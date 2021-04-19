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Россию отстранят от участия в тендере на строительство блока АЭС в Чехии в ближайшие дни, - глава Минпромторга республики

Россию отстранят от участия в тендере на строительство блока АЭС в Чехии в ближайшие дни, - глава Минпромторга республики

Россия будет официально исключена из числа кандидатов на участие в тендере на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы" на юго-востоке Чехии. Ее исключат в ближайшие дни.

Об этом вице-премьер и глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек заявил в интервью газете Pravo, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Российская корпорация, как сказал Гавличек, не сможет участвовать в тендере и в качестве компании-субподрядчика.

"В течение нескольких дней (Росатом) будет исключен из числа компаний-кандидатов, выбранных для возможности участия в тендере", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чехия высылает 18 сотрудников посольства РФ в Праге

Российская корпорация, как сказал Гавличек, не сможет участвовать в тендере и в качестве компании-субподрядчика.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш высказался за отстранение Росатома от готовящегося тендера на строительство энергоблока АЭС "Дукованы" после выяснения обстоятельств взрывов на складах боеприпасов в деревне Врбетице в районе города Злин на востоке республики в 2014 году, к которому причастны российские спецслужбы.

Напомним, 17 апреля глава МИД Чехии Ян Гамачек принял решение выслать всех сотрудников российского посольства в Праге, которые были идентифицированы как офицеры российских спецслужб. Всего в списке 18 российских дипломатов. Кроме этого, правоохранители Чешской Республики запросили помощь в поиске двух лиц, которые в октябре 2014 года были на территории Чехии и причастны к взрывам во Врбетице.

Также читайте: Высылка 18 российских дипломатов повлияет на участие РФ в тендере на постройку АЭС, - министерство промышленности Чехии

По данным правоохранителей, разыскиваемые использовали как минимум два удостоверения личности - российские паспорта на имена Александра Петрова (13.07.1979 г.р.) и Руслана Боширова (12.04.1978 г.р.), а потом - паспорта гражданин Молдовы на имя Николая Попа (18.07.1979 г.р.) и Таджикистана - Руслана Табарова (23.10.1975 г.р.)

В 2014 году взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. В результате погибли два человека.

По версии следствия, российские агенты планировали организовать взрыв не в Чехии, а после доставки боеприпасов в Болгарию.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что решение Праги выслать 18 дипломатов серьезно повредит двусторонним отношениям с РФ и анонсировал последующие ответные меры. Позже МИД РФ заявил, что Россия высылает 20 чешских дипломатов.

АЭС (547) высылка (104) россия (96280) тендер (671) Чехия (1743) дипломаты (639)


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Топ комментарии
+22
Россию отстранят от участия в тендере на строительство блока АЭС в Чехии в ближайшие дни, - глава Минпромторга республики - Цензор.НЕТ 362
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19.04.2021 10:50 Ответить
+19
Россию отстранят от участия в тендере на строительство блока АЭС в Чехии - Цензор.НЕТ 9943
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19.04.2021 10:41 Ответить
+14
******* кацапи собі піднасрати))
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19.04.2021 10:37 Ответить
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******* кацапи собі піднасрати))
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19.04.2021 10:37 Ответить
Россию отстранят от участия в тендере на строительство блока АЭС в Чехии - Цензор.НЕТ 3087
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19.04.2021 10:39 Ответить
а теперь этих двух Шпили-Вили надо засечь в Турции, чтоб и турки отказались!
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19.04.2021 10:39 Ответить
Россию отстранят от участия в тендере на строительство блока АЭС в Чехии в ближайшие дни, - глава Минпромторга республики - Цензор.НЕТ 7372
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19.04.2021 10:52 Ответить
тамбовские волки..
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19.04.2021 11:26 Ответить
Нех*й шастать.
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19.04.2021 10:39 Ответить
Россию отстранят от участия в тендере на строительство блока АЭС в Чехии - Цензор.НЕТ 9943
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19.04.2021 10:41 Ответить
Россию отстранят от участия в тендере на строительство блока АЭС в Чехии в ближайшие дни, - глава Минпромторга республики - Цензор.НЕТ 362
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19.04.2021 10:50 Ответить
Россию отстранят от участия в тендере на строительство блока АЭС в Чехии в ближайшие дни, - глава Минпромторга республики - Цензор.НЕТ 1538
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19.04.2021 10:52 Ответить
Росію відсторонять від участі в тендері на будівництво блоку АЕС у Чехії найближчими днями, - глава Мінпромторгу республіки - Цензор.НЕТ 8155
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19.04.2021 10:53 Ответить
Судя по всему за поребриком наступила эпоха процветания
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19.04.2021 11:03 Ответить
Росію відсторонять від участі в тендері на будівництво блоку АЕС у Чехії найближчими днями, - глава Мінпромторгу республіки - Цензор.НЕТ 522
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19.04.2021 10:54 Ответить
пакости кремля ожидаемо возвращаются ватникам по принципу бумеранга!! Х.йло пытается запугать мир как обезьяна гранатой... но это вызывает презрение к кремлю и карлику. Ватников настраивают на изоляцию как в сев.Кореи - два похожих диктаторских режима.
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19.04.2021 10:59 Ответить
Росію відсторонять від участі в тендері на будівництво блоку АЕС у Чехії найближчими днями, - глава Мінпромторгу республіки - Цензор.НЕТ 863
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19.04.2021 11:02 Ответить
Вы только вдумайтесь в этот бред
Чехия член НАТО ..Враг НАТО №1 - рыфы
И Чехия строит не ТЭЦ ни ГЭС , а атомную электростанцию и доверяет строительство кацапам .
У которых обычные гражданские Петров и Баширов могут отравить полквартала *новичком* или просто иди в кафе и по дороге взорвать склад с боеприпасами ..
хочется крикнуть :
-але чехи раздуплитесь
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19.04.2021 11:06 Ответить
"доверяет строительство кацапам" - Это не так, попробуйте прочесть дальше заголовка. Речь идет только об объявлении тендера, в котором Росатом мог быть лишь одним из участников (ну теперь уже не будет, благодаря "мудрой" внешней политике раши).
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19.04.2021 11:19 Ответить
І не всю станцію, а один енергоблок, і чехи спочатку допускали всіх до тендеру, але мудрі мокші....
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19.04.2021 13:33 Ответить
Абыдна, да?
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19.04.2021 11:06 Ответить
знаете тут ржач не над кацапами , а над чехами ..Надо быть насколько глупыми и не владеть иныормацией что творится в мире .как минимум у соседней страны (нас с вами ) что б доверить строить ,вы только вдумайтесь АЭС ни америкосам ни французам ,а кацапам ..Ну я зря на глупых людей говорил -молдаване ..теперь их можно чехами называть а не молдаванами
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19.04.2021 11:12 Ответить
ржать надо было начинать в мае 2010 года, когда Турция подписала контракт на строительство АЭС «Аккую». а 3 апреля 2018 года - просто от смеха надорвать животик - ибо строительство эрэфией в стране НАТО Турции АЭС, таки, началось. и начало строительству дали по видеосвязи главы этих стран.
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19.04.2021 12:03 Ответить
85 років назад СРСР збудував танкову і повітряну силу Німеччини, чого тепер туркам не збудувати енергетичну.
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19.04.2021 13:34 Ответить
1. кто, кому шо будував спорно. особенно с учетом того, что уже в первую мировую войну германия построила около 48000 (сорок восемь тысяч) самолетов и несколько типов танков (в том числе и тяжелых, а свой первый серийный танк большевики слизали с французского https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%BE_FT-17 Renault FT-17 ). естественно по версальскому договору немцам были введены серьезные запреты на различные типы вооружения. поэтому немцы грамотно обходили положения версальского договора. так, например, уже в 1922 году в гааге немцами был создан офис разработки субмарин NV Ingenieurskantoor voor Scheepsbouw. Официально фирма разрабатывала подводные лодки для третьих стран, как то, например, финская субмарина Весикко, являвшаяся прообразом немецких субмарин типа II. Персонал подводных лодок обучался посредством командировок во флота этих стран. Параллельно с этим немцами в Швеции велась программа разработки торпед.

2. но мое замечание касается того, что чехия НЕ первая страна нато, которая МОГЛА доверить эрэфии строительство аэс на своей территории. турция ДОВЕРИЛА много раньше чехии постройку эрэфией 4-х блоков ввэр на ссвоей территории.
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19.04.2021 14:37 Ответить
К сожалению, Чехия, как Австрия, Германия и Нидерланды самые загаженные лаптеногими страны в Европе. Как обычными эмигрантами-совкодрочерами, кремлеботами из всяких контор и компаний, так и гастарбайтерами с нелегалами + фсбшной агентурой.
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19.04.2021 11:39 Ответить
Росію відсторонять від участі в тендері на будівництво блоку АЕС у Чехії найближчими днями, - глава Мінпромторгу республіки - Цензор.НЕТ 287
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19.04.2021 11:48 Ответить
лапти любят палить себе по ногам,так держать
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19.04.2021 12:25 Ответить
Россия будет официально исключена из числа кандидатов на участие в тендере на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы" Источник: https://censor.net/ru/n3260534

Гарна новина
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19.04.2021 12:41 Ответить
 
 