Россию отстранят от участия в тендере на строительство блока АЭС в Чехии в ближайшие дни, - глава Минпромторга республики

Россия будет официально исключена из числа кандидатов на участие в тендере на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы" на юго-востоке Чехии. Ее исключат в ближайшие дни.

Об этом вице-премьер и глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек заявил в интервью газете Pravo, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Российская корпорация, как сказал Гавличек, не сможет участвовать в тендере и в качестве компании-субподрядчика.

"В течение нескольких дней (Росатом) будет исключен из числа компаний-кандидатов, выбранных для возможности участия в тендере", - отметил он.

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Российская корпорация, как сказал Гавличек, не сможет участвовать в тендере и в качестве компании-субподрядчика.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш высказался за отстранение Росатома от готовящегося тендера на строительство энергоблока АЭС "Дукованы" после выяснения обстоятельств взрывов на складах боеприпасов в деревне Врбетице в районе города Злин на востоке республики в 2014 году, к которому причастны российские спецслужбы.

Напомним, 17 апреля глава МИД Чехии Ян Гамачек принял решение выслать всех сотрудников российского посольства в Праге, которые были идентифицированы как офицеры российских спецслужб. Всего в списке 18 российских дипломатов. Кроме этого, правоохранители Чешской Республики запросили помощь в поиске двух лиц, которые в октябре 2014 года были на территории Чехии и причастны к взрывам во Врбетице.

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По данным правоохранителей, разыскиваемые использовали как минимум два удостоверения личности - российские паспорта на имена Александра Петрова (13.07.1979 г.р.) и Руслана Боширова (12.04.1978 г.р.), а потом - паспорта гражданин Молдовы на имя Николая Попа (18.07.1979 г.р.) и Таджикистана - Руслана Табарова (23.10.1975 г.р.)

В 2014 году взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. В результате погибли два человека.

По версии следствия, российские агенты планировали организовать взрыв не в Чехии, а после доставки боеприпасов в Болгарию.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что решение Праги выслать 18 дипломатов серьезно повредит двусторонним отношениям с РФ и анонсировал последующие ответные меры. Позже МИД РФ заявил, что Россия высылает 20 чешских дипломатов.