Пограничники обнаружили в заливе на Херсонщине браконьерские сети с уловом на более чем 2 млн грн. ФОТО

На побережье Джарылгачского залива в Херсонской области пограничники отделения "Скадовск" вместе с рыбным патрулем выявили 43 браконьерских сети с уловом на более чем 2 млн гривен.

Вчера, на побережье Джарылгачского залива, пограничники отделения "Скадовск" совместно с представителями рыбоохранного патруля обнаружили 43 креветочные сети общей длиной почти 700 метров, в которых находилось 35 000 рыбин атерина, 20 000 рыб черноморского бычка, 850 краснокнижных крабов, 40 рыбин сайрана, 5 000 рыбин ставриды, 50 рыбин камбалы и 950 тыс. черноморской креветки. Следуя статье 63 Закона Украины "О животном мире" пограничники выпустили водные живые ресурсы в природную среду. Общая сумма ущерба нанесенного государству превысила 2 миллиона 200 тыс. гривен", - сказано в сообщении.



Отмечается, что с целью недопущения нарушений режима государственной границы, пограничного режима, а также для эффективного противодействия незаконному вылову живых водных биоресурсов пока продолжаются оперативно-профилактические мероприятия "Побережье-2021". Они проводятся во взаимодействии с Госэкоинспекцией, Госрыбагентством и Национальной полицией и продлятся до завершения периода сезонной миграции и нереста водных живых ресурсов.

В ведомстве напомнили, что за грубое нарушение правил рыболовства граждане несут административную ответственность и могут быть оштрафованы на сумму от 20 до 40 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения. А в случае незаконного занятия рыбным промыслом, если оно причинило существенный вред, граждане несут уголовную ответственность и могут быть лишены свободы на срок до трех лет.