КС на этой неделе планирует рассмотреть конституционность увольнения мэра с должности главы КГГА

Представитель Верховной Рады в Конституционном Суде Украины Ольга Совгиря сообщила, что суд продолжит рассмотрение дела о конституционности увольнения мэра с должности главы Киевской городской госадминистрации. КСУ рассмотрит конституционность еще ряда положений трех законов.

Об этом Совгиря написала в своем Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"На этой неделе суд продолжит рассмотрение следующих дел: о толковании ряда положений Конституции Украины в аспекте возможности увольнения с должности председателя КГГА лица, которое было избрано на должность киевского городского головы и полномочия которого не прекращены", - указано в сообщении.

Кроме того, КСУ рассмотрит конституционность отдельных положений статьи 6 закона "О телевидении и радиовещании"; статей 15, 15-1, 26 ЗУ "О кинематографии"; статьи 42 закона "О высшем образовании". Последняя предусматривает запрет на занятие должности руководителя учреждения высшего образования лицом, которое подпадает под люстрационные ограничения.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль ответил мэру Киева Виталию Кличко на просьбу ввести общенациональный локдаун в Украине. Он предложил вместе обратиться к президенту по поводу назначения нового председателя КГГА.



