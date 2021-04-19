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Новости Скандалы в Слуге народа
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"Слуга народа" Бужанский - Безуглой: Вы готовы с потрохами сдать страну под внешнее управление

"Слуга народа" Максим Бужанский обвинил свою коллегу по фракции Марьяну Безуглую в том, что она, по его мнению, изображает "комиссарку в кожаной тужурке 20-х годов", а также якобы превращает в "цирк" информсобытия со своим участием.

Об этом в своем телеграм-канале написал нардеп СН Максим Бужанский, продолжая спор со своей коллегой по фракции Марьяной Безуглой, передает Цензор.НЕТ.

"Марьяна Безуглая в своём фейсбуке сообщила, что долго молчала "щодо дій Макса Бужанського", и, честно говоря, лучше бы молчала и дальше. Скажу больше, лучше бы вообще помолчала, не превращая в цирк любое информ событие со своим участием. Никогда не упоминал Марьяну по имени в своих постах, как раз, чтобы не нападать на коллегу по фракции, и сейчас не буду этого делать, просто напомню коллеге, как это выглядит на самом деле. Тут напомню, в фейсбуке я забанен. Так вот, уважаемая Марьяна, это именно Вы опустили значение термина " Национальная Безопасность" до уровня, на котором он не воспринимается вообще", - заявил нардеп.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Слуги народа" Бужанский и Безуглая поспорили из-за информационной гигиены: "Это бред" - "Нас уничтожают изнутри". ВИДЕО

"Именно вы, не имея ни опыта, ни знаний, ни хоть грамма самокритичности, взялись уничтожать СБУ под видом реформы, во время войны. Вписав в свой законопроект нормы, которые приличному человеку стыдно читать не краснея. Именно вы подняли тезисы Порошенко о врагах, агентах влияния, пятой колонне и тд до уровня, до которого их стеснялся поднимать сам Порошенко, понимая, что это уже верх абсурда, глупости, пошлости и маразма. Именно вы, дражайшая Марьяна, зачем то изображаете из себя комиссарку в кожаной тужурке 20х годов, ломящуюся в двери каждого профессора Преображенского, с целью обвинить его в том, что он не любит пролетариат. Это именно вас тянут во все эфиры не для того, чтобы услышать ваше взвешенное мнение, а чтобы получить гарантированную порцию хайпа на ваших ответах", - добавил "слуга народа".

"- Какой у вас центризм?

- Вперед!- это ваши перлы, Марьяна, над которыми смеётся вся страна.

Это именно вы рассказываете на каждом углу, что если очень нужно, можно нарушить Конституцию, ту самую, на которой вы приносили свою депутатскую присягу. Это именно вы, Марьяна, объявили врагами те самые СМИ, которые всё сделали для нашей с вами победы на выборах, и на которые вы благополучно ходили в эфиры полтора года, словом не обмолвившись, что они враги, а их ведущие и гости- вражеские марионетки. Я не вижу в ваших действиях никакого намека на совесть, ни малейшего. Напомню вам, что вы ни разу не обратились в правоохранительные органы с заявлением о совершении преступления, но охотно вешаете на людей клеймо предателей, пользуясь своим статусом народного депутата", - добавил Бужанский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Бужанский: У цитаты Байдена о Путине-убийце - примитивный контекст

"Это вас обучали на тренинге в Парковом неделю назад, технолог пытался научить, что говорить на эфирах, не меня, я все тоже самое говорил и четыре года назад и не отошёл от своих убеждений, обещаний и принципов ни на миллиметр. И это вы, в конце концов, а не я, готовы с потрохами сдать страну под внешнее управление, не уверен, что это то, чего от вас ждали ваши избиратели. Мог бы сказать ещё очень многое, но меня постоянно со всех сторон просят по возможности щадить вас, что я всегда стараюсь и делать. Поэтому, пока всё, но если захочется ещё, не стесняйтесь, за мной не пропадет. Даю ссылку на ваш пост, дабы дурь каждого из нас с вами была видна одновременно, каждый читатель сделает свои выводы. И да, большое вам спасибо, что вы сами выложили кусочек видео с этого эфира, я этого делать не стал из соображений гуманизма", - резюмировал нардеп.

Ранее "слуги народа" Максим Бужанский и Марьяна Безуглая поспорили в эфире одного из каналов, а затем продолжили свою перепалку в соцсетях: "Это бред" - "Нас уничтожают изнутри".

Слуга народа Бужанский - Безуглой: Вы готовы с потрохами сдать страну под внешнее управление 01
Слуга народа Бужанский - Безуглой: Вы готовы с потрохами сдать страну под внешнее управление 02
Слуга народа Бужанский - Безуглой: Вы готовы с потрохами сдать страну под внешнее управление 03

Автор: 

Слуга народа (2636) Бужанский Максим (104) Безуглая Марьяна (292)


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Топ комментарии
+43
Бужанский давным-давно под управлением рашистов и скоро морда треснет от сребрянников , которые не воняют
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19.04.2021 10:52 Ответить
+25
Ну реально не партия, а шапито сплошное
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19.04.2021 10:45 Ответить
+22
У проституток типа бужанского логика простая - против ресурсной ********* - внешнее управление, за ресурсную ********* - внутреннее управление. Гнидво.
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19.04.2021 10:47 Ответить
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"Слуга народа" Бужанский - Безуглой: Вы готовы с потрохами сдать страну под внешнее управление - Цензор.НЕТ 2529
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19.04.2021 10:44 Ответить
Бужанский давным-давно под управлением рашистов и скоро морда треснет от сребрянников , которые не воняют
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19.04.2021 10:52 Ответить
Ну реально не партия, а шапито сплошное
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19.04.2021 10:45 Ответить
рашапито
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19.04.2021 10:52 Ответить
уже и давно
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19.04.2021 10:45 Ответить
"Слуга народа" Бужанский - Безуглой: Вы готовы с потрохами сдать страну под внешнее управление - Цензор.НЕТ 6604
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19.04.2021 10:46 Ответить
невсё так просто. не весь нарід такие жабы понимает. тута основной массе требуется обьяснение, шо жаба хочет снова трахнуть гадюку )))
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19.04.2021 11:11 Ответить
обое рябое, с такими "депутатами" боюсь придет военное управление кацапетовки
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19.04.2021 10:46 Ответить
для них главная проблемой будет не прийти,а уйти..
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19.04.2021 11:44 Ответить
"не превращая в цирк любое информ событие.." - так ЗЄко-***** від самого початку - то є цирк Шапіто.
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19.04.2021 10:46 Ответить
Бужанский вступился за каналы Мертвечука. Позорище
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19.04.2021 10:47 Ответить
Позорище- 73%, которые голосовали за ставленника медведчука
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19.04.2021 10:57 Ответить
Полный бред. Зеля - ставленник Коломойского. А Медведчука он гнобит, в отличии от предыдущего Президента, при ктором Медведчук приобрел кучу активов и вообще чувствовал себя в шоколаде.
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19.04.2021 11:12 Ответить
Гнобит оно, ага... Мертвечук уже сидит? Или может хотя бы в СИЗО? Или хотя бы дело открыли? А на "санкции" зеленого полупокера ему насрать с высокой горы.
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19.04.2021 12:18 Ответить
Да, дело открыли и не одно, гугл в помощь.
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19.04.2021 13:48 Ответить
ЗЕбил, уголовное дело против Мертвечука открыли ПРИ ПОРОШЕНКО, в 2019 году! Опять ЗЕбилы обгадились
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19.04.2021 15:12 Ответить
https://www.radiosvoboda.org/a/news-medvedchuk-gpu-derzhrada/29752478.html
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19.04.2021 15:12 Ответить
У проституток типа бужанского логика простая - против ресурсной ********* - внешнее управление, за ресурсную ********* - внутреннее управление. Гнидво.
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19.04.2021 10:47 Ответить
Это именно вы, Марьяна, объявили врагами те самые СМИ, которые всё сделали для нашей с вами победы на выборах.

Даааа... На Г+Г наезжать нельзя. И каналы Медведчука для победы ЗЕ сделали едва ли меньше.
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19.04.2021 10:47 Ответить
Слуги дилетанти широкого профілю, як і їхній керманич.
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19.04.2021 10:47 Ответить
Бужанского надо либо арестовать ,либо посадить в поезд и ту-ту на моЦкву ,будет там вместе с корниловым и килинкаровым про бЕндеровцев вате рассказывать ...
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19.04.2021 10:48 Ответить
краще просто повісити
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19.04.2021 11:14 Ответить
Фанат совка і м'ясника жукова бужанський називає когось комісарами. Орвелл.
Партєйка шарікових-совків.
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19.04.2021 10:48 Ответить
КОЖЕН, хто зараз кукурікає про зовнішнє управління Україною, незалежно від того, в якій партії він ( вона ) знаходиться, мріють повернути Україну під контроль Кремля.
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19.04.2021 11:00 Ответить
под внешнее управление? вроде и неплохо... хорошо бы под американское или британское)))
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19.04.2021 10:48 Ответить
и поскорее, пока местные элиты не разорвали то что осталось
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19.04.2021 10:51 Ответить
ещё что-то осталось? удивили )) всё что напрямую не принадлежит всё равно контролируется "элитой".. на эту элиту как посмотришь аж страшно за страну...ворьё, мерзавцы, подлецы, лицемеры. за деньги отрекаются от родни, от жён и детей (на камеру во всяком случае)
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19.04.2021 10:56 Ответить
это характерно для эпохи дикого капитализма - в этой эпохе мы сейчас и есть
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19.04.2021 11:01 Ответить
соглашусь, нормальным капитализмом это назвать нельзя...90-е рулят
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19.04.2021 11:06 Ответить
Какая мерзость этот бужанский
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19.04.2021 10:50 Ответить
"Жаба-гадюкинг 2. Возвращение живых трупов"
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19.04.2021 10:50 Ответить
слуги яких народ заслужив!
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19.04.2021 10:51 Ответить
вже майже 30-ть років наш народ має таке лайно...може "слуги" виникли з вакуума? це похідна від регіонів, батьківшин, соціалістів, радикалів і т.д....
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19.04.2021 10:58 Ответить
"Это вас обучали на тренинге в Парковом неделю назад, технолог пытался научить, что говорить на эфирах"

охренеть. их еще и дрессируют? мля... нет слов
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19.04.2021 10:52 Ответить
За наші гроші цих виродків вчать толерантності на ефірах🤣
я в шоці !
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19.04.2021 11:02 Ответить
У замкнутому просторі щури їдять один одного.
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19.04.2021 10:53 Ответить
"видеозапись, на которой видно, что депутат Максим Бужанский сидит, когда его коллеги по предложению Кондратюк встали, чтобы почтить погибших минутой молчания." -УП
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19.04.2021 10:54 Ответить
сдать под внешнее можно...но потом будут проблемы с запанованием
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19.04.2021 10:55 Ответить
Пёрднуло что-то..и в спам.
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19.04.2021 10:59 Ответить
В України одна проблема - сусідство здибілілої недоімперії з педофілом-вбивцею начолі.
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19.04.2021 11:05 Ответить
"Максим БужанськийІм'я при народженніМаксим Аркадійович БужанськийНародивсяhttps://uk.wikipedia.org/wiki/24_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 24 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/1974 1974 (46 років)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE_(%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE) Дніпропетровськ , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Українська РСР , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA СРСР Громадянствоhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Ukraine.svg "Слуга народа" Бужанский - Безуглой: Вы готовы с потрохами сдать страну под внешнее управление - Цензор.НЕТ 7252 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна Національністьhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9 єврей " - Русскій Міръ.
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19.04.2021 10:56 Ответить
Об#удка бужанского устраивает лишь внешнее управление парашки. Всё остальное-козни "соросят".
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19.04.2021 10:58 Ответить
Бужанский, тебя больше устраивает внутреннее олигархическое управление ?
Конечно, да. Они же исправно тебе платят в конвертах и не только в конвертах, а что внешнее?
Ничего не платят.
Вот поэтому ты и распинаешься.
А если посмотреть, за какие законы ты голосовал, то окажется, что за все антинародные и в угоду олигархам.
Лучше бы ты молчал в тряпочку.
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19.04.2021 11:06 Ответить
Битва якодзун
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19.04.2021 11:08 Ответить
имеющий допуск к гостайне шариков-бужанский со строгим и дорогим кацапским ошейником - это угроза нацбезопасности
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19.04.2021 11:11 Ответить
Какое же эталонное быдло получило власть в 2019 году..Наверное лишь в Украине возможно, чтобы на восьмой год войны в парламенте заседали откровенные коллаборанты, такие как бужанский, а также идиотки типа безуглой.
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19.04.2021 11:13 Ответить
Сколько я помню с 1991г все украинские СМИ относятся еврейской общине и московской Орде, так кому предают внешнее управление? понятно что Московии ,а еврейская община всегда на своём месте...украинцы не ленитесь управлять своим государством, объеденяйтесь через общины и громады.
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19.04.2021 11:13 Ответить
гандон бужанський, прийде час і за все будеш відповідати
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19.04.2021 11:15 Ответить
А кто из них жаба, а кто гадюка?
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19.04.2021 11:20 Ответить
Тобто коли 25 років поспіль кацапи призначали нам уряд то було не зовнішнє управління,що досі у Лаврі сидять московські попи - диверсанти.
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19.04.2021 11:27 Ответить
сдать страну под внешнее управление.-Чьё управление? США? У мафии Коломойского, гражданина Израиля, военного союзника Путина, с ответом на этот вопрос проблема. С одной стороны мафии не нужны США как конкурент во власти над Украиной. С другой стороны , "стратегический партнёр у Израиля -США" . https://censor.net/ru/comments/locate/3260448/01921460-4722-7270-9f92-96cf9bb57ac4
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19.04.2021 11:29 Ответить
Я за зовнішнє управління ЗДА і Великобританії. ФРН, Японія, Південна Корея були під зовнішнім управління. А внутрішнє управління внутрішніх злодіїві рашистських колаборантів - це велике добро?
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19.04.2021 11:31 Ответить
Бужанский если ты включишь ещё один промордовский нарратив из своей обоймы о том,що в Украине нацисты.То наткнёшься на взаимоисключающие вещи.А именно,що у нацистов идеология не подразумевает внешнего управления.Живи теперь с этим
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19.04.2021 11:32 Ответить
Бужанський це московський шнирь.
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19.04.2021 11:39 Ответить
т.е. брать деньги из рашки - это "братская помощь", а военная помощь от партнеров, даже не союзников, это "внешнее управление"..., рашка настолько сильно заботится о том, чтобы мы не попали под внешнее управление, что руками своих грязных исполнителей даже взорвала склады в Чехии с оружием, возможно предназначавшимся для Украины, уверена, что бужанский этому был несказанно рад, а все его бредни про чекистов - это театр одного актера перед зеркалом...
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19.04.2021 11:46 Ответить
Люди которые помогли внести ясность в мозги некого "Бузина О.", вы где??? Ваш клиент!
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19.04.2021 12:03 Ответить
"Святе місце" не пустує. Не так ще давно видавав "перли" син матері, яка любить швидкість, як на зміну прийшов інший з жупелом зовнішнього управління. Були різні депутати за 30 років, але такої їх деградації ще не було.
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19.04.2021 12:22 Ответить
Давно треба будо б передати Україну в зовнішнє управління і із-за таких «бужанських». Маланота вже зовсім береги поплутала-обліпили Україну як кліщі і смокчуть кров.
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19.04.2021 13:11 Ответить
Ну этот маланец Бужанский вообще тварь конченная. С какими лозунгами и почему он вообще оказался в ВР мне не очень понятно. Он сам отъявленный ватник и давно находится под внешним управлением за бабки. Гандон он, короче, которому вообще не место в ВР. Его место в рыбном ряду Одесского " Привоза".
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19.04.2021 13:27 Ответить
зовнішнє управління схватить тебе за внутрішні яйця чмо !
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19.04.2021 13:47 Ответить
Несмотря ни на что, позиция Безуглой мне гораздо ближе, чем Бужанского.
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19.04.2021 14:59 Ответить
Момент истины :"объявили врагами те самые СМИ, которые всё сделали для нашей с вами победы на выборах, и на которые вы благополучно ходили в эфиры полтора года, словом не обмолвившись, что они враги, а их ведущие и гости- вражеские марионетки". Источник: https://censor.net/ru/n3260536
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19.04.2021 23:46 Ответить
 
 