"Слуга народа" Бужанский - Безуглой: Вы готовы с потрохами сдать страну под внешнее управление

"Слуга народа" Максим Бужанский обвинил свою коллегу по фракции Марьяну Безуглую в том, что она, по его мнению, изображает "комиссарку в кожаной тужурке 20-х годов", а также якобы превращает в "цирк" информсобытия со своим участием.

Об этом в своем телеграм-канале написал нардеп СН Максим Бужанский, продолжая спор со своей коллегой по фракции Марьяной Безуглой, передает Цензор.НЕТ.

"Марьяна Безуглая в своём фейсбуке сообщила, что долго молчала "щодо дій Макса Бужанського", и, честно говоря, лучше бы молчала и дальше. Скажу больше, лучше бы вообще помолчала, не превращая в цирк любое информ событие со своим участием. Никогда не упоминал Марьяну по имени в своих постах, как раз, чтобы не нападать на коллегу по фракции, и сейчас не буду этого делать, просто напомню коллеге, как это выглядит на самом деле. Тут напомню, в фейсбуке я забанен. Так вот, уважаемая Марьяна, это именно Вы опустили значение термина " Национальная Безопасность" до уровня, на котором он не воспринимается вообще", - заявил нардеп.

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"Именно вы, не имея ни опыта, ни знаний, ни хоть грамма самокритичности, взялись уничтожать СБУ под видом реформы, во время войны. Вписав в свой законопроект нормы, которые приличному человеку стыдно читать не краснея. Именно вы подняли тезисы Порошенко о врагах, агентах влияния, пятой колонне и тд до уровня, до которого их стеснялся поднимать сам Порошенко, понимая, что это уже верх абсурда, глупости, пошлости и маразма. Именно вы, дражайшая Марьяна, зачем то изображаете из себя комиссарку в кожаной тужурке 20х годов, ломящуюся в двери каждого профессора Преображенского, с целью обвинить его в том, что он не любит пролетариат. Это именно вас тянут во все эфиры не для того, чтобы услышать ваше взвешенное мнение, а чтобы получить гарантированную порцию хайпа на ваших ответах", - добавил "слуга народа".

"- Какой у вас центризм?

- Вперед!- это ваши перлы, Марьяна, над которыми смеётся вся страна.

Это именно вы рассказываете на каждом углу, что если очень нужно, можно нарушить Конституцию, ту самую, на которой вы приносили свою депутатскую присягу. Это именно вы, Марьяна, объявили врагами те самые СМИ, которые всё сделали для нашей с вами победы на выборах, и на которые вы благополучно ходили в эфиры полтора года, словом не обмолвившись, что они враги, а их ведущие и гости- вражеские марионетки. Я не вижу в ваших действиях никакого намека на совесть, ни малейшего. Напомню вам, что вы ни разу не обратились в правоохранительные органы с заявлением о совершении преступления, но охотно вешаете на людей клеймо предателей, пользуясь своим статусом народного депутата", - добавил Бужанский.

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"Это вас обучали на тренинге в Парковом неделю назад, технолог пытался научить, что говорить на эфирах, не меня, я все тоже самое говорил и четыре года назад и не отошёл от своих убеждений, обещаний и принципов ни на миллиметр. И это вы, в конце концов, а не я, готовы с потрохами сдать страну под внешнее управление, не уверен, что это то, чего от вас ждали ваши избиратели. Мог бы сказать ещё очень многое, но меня постоянно со всех сторон просят по возможности щадить вас, что я всегда стараюсь и делать. Поэтому, пока всё, но если захочется ещё, не стесняйтесь, за мной не пропадет. Даю ссылку на ваш пост, дабы дурь каждого из нас с вами была видна одновременно, каждый читатель сделает свои выводы. И да, большое вам спасибо, что вы сами выложили кусочек видео с этого эфира, я этого делать не стал из соображений гуманизма", - резюмировал нардеп.

Ранее "слуги народа" Максим Бужанский и Марьяна Безуглая поспорили в эфире одного из каналов, а затем продолжили свою перепалку в соцсетях: "Это бред" - "Нас уничтожают изнутри".





