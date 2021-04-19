РУС
Локдаун во Львове: Садовый рассказал, как в городе планируют праздновать Вербное воскресенье и Пасху

Во Львове празднование Пасхи будет проходить с соблюдением жестких карантинных ограничений. Освящение корзин будет происходить только на улице, а также жители смогут освятить корзины дома самостоятельно.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZAXID.net, об этом рассказал мэр Львова Андрей Садовый в утреннем эфире на радио "Люкс FM" в понедельник, 19 апреля.

По словам Садового, Львовский городской совет готовит протокол, согласно которому в городе будет проходить освящение во время Вербного воскресенья и Пасхи.

"За последние два дня мы снова видим рост заболеваемости. За вчера в коммунальные больницы поступило 39 человек, а выписано только 8. Динамика снова растет, пока ситуация непростая. Мы проводили онлайн-встречи с отцами всех конфессий Львова по празднованию Пасхи. К совещаниям привлекались наши врачи, которые объясняли сложность эпидситуации в городе: люди попадают в медицинские учреждения в очень сложном состоянии. Поэтому мы пришли к соглашению о проведении освящений. Сейчас мы разрабатываем протокол, согласно которому это все будет происходить", - рассказал мэр Львова.

Так, освящение пасхальных корзин будет происходить только на открытом воздухе с соблюдением большой дистанции между верующими. Также львовяне смогут самостоятельно освятить святой водой пасхальные корзины дома.

"Нам категорически нельзя допустить, чтобы много людей собиралось в одном месте, поскольку это сразу даст рост заболеваемости. Духовенство это осознает, отцы понимают свою ответственность", - отметил Садовый.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пасхальная корзина в этом году подорожает по сравнению с прошлым на 25,8% и будет составлять около 780 грн

В 2020 году празднование Пасхи также попало в период жестокого карантина. Во Львове все богослужения проводились онлайн, в церковь верующих не пускали. Освящение пасхальных корзин проходило исключительно на улице или онлайн. Такие же ограничения действовали и в Вербное воскресенье.

Напомним, что жесткий карантин во Львове городской совет продлил до 4 мая. В то же время Львов продолжает находиться в красной карантинной зоне, которую установила государственная комиссия ТЭБ и ЧС.

карантин (16729) Львов (4640) Пасха (379) Садовый Андрей (652) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
В інфекційному відділенні лікарні:
- Лікарю, а мене до апарату штучної вентиляції легень, підключать?
- Навіщо? Ви ж на Водохрещу і Паску у храм московський ходили, сповідувались, говіли… Вам Бог допоможе…
19.04.2021 11:29 Ответить
Садовый лучший мэр
19.04.2021 11:30 Ответить
жители смогут освятить корзины дома самостоятельно - а денешки как в переносной ящик кидать? тоже самостоятельно?

Локдаун во Львове: Садовый рассказал, как в городе планируют праздновать Вербное воскресенье и Пасху - Цензор.НЕТ 8854
19.04.2021 11:34 Ответить
Ви будете сміятися, але у нас минулої пасхи гроші кидали на картку "отця"
19.04.2021 12:04 Ответить
Воду святитиме в тєлєку особисто Степанов.
19.04.2021 11:43 Ответить
Якщо дозволили святити, то скупчення людей все одно буде. Наші віряни не вірять у ковід, та сподівається лише на Бога.
19.04.2021 11:51 Ответить
Краще вірити в Бога чим в ковід.
Але в ковід вірять більше.
19.04.2021 11:55 Ответить
Найбезпечніше Богослужіння - онлайн , в ютубі . А гроші на потреби церкви , віряни завжди можуть безпечно перерахувати на банківські реквізити церковної громади . Не обовязково випускати старенького дяка з відром у натовп , для збору коштів . Так що тут взагалі немає ніяких проблем . Ну і пора вже нам , на наш рідний , григоріанський календар переходити , святкувати з усіма православними та католиками світу . Досить вже нам дурня клеїти і робити з себе посміховисько з тими двома календарями .
19.04.2021 13:35 Ответить
 
 