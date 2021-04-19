РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7627 посетителей онлайн
Новости
20 742 69

Открыто уголовное производство из-за вечеринки, устроенной "слугой народа" Тищенко в Киеве в разгар карантина

Открыто уголовное производство из-за вечеринки, устроенной "слугой народа" Тищенко в Киеве в разгар карантина

Следователи полиции Киева в понедельник, 19 апреля открыли уголовное производство по факту нарушения карантинных требований в гостинице на столичном Подоле.

Как сообщили Цензор.НЕТ в Отделе коммуникации полиции Киева, сегодня ночью в социальных сетях появилась информация о том, что депутат Верховной Рады устроил в гостинице в Подольском районе Киева вечеринку.

Правоохранители немедленно выехали по адресу для выяснения обстоятельств.

"Сейчас полицейские общаются с руководством учреждения, осматривают помещения и проводят первоочередные следственные действия. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Проверка продолжается", - сказано в сообщении полиции.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В разгар локдауна "Слуга народа" Тищенко празднует день рождения жены в ресторане столичного отеля Fairmont. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Тем временем, в СМИ появилась информация, что речь идет о народном депутате от "Слуги народа" Николае Тищенко, который в разгар карантина закатил пышную вечеринку в ресторане киевского отеля Fairmont в честь дня рождения своей супруги - Аллы Барановской.

Напомним, в конце апреля прошлого года Тищенко уже попадал в подобный скандал во время локдауна в столице. Журналисты выяснили, что его ресторан в центре Киева принимает ВИП-гостей, невзирая на карантин. Сам Тищенко объяснил: "В ресторане проходят личные встречи. Это такой штаб".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Тищенко отказался объяснить работу своего ресторана "Велюр" в запрещенное карантином время: "Еще есть вопросы?". ВИДЕО

Киев (26138) Нацполиция (16768) уголовное дело (2438) Тищенко Николай (338)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+51
Коля Котлета беснуется...Недобиток 90-х Колян Оболонский как лицо или скорее жопа от Слуг Уродов.
показать весь комментарий
19.04.2021 11:52 Ответить
+38
Глупенькие, надо было бубочку с его кварталом пригласить на этот корпоратив, и не было никакого штрафа. Проверено в Хмельницке, на Буковеле и т.д.
показать весь комментарий
19.04.2021 11:53 Ответить
+37
какая "партия", такое и "лицо"
показать весь комментарий
19.04.2021 12:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ой, а кто этот герой?
показать весь комментарий
19.04.2021 11:50 Ответить
мудак
показать весь комментарий
19.04.2021 13:54 Ответить
он - персонаж "Скотного двора", служивая свинья, которая "равнее всех" и молода лицом
показать весь комментарий
19.04.2021 13:55 Ответить
Кум Дерьмака.
показать весь комментарий
19.04.2021 16:13 Ответить
Коля Котлета беснуется...Недобиток 90-х Колян Оболонский как лицо или скорее жопа от Слуг Уродов.
показать весь комментарий
19.04.2021 11:52 Ответить
какая "партия", такое и "лицо"
показать весь комментарий
19.04.2021 12:04 Ответить
Лицо голосовавшего за это "генофонда".
показать весь комментарий
19.04.2021 12:13 Ответить
Генерал Москаль в приснопамятные 90-е пачками запекал таких "Коль Котлет" в Крыму в их бронированных авто
показать весь комментарий
19.04.2021 14:29 Ответить
Глупенькие, надо было бубочку с его кварталом пригласить на этот корпоратив, и не было никакого штрафа. Проверено в Хмельницке, на Буковеле и т.д.
показать весь комментарий
19.04.2021 11:53 Ответить
"котлєтє" закон не писаний
показать весь комментарий
19.04.2021 11:54 Ответить
гуляй рванина, коля котлета угощает
показать весь комментарий
19.04.2021 11:55 Ответить
Ну чому одразу так? То напевне Алла Барановская здійснювала індивідуальний прийом слуг і не лише їх, у яких проблеми всім відомого Іллі Киви. Щоб не рукоблудили у стінах Верховної Ради.
показать весь комментарий
19.04.2021 13:03 Ответить
Только не трогайте тапера! Он играет как умеет!
показать весь комментарий
19.04.2021 13:51 Ответить
В молодих штатах, на Дикому Заході, за 100 років, убили біля 300 таперів. Якби не убили, то штатів би не було...
Ну, це питання ідеології.
Нагадайте собі, як і чому Данило Галицький замочив гусляра Митусу.
показать весь комментарий
19.04.2021 16:33 Ответить
Що Ви тім хотіли сказати? Нам, що 100 років чекати, поки змінеться папер, чи нового Данила Галицького?
показать весь комментарий
19.04.2021 16:59 Ответить
Я не знав тому згадати не можу. Просвітіть "за що?"
показать весь комментарий
19.04.2021 17:03 Ответить
Коля-"жопа" типичный народный депутат.
показать весь комментарий
19.04.2021 11:58 Ответить
В партии "Слуга урода" один сброд, вес как на подбор
показать весь комментарий
19.04.2021 11:59 Ответить
следующий шаг - отрытие уголовного дела против полиции, открывшей уголовное дело в отношении "слуги народа" Тищенко, устроившего вечеринку в Киеве в разгар карантина.
показать весь комментарий
19.04.2021 11:59 Ответить
Уголовное дело закроют т.к. вечеринка проводилась с соблюдением абсолютно всех правил карантина. Даже минь...т в туалете делался в маске.
показать весь комментарий
19.04.2021 12:30 Ответить
і правильно, не чіпайте колі-він моральний авторитет для гнусавого поца і кум павліна. Чим довше він у партії СН та очолюватиме СН у Києві тим більше зростатиме рейтинг партії і її лідера. А будете чіпати, зайде в інтернет з іваном, то дії Роскомнадзора покажуться квіточками. Та він клав свій товстий зад на партію та гнусавого поца.
показать весь комментарий
19.04.2021 17:31 Ответить
Справу - закрити, перед Коляном - вибачитись, посадити ще одного волонтера.
показать весь комментарий
19.04.2021 11:59 Ответить
Это же твои кумиры.Ты их выбрал!
показать весь комментарий
19.04.2021 12:03 Ответить
Масло пальмовое, ха-ха-ха.
показать весь комментарий
19.04.2021 12:22 Ответить
Это та особь , которая поздравляла с днем Чернобыльской трагедии....Больше об этом БиоМусоре можно уже Ничего и не говорить.
показать весь комментарий
19.04.2021 12:01 Ответить
Лохдаун для лохів.
показать весь комментарий
19.04.2021 12:03 Ответить
Ему можно. У него в бадеге штаб "слуг народа"
Полиция открыла уголовное дело в отношении "слуги народа" Тищенко, устроившего вечеринку в Киеве в разгар карантина - Цензор.НЕТ 218
показать весь комментарий
19.04.2021 12:07 Ответить
У пацана это уже третья официальная жена.....
Понять и простить
показать весь комментарий
19.04.2021 12:09 Ответить
Да сколько уже можно прощать, пора и ответ держать
показать весь комментарий
19.04.2021 18:10 Ответить
Коля гей вечеринка во время карантина запрещена
показать весь комментарий
19.04.2021 12:12 Ответить
А куда няша№2 бенядиктофна смотрит?
А зЕлох где? Тут на зЕбила дело открыли и ни какой реакции...
показать весь комментарий
19.04.2021 12:14 Ответить
спорю на 100грн- максимум штраф! і все!
показать весь комментарий
19.04.2021 12:15 Ответить
С кого, с копа который открыл дело? Сомневаюсь, нолей мало. =)
показать весь комментарий
19.04.2021 12:27 Ответить
Боярам закон не писан. Можно было на даче отгулять не светясь. Просто лишний раз подчеркнул, кто есть кто. А штраф то таке
показать весь комментарий
19.04.2021 12:17 Ответить
Готов поспорить, что ему ничего не будет.
Аваковцы и педофильская зелень - братья на век!
показать весь комментарий
19.04.2021 12:19 Ответить
Я того же мнения, пожурят маленько, да на этом дело и закончится, ведь все свои, одна шайка-лейка.
показать весь комментарий
19.04.2021 18:14 Ответить
Сдаётся мне что Рафик не виновен, это все пятая колона.
показать весь комментарий
19.04.2021 12:19 Ответить
Андрій Богдан: "Найбільший вплив на Зеленського має Микола Тищенко".
показать весь комментарий
19.04.2021 12:21 Ответить
Вибачте, але це дійсно тупа скотина...
показать весь комментарий
19.04.2021 12:31 Ответить
За що Ви просите вибачення?За непорушний факт?
показать весь комментарий
19.04.2021 13:02 Ответить
Документ под названием "Комплекс мероприятий по реализации и уточнению базовых договоренностей минских соглашений " никем не подписан. Он передан Зеленскому в качестве "консолидированного мнения заинтересованных сторон". Судя по тому, что Меркель не присутствовала, о содержании документа она не знает (или делает вид, что не знает). То что Зеленский принял этот документ и начал реализацию его содержания (поручение РНБО), он собирается его реализовывать. То что уже на сегодня назначена встреча "политических советников" глав государств-членов "Нормандского формата" свидетельствует что этот документ официально будет оформлен их голосованием.

Общий итог переговоров Макрон-Зеленский.

Комплекс мероприятий по реализации и уточнению базовых договоренностей минских соглашений из 11 базовых позиций принят Зеленским к реализации.
РНБО Украины дано распоряжение готовить специальное заседание по данному вопросу. Подготовленные ею проекты решений касающиеся изменений в Конституции и Законах Украины будут выносится на рассмотрение Верховной Рады Украины в закрытом режиме.
Три основных конституциональных пунктов - изменения статуса территорий определяемых как "отдельные районы Донецкой и Луганской областей", предоставление прав ограниченной автономии (создание собственных органов поддержания правопорядка, право принятия регулирующих актов регионального значения) , предоставление прав фиксированной квоты в составе Верховной Рады (10%).
Кроме того - предоставление фиксированных дотационных отчислений из бюджета Украины, создание свободной экономической зоны, законодательная амнистия всех участников конфликта за период 2014-2021 год.
Из организационных механизмов - передача прав частичного контроля за государственной границей Украины под эгидой ОБСЕ до проведения выборов в районах ОРДЛО, передача полного контроля за государственной границей после проведения выборов и утверждения их результатов.
Всего мероприятий около 60. Все они расписаны в виде плана поэтапной реализации.
показать весь комментарий
19.04.2021 12:53 Ответить
И что вы думаете, наша ВР за это проголосует? Они конечно не семь пядей во лбу, но не самоубийцы. Пусть кацапы этой бумажкой подотрутся...
показать весь комментарий
19.04.2021 13:46 Ответить
Что не так? Скоро конец войнушке!
показать весь комментарий
19.04.2021 14:12 Ответить
Ага, щас...
показать весь комментарий
19.04.2021 14:49 Ответить
відчував - щось буде. Пропетляв поц, таки да. Того то в парижі був так багатослівний "не поделу". два транша (аванс) в омані та катарі отримав, можна з гордо піднятою головою крокувати в небуття (політичне). Ну чисто поц. Остався замінити тризуб на прапорі на "дулю" від 95 квартала, а гімн замінити на "сім сорок". - "в семь сорок он приедет" так співали єврейські дівчата в Жмеринці, чекаючи поїзд з Одеси. Однак більш вірогідні інші слова з пісні (********) " " наш вова купує квитки до ростова".
показать весь комментарий
19.04.2021 18:36 Ответить
народ України, сам винен у тому що його є-уть, як хочуть ось приклад - https://www.youtube.com/watch?v=JNmF6BQPgGc
показать весь комментарий
19.04.2021 13:05 Ответить
Пир на крови!
показать весь комментарий
19.04.2021 13:35 Ответить
Просто было "внефрикцийное" заседание группы депутатов.
показать весь комментарий
19.04.2021 13:40 Ответить
Мне кажется здесь надо сделать показательное наказание. Не может быть так чтобы, ты депутат голосуешь чтобы всех отправить на карантин, то-есть всех закрываешь а сам позволяешь кому-то работать. Двойные стандарты.... Так страна не изменится и тем более не заработает. Поэтому дело под контроль! И не так как всегда, типа там общественное порицание или еще чего там типа поговорили и забыли. А все жестко и четко а главное до конца. Тем более ведь весна опять пришла и опять никого сажать не будут! Пусть начнут с себя, будет очень показательно: If you wanna make the world a better place, take a look at yourself and make a change.
показать весь комментарий
19.04.2021 13:57 Ответить
Этот тип как показатель среднестатистического Зебила.
показать весь комментарий
19.04.2021 14:07 Ответить
И що? В прошлом году у него Велюр работал, тоже какие-то дела открывали. И шо? Коля стал еде более "уважаемым человеком". Срать слуги хотели на своих "господ", которые их выбрали. А те только утираются.
показать весь комментарий
19.04.2021 14:24 Ответить
Та які ж ми самостійні,коли ті ж кнурі партійні,коли курви товстозаді тепер діти,внуки залишилися при владі?!
показать весь комментарий
19.04.2021 14:33 Ответить
а то что этот слабоумный "слуга", оно же коля Котлета с подельниками кинул банк на бабки это ни чего???
показать весь комментарий
19.04.2021 14:35 Ответить
А в нашого недалекого - недолуговатого народу завжди такі гарнесенькі слуги. Гуляють, як Крез, і все думають: "А як же ж там народ?!".
показать весь комментарий
19.04.2021 14:44 Ответить
Я этих чуваков не понимаю. Вот реально. Ну не бедные же совсем. Ну положили на закон (все так делают), ну застукали (с кем не бывает). Заплатите себе тихонько тот копеечный штраф и всё. Нет, надо метаться и орать, доводить дело до реестров и внесудебных расследований. А потом с ловкостью дегенерата и искромётностью имбецила лепить отмазки в СМИ...
показать весь комментарий
19.04.2021 14:50 Ответить
Бенкет під час чуми.
показать весь комментарий
19.04.2021 14:59 Ответить
Чума-95. Па заяфкам трудящіхся-бль...
показать весь комментарий
19.04.2021 16:41 Ответить
От ви знаєте як користуватись гумовою бабою? А коля тищенко знає і інших навчає.
показать весь комментарий
19.04.2021 15:23 Ответить
Коля оболоньськмй гуляє - не заважайте...
показать весь комментарий
19.04.2021 15:49 Ответить
Решили срубить бабло
показать весь комментарий
19.04.2021 15:51 Ответить
Трудно сказатьчто он ест за завтраком, но это реально действует, интеллект стремится к нулю!Для него штрафа мало его нужно выгнать из ВР и посадить на тюремную похлебку...
показать весь комментарий
19.04.2021 16:35 Ответить
от шо вы пристебались? )))
то были тайные или даже секретные полупартийные сборы по поводу обороны Киева от раша навалы...уточнялись адреса бомбоубежищ и пункты приема-записи добровольцев из слуг народных... а вечеринка...так...для прикрытия ...ну? а вы сразу - бухали... это потом бухали))))
показать весь комментарий
19.04.2021 16:37 Ответить
Когда танцору ничего не мешает
показать весь комментарий
19.04.2021 17:12 Ответить
Ну и "смотрящие" сейчас . Прожив и в 90х , и немного зная людей , могу сказать , что с этим(этой) никто не то , что за стол не сел - подойти к себе не разрешили бы . Или это беня таких слуг выбирает , чтобы не только красть , а ещё и над нами , Украинцами прикалываться ?
показать весь комментарий
19.04.2021 17:18 Ответить
Поліцію саму хоч не тошнить від відкриття справи? Чим закінчилася справа Велюру? Отож
показать весь комментарий
19.04.2021 17:27 Ответить
отделается поляной для слуг
показать весь комментарий
19.04.2021 18:25 Ответить
лице Зе-лупи

Поліція відкрила кримінальну справу стосовно "слуги народу" Тищенка, який влаштував вечірку в Києві в розпал карантину - Цензор.НЕТ 5060
показать весь комментарий
19.04.2021 22:51 Ответить
 
 