"Каждое слово в поддержку Украины - это сохраненные жизни", - Зеленский поблагодарил Папу Римского Франциска за молитву о мире на Донбассе

978 10

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Папу Римского Франциска I за молитву о мире на Донбассе, отметив что этой цели можно достичь лишь совместными усилиями.

Об этом Зеленский написал на своей странице в Twitter в понедельник, 19 апреля, передает Цензор.НЕТ.

"Каждое слово в поддержку Украины - это сохраненные жизни. Папа Римский Франциск, благодарю Ваше Святейшество за молитву о мире на Донбассе. Это цель, которую мы сможем достичь только совместными усилиями. Наша мощь - в единстве: духовном, мировоззренческом, дипломатическом", - отметил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Настойчиво прошу предотвратить рост напряженности на Донбассе, - Папа Римский Франциск

Напомним, ранее Папа Римский Франциск выразил свою обеспокоенность обострением ситуации на Востоке Украины. Понтифик отметил, что с тревогой следит за событиями, которые разворачиваются в Украине, и призвал предотвратить рост напряженности на Донбассе.

Зеленский Владимир (21968) Папа Римский (457) Донбасс (26966)
Топ комментарии
+1
Папа хоть молитву прочел, а ты то что сделал?
19.04.2021 11:11 Ответить
+1
Це Рапі говорить людина, у якої справді немає нічого св'ятого, ні в душі, ні в серці. Щодо віри в Господа - я мовчу, бо він сам признався, що є атеїстом. Хоча ми знаємо, що у такому випадку людина бреше, ьбо атеїсти теж вірять, але у гроші(Золотого тельця), чи у власну сутність, яка для них є вищою від всього сущого.
19.04.2021 11:12 Ответить
+1
Каждая пуля, выпущенная в кацапа - это сохранение жизни украинцев.

А слова пули не останавливают.
19.04.2021 12:28 Ответить
А Зе і з папою римським - сфотографувався ...
19.04.2021 16:58 Ответить
Еще гундяйка может помолится. И количество обстрелов кацапнёй увеличится.
19.04.2021 11:16 Ответить
Уходи клоун,не позорь Украину.
19.04.2021 11:48 Ответить
Найшов у кого поміч питати, у антихриста ...клоун одним словом.

УВАГА - Зе клоуну поручили від імені Макрона і Меркель АМНІСТУВАТИ
БОЙОВИКІВ ДОНБАСУ, ВИЗНАТИ ОКУПОВАНІ ТЕРИТОРІЇ З ЧАСТКОВОЮ
АВТОНОМІЄЙ, ФІНАНСУВАТИ ВІДНОВЛЕННЯ ДОНБАСУ З БЮДЖЕТУ
УКРАЇНИ, І 10 % СЄПАРІВ ДОНБАСУ ЗАВЕСТИ ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ "Кожне слово на підтримку України - це збережені життя", - Зеленський подякував Папі Римському Франциску за молитву про мир на Донбасі - Цензор.НЕТ 8256
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
19.04.2021 13:38 Ответить
С каких это пор тупой базар сохраняет жизни?
Может зеля лошара перенесешь ОП на 1 линию...... А мы будем за тебя и твой цирк сильно сильно молиться,,,..
19.04.2021 17:33 Ответить
каждое слово это надежда олегархов что они продолжат доить украинцев и үкраину а ведь добрый клоун по пообещял продать земли украины вот и бегает потдержку - хоть видимость вымаливает
20.04.2021 14:04 Ответить
верные слова.
21.04.2021 01:31 Ответить
 
 