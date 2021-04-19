Еще две смерти от COVID-19 зарегистрированы в ВСУ. За сутки - 6 новых случаев заболевания, 3 человека госпитализированы
По состоянию на 10.00 19 апреля в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 2 267 человек.
Об этом сообщает Командование медицинских сил ВСУ в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.
Всего за время пандемии выздоровели 21 534 человека. На изоляции (в т. ч. самоизоляции) находится 428 человек.
"К сожалению, в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано еще 2 летальных случая от осложнений вызванных острой респираторной болезнью COVID-19. Работники ВС Украины находились на лечении в учреждениях здравоохранения (Военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" и Винницкая городская клиническая больница). Несмотря на проводимую терапию состояние здоровья больных ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия желаемого эффекта не дали. Выражаем соболезнования близким и родным ...", - сказано в сообщении.
За минувшие сутки зарегистрировано 6 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 3 человека.
С начала прививочной кампании в Вооруженных Силах Украины 41 266 человек получили 1 дозу вакцины. Из них 3 065 военных медиков.
За минувшие сутки от COVID-19 привито 128 человек.
Как сообщалось, в Украине за сутки от COVID-19 умерли 214 человек, зафиксированы 6 506 новых случаев заражения, 5 598 человек - выздоровели.
