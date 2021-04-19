РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4615 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
287 3

За неделю COVID-19 выявили у 1 615 сотрудников МВД, только за сутки заболели 307 правоохранителей. ИНФОГРАФИКА

Сегодня, 19 апреля, за сутки зафиксировано 307 случаев заражения коронавирусной болезнью среди правоохранителей МВД, в течение прошлой недели таких случаев было 1615.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины

За сутки наибольшее количество больных работников МВД зарегистрировано в Запорожской (25), Днепропетровской (24) областях и г. Киеве (30).

С начала пандемии коронавирусной болезнью заболел 49131 полицейский, выздоровели - 47660, умерли - 210.

"Берегите себя и своих родных. Не занимайтесь самолечением и сразу обращайтесь к семейному врачу, если почувствовали симптомы заболевания", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Еще две смерти от COVID-19 зарегистрированы в ВСУ. За сутки - 6 новых случаев заболевания, 3 человека госпитализированы

За неделю COVID-19 выявили у 1 615 сотрудников МВД, только за сутки заболели 307 правоохранителей 01

карантин (16729) МВД (9345) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
главное что бы Арсенчик не болел. страна не перенесёт такую утрату))
показать весь комментарий
19.04.2021 11:51 Ответить
Так шо там кукарекал найвелычнишый? Что он мастер спорта по совиду?
показать весь комментарий
19.04.2021 11:54 Ответить
Документ под названием "Комплекс мероприятий по реализации и уточнению базовых договоренностей минских соглашений " никем не подписан. Он передан Зеленскому в качестве "консолидированного мнения заинтересованных сторон". Судя по тому, что Меркель не присутствовала, о содержании документа она не знает (или делает вид, что не знает). То что Зеленский принял этот документ и начал реализацию его содержания (поручение РНБО), он собирается его реализовывать. То что уже на сегодня назначена встреча "политических советников" глав государств-членов "Нормандского формата" свидетельствует что этот документ официально будет оформлен их голосованием.

Общий итог переговоров Макрон-Зеленский.

Комплекс мероприятий по реализации и уточнению базовых договоренностей минских соглашений из 11 базовых позиций принят Зеленским к реализации.
РНБО Украины дано распоряжение готовить специальное заседание по данному вопросу. Подготовленные ею проекты решений касающиеся изменений в Конституции и Законах Украины будут выносится на рассмотрение Верховной Рады Украины в закрытом режиме.
Три основных конституциональных пунктов - изменения статуса территорий определяемых как "отдельные районы Донецкой и Луганской областей", предоставление прав ограниченной автономии (создание собственных органов поддержания правопорядка, право принятия регулирующих актов регионального значения) , предоставление прав фиксированной квоты в составе Верховной Рады (10%).
Кроме того - предоставление фиксированных дотационных отчислений из бюджета Украины, создание свободной экономической зоны, законодательная амнистия всех участников конфликта за период 2014-2021 год.
Из организационных механизмов - передача прав частичного контроля за государственной границей Украины под эгидой ОБСЕ до проведения выборов в районах ОРДЛО, передача полного контроля за государственной границей после проведения выборов и утверждения их результатов.
Всего мероприятий около 60. Все они расписаны в виде плана поэтапной реализации.
показать весь комментарий
19.04.2021 12:52 Ответить
 
 