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ПЦУ обратилась к РФ и ожидающим "прихода Путина": "Не позволим снова набросить на нашу шею имперское ярмо"

ПЦУ обратилась к РФ и ожидающим

Православная Церковь Украины призывает военнослужащих России, всех официальных и тайных наемников Кремля - ​​не принимать участия в преступлениях своих начальников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление ПЦУ.

Отмечается, что первая и очевидная цель скопления российских войска на границах с Украиной - запугивание Кремлем украинского общества, давление на наше государство и на союзников Украины в свободном мире с целью достижения собственных интересов.

"Мы не боимся! - наш ответ на это очередное агрессивное намерение российских властей. "Душу и тело мы положим за нашу свободу" - не просто слова из Гимна Украины. Это убеждение - одна из ключевых черт украинской политической нации, воспитанная со времен княжеской Киевской державы, утвержденная в освободительной борьбе времен козачества и в ХХ веке. Мы не требуем чужого и не стремимся им обладать, украинский народ желает жить в мире и согласии со всеми, в первую очередь - с нашими историческими соседями. Но мы не позволим снова набросить на нашу шею имперское ярмо, от которого украинский народ освободился три десятилетия назад!" - подчеркнули в ПЦУ.

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"Пока еще не пришло на вас окончательное наказание за невинно пролитую кровь - остановитесь, покайтесь, загладьте свою вину прекращением войны и согласием на справедливый мир", - добавили в Церкви.

Кроме того, в ПЦУ призвали военнослужащих России, всех официальных и тайных наемников Кремля - ​​не принимать участия в преступлениях своих начальников: "Обратите внимание на слова Писания: "Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет" (Гал. 6: 7). А кто сеет ветер, тот пожнет бурю (см. Ос. 8: 7). Это также касается и тех, кто в Украине ожидает "прихода Путина". Судьба Иуды Искариота пусть будет для вас предостережением – не становитесь на путь предательства и прислужничества врагу".

"Мы благодарны всем нашим союзникам, странам свободного мира, единогласно свидетельствующим поддержку Украине в этих сложных обстоятельствах и призывающим власти России остановить эскалацию агрессии. Как золото испытывается огнем и очищается от грязи, так дружба, преданность принципам мира и демократии - подтверждаются готовностью защищать их. Свобода и мир для Украины – это мир и безопасность для Европы и всего мира. И это краеугольный камень для лучшего будущего самой России, когда она, рано или поздно, осознает пагубность выбранного теперь авторитарного пути восстановления "империи зла", - подытожили в обращении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Епифаний - гражданам Украины о новых угрозах РФ: Не бойтесь! Страх - это всего лишь инструмент, которым агрессор хочет покорить нас

Автор: 

россия (96280) ПЦУ (791)


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Топ комментарии
+26
ПЦУ показало свою проукраинскую позицию и стремлении к миру, в отличие от ПЦУ МП, которые уже готовят хлеб и соль, для встречи оккупанта вместе с ОПЗЖ!
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19.04.2021 11:11 Ответить
+23
к сожалению кацабы понимают одно когда их Москву сравняют вровень с подземельем а на месте Москвы со временем вырастет лес и образуются болота и пастбища.... и возможно они начнут что то и думать..... а слова им до лампочки...... они вообще не воспринимают ничего и никого...то они верят в Бога то отрицают Бога в зависимости от ситуации то возносят Царя Императора и Империю то клянут ее то закляли Сталина то вознесли его до небес... они правы даже если не правы на 100%... а возвести как тождественность-- терминов и значений народ/ страна и Путин -это все одно и то же это вообще сюрреализм в форме реальности и запредельной идиотии современной России...
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19.04.2021 11:31 Ответить
+18
"Добрым словом и револьвером вы можете добиться большего, чем одним только добрым словом." Так что это слова в пустоту
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19.04.2021 11:02 Ответить
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"Добрым словом и револьвером вы можете добиться большего, чем одним только добрым словом." Так что это слова в пустоту
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19.04.2021 11:02 Ответить
к сожалению кацабы понимают одно когда их Москву сравняют вровень с подземельем а на месте Москвы со временем вырастет лес и образуются болота и пастбища.... и возможно они начнут что то и думать..... а слова им до лампочки...... они вообще не воспринимают ничего и никого...то они верят в Бога то отрицают Бога в зависимости от ситуации то возносят Царя Императора и Империю то клянут ее то закляли Сталина то вознесли его до небес... они правы даже если не правы на 100%... а возвести как тождественность-- терминов и значений народ/ страна и Путин -это все одно и то же это вообще сюрреализм в форме реальности и запредельной идиотии современной России...
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19.04.2021 11:31 Ответить
Як точно й гарно сказали про кацапа/мокшаніна/рюсскава чєловєка.
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19.04.2021 11:50 Ответить
Ленин,партия,коммунизм -форева в головах соседей.....увы....
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19.04.2021 14:16 Ответить
Такий собі опальний рускій блогер Алєксєй Кунгуров, який відсидів два роки в тюрмі за "словесний екстремізм" і якому вдалося звідти втекти, називає цю країну ***********.

Дуже мені подобається такий варіант їх назви
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19.04.2021 15:05 Ответить
Россиянам в большинстве наплевать на Украину и украинцев.
Даже навальнята и оппы не воспринимают и не думают про Украину. Если будет вторжение процент сочувствующих будет ничтожно мал.
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19.04.2021 11:07 Ответить
им то и на себя наплевать
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19.04.2021 11:12 Ответить
ПЦУ показало свою проукраинскую позицию и стремлении к миру, в отличие от ПЦУ МП, которые уже готовят хлеб и соль, для встречи оккупанта вместе с ОПЗЖ!
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19.04.2021 11:11 Ответить
УПЦ МП
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19.04.2021 11:16 Ответить
Чи ПЦУ, чи УПЦ - неважливо як називається, одинхрен це філіал ФСБ для рзповсюдження проганди.
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19.04.2021 12:26 Ответить
А ты небось ***** поклоны земные бьешь? Иконку ***** повесил?
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19.04.2021 11:49 Ответить
https://censor.net/ru/user/486537, кацапсина,запомни: Бог-кацапам -не товарищ!
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19.04.2021 13:16 Ответить
*****-син сатани й його прислужники рабокацапи-чорти не боятся Бога. Й не почують ніякі заклики.
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19.04.2021 11:48 Ответить
ожидающим прихода путина, специально для вас: сначала рашка продет по вам гусеницами своих танков, а потом для тех, кого переселит в ваши дома она будет строить русский мир на новых территориях и ей глубоко похрен, как долго вы ее ждали...
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19.04.2021 11:49 Ответить
Для забывчивых -смотрим в ютубе 14 год.прибытие в Донецк русскоязычных чеченских ..братьев..на камазах и со стрельбой вверх......вместо злобных бендеровцев......шо-то не заболело за7 лет?
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19.04.2021 14:21 Ответить
А скільки іще приматів ходять до обителі мокшанського сатанату!(((
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19.04.2021 11:53 Ответить
Голова СБУ туди ходить та каже. що не визнає "розколу"...

ПЦУ звернулася до РФ і тих, хто очікує на "прихід Путіна": "Не дозволимо знову накинути на нашу шию імперське ярмо" - Цензор.НЕТ 9883

https://ipress.ua/ru/news/svyashchennyk_moskovskogo_patryarhata_blagoslovyl_terrorysta_gyrkyna__foto_76121.html
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19.04.2021 14:02 Ответить
умиротворение агрессора - бесполезное занятие
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19.04.2021 12:06 Ответить
Мы не требуем чужого и не стремимся им обладать, украинский народ желает жить в мире и согласии со всеми, в первую очередь - с нашими историческими соседями. Но мы не позволим снова набросить на нашу шею имперское ярмо, от которого украинский народ освободился три десятилетия назад!" Источник: https://censor.net/ru/n3260538

ГАРНІ СЛОВА.
ПЦУ МП такого б не сказав

Дяка Пороху за Томос.
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19.04.2021 12:17 Ответить
Суд у Болгарії визнав, що https://qha.com.ua/novosti-uk/sud-u-bolgariyi-vyznav-shho-patriarh-kyrylo-agent-kdb/ патріарх Кирило - агент КДБ
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19.04.2021 12:24 Ответить
Прочитав ! ОК!
І кінець -
Сьогодні патріарх Кирило висловився щодо масових карантиних обмежень, https://t.me/rian_ru/91308 пишуть «РИА Новости».
Він заявив, що хліб і вино для причастя захищені від COVID-19. За словами предстоятеля РПЦ, «введення санітарних обмежень не ставить під сумніви цілющу силу святих дарів».
ПЦУ звернулася до РФ і тих, хто очікує на "прихід Путіна": "Не дозволимо знову накинути на нашу шию імперське ярмо" - Цензор.НЕТ 8606
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19.04.2021 16:46 Ответить
А толку? Агрессор понимает только силу. И речь не только о военной мощи.
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19.04.2021 12:31 Ответить
За нашу свободу гораздо правильнее класть не свои души и тела, а души и тела врага, покусившегося на нашу свободу!
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19.04.2021 12:56 Ответить
УВАГА - Зе клоуну поручили від імені Макрона і Меркель АМНІСТУВАТИ
БОЙОВИКІВ ДОНБАСУ, ВИЗНАТИ ОКУПОВАНІ ТЕРИТОРІЇ З ЧАСТКОВОЮ

АВТОНОМІЄЙ, ФІНАНСУВАТИ ВІДНОВЛЕННЯ ДОНБАСУ З БЮДЖЕТУ

УКРАЇНИ, І 10 % СЄПАРІВ ДОНБАСУ ЗАВЕСТИ ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
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19.04.2021 13:29 Ответить
Джавелинов будет мало. Нужно еще НАТОвских ракет земля - воздух. Впрочем, ПВО у нас сильная. Пару тройку русских сушек собьет и перестанут летать
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19.04.2021 14:31 Ответить
УВАГА!!!
Зе-лупi доручили від імені Макрона і Меркель АМНІСТУВАТИ

БОЙОВИКІВ ДОНБАСУ, ВИЗНАТИ ОКУПОВАНІ ТЕРИТОРІЇ З ЧАСТКОВОЮ
АВТОНОМІЄЙ, ФІНАНСУВАТИ ВІДНОВЛЕННЯ ДОНБАСУ З БЮДЖЕТУ
УКРАЇНИ, І 10 % СЄПАРІВ ДОНБАСУ ЗАВЕСТИ ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ
ПЦУ звернулася до РФ і тих, хто очікує на "прихід Путіна": "Не дозволимо знову накинути на нашу шию імперське ярмо" - Цензор.НЕТ 5627
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html

В стране полный провал власти, который оплачивается из карманов ее граждан. Более года (!!) государственная аудиторская служба не может начать ревизию ПАО"Укрнафта" и АО "Укргазвидобування".

Заявление секретаря РНБО Данилова в пачке документов на визирование Зеленским. Просьба освободить от должности секретаря РНБО и отправить в распоряжение Министерства обороны.

Во время переговоров Макрона и Зеленского, Макрон не смог назвать дату саммита лидеров "Нормандской четверки".

До появления Байдена в Белом доме американская пресса достаточно скупо освещала вопросы судебного разбирательства Делавэрского суда по поводу Каломойши.
Наше освещение данного судебного заседания, после перехода суда в стадию рассмотрения по процедуре "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act" ( акт RICO) стало практически невозможным.

Потому появление огромной статьи в "Pittsburgh Post-Gazette" которая опубликовала детальное расследование незаконных сделок Каломойши в США *
скорее всего является сигналом изменения отношения руководства США к данному вопросу и началом полномасштабного расследования связей Коломойского и Зеленского в этом вопросе.
*http://newsinteractive.post-gazette.com/ukraine-money-laundering/ http://newsinteractive.post-gazette.com/ukraine-money-laundering/
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19.04.2021 14:43 Ответить
 
 