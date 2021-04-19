За неделю COVID-19 выявили у 1 615 сотрудников МВД, только за сутки заболели 307 правоохранителей. ИНФОГРАФИКА

Сегодня, 19 апреля, за сутки зафиксировано 307 случаев заражения коронавирусной болезнью среди правоохранителей МВД, в течение прошлой недели таких случаев было 1615.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины

За сутки наибольшее количество больных работников МВД зарегистрировано в Запорожской (25), Днепропетровской (24) областях и г. Киеве (30).

С начала пандемии коронавирусной болезнью заболел 49131 полицейский, выздоровели - 47660, умерли - 210.

"Берегите себя и своих родных. Не занимайтесь самолечением и сразу обращайтесь к семейному врачу, если почувствовали симптомы заболевания", - сказано в сообщении.

