Пограничники обнаружили в заливе на Херсонщине браконьерские сети с уловом на более чем 2 млн грн. ФОТО

На побережье Джарылгачского залива в Херсонской области пограничники отделения "Скадовск" вместе с рыбным патрулем выявили 43 браконьерских сети с уловом на более чем 2 млн гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД.

Вчера, на побережье Джарылгачского залива, пограничники отделения "Скадовск" совместно с представителями рыбоохранного патруля обнаружили 43 креветочные сети общей длиной почти 700 метров, в которых находилось 35 000 рыбин атерина, 20 000 рыб черноморского бычка, 850 краснокнижных крабов, 40 рыбин сайрана, 5 000 рыбин ставриды, 50 рыбин камбалы и 950 тыс. черноморской креветки. Следуя статье 63 Закона Украины "О животном мире" пограничники выпустили водные живые ресурсы в природную среду. Общая сумма ущерба нанесенного государству превысила 2 миллиона 200 тыс. гривен", - сказано в сообщении.

Фото: сайт МВД

Отмечается, что с целью недопущения нарушений режима государственной границы, пограничного режима, а также для эффективного противодействия незаконному вылову живых водных биоресурсов пока продолжаются оперативно-профилактические мероприятия "Побережье-2021". Они проводятся во взаимодействии с Госэкоинспекцией, Госрыбагентством и Национальной полицией и продлятся до завершения периода сезонной миграции и нереста водных живых ресурсов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правоохранители задержали на Буковине двух браконьеров, которые нанесли ущерб на 1,7 млн грн, выловив 166 краснокнижных вырезубов. ВИДЕО

В ведомстве напомнили, что за грубое нарушение правил рыболовства граждане несут административную ответственность и могут быть оштрафованы на сумму от 20 до 40 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения. А в случае незаконного занятия рыбным промыслом, если оно причинило существенный вред, граждане несут уголовную ответственность и могут быть лишены свободы на срок до трех лет.

Хотим жить как в Европе, но, *****, вырубим весь лес и продадим за границу, хотим жить как в Европе, но бурштын будем мыть и после себя пустыню оставим. Нам должны сделать Европу, только сами сетями всю рыбу выловим, так что бы внуки и не знали что это такое. Но во всем виноваты политики, потому что воруют а нас в такое положение поставили. Ждем пока нам сделают Европу.
19.04.2021 11:40 Ответить
Наша задача -за деньги продать мать родную и всё остальное.
19.04.2021 11:53 Ответить
Прикиньте в США есть фирмы по организации рыбалки.С собой вообще ничего брать не нужно.Приехал на место тебя фирма всем обеспечила,от снастей до мотыля.Цель рыбалки для янки получить удовольствие.Рыбу даже с собой не берут,а тут же поймал и отпустил.Покайфовал и домой.Нифига не понимают в рыбалке.Другое дело у нас.Размах
Прикордонники виявили в затоці на Херсонщині браконьєрські сітки з уловом на більш ніж 2 млн грн - Цензор.НЕТ 7240
19.04.2021 12:01 Ответить
От рыбы уже воротит, сигареты везите.
19.04.2021 11:33 Ответить
Контрабас наше всьо.
19.04.2021 11:45 Ответить
19.04.2021 11:40 Ответить
19.04.2021 11:53 Ответить
Тут выпустили а почему на реках так называемые рыбинспектора не выпускают а все забирают хз куда
19.04.2021 11:45 Ответить
Тут сети креветочные - из них можно выпустить рыбу, ибо она в них живая.
А в путанках, которые ставят на реках, рыба часто умирает.
19.04.2021 11:56 Ответить
19.04.2021 12:01 Ответить
Да фото вчатляет -43 креветочные сети общей длиной почти 700 метровИсточник: https://censor.net/ru/n3260552
Прикордонники виявили в затоці на Херсонщині браконьєрські сітки з уловом на більш ніж 2 млн грн - Цензор.НЕТ 8242
19.04.2021 17:35 Ответить
Жаль браконьеров не садят..
Это ж не Стерненко с Антоненко
19.04.2021 12:04 Ответить
Я таких рыб и не едал никогда. Лещ, плотва, окунь уже надоели.
19.04.2021 12:33 Ответить
хавай речи любимого лукикартошечного кальхозничка)))
20.04.2021 02:03 Ответить
******!! *** чесний працівник не може карасика упіймати!! рибна інспекція перші браконьєри!!
19.04.2021 12:47 Ответить
От мені цікаво - а що це за риба така, "сайран"? Два роки прорибалив на Азовському морі і Сиваші, а "сайрана" не ловив... Тільки "саргани" попадалися...
19.04.2021 12:50 Ответить
"сайран" - это самец сайры, умник!
показать весь комментарий
Сайрыhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%80%D1%8B#cite_note-1 [1] (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. Cololabis) - род https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD тихоокеанских https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC пелагических https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D1%8B рыб семейства https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%89%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5 макрелещуковых (Scomberesocidae). Род включает два вида, из которых один - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B0 сайра широко используется в пищевых целях и имеет важное экономическое значение, как промысловая рыба.

Якою протокою Азовське море з"єднується з Тихим океаном?
19.04.2021 13:21 Ответить
Ты серьёзно?
показать весь комментарий
Ага... А "графин" - чоловік "графині"...
показать весь комментарий
А хто тоді жінка СЕРа?
показать весь комментарий
СЕРуха - утка с серым оперением (викисловарь)
показать весь комментарий
Этот промысел крышует прокуратура! Сидельцев из тюрем выпускают(временно), что бы те занимались браконьерством. Звучит дико - но я их видел сам!!! И они открыто говорят по чьей команде их временно выпустили из тюрьмы. Там повязаны все - Минюст, ГПУ, МВД и местные "владыки".
19.04.2021 17:52 Ответить
Вот это рыбнадзор пострадал.
показать весь комментарий
это ж нодо ещё холявщики посчитали рыбку это пипец
показать весь комментарий
