626 млн грн убытков из-за незаконной добычи песка в Бортничах: Глава правления акционерного общества предстанет перед судом
В Киеве будут судить предпринимателя, который без специального разрешения организовал незаконную добычу песка на Бортническом месторождении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
По данным следствия, глава правления акционерного общества с 2017 по 2018 год с нарушением условий специального разрешения на пользование недрами и при отсутствии акта о предоставлении горного отвода организовал силами подчиненного предприятия добычу песка с Бортнического месторождения на территории Дарницкого района. Киева и незаконно завладел ими.
Согласно заключению инженерно-экологической экспертизы, общая сумма ущерба, нанесенного государству в результате самовольной добычи полезных ископаемых, составляет более 626 млн грн.
Или как всегда дали ему время все переписать:?