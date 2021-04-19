На Закарпатье отремонтируют 87 км дороги от Ужоцкого перевала до Ужгорода

87 километров дорожного покрытия на трассе от Ужоцкого перевала до областного центра Закарпатья восстанавливают на маршруте Н-13 Львов - Самбор - Ужгород.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил первый заместитель главы облгосадминистрации Мирослав Билецкий.

Дорогу национального значения, соединяющую Закарпатскую и Львовскую области, ремонтируют в рамках программы Президента Украины "Большая стройка".

Отмечается, что эта дорога является альтернативой М-06 Киев - Чоп.

Сейчас работы на маршруте Н-13 продолжаются возле села Оноковцы в Ужгородском районе. Подрядчик сделал фрезерование старого дорожного полотна. Далее буду делать выравнивающий слой и покрытие щебеночно-мастичным асфальтобетоном.

На отрезке после 225 километра стартовали работы по устройству основания дороги из органо-минеральной смеси. На этом участке движение временно организовано в реверсном режиме, о чем предупреждают выставленные знаки. В 2021 году введут эксплуатацию все участки на Н-13.

Как сообщалось, заместитель главы Офиса Президента и координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко заявил, что в планах "Большой стройки" на текущий год - построить и обновить 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.

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