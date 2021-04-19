РУС
Боррель призвал РФ отвести войска от украинской границы: Ситуация очень опасна, напряжение усиливается

Сегодня Совет ЕС на уровне министров иностранных дел обсудит ситуацию на российско-украинской границе.

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель призывает Россию отвести войска от границы Украины. Об этом Боррель сказал в Брюсселе перед началом неформального заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Высокий представитель ЕС заявил, что сегодня министры рассмотрят "ситуацию на украинской границе с размещением российских войск".

"Эта ситуация очень опасна, и мы призываем Россию отвести ее войска от украинской границы", - подчеркнул Боррель. Он напомнил, что сегодня на заседание Совета ЕС приглашен министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который объяснит членам Совета ЕС, какова на данный момент ситуация на российско-украинской границе.

"Отношения с Россией не улучшаются, наоборот, напряжение усиливается в различных формах", - отметил Боррель.

Читайте также: Кулеба об агрессии РФ: Сейчас не 2014 год, Украина и мир готовы, что бы там ни придумали в Кремле

Как сообщалось, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия в ходе контрольной проверки успешно перебросила к западных границам две армии и три соединения ВДВ.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Также 8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

13 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной.

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Париж обсудил ситуацию с безопасностью на востоке Украины с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как позже сообщила пресс-служба Меркель, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров призвали Россию отвести от границы с Украиной переброшенные туда войска.

По итогам переговоров также стало известно, что ближайшее заседание советников лидеров стран Нормандской четверки состоится 19 апреля.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак утверждает, что во время переговоров Зеленского с Меркель и Макроном никаких предложений, которые выходили бы за рамки интересов Украины, даже не звучало. В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что международное сообщество должно очертить "четкие красные линии" в отношениях с Россией.

+6
Європа перелякалась, а слугам море по коліно. Вони воюють з папірєдніками.
19.04.2021 11:41
+4
та Європа вічно перелякана, а як до діла то крім закликів ні на що не здатна
19.04.2021 11:48
+3
Боррелю дали уже пинка под сраку в раске-федераске, чего он продолжает унижаться?
19.04.2021 11:41
Боррелю дали уже пинка под сраку в раске-федераске, чего он продолжает унижаться?
19.04.2021 11:41
Это был очень отрезвляющий и нужный визит - в ЕС четко поняли с кем имеют дело
19.04.2021 12:09
_Не. Не поняли. Иначе бы они делали то, что эффективно, а не болтали. А так эти пустозвоны довели своим бездействием и умиротворением людоедов мир до Третьей Всемирной.
19.04.2021 13:44
Звичка, сер.
19.04.2021 13:33
Європа перелякалась, а слугам море по коліно. Вони воюють з папірєдніками.
19.04.2021 11:41
та Європа вічно перелякана, а як до діла то крім закликів ні на що не здатна
19.04.2021 11:48
Напихують війська в Кенігсбергську область, а звідти до них рукою подати. Ось і бздять коли серуть.
19.04.2021 11:52
Не тільки, "міждусобойчики" вже розпочалися.
19.04.2021 13:32
Еврошлюхи затрахали уже своими призываниями и обеспокоиностями, гопник только удар сапогом в табло понимает...
19.04.2021 11:58
Обеспокоенность, уровень 4-й.
19.04.2021 11:58
ЄВРОПА ПРОДАЖНА, ВОНА ПРОСЯКНУТА агентами Кремля, фактично на підтанцовках І ФІНАНСУВАННІ в Московії. На вашій ТЕРИТОРІЇ вже здійснюється террор, зривають агенти Кремля військові склади, труять і вбивають ваших громадян, організовують заворушення А ВИ МОВЧИТЕ І РУЧКАЄТЕСЬ З ТЕРОРИСТАМИ, ОБНІМАЄТЕСЬ, ТОРГУЄТЕ ..... А НАСЛІДКИ БУДУТЬ, ЕРЕФІЯ ПРИЙДЕ І ДО ВАС РУСЬКИЙ МІР ЗАХИЩАТИ. СКОРО.
19.04.2021 12:02
Всё перечисленное мелочи в сравнении с уже совершённым нападением на ЕС и НАТО!
Боррель закликав РФ відвести війська від українського кордону: Ситуація дуже небезпечна, напруга посилюється - Цензор.НЕТ 9664
19.04.2021 13:47
Документ под названием "Комплекс мероприятий по реализации и уточнению базовых договоренностей минских соглашений " никем не подписан. Он передан Зеленскому в качестве "консолидированного мнения заинтересованных сторон". Судя по тому, что Меркель не присутствовала, о содержании документа она не знает (или делает вид, что не знает). То что Зеленский принял этот документ и начал реализацию его содержания (поручение РНБО), он собирается его реализовывать. То что уже на сегодня назначена встреча "политических советников" глав государств-членов "Нормандского формата" свидетельствует что этот документ официально будет оформлен их голосованием.

Общий итог переговоров Макрон-Зеленский.

Комплекс мероприятий по реализации и уточнению базовых договоренностей минских соглашений из 11 базовых позиций принят Зеленским к реализации.
РНБО Украины дано распоряжение готовить специальное заседание по данному вопросу. Подготовленные ею проекты решений касающиеся изменений в Конституции и Законах Украины будут выносится на рассмотрение Верховной Рады Украины в закрытом режиме.
Три основных конституциональных пунктов - изменения статуса территорий определяемых как "отдельные районы Донецкой и Луганской областей", предоставление прав ограниченной автономии (создание собственных органов поддержания правопорядка, право принятия регулирующих актов регионального значения) , предоставление прав фиксированной квоты в составе Верховной Рады (10%).
Кроме того - предоставление фиксированных дотационных отчислений из бюджета Украины, создание свободной экономической зоны, законодательная амнистия всех участников конфликта за период 2014-2021 год.
Из организационных механизмов - передача прав частичного контроля за государственной границей Украины под эгидой ОБСЕ до проведения выборов в районах ОРДЛО, передача полного контроля за государственной границей после проведения выборов и утверждения их результатов.
Всего мероприятий около 60. Все они расписаны в виде плана поэтапной реализации.
19.04.2021 12:53
https://www.ponomaroleg.com/hronika-prezidenta-19-04-21.html Хроника президента 19.04.21.
19.04.2021 13:21
УВАГА - Зе клоуну поручили від імені Макрона і Меркель АМНІСТУВАТИ
БОЙОВИКІВ ДОНБАСУ, ВИЗНАТИ ОКУПОВАНІ ТЕРИТОРІЇ З ЧАСТКОВОЮ
АВТОНОМІЄЙ, ФІНАНСУВАТИ ВІДНОВЛЕННЯ ДОНБАСУ З БЮДЖЕТУ
УКРАЇНИ, І 10 % СЄПАРІВ ДОНБАСУ ЗАВЕСТИ ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ Боррель закликав РФ відвести війська від українського кордону: Ситуація дуже небезпечна, напруга посилюється - Цензор.НЕТ 822
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
19.04.2021 13:34
Призвал? А-аа, ну тогда всё в порядке. Это сработает.
19.04.2021 13:42
потом бюрель скажет зачем вам войска на вросии убирите с територии
20.04.2021 13:55
 
 