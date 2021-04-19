Эпидзонирование Украины: в Киеве и 18 областях превышен эпидпорог заболеваемости коронавирусом, в 8 регионах - загруженность больничных коек с кислородом, - Минздрав

Министерство здравоохранения Украины обновило эпидзонирование регионов. По состоянию на 19 апреля, в "красной" зоне карантина 13 регионов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минздрава.

Так, в "красную" зону попали: Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

В оранжевой зоне: Черкасская, Тернопольская, Ривненская, Луганская, Кировоградская, Донецкая, Днепропетровская, Волынская и Винницкая области.

"Желтыми" остаются три области - Закарпатская, Ивано-Франковская и Херсонская.

Норма госпитализаций пациентов с COVID в Украине составляет 60 на 100 тысяч населения. Этому показателю соответствуют Кировоградская (49,6), Закарпатская (37,5), Ивано-Франковская (44,2), Херсонская (58,0), Тернопольская (56,4) и Львовская (54,2) области. Самой проблемной остается Хмельницкая область - здесь показатель госпитализаций составляет 117,3. В Киеве - 76,3.

Кроме того, в Киеве и семи областях превышена норма загруженности больничных коек с кислородом. Самый высокий показатель занятости коек с кислородом в Киеве (73,6% при норме до 65%) и Одеской области (71,7%).

При этом, в 19 из 25 регионов превышен эпидемиологический порог COVID-19. При этом в Киеве он составляет 105,7%, самый худший в Тернопольской области - 183,1%.





