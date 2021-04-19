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На Закарпатье отремонтируют 87 км дороги от Ужоцкого перевала до Ужгорода

На Закарпатье отремонтируют 87 км дороги от Ужоцкого перевала до Ужгорода

87 километров дорожного покрытия на трассе от Ужоцкого перевала до областного центра Закарпатья восстанавливают на маршруте Н-13 Львов - Самбор - Ужгород.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил первый заместитель главы облгосадминистрации Мирослав Билецкий.

Дорогу национального значения, соединяющую Закарпатскую и Львовскую области, ремонтируют в рамках программы Президента Украины "Большая стройка".

Отмечается, что эта дорога является альтернативой М-06 Киев - Чоп.

Сейчас работы на маршруте Н-13 продолжаются возле села Оноковцы в Ужгородском районе. Подрядчик сделал фрезерование старого дорожного полотна. Далее буду делать выравнивающий слой и покрытие щебеночно-мастичным асфальтобетоном.

На отрезке после 225 километра стартовали работы по устройству основания дороги из органо-минеральной смеси. На этом участке движение временно организовано в реверсном режиме, о чем предупреждают выставленные знаки. В 2021 году введут эксплуатацию все участки на Н-13.

Как сообщалось, заместитель главы Офиса Президента и координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко заявил, что в планах "Большой стройки" на текущий год - построить и обновить 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.

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Автор: 

дороги (2512) Большая стройка (728) Закарпатская область (2612)


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Меняю 5кг асфальта на вакцину
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19.04.2021 10:11 Ответить
Краще на часник та добрий настрій
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19.04.2021 14:40 Ответить
Буде легко гроби перевозити.
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19.04.2021 10:46 Ответить
 
 