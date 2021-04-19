Открыто уголовное производство из-за вечеринки, устроенной "слугой народа" Тищенко в Киеве в разгар карантина

Следователи полиции Киева в понедельник, 19 апреля открыли уголовное производство по факту нарушения карантинных требований в гостинице на столичном Подоле.

Как сообщили Цензор.НЕТ в Отделе коммуникации полиции Киева, сегодня ночью в социальных сетях появилась информация о том, что депутат Верховной Рады устроил в гостинице в Подольском районе Киева вечеринку.

Правоохранители немедленно выехали по адресу для выяснения обстоятельств.

"Сейчас полицейские общаются с руководством учреждения, осматривают помещения и проводят первоочередные следственные действия. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Проверка продолжается", - сказано в сообщении полиции.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В разгар локдауна "Слуга народа" Тищенко празднует день рождения жены в ресторане столичного отеля Fairmont. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Тем временем, в СМИ появилась информация, что речь идет о народном депутате от "Слуги народа" Николае Тищенко, который в разгар карантина закатил пышную вечеринку в ресторане киевского отеля Fairmont в честь дня рождения своей супруги - Аллы Барановской.

Напомним, в конце апреля прошлого года Тищенко уже попадал в подобный скандал во время локдауна в столице. Журналисты выяснили, что его ресторан в центре Киева принимает ВИП-гостей, невзирая на карантин. Сам Тищенко объяснил: "В ресторане проходят личные встречи. Это такой штаб".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Тищенко отказался объяснить работу своего ресторана "Велюр" в запрещенное карантином время: "Еще есть вопросы?". ВИДЕО