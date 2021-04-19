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МОЗ обновит протокол лечения беременных женщин и детей, больных коронавирусом, - замминистра Садовяк
Министерство здравоохранения планирует обновить протокол лечения COVID-19 в части помощи детям и беременным женщинам.
Об этом на брифинге сообщила первый заместитель министра здравоохранения Ирина Садовяк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Наш протокол постоянно обновляется. Несмотря на то, что он недавно был обновлен, мы работаем над новым обновлением, где будут даны рекомендации по антикоагулянтной терапии у детей, а также оказанию помощи беременным с COVID-19", - сказала Садовяк.
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