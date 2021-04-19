РУС
626 млн грн убытков из-за незаконной добычи песка в Бортничах: Глава правления акционерного общества предстанет перед судом

В Киеве будут судить предпринимателя, который без специального разрешения организовал незаконную добычу песка на Бортническом месторождении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, глава правления акционерного общества с 2017 по 2018 год с нарушением условий специального разрешения на пользование недрами и при отсутствии акта о предоставлении горного отвода организовал силами подчиненного предприятия добычу песка с Бортнического месторождения на территории Дарницкого района. Киева и незаконно завладел ими.

Согласно заключению инженерно-экологической экспертизы, общая сумма ущерба, нанесенного государству в результате самовольной добычи полезных ископаемых, составляет более 626 млн грн.

Киевская область (4361) суд (25238) Офис Генпрокурора (2636)
Та 5 лет там копали - никто не видел, да?
19.04.2021 12:23 Ответить
Вот тебе и песочек! 625 млн грн! Просто пыль продавал!
19.04.2021 16:11 Ответить
Не вижу сообщения что его активы и его семьи арестованы.....
Или как всегда дали ему время все переписать:?
19.04.2021 17:32 Ответить
 
 