"Каждое слово в поддержку Украины - это сохраненные жизни", - Зеленский поблагодарил Папу Римского Франциска за молитву о мире на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Папу Римского Франциска I за молитву о мире на Донбассе, отметив что этой цели можно достичь лишь совместными усилиями.

Об этом Зеленский написал на своей странице в Twitter в понедельник, 19 апреля, передает Цензор.НЕТ.

"Каждое слово в поддержку Украины - это сохраненные жизни. Папа Римский Франциск, благодарю Ваше Святейшество за молитву о мире на Донбассе. Это цель, которую мы сможем достичь только совместными усилиями. Наша мощь - в единстве: духовном, мировоззренческом, дипломатическом", - отметил Зеленский.

Напомним, ранее Папа Римский Франциск выразил свою обеспокоенность обострением ситуации на Востоке Украины. Понтифик отметил, что с тревогой следит за событиями, которые разворачиваются в Украине, и призвал предотвратить рост напряженности на Донбассе.