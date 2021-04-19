Открыто уголовное производство из-за вечеринки, устроенной "слугой народа" Тищенко в Киеве в разгар карантина
Следователи полиции Киева в понедельник, 19 апреля открыли уголовное производство по факту нарушения карантинных требований в гостинице на столичном Подоле.
Как сообщили Цензор.НЕТ в Отделе коммуникации полиции Киева, сегодня ночью в социальных сетях появилась информация о том, что депутат Верховной Рады устроил в гостинице в Подольском районе Киева вечеринку.
Правоохранители немедленно выехали по адресу для выяснения обстоятельств.
"Сейчас полицейские общаются с руководством учреждения, осматривают помещения и проводят первоочередные следственные действия. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Проверка продолжается", - сказано в сообщении полиции.
Тем временем, в СМИ появилась информация, что речь идет о народном депутате от "Слуги народа" Николае Тищенко, который в разгар карантина закатил пышную вечеринку в ресторане киевского отеля Fairmont в честь дня рождения своей супруги - Аллы Барановской.
Напомним, в конце апреля прошлого года Тищенко уже попадал в подобный скандал во время локдауна в столице. Журналисты выяснили, что его ресторан в центре Киева принимает ВИП-гостей, невзирая на карантин. Сам Тищенко объяснил: "В ресторане проходят личные встречи. Это такой штаб".
Ну, це питання ідеології.
Нагадайте собі, як і чому Данило Галицький замочив гусляра Митусу.
Понять и простить
А зЕлох где? Тут на зЕбила дело открыли и ни какой реакции...
Аваковцы и педофильская зелень - братья на век!
Общий итог переговоров Макрон-Зеленский.
Комплекс мероприятий по реализации и уточнению базовых договоренностей минских соглашений из 11 базовых позиций принят Зеленским к реализации.
РНБО Украины дано распоряжение готовить специальное заседание по данному вопросу. Подготовленные ею проекты решений касающиеся изменений в Конституции и Законах Украины будут выносится на рассмотрение Верховной Рады Украины в закрытом режиме.
Три основных конституциональных пунктов - изменения статуса территорий определяемых как "отдельные районы Донецкой и Луганской областей", предоставление прав ограниченной автономии (создание собственных органов поддержания правопорядка, право принятия регулирующих актов регионального значения) , предоставление прав фиксированной квоты в составе Верховной Рады (10%).
Кроме того - предоставление фиксированных дотационных отчислений из бюджета Украины, создание свободной экономической зоны, законодательная амнистия всех участников конфликта за период 2014-2021 год.
Из организационных механизмов - передача прав частичного контроля за государственной границей Украины под эгидой ОБСЕ до проведения выборов в районах ОРДЛО, передача полного контроля за государственной границей после проведения выборов и утверждения их результатов.
Всего мероприятий около 60. Все они расписаны в виде плана поэтапной реализации.
то были тайные или даже секретные полупартийные сборы по поводу обороны Киева от раша навалы...уточнялись адреса бомбоубежищ и пункты приема-записи добровольцев из слуг народных... а вечеринка...так...для прикрытия ...ну? а вы сразу - бухали... это потом бухали))))