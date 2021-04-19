ПЦУ обратилась к РФ и ожидающим "прихода Путина": "Не позволим снова набросить на нашу шею имперское ярмо"

Православная Церковь Украины призывает военнослужащих России, всех официальных и тайных наемников Кремля - ​​не принимать участия в преступлениях своих начальников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление ПЦУ.

Отмечается, что первая и очевидная цель скопления российских войска на границах с Украиной - запугивание Кремлем украинского общества, давление на наше государство и на союзников Украины в свободном мире с целью достижения собственных интересов.

"Мы не боимся! - наш ответ на это очередное агрессивное намерение российских властей. "Душу и тело мы положим за нашу свободу" - не просто слова из Гимна Украины. Это убеждение - одна из ключевых черт украинской политической нации, воспитанная со времен княжеской Киевской державы, утвержденная в освободительной борьбе времен козачества и в ХХ веке. Мы не требуем чужого и не стремимся им обладать, украинский народ желает жить в мире и согласии со всеми, в первую очередь - с нашими историческими соседями. Но мы не позволим снова набросить на нашу шею имперское ярмо, от которого украинский народ освободился три десятилетия назад!" - подчеркнули в ПЦУ.

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"Пока еще не пришло на вас окончательное наказание за невинно пролитую кровь - остановитесь, покайтесь, загладьте свою вину прекращением войны и согласием на справедливый мир", - добавили в Церкви.

Кроме того, в ПЦУ призвали военнослужащих России, всех официальных и тайных наемников Кремля - ​​не принимать участия в преступлениях своих начальников: "Обратите внимание на слова Писания: "Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет" (Гал. 6: 7). А кто сеет ветер, тот пожнет бурю (см. Ос. 8: 7). Это также касается и тех, кто в Украине ожидает "прихода Путина". Судьба Иуды Искариота пусть будет для вас предостережением – не становитесь на путь предательства и прислужничества врагу".

"Мы благодарны всем нашим союзникам, странам свободного мира, единогласно свидетельствующим поддержку Украине в этих сложных обстоятельствах и призывающим власти России остановить эскалацию агрессии. Как золото испытывается огнем и очищается от грязи, так дружба, преданность принципам мира и демократии - подтверждаются готовностью защищать их. Свобода и мир для Украины – это мир и безопасность для Европы и всего мира. И это краеугольный камень для лучшего будущего самой России, когда она, рано или поздно, осознает пагубность выбранного теперь авторитарного пути восстановления "империи зла", - подытожили в обращении.

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