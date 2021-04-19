РУС
КС на этой неделе планирует рассмотреть конституционность увольнения мэра с должности главы КГГА

КС на этой неделе планирует рассмотреть конституционность увольнения мэра с должности главы КГГА

Представитель Верховной Рады в Конституционном Суде Украины Ольга Совгиря сообщила, что суд продолжит рассмотрение дела о конституционности увольнения мэра с должности главы Киевской городской госадминистрации. КСУ рассмотрит конституционность еще ряда положений трех законов.

Об этом Совгиря написала в своем Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"На этой неделе суд продолжит рассмотрение следующих дел: о толковании ряда положений Конституции Украины в аспекте возможности увольнения с должности председателя КГГА лица, которое было избрано на должность киевского городского головы и полномочия которого не прекращены", - указано в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о конституционном кризисе: Перезагрузка КС еще не состоялась, но мы на правильном пути

Кроме того, КСУ рассмотрит конституционность отдельных положений статьи 6 закона "О телевидении и радиовещании"; статей 15, 15-1, 26 ЗУ "О кинематографии"; статьи 42 закона "О высшем образовании". Последняя предусматривает запрет на занятие должности руководителя учреждения высшего образования лицом, которое подпадает под люстрационные ограничения.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль ответил мэру Киева Виталию Кличко на просьбу ввести общенациональный локдаун в Украине. Он предложил вместе обратиться к президенту по поводу назначения нового председателя КГГА.

КС на этой неделе планирует рассмотреть конституционность увольнения мэра с должности главы КГГА 01
КС на этой неделе планирует рассмотреть конституционность увольнения мэра с должности главы КГГА 02

В Киеве есть народно избранный мэр. Какой еще, в дупу, председатель КГА? ?
19.04.2021 11:32 Ответить
Зеленій шоблі потрібна своя людина в столиці , так як Кличку вони не довіряють !
19.04.2021 11:34 Ответить
Простите, а эти зебильеро, меня как избирателя Кличко - ничего не хотят спросить? Удоды.
19.04.2021 11:34 Ответить
Заодно нехай в КСУ перевірять чи можна преЗЄдента-узрпатора звільнити з посади.
А хоча і без суду буде звільнений.
19.04.2021 11:38 Ответить
Недееспособного дебила надо устранять без всяких КС!
19.04.2021 11:55 Ответить
Немає важливіших питань у КСУ ?
А чом би не поставити питання про двійне (у деяких трійне , а можливо і більше) громадянство України ?
Чи заказу не поступало
19.04.2021 17:23 Ответить
 
 