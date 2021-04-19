"Каждое слово в поддержку Украины - это сохраненные жизни", - Зеленский поблагодарил Папу Римского Франциска за молитву о мире на Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Папу Римского Франциска I за молитву о мире на Донбассе, отметив что этой цели можно достичь лишь совместными усилиями.
Об этом Зеленский написал на своей странице в Twitter в понедельник, 19 апреля, передает Цензор.НЕТ.
"Каждое слово в поддержку Украины - это сохраненные жизни. Папа Римский Франциск, благодарю Ваше Святейшество за молитву о мире на Донбассе. Это цель, которую мы сможем достичь только совместными усилиями. Наша мощь - в единстве: духовном, мировоззренческом, дипломатическом", - отметил Зеленский.
Напомним, ранее Папа Римский Франциск выразил свою обеспокоенность обострением ситуации на Востоке Украины. Понтифик отметил, что с тревогой следит за событиями, которые разворачиваются в Украине, и призвал предотвратить рост напряженности на Донбассе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А слова пули не останавливают.
УВАГА - Зе клоуну поручили від імені Макрона і Меркель АМНІСТУВАТИ
БОЙОВИКІВ ДОНБАСУ, ВИЗНАТИ ОКУПОВАНІ ТЕРИТОРІЇ З ЧАСТКОВОЮ
АВТОНОМІЄЙ, ФІНАНСУВАТИ ВІДНОВЛЕННЯ ДОНБАСУ З БЮДЖЕТУ
УКРАЇНИ, І 10 % СЄПАРІВ ДОНБАСУ ЗАВЕСТИ ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
Может зеля лошара перенесешь ОП на 1 линию...... А мы будем за тебя и твой цирк сильно сильно молиться,,,..