Пасхальная корзина в этом году подорожает по сравнению с прошлым на 25,8% и будет составлять около 780 грн
Стоимость пасхальной корзины в 2021 году, с учетом средних цен в Украине по состоянию на март, будет составлять около 780 грн, что на 160 грн, или 25,8% дороже, чем в прошлом году, когда минимальный набор пасхальных продуктов стоил 620 грн.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН Юрий Лупенко.
Как сообщает пресс-служба ННЦ "Институт аграрной экономики" в понедельник, стоимость основной составляющей пасхального корзины - паски домашней выпечки - составит около 120 грн за 1 кг. В магазинах и супермаркетах готовая паска обойдется дороже, ведь "ее цена зависит от составляющих и отделки выпечки".
"Рост стоимости паски обусловлен несколькими факторами. С одной стороны, это подорожание яиц, сахара, муки и сливочного масла, с другой - рост цен на зерновые культуры и животноводческую продукцию из-за уменьшения мирового урожая зерновых, увеличение стоимости энергоресурсов, а также всплеск цен на продукты питания из-за введения карантина в связи с эпидемией коронавируса COVID-19", - отметил Лупенко.
По расчетам ученых, помимо паски, в пасхальную корзинку входят также яйца, домашняя колбаса, буженина, сало, сливочное масло, мягкий и твердый сыр, хрен и соль, которые также подорожали в сравнении с прошлым годом.
"Неожиданно дорогой составляющей праздничной корзины 2021 года стали яйца - 38 грн за десяток, что на 90% больше, чем в марте прошлого года", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что традиционно дорогими будут мясные продукты: домашняя колбаса (0,5 кг) - 130 грн (230-305 грн за 1 кг) и буженина (0,5 кг) - 135 грн из расчета 230-280 грн за 1 кг. По сравнению с 2020 годом стоимость буженины увеличилась в среднем по Украине почти на 22,7%, а домашней колбасы - на 10,2%. Сало (0,5 кг) обойдется в 50 грн из расчета 90-132 грн за 1 кг.
"Среди молочных продуктов больше всего придется заплатить за сыр (0,5 кг) - 120 грн (200-268 грн за 1 кг) и сливочное масло (0,5 кг) - 114 грн (180-230 грн за 1 кг). Мягкий сыр (0,5 кг) обойдется примерно в 58 грн (100-120 грн за 1 кг). Цена хрена (250 г) - 14 грн, то есть осталась на уровне прошлого года - 10-15 грн и зависит от производителя и вкусовых составляющих", - сообщают в ННЦ.
Там добавляют, что при наполнении пасхальной корзины другими, неосновными составляющими: помидоры, огурцы, яблоки, красное вино - его стоимость возрастет до 963 грн. Это на 162 грн или на 20,2% больше стоимости корзине такого же состава в 2020 году.
"Такой рост обусловлен ценовой ситуацией на рынках сезонных плодов, в частности яблок, а также увеличением цены на плодовые вина. По сравнению с 2020 годом цена яблок выросла на 42,9% и составляет 10 грн за 0,5 кг (15-28 за кг). Средняя цена по Украине на овощи осталась на уровне прошлого года: томаты тепличные (0,5 кг) - 25 грн (45-60 грн за 1 кг), на огурцы (0,5 кг) - 28 грн (50-70 грн)", - говорится в сообщении.
В нем уточняется, что за бутылку церковного вина "Кагор", в среднем придется заплатить 120 грн (80-135 грн за бутылку).
"Определенная часть украинцев понесла ощутимые финансовые потери в условиях карантинных мероприятий и вынуждены экономить, в том числе на подготовке к Пасхе. Прежде всего, это возможно за счет наиболее дорогой части пасхальной корзины - домашней колбасы, буженины, сыра. Также существенно можно сэкономить на уменьшении количества продукта в корзине. В то же время, общая стоимость Пасхальной корзины составляет 6-7% среднемесячной заработной платы рядового украинца и 20-22% средней пенсии, то есть доступной для подавляющего большинства наших сограждан", - сообщают ученые.
Расчет стоимости Пасхальной корзины в 2021 году сделан Национальным научным центром "Институт аграрной экономики" на основе данных Государственной службы статистики Украины, мониторинга розничных цен на городских рынках и в супермаркетах в среднем по регионам на 1 апреля 2021 года.
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Головна мета моєї діяльності - заможний Українець. Наш вибір - економіка, зорієнтована на потреби кожного громадянина."
Хрен без соли теперь друг другу на Пасху носите.
Ну вот я тебя, дебила, и поздравляю с надбанням. Искрене желаю, чтобы оно еще на 75% подорожало.
Хочу вас, пиарастов, видеть с протянутой рукой в переходах, а не с бюллетенем на выборах.
Тех, за кого я бы проголосовал - их в списках нет. Да, за Зелю агитировал, рассчитывал что он будет садить. Ошибся, признаю. НО.
А сравни-ка ты цены 2013 и 2014, скажем за апрель. Можешь не залазить в дебри типа парацетамола или там арбузов. На бакс посмотри, на курс его так как нему все и привязано так или иначе. Ну что, нравится?))) Там 23-25% и рядом не валялись, там РАЗЫ! Три раза и более!!! При незначительном росте зарплаты.
Но порохоботам, очевидно, нравится.
Так шо кто из нас ... тот, кто ты написал... это вопрос открытый.
Не жмут тебе цены при барыге vs при кровавой панде?)
Так шо поздравления как бы взаимны.
Знаешь чего бы я хотел? Чтобы Петя вернулся. И я бы посмотрел как его возвращение в очередной раз повлияло бы на цены. Тогда бы. авось, и ты кое-что бы понял.
Я не страдаю самообманом. Ни одна команда управленцев, что управляла Украиной - никогда не приводила ВЕСЬ народ к улучшению жизни.
Так, малую часть... по принципу Парето. Если не так, то где-то близко.
Я бы сказал у нас за все время сложилось два полюса.
И один из них не умеет ничего кроме как в резкую инфляцию по сравнению с папередником.
Так было с Ющом. (там чуть меньше 50% по-концове)
Так было с Петей. (свыше 300% черт побери!!! да он чемп!)
Так есть с Зелей. (пока примерно то что написано статье... хотя его каденция не завершена, это так).
А в остальном он умеет только в при(х)ватизацию наследия совка. И мне искренне интересно посмотреть, что будет... когда это самое наследие закончится.
С уважением к оппоненту.
AndySok.
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вирус это выдумка! кто не верит ..... нувыпонели))
Пожелаем ему еще много хороших и полезных подорожаний.
Хрен без соли теперь друг другу на Пасху носите.
зебилам ( бывшим зрадофилам ) посвящается
https://www.kharkovforum.com/ims/2021/04/18/34558dd60c02d5f0681dedd.gif
И эти 11 процентов...это далеко не 160 грн....а у большинства это 10-20 гривен...
Конец эпохи бедности ...
Хоча чого я питаю.
Зебілятки явно уважили що якщо грошей надрукувати і їх стане більше то вони купувати зможуть більше продукції.
Зебілята на то і зебілята що єкономіка для них щось на кшталт магії Вуду.
Если нарид выбирает президентом клоуна-наркомана, а через 2 года на довыборах выбирает Растюка, то насколько далеко нужно отгребать от такой страны? Стоимостью пасхальной корзины в данном уравнении можно пренебречь.