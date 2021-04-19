ПЦУ обратилась к РФ и ожидающим "прихода Путина": "Не позволим снова набросить на нашу шею имперское ярмо"
Православная Церковь Украины призывает военнослужащих России, всех официальных и тайных наемников Кремля - не принимать участия в преступлениях своих начальников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление ПЦУ.
Отмечается, что первая и очевидная цель скопления российских войска на границах с Украиной - запугивание Кремлем украинского общества, давление на наше государство и на союзников Украины в свободном мире с целью достижения собственных интересов.
"Мы не боимся! - наш ответ на это очередное агрессивное намерение российских властей. "Душу и тело мы положим за нашу свободу" - не просто слова из Гимна Украины. Это убеждение - одна из ключевых черт украинской политической нации, воспитанная со времен княжеской Киевской державы, утвержденная в освободительной борьбе времен козачества и в ХХ веке. Мы не требуем чужого и не стремимся им обладать, украинский народ желает жить в мире и согласии со всеми, в первую очередь - с нашими историческими соседями. Но мы не позволим снова набросить на нашу шею имперское ярмо, от которого украинский народ освободился три десятилетия назад!" - подчеркнули в ПЦУ.
"Пока еще не пришло на вас окончательное наказание за невинно пролитую кровь - остановитесь, покайтесь, загладьте свою вину прекращением войны и согласием на справедливый мир", - добавили в Церкви.
Кроме того, в ПЦУ призвали военнослужащих России, всех официальных и тайных наемников Кремля - не принимать участия в преступлениях своих начальников: "Обратите внимание на слова Писания: "Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет" (Гал. 6: 7). А кто сеет ветер, тот пожнет бурю (см. Ос. 8: 7). Это также касается и тех, кто в Украине ожидает "прихода Путина". Судьба Иуды Искариота пусть будет для вас предостережением – не становитесь на путь предательства и прислужничества врагу".
"Мы благодарны всем нашим союзникам, странам свободного мира, единогласно свидетельствующим поддержку Украине в этих сложных обстоятельствах и призывающим власти России остановить эскалацию агрессии. Как золото испытывается огнем и очищается от грязи, так дружба, преданность принципам мира и демократии - подтверждаются готовностью защищать их. Свобода и мир для Украины – это мир и безопасность для Европы и всего мира. И это краеугольный камень для лучшего будущего самой России, когда она, рано или поздно, осознает пагубность выбранного теперь авторитарного пути восстановления "империи зла", - подытожили в обращении.
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Дуже мені подобається такий варіант їх назви
Даже навальнята и оппы не воспринимают и не думают про Украину. Если будет вторжение процент сочувствующих будет ничтожно мал.
https://ipress.ua/ru/news/svyashchennyk_moskovskogo_patryarhata_blagoslovyl_terrorysta_gyrkyna__foto_76121.html
ГАРНІ СЛОВА.
ПЦУ МП такого б не сказав
Дяка Пороху за Томос.
І кінець -
Сьогодні патріарх Кирило висловився щодо масових карантиних обмежень, https://t.me/rian_ru/91308 пишуть «РИА Новости».
Він заявив, що хліб і вино для причастя захищені від COVID-19. За словами предстоятеля РПЦ, «введення санітарних обмежень не ставить під сумніви цілющу силу святих дарів».
БОЙОВИКІВ ДОНБАСУ, ВИЗНАТИ ОКУПОВАНІ ТЕРИТОРІЇ З ЧАСТКОВОЮ
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https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
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УКРАЇНИ, І 10 % СЄПАРІВ ДОНБАСУ ЗАВЕСТИ ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
В стране полный провал власти, который оплачивается из карманов ее граждан. Более года (!!) государственная аудиторская служба не может начать ревизию ПАО"Укрнафта" и АО "Укргазвидобування".
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До появления Байдена в Белом доме американская пресса достаточно скупо освещала вопросы судебного разбирательства Делавэрского суда по поводу Каломойши.
Наше освещение данного судебного заседания, после перехода суда в стадию рассмотрения по процедуре "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act" ( акт RICO) стало практически невозможным.
Потому появление огромной статьи в "Pittsburgh Post-Gazette" которая опубликовала детальное расследование незаконных сделок Каломойши в США *
скорее всего является сигналом изменения отношения руководства США к данному вопросу и началом полномасштабного расследования связей Коломойского и Зеленского в этом вопросе.
*http://newsinteractive.post-gazette.com/ukraine-money-laundering/ http://newsinteractive.post-gazette.com/ukraine-money-laundering/