AZWm-ann0EmG9In4wDmSNaCkR5ubEbg3RP_LSNEWxsEtPx3bn3u7-INXTAzQeUW4JD8Z_8PxSBOCm8--R0NTgdgC9IKZSNMOdcFfRNTKOTY5AglNEDePhR5K5TUY5gvIpbw&__tn__=%2CO%2CP-R#_blank 1 апреля, 04:02 ,
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Анатолий Виногродский https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3816873371722683&id=100002001744306&__cft__%5b0%5d=********************************-_CqQXbFtqVjgzSuMrDQ8-cdPV5CMj9Xoa36rkb-QKSDuMbr95PyT__Vs9qzBUOh2At4sWPtk5pLDlPRJ9_qyG8XVZPh5G530bkd863OJQbkkrojlguuX6o0&__tn__=%2CO%2CP-R#_blank 3 апреля, 05:23 ,
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https://www.facebook.com/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81-849793758415565/?__cft__%5b0%5d=AZU65_JfUTrJ5QnN-OdAUNtuwDZ_yY7U9xLbFgC8M0_ZDEwJnDTnCgFqxJ6Db_kkzmwDxcFdylhcMSosipNS71UqfUJUPPsjh-zsk8YhD_FSIEVjRgLJPCnW3M79mYK_d3n7zv5BIb9B_uxLxfIe1qExWZxfNPDjjalLscTfvUgo0g&__tn__=kC%2CP-y-R#_blank Батальон спеціального призначення "Донбас" https://www.facebook.com/freebattalionDonbass/videos/500221377810442/?__cft__%5b0%5d=AZUSZEdDLjEc7-KCokD4ldnpicnXS5hcRYTAlyCbF7IwDvpNM2hmYIS-8I5O6muHfoBpYTWLkfXm9X50xw_lD1aJR0ISFBrepwAsNb2W5FLiierFdN6NnsZTl_zIcVGc33-IrL_Ad6wnOxuVVxih2qKW_fPSgNoBqgyCmDgH5jLVTA&__tn__=%2CO%2CP-R#_blank 6 апреля, 19:39 .
13.04.21. «Про суд над Семеном Семенченком та про зброю, що СБУ знайшла в лісі» https://www.youtube.com/watch?v=_zLfieC-_vM ;
Подробно «по теме»: https://www.facebook.com/freebattalionDonbass/ - страница «Free Cемен Семенченко»;
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Да и вообще - а ещё «Семенченко & C⁰» планировали «взорвать купол Рады, выживших добить из автоматов и открыть миномётный огонь по правительственному кварталу с баржи на Днепре»™...
Да-а-а... дела!... Кстати - и судьба этого "дела" будет такая же!... (Робимо ставки, шановні пані та панове!)