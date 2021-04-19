За сутки в Киеве из-за COVID-19 умерли 23 человека, зафиксировано 447 новых случаев заражения, - Кличко. КАРТА

За сутки в Киеве зафиксировано 447 новых случаев заболевания COVID-19 (всего 185339).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Так, за сутки заболели 250 женщин в возрасте от 19 до 90 лет, 183 мужчины в возрасте от 18 до 91 года, 2 девушки 15 и 16 лет и 12 мальчиков от 1 месяца до 16 лет.

Также зафиксировано 23 летальных случая от вируса (всего 4221)

В больницы Киева за сутки госпитализировали 90 больных СOVID-19 и 221 - с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

За сутки преодолел коронавирус 231 человек (всего 115592).

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (147), Днепровском (109) и Деснянском (42) районах.

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