РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9290 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
797 1

За сутки в Киеве из-за COVID-19 умерли 23 человека, зафиксировано 447 новых случаев заражения, - Кличко. КАРТА

За сутки в Киеве зафиксировано 447 новых случаев заболевания COVID-19 (всего 185339).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Так, за сутки заболели 250 женщин в возрасте от 19 до 90 лет, 183 мужчины в возрасте от 18 до 91 года, 2 девушки 15 и 16 лет и 12 мальчиков от 1 месяца до 16 лет.

Также зафиксировано 23 летальных случая от вируса (всего 4221)

В больницы Киева за сутки госпитализировали 90 больных СOVID-19 и 221 - с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

За сутки преодолел коронавирус 231 человек (всего 115592).

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (147), Днепровском (109) и Деснянском (42) районах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ обновит протокол лечения беременных женщин и детей, больных коронавирусом, - замминистра Садовяк

За сутки в Киеве из-за COVID-19 умерли 23 человека, зафиксировано 447 новых случаев заражения, - Кличко 01

карантин (16729) Киев (25710) Кличко Виталий (4655) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кожного дня в лідерах захфорюваності в столиці , Лівий берег , а Правий перестали тестувати ?
показать весь комментарий
19.04.2021 10:53 Ответить
 
 