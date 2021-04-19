РУС
2 716 13

Наблюдательный совет УЗ саботирует и блокирует деятельность железнодорожной отрасли в Украине, - Кушнирук

Деятельность Наблюдательного совета "Укрзализныци", которая за три года работы так и не представила план реформирования компании, а только постоянно меняла ее руководителей, фактически блокирует функционирование всей отрасли.

 Об этом заявил экономист Борис Кушнирук.

"Чехарда руководителей-менеджеров УЗ, которые за этот период любую реформу даже стабилизировать ситуацию не могут, поскольку наблюдательный совет снова и снова меняет (руководителей УЗ, - ред.) по каким-либо причинам. Получается нынешняя ситуация, в которой корпоративное управление железной дороги фактически блокирует и саботирует деятельность отрасли", - сказал Кушнирук.

Он также подчеркнул: работа Наблюдательного совета УЗ дискредитирует не только реформу корпоративного управления, она еще и заблокировала реформу УЗ, которую, наконец, начал назначенный в прошлом году руководитель компании Владимир Жмак. И именно это, по мнению эксперта, стало причиной его увольнения.

"Она (реформа УЗ, - ред.) предусматривала, что нужно провести разделение направлений - грузовые и пассажирские перевозки, диспетчеризацию и управление этим хозяйством, которое является естественным монополистом, связанным с путями. А еще ремонтные предприятия. И вокруг чего возник конфликт? То есть когда наконец были бы сделаны правильные шаги, вы начинаете разделять все эти виды деятельности. И тут оказалось, что это кого-то не устраивает, что это кому-то мешает. Поэтому и началась компания по дискредитации и снятию с должности предыдущего руководства, хотя оно сделало то, что должно быть сделано еще 20 лет назад", - пояснил Кушнирук.

Ранее народный депутат, член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев заявил, что правительство должно немедленно провести заседание для обсуждения проблем Укрзализныци и уволить Наблюдательный совет, который довел компанию до кризисного состояния.

В то же время экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян подчеркнул, что члены Наблюдательного совета УЗ получают огромные зарплаты, но только продуцируют конфликты и блокируют реформу компании, пребывающей в критическом состоянии.

Автор: 

наблюдательный совет (101) Укрзализныця (2802)
Топ комментарии
+3
П.І.Б наглядової ради УЗ:

Шевкі Аджунер

Олег Журавльов

Сергій Лещенко

Андреас Матьє

Адомас Азуолас Аудіцкас
Більшість іноземці - прийшли убить нашу залізницю.
19.04.2021 11:42 Ответить
+3
Ну, можна з правдолюба Сірожи Лєщенко почати
19.04.2021 12:03 Ответить
+2
Зато они денег просят постоянно - им всегда мало. Нихрена не понятно, какие ослы в Кабмине выбирали этих фигур в набсовет?
19.04.2021 11:30 Ответить
Зато они денег просят постоянно - им всегда мало. Нихрена не понятно, какие ослы в Кабмине выбирали этих фигур в набсовет?
19.04.2021 11:30 Ответить
Ф.И.О. подонков,окопавшихся в наблюдательном совете.
19.04.2021 11:31 Ответить
Ну, можна з правдолюба Сірожи Лєщенко почати
19.04.2021 12:03 Ответить
выгнать всех к чёртовой маме и совет ликвидировать
19.04.2021 11:39 Ответить
То чого ту наглядову раду просто не ліквідувати, а її членів не звільнити? Чи це надто складна процедура?
19.04.2021 11:41 Ответить
П.І.Б наглядової ради УЗ:

Шевкі Аджунер

Олег Журавльов

Сергій Лещенко

Андреас Матьє

Адомас Азуолас Аудіцкас
Більшість іноземці - прийшли убить нашу залізницю.
19.04.2021 11:42 Ответить
Військового захоплення не потрібно.
Взяли в свої руки управління економікою, довели її до нігтя, і все.
І держави немає.
19.04.2021 11:44 Ответить
А может экономист напишет правду за что уволили Жмака. А случайно не за то ли, что он подписал контракт, по которому передал практически весь парк полувагонов в аренду предприятиям Ахметова, по очень выгодному тарифу для последнего.
19.04.2021 11:47 Ответить
Ну почему у серлеща должна болеть голова об этом? Он свои 300 000 зарплаты получит при любом раскладе.
19.04.2021 12:01 Ответить
УЗ дорівнює кркпція!!
19.04.2021 12:50 Ответить
Постойте! Сережа еще себе на зубы не заработал!
19.04.2021 16:13 Ответить
Наглядова рада УЗ саботує і блокує діяльність залізничної галузі в Україні, - Кушнірук - Цензор.НЕТ 5403
19.04.2021 22:28 Ответить
 
 