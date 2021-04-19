Россию отстранят от участия в тендере на строительство блока АЭС в Чехии в ближайшие дни, - глава Минпромторга республики
Россия будет официально исключена из числа кандидатов на участие в тендере на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы" на юго-востоке Чехии. Ее исключат в ближайшие дни.
Об этом вице-премьер и глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек заявил в интервью газете Pravo, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Российская корпорация, как сказал Гавличек, не сможет участвовать в тендере и в качестве компании-субподрядчика.
"В течение нескольких дней (Росатом) будет исключен из числа компаний-кандидатов, выбранных для возможности участия в тендере", - отметил он.
Российская корпорация, как сказал Гавличек, не сможет участвовать в тендере и в качестве компании-субподрядчика.
Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш высказался за отстранение Росатома от готовящегося тендера на строительство энергоблока АЭС "Дукованы" после выяснения обстоятельств взрывов на складах боеприпасов в деревне Врбетице в районе города Злин на востоке республики в 2014 году, к которому причастны российские спецслужбы.
Напомним, 17 апреля глава МИД Чехии Ян Гамачек принял решение выслать всех сотрудников российского посольства в Праге, которые были идентифицированы как офицеры российских спецслужб. Всего в списке 18 российских дипломатов. Кроме этого, правоохранители Чешской Республики запросили помощь в поиске двух лиц, которые в октябре 2014 года были на территории Чехии и причастны к взрывам во Врбетице.
По данным правоохранителей, разыскиваемые использовали как минимум два удостоверения личности - российские паспорта на имена Александра Петрова (13.07.1979 г.р.) и Руслана Боширова (12.04.1978 г.р.), а потом - паспорта гражданин Молдовы на имя Николая Попа (18.07.1979 г.р.) и Таджикистана - Руслана Табарова (23.10.1975 г.р.)
В 2014 году взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. В результате погибли два человека.
По версии следствия, российские агенты планировали организовать взрыв не в Чехии, а после доставки боеприпасов в Болгарию.
Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что решение Праги выслать 18 дипломатов серьезно повредит двусторонним отношениям с РФ и анонсировал последующие ответные меры. Позже МИД РФ заявил, что Россия высылает 20 чешских дипломатов.
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Чехия член НАТО ..Враг НАТО №1 - рыфы
И Чехия строит не ТЭЦ ни ГЭС , а атомную электростанцию и доверяет строительство кацапам .
У которых обычные гражданские Петров и Баширов могут отравить полквартала *новичком* или просто иди в кафе и по дороге взорвать склад с боеприпасами ..
хочется крикнуть :
-але чехи раздуплитесь
2. но мое замечание касается того, что чехия НЕ первая страна нато, которая МОГЛА доверить эрэфии строительство аэс на своей территории. турция ДОВЕРИЛА много раньше чехии постройку эрэфией 4-х блоков ввэр на ссвоей территории.
Гарна новина