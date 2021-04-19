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Новости Цены на продукты
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Пасхальная корзина в этом году подорожает по сравнению с прошлым на 25,8% и будет составлять около 780 грн

Пасхальная корзина в этом году подорожает по сравнению с прошлым на 25,8% и будет составлять около 780 грн

Стоимость пасхальной корзины в 2021 году, с учетом средних цен в Украине по состоянию на март, будет составлять около 780 грн, что на 160 грн, или 25,8% дороже, чем в прошлом году, когда минимальный набор пасхальных продуктов стоил 620 грн.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН Юрий Лупенко.

Как сообщает пресс-служба ННЦ "Институт аграрной экономики" в понедельник, стоимость основной составляющей пасхального корзины - паски домашней выпечки - составит около 120 грн за 1 кг. В магазинах и супермаркетах готовая паска обойдется дороже, ведь "ее цена зависит от составляющих и отделки выпечки".

"Рост стоимости паски обусловлен несколькими факторами. С одной стороны, это подорожание яиц, сахара, муки и сливочного масла, с другой - рост цен на зерновые культуры и животноводческую продукцию из-за уменьшения мирового урожая зерновых, увеличение стоимости энергоресурсов, а также всплеск цен на продукты питания из-за введения карантина в связи с эпидемией коронавируса COVID-19", - отметил Лупенко.

По расчетам ученых, помимо паски, в пасхальную корзинку входят также яйца, домашняя колбаса, буженина, сало, сливочное масло, мягкий и твердый сыр, хрен и соль, которые также подорожали в сравнении с прошлым годом.

"Неожиданно дорогой составляющей праздничной корзины 2021 года стали яйца - 38 грн за десяток, что на 90% больше, чем в марте прошлого года", - говорится в сообщении.

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В нем отмечается, что традиционно дорогими будут мясные продукты: домашняя колбаса (0,5 кг) - 130 грн (230-305 грн за 1 кг) и буженина (0,5 кг) - 135 грн из расчета 230-280 грн за 1 кг. По сравнению с 2020 годом стоимость буженины увеличилась в среднем по Украине почти на 22,7%, а домашней колбасы - на 10,2%. Сало (0,5 кг) обойдется в 50 грн из расчета 90-132 грн за 1 кг.

"Среди молочных продуктов больше всего придется заплатить за сыр (0,5 кг) - 120 грн (200-268 грн за 1 кг) и сливочное масло (0,5 кг) - 114 грн (180-230 грн за 1 кг). Мягкий сыр (0,5 кг) обойдется примерно в 58 грн (100-120 грн за 1 кг). Цена хрена (250 г) - 14 грн, то есть осталась на уровне прошлого года - 10-15 грн и зависит от производителя и вкусовых составляющих", - сообщают в ННЦ.

Там добавляют, что при наполнении пасхальной корзины другими, неосновными составляющими: помидоры, огурцы, яблоки, красное вино - его стоимость возрастет до 963 грн. Это на 162 грн или на 20,2% больше стоимости корзине такого же состава в 2020 году.

"Такой рост обусловлен ценовой ситуацией на рынках сезонных плодов, в частности яблок, а также увеличением цены на плодовые вина. По сравнению с 2020 годом цена яблок выросла на 42,9% и составляет 10 грн за 0,5 кг (15-28 за кг). Средняя цена по Украине на овощи осталась на уровне прошлого года: томаты тепличные (0,5 кг) - 25 грн (45-60 грн за 1 кг), на огурцы (0,5 кг) - 28 грн (50-70 грн)", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что за бутылку церковного вина "Кагор", в среднем придется заплатить 120 грн (80-135 грн за бутылку).

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"Определенная часть украинцев понесла ощутимые финансовые потери в условиях карантинных мероприятий и вынуждены экономить, в том числе на подготовке к Пасхе. Прежде всего, это возможно за счет наиболее дорогой части пасхальной корзины - домашней колбасы, буженины, сыра. Также существенно можно сэкономить на уменьшении количества продукта в корзине. В то же время, общая стоимость Пасхальной корзины составляет 6-7% среднемесячной заработной платы рядового украинца и 20-22% средней пенсии, то есть доступной для подавляющего большинства наших сограждан", - сообщают ученые.

Расчет стоимости Пасхальной корзины в 2021 году сделан Национальным научным центром "Институт аграрной экономики" на основе данных Государственной службы статистики Украины, мониторинга розничных цен на городских рынках и в супермаркетах в среднем по регионам на 1 апреля 2021 года.

Пасха (379) продукты (1532) цены (2291)


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Топ комментарии
+27
Пасхальная корзина в этом году подорожает по сравнению с прошлым на 25,8% и будет составлять около 780 грн - Цензор.НЕТ 7011
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19.04.2021 09:57 Ответить
+24
Визначити, чи Мосейчучка бреше просто: рот відкритий - бреше.
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19.04.2021 09:54 Ответить
+20
Зробіть себе ще раз!
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19.04.2021 09:53 Ответить
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А мосейчучка с Г+Г недавно рассказывала ,что наоборот при зедебилах подешевел на 27%.
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19.04.2021 09:52 Ответить
Визначити, чи Мосейчучка бреше просто: рот відкритий - бреше.
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19.04.2021 09:54 Ответить
та й як рот закритий - теж бреше
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19.04.2021 10:03 Ответить
Там не рот - коломийська помийка .
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19.04.2021 10:20 Ответить
Зробіть себе ще раз!
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19.04.2021 09:53 Ответить
https://program.ze2019.com/ Передвиборча програма кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського : "Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.
Головна мета моєї діяльності - заможний Українець. Наш вибір - економіка, зорієнтована на потреби кожного громадянина."

Великодній кошик цього року подорожчає порівняно з минулим на 25,8% і коштуватиме близько 780 грн - Цензор.НЕТ 6895
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19.04.2021 12:46 Ответить
Баа,какая неожиданность,народ нищает чиновники и депутаты багатеют-но уровень жизни и зарплата все время растет,куда вот только.
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19.04.2021 09:54 Ответить
Пасхальная корзина в этом году подорожает по сравнению с прошлым на 25,8% и будет составлять около 780 грн - Цензор.НЕТ 7011
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19.04.2021 09:57 Ответить
С чем можно и поздравить зебилов.
Хрен без соли теперь друг другу на Пасху носите.
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19.04.2021 09:57 Ответить
Да ладно тебе. Типа при Пете продукты дешевели.
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19.04.2021 10:09 Ответить
Так вы ж кричали-"на следующий день, как выберут Зеленского СРАЗУ почувствуете обегчение"! С "облегчением" вас!
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19.04.2021 10:15 Ответить
всем известно ( благодаря каналу Г+Г ) шо Петро барыга . при нем по другому и не могло быть . но Зелька то не такой . он святой спаситель . парень из народа ( ближневосточного ) как жеж так ?
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19.04.2021 10:17 Ответить
Ну и как тебе полвареника на 25% дороже, чем при барыге не жмут?

Ну вот я тебя, дебила, и поздравляю с надбанням. Искрене желаю, чтобы оно еще на 75% подорожало.
Хочу вас, пиарастов, видеть с протянутой рукой в переходах, а не с бюллетенем на выборах.
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19.04.2021 10:24 Ответить
Грехард, ты не путай.
Тех, за кого я бы проголосовал - их в списках нет. Да, за Зелю агитировал, рассчитывал что он будет садить. Ошибся, признаю. НО.

А сравни-ка ты цены 2013 и 2014, скажем за апрель. Можешь не залазить в дебри типа парацетамола или там арбузов. На бакс посмотри, на курс его так как нему все и привязано так или иначе. Ну что, нравится?))) Там 23-25% и рядом не валялись, там РАЗЫ! Три раза и более!!! При незначительном росте зарплаты.
Но порохоботам, очевидно, нравится.
Так шо кто из нас ... тот, кто ты написал... это вопрос открытый.

Не жмут тебе цены при барыге vs при кровавой панде?)

Так шо поздравления как бы взаимны.

Знаешь чего бы я хотел? Чтобы Петя вернулся. И я бы посмотрел как его возвращение в очередной раз повлияло бы на цены. Тогда бы. авось, и ты кое-что бы понял.
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19.04.2021 17:09 Ответить
Да, еще.

Я не страдаю самообманом. Ни одна команда управленцев, что управляла Украиной - никогда не приводила ВЕСЬ народ к улучшению жизни.
Так, малую часть... по принципу Парето. Если не так, то где-то близко.
Я бы сказал у нас за все время сложилось два полюса.
И один из них не умеет ничего кроме как в резкую инфляцию по сравнению с папередником.
Так было с Ющом. (там чуть меньше 50% по-концове)
Так было с Петей. (свыше 300% черт побери!!! да он чемп!)
Так есть с Зелей. (пока примерно то что написано статье... хотя его каденция не завершена, это так).
А в остальном он умеет только в при(х)ватизацию наследия совка. И мне искренне интересно посмотреть, что будет... когда это самое наследие закончится.

С уважением к оппоненту.
AndySok.
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19.04.2021 17:13 Ответить
недавно писало тут шо - ни-ни, бесноваться будет так же по цене как и было, ну, то есть наложить в мешок хавки и шоп поп туда взбрызгнул и пробормотал заклинание. Так шо - нам нагло наврали?
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19.04.2021 09:58 Ответить
Спасибо Зеле за Победу.
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19.04.2021 09:59 Ответить
Очі бачили, що купували!

,
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19.04.2021 10:02 Ответить
ЭТО КАКОЙ-ТО ПОЗОР ...
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19.04.2021 09:59 Ответить
Кстати, кто верит в летающих мущинок = на Песах смело в капище - вирус боится Святаго Уха, на заборе так написано, так что это все сотонисты лгут а иногда и врут шоп православные и другие секты(они конечно будут "гореть вечно") - не пошли и не откушали мяса и крови Яхве
вирус это выдумка! кто не верит ..... нувыпонели))
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19.04.2021 10:00 Ответить
зато без бариги!!!
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19.04.2021 10:05 Ответить
А это вас пусть больше не беспокоит. Ва бы на сухари хватило.
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19.04.2021 10:26 Ответить
не їси, а облизуєш, ну і може ще смокчеш.
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19.04.2021 10:44 Ответить
Зебилам и бычий пенис - мясо. Хай кушает.

Пожелаем ему еще много хороших и полезных подорожаний.
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19.04.2021 10:50 Ответить
бенин леденец!
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19.04.2021 15:32 Ответить
а шо там с борщевым набором зебилы ? уже почти два года как падает в цене ?
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19.04.2021 10:10 Ответить
Вспомнились истории про "половину вареника"...
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19.04.2021 10:12 Ответить
Тю, это шо за ерунда? При нынешних то зарплатам вчителям в 4000 евро и "снизившейся цене на газ и тепло в ДВА раза" нарид и не заметит "повышения"! Запас прочноности у нарида ишо большой! Вспомните просто кричалку-"Зеля, жги" и все вам будет "море по колено"!
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19.04.2021 10:13 Ответить
Жрите ЗЕбилы, наедайте шею.
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19.04.2021 10:14 Ответить
Лише? Очікувалося на 73%- робили це разом!
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19.04.2021 10:15 Ответить
Так это уже конец эпохи бедности или только начало !?
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19.04.2021 10:16 Ответить
Ну так можем себе позволить! Эпоха бедности то поди давно завершилась.
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19.04.2021 10:20 Ответить
Идите в агносты и будет вам счастье. А 780 г лучше пропить спокойно.
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19.04.2021 10:22 Ответить
Борщевой набор,Пасхальная корзина вероятно что у всех разная кастрюля и корзина также да и борщ разный бывает не говоря уже что в корзину ложить .Так о чем новость?...
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19.04.2021 10:22 Ответить
Великодній кошик цього року подорожчає порівняно з минулим на 25,8% і коштуватиме близько 780 грн - Цензор.НЕТ 3550
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19.04.2021 10:27 Ответить
Т.е. годовая инфляция на продукты - 25%.
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19.04.2021 10:27 Ответить
Дайте ему еще 100 дней!
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19.04.2021 10:29 Ответить
битва телевизора с холодильником перешла на новый этап Великодній кошик цього року подорожчає порівняно з минулим на 25,8% і коштуватиме близько 780 грн - Цензор.НЕТ 2714
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19.04.2021 10:30 Ответить
С чем можно и поздравить зебилов.
Хрен без соли теперь друг другу на Пасху носите.
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19.04.2021 10:39 Ответить
Хе-хе... Мало того -- так и этого низзя: ка-ран-тин.
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19.04.2021 11:56 Ответить
А хто це видаляє , коли про каломойського додав ?
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19.04.2021 10:39 Ответить
наш лохторат в одном коротком видео

зебилам ( бывшим зрадофилам ) посвящается
https://www.kharkovforum.com/ims/2021/04/18/34558dd60c02d5f0681dedd.gif
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19.04.2021 10:39 Ответить
+100500!!!
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19.04.2021 11:57 Ответить
Да цены вверх поперли ужас, и так было дорого а перед праздниками торгаши еще задирают.
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19.04.2021 10:39 Ответить
Коли поміж дешевою цибулей з посадкою клятого Сивого і свободою мудрий працьовитий, але трохи богоносний нарід обирає посадку клятого Сивого (і срати йому на ту цибулю), то він з втратою свободи і гідності отримує дорогу цибулю, картоплю, помідори, огірки і всю-всю городину.
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19.04.2021 10:47 Ответить
А пенсии типа проиндексировали на 11 процентов....и то не всем...
И эти 11 процентов...это далеко не 160 грн....а у большинства это 10-20 гривен...
Конец эпохи бедности ...
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19.04.2021 11:01 Ответить
Скажу больше"Средняя пенсия судьи в 2021-м выросла на 9425 грн и достигла 77,3 тыс. грн. При этом военные на заслуженном отдыхе получают всего 5,6 тыс. грн и за четыре месяца выплата выросла всего на 67 грн. Об этом говорится в опубликованных https://www.pfu.gov.ua/2131903-dani-pro-serednij-rozmir-pensiyi-stanom-na-01-04-2021/ данных Пенсионного фонда Украины ."
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19.04.2021 11:19 Ответить
А зп буде зростати у зв'язку з епідемією коронавірусу COVID-19?
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19.04.2021 11:32 Ответить
Вы про чью зп спрашиваете?
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19.04.2021 11:58 Ответить
А как дисал на стадіоні.
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19.04.2021 12:06 Ответить
навіть при зеленському цей порох краде. Он вже стільки накрав, шо подорожчали продукти. А скільки він сонячникової олії вкрав, шо ціна на неї вже скоро буде як на оливкову ))) Совісті нікраплі нема.
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19.04.2021 12:25 Ответить
Када он уже нажрётся, этот Барыга! 800 лярдов баксов ему мало!
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19.04.2021 13:43 Ответить
то фигня, главное чтобы юзик с голоду не помер
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19.04.2021 12:56 Ответить
А ви що думали? В минулому розі вже була рекордна грошова маса на руках.
Хоча чого я питаю.
Зебілятки явно уважили що якщо грошей надрукувати і їх стане більше то вони купувати зможуть більше продукції.
Зебілята на то і зебілята що єкономіка для них щось на кшталт магії Вуду.
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19.04.2021 12:57 Ответить
"в минулому році"
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19.04.2021 12:58 Ответить
Главное шо не Порошенко!
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19.04.2021 13:42 Ответить
Я знаю вихід - треба просто не святкувати Великдень)!
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19.04.2021 14:05 Ответить
Або замість корзини кульок використати
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19.04.2021 20:11 Ответить
Немного высшей математики:
Если нарид выбирает президентом клоуна-наркомана, а через 2 года на довыборах выбирает Растюка, то насколько далеко нужно отгребать от такой страны? Стоимостью пасхальной корзины в данном уравнении можно пренебречь.
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19.04.2021 14:42 Ответить
Зараз зе-дебіли скажуть,що знову винен Петро,та чергову порушать кримінальну справу...
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19.04.2021 14:50 Ответить
 
 