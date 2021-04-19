За сутки в Киеве из-за COVID-19 умерли 23 человека, зафиксировано 447 новых случаев заражения, - Кличко. КАРТА
За сутки в Киеве зафиксировано 447 новых случаев заболевания COVID-19 (всего 185339).
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Так, за сутки заболели 250 женщин в возрасте от 19 до 90 лет, 183 мужчины в возрасте от 18 до 91 года, 2 девушки 15 и 16 лет и 12 мальчиков от 1 месяца до 16 лет.
Также зафиксировано 23 летальных случая от вируса (всего 4221)
В больницы Киева за сутки госпитализировали 90 больных СOVID-19 и 221 - с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
За сутки преодолел коронавирус 231 человек (всего 115592).
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (147), Днепровском (109) и Деснянском (42) районах.
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Amber
показать весь комментарий19.04.2021 10:53 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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