1 270 11

В НАТО поддержали высылку Чехией российских дипломатов: Это является следствием опасного поведения со стороны РФ

НАТО поддерживает Чехию, которая проводит расследование по "злонамеренным действиям" России на своей территории.

Об этом агентству Reuters заявил представитель НАТО, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Зеркало Недели.

"Это является следствием опасного поведения со стороны России. Мы выражаем соболезнования близким жертв взрыва во Врбетице. Виновные должны быть привлечены к ответственности", - заявил представитель НАТО, комментируя решение Праги выслать 18 российских дипломатов по подозрению в причастности российских спецслужб ко взрыву на складе боеприпасов в 2014 году.

Напомним, 17 апреля глава МИД Чехии Ян Гамачек принял решение выслать всех сотрудников российского посольства в Праге, которые были идентифицированы как офицеры российских спецслужб. Всего в списке 18 российских дипломатов. Кроме этого, правоохранители Чешской Республики запросили помощь в поиске двух лиц, которые в октябре 2014 года были на территории Чехии и причастны к взрывам во Врбетице.

Читайте также: Взорванное российскими агентами на складах в Чехии оружие могло предназначаться для Украины, - чешские СМИ

По данным правоохранителей, разыскиваемые использовали как минимум два удостоверения личности - российские паспорта на имена Александра Петрова (13.07.1979 г.р.) и Руслана Боширова (12.04.1978 г.р.), а потом - паспорта гражданин Молдовы на имя Николая Попа (18.07.1979 г.р.) и Таджикистана - Руслана Табарова (23.10.1975 г.р.)

В 2014 году взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. В результате погибли два человека.

По версии следствия, российские агенты планировали организовать взрыв не в Чехии, а после доставки боеприпасов в Болгарию.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что решение Праги выслать 18 дипломатов серьезно повредит двусторонним отношениям с РФ и анонсировал последующие ответные меры. Позже МИД РФ заявил, что Россия высылает 20 чешских дипломатов.

Автор: 

Топ комментарии
+5
Нужно Запустить Флешмоб .- Кто больше вышлет русских с посольств.
показать весь комментарий
19.04.2021 12:05 Ответить
+3
Опасное поведение???вы там совсем ипанулись от страха?это терроризм,при чем государственный,терпилы блд,и нам их утилизировать не дают,пздц!!!
показать весь комментарий
19.04.2021 12:11 Ответить
+2
По всему миру эта кремлевская сладкая парочка нагадила. Не исключено, что у нас они тоже побывали и склады взлетали на воздух из-за их особой любви к шпилям.
показать весь комментарий
19.04.2021 12:05 Ответить
Нужно Запустить Флешмоб .- Кто больше вышлет русских с посольств.
показать весь комментарий
19.04.2021 12:05 Ответить
По всему миру эта кремлевская сладкая парочка нагадила. Не исключено, что у нас они тоже побывали и склады взлетали на воздух из-за их особой любви к шпилям.
показать весь комментарий
19.04.2021 12:05 Ответить
Это предки кацапов, в 13 веке.
показать весь комментарий
19.04.2021 12:23 Ответить
В НАТО поддержали высылку Чехией российских дипломатов: Это является следствием опасного поведения со стороны РФ - Цензор.НЕТ 4711
показать весь комментарий
19.04.2021 12:10 Ответить
Опасное поведение???вы там совсем ипанулись от страха?это терроризм,при чем государственный,терпилы блд,и нам их утилизировать не дают,пздц!!!
показать весь комментарий
19.04.2021 12:11 Ответить
Капец, за теракт со стороны РФ, ограничились только высилкой каких то дипломатов.
показать весь комментарий
19.04.2021 12:12 Ответить
Ну и где здесь "опасное поведение"? Натуральный терроризм на государственном уровне за который можно и войну объявить...
показать весь комментарий
19.04.2021 12:17 Ответить
Kogda vysylajet diplomatov ix familiji dolzni popast pod sankciji stob bolse nemogli popast v druguju civilizovanuju stranu.Pust takyje jedut v Siriju i to kolicestvo sto uvolili nemeniat drugimi.
показать весь комментарий
19.04.2021 12:22 Ответить
Помните была такая игра"Волк ловит яйца"?Вот примерно в такую игру треба играть с москалями сегодня.Когда со всех сторон от разных стран и международных институций,судов летят яйца в пытающегося их поймать волка.Скорость с каждым уровнем увеличивается и волк не успевает адекватно реагировать.В такой ситуации волк должен реагировать на множество вызовов одновременно,шо приводит к просчётам и потере контроля. И в конце концов делает ошибку и пропускает яйцо.Вот такой сегодня должна быть тактика мирового сообщества.С мира по гвоздику Путлеру в гробик
показать весь комментарий
19.04.2021 12:28 Ответить
