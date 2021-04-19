В Госдуме РФ назвали заявление США о Навальном "билетом на тот свет"
Заявление советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана о последствиях для РФ в случае смерти российского оппозиционера Алексея Навального - прощальное письмо блогеру и "билет на тот свет".
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости", об этом заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек.
"Соединенные штаты на весь мир объявили, что Навальному жить осталось недолго, они ему уже выписали билет на тот свет, лишь бы России напакостить. А вот теперь пусть знаменитый блогер и прочувствует, что такое американская дружба, - как говорится, дружим, пока нужен. Я уверен, что советник Байдена тем самым отправил Навальному прощальное письмо, мол, работали вместе, но все пошло не так, и живой ты нам не нужен, извини, но вот так", - сказал депутат.
Бальбек добавил, что не удивится, если Навальный обратится к российским следственным органам, чтобы рассказать "некоторые откровения о своём сотрудничестве с американцами в обмен на гарантии охраны его жизни".
Напомним, ранее США пригрозили России последствиями, если Навальный умрет.
Ранее сообщалось, что адвокаты политика сообщили, что у него в колонии ухудшилось здоровье.
В управлении ФСИН по Владимирской области тогда же заявили, что "по результатам обследования его состояние здоровья оценивается как стабильное, удовлетворительное".
Посетившие Навального члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) области заявили, что он жалуется на боль в ноге, но ходить может.
Навальный находится в исправительной колонии N2 УФСИН России по Владимирской области под городом Покров, где он отбывает наказание по так называемому делу "Ив Роше".
