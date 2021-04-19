Локдаун во Львове: Садовый рассказал, как в городе планируют праздновать Вербное воскресенье и Пасху
Во Львове празднование Пасхи будет проходить с соблюдением жестких карантинных ограничений. Освящение корзин будет происходить только на улице, а также жители смогут освятить корзины дома самостоятельно.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZAXID.net, об этом рассказал мэр Львова Андрей Садовый в утреннем эфире на радио "Люкс FM" в понедельник, 19 апреля.
По словам Садового, Львовский городской совет готовит протокол, согласно которому в городе будет проходить освящение во время Вербного воскресенья и Пасхи.
"За последние два дня мы снова видим рост заболеваемости. За вчера в коммунальные больницы поступило 39 человек, а выписано только 8. Динамика снова растет, пока ситуация непростая. Мы проводили онлайн-встречи с отцами всех конфессий Львова по празднованию Пасхи. К совещаниям привлекались наши врачи, которые объясняли сложность эпидситуации в городе: люди попадают в медицинские учреждения в очень сложном состоянии. Поэтому мы пришли к соглашению о проведении освящений. Сейчас мы разрабатываем протокол, согласно которому это все будет происходить", - рассказал мэр Львова.
Так, освящение пасхальных корзин будет происходить только на открытом воздухе с соблюдением большой дистанции между верующими. Также львовяне смогут самостоятельно освятить святой водой пасхальные корзины дома.
"Нам категорически нельзя допустить, чтобы много людей собиралось в одном месте, поскольку это сразу даст рост заболеваемости. Духовенство это осознает, отцы понимают свою ответственность", - отметил Садовый.
В 2020 году празднование Пасхи также попало в период жестокого карантина. Во Львове все богослужения проводились онлайн, в церковь верующих не пускали. Освящение пасхальных корзин проходило исключительно на улице или онлайн. Такие же ограничения действовали и в Вербное воскресенье.
Напомним, что жесткий карантин во Львове городской совет продлил до 4 мая. В то же время Львов продолжает находиться в красной карантинной зоне, которую установила государственная комиссия ТЭБ и ЧС.
- Лікарю, а мене до апарату штучної вентиляції легень, підключать?
- Навіщо? Ви ж на Водохрещу і Паску у храм московський ходили, сповідувались, говіли… Вам Бог допоможе…
Але в ковід вірять більше.