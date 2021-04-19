РУС
14 036

В Госдуме РФ назвали заявление США о Навальном "билетом на тот свет"

В Госдуме РФ назвали заявление США о Навальном "билетом на тот свет"

Заявление советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана о последствиях для РФ в случае смерти российского оппозиционера Алексея Навального - прощальное письмо блогеру и "билет на тот свет".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости", об этом заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек.

"Соединенные штаты на весь мир объявили, что Навальному жить осталось недолго, они ему уже выписали билет на тот свет, лишь бы России напакостить. А вот теперь пусть знаменитый блогер и прочувствует, что такое американская дружба, - как говорится, дружим, пока нужен. Я уверен, что советник Байдена тем самым отправил Навальному прощальное письмо, мол, работали вместе, но все пошло не так, и живой ты нам не нужен, извини, но вот так", - сказал депутат.

Бальбек добавил, что не удивится, если Навальный обратится к российским следственным органам, чтобы рассказать "некоторые откровения о своём сотрудничестве с американцами в обмен на гарантии охраны его жизни".

Напомним, ранее США пригрозили России последствиями, если Навальный умрет.

Ранее сообщалось, что адвокаты политика сообщили, что у него в колонии ухудшилось здоровье.

В управлении ФСИН по Владимирской области тогда же заявили, что "по результатам обследования его состояние здоровья оценивается как стабильное, удовлетворительное".

Посетившие Навального члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) области заявили, что он жалуется на боль в ноге, но ходить может.

Навальный находится в исправительной колонии N2 УФСИН России по Владимирской области под городом Покров, где он отбывает наказание по так называемому делу "Ив Роше".

Автор: 

короче говоря, агент Небутерброд должен признаться на камеру что работал на "пиндосов", иначе его ГБшные кураторы порежут на ремни
показать весь комментарий
19.04.2021 12:20 Ответить
Почему "иначе"? Его просто порежут
показать весь комментарий
19.04.2021 12:21 Ответить
оговорился, в любом случае порежут, но признаться заставят)
показать весь комментарий
19.04.2021 12:24 Ответить
ой ой прям мечта тампона стать унитазом при полете в тот самый унитаз это идиет сам понял чего он написал... мечтаю запугать Навального мол нафантазируй ты нам про Байдена а мы тебя все одно убьем...но нежно и быстро....
показать весь комментарий
19.04.2021 13:04 Ответить
Признаться в чем? Что дворец плешивого на самом деле крепость от НАТО, а яхты Абрамовича и других небожителей рашки, военные корабли?
показать весь комментарий
19.04.2021 13:09 Ответить
Зачем сразу на ремни? Порежут, как бутерброд.
показать весь комментарий
19.04.2021 12:39 Ответить
схиблені розумом кацапи в діях "врахов" узріли путівку на вбивство "апазіцианера"санітари в шокє
показать весь комментарий
19.04.2021 12:21 Ответить
из за американцев проклятых, придется замочить Навального....ну, а потом и Воронеж...
показать весь комментарий
19.04.2021 12:24 Ответить
Ви тільки вдумайтесь - травили кацапи, сидить в кацапській тюрьмі, лікують кацапські "лікарі", а винуваті піндоси.
показать весь комментарий
19.04.2021 12:24 Ответить
И как у них так получается?
показать весь комментарий
19.04.2021 12:27 Ответить
так с Украиной та же хрень. ничё нового.
показать весь комментарий
19.04.2021 12:28 Ответить
Це така збочена логіка садиста і вбивці, коли жертва завжди сама винувата.

Нюанс в тому що такими збоченцями вже стали практично весь істеблішмент московії і більше половини населення орди.
показать весь комментарий
19.04.2021 12:34 Ответить
трындец таки Лёше будет, Путлер уже пошел вразнос
показать весь комментарий
19.04.2021 12:26 Ответить
все, олешенька, приплыл. бери перо пиши признание добровольно, в противном случае все равно напишешь, но с посторонней помощью от российских патриотов.
показать весь комментарий
19.04.2021 12:26 Ответить
Кто такой Навальный ? Это не тот ли чел ,который утверждал ,что Крым не бутерброд ? Или он уже изменил своё мнение по данному вопросу ,ну если нет то пусть посидит-подумает ...
показать весь комментарий
19.04.2021 12:26 Ответить
поздно бабка пить боржоми, когда почки отвалились
показать весь комментарий
19.04.2021 12:42 Ответить
А кто его замочит в тюрьме? ЦРУ? Ох и кацапы. Ох и трэш.
показать весь комментарий
19.04.2021 12:27 Ответить
Ну офіційно в них по тюрмах сидить купа іноземних агентів. Заріже Льошу якийсь уркаган, а скажуть, що то цру наказало. Бидло схаває
показать весь комментарий
19.04.2021 12:52 Ответить
Недавече смотрел разговор "Одесская Хунта" с нашими там Украинскими американцами. И печалька. Те (т.е. наши) говорят, что там куева туча панаехавших с ************, верещат, что усе будет РАБсея и ходят в майках с **************** ******, ***** и быкуют. А, что самое печальное, что пиндосы в последнее время погрузились в свой быт и стали аполитичными и не замечают, когда РАБсейские лаптеногие приехали в чужую для них страну и оприлюдно серут всем на головы.
показать весь комментарий
19.04.2021 12:27 Ответить
да там такого быдла, просто море - откуда только не едут...
показать весь комментарий
19.04.2021 12:29 Ответить
Если я правильно понимаю ситуацию (хотя могу и ошибаться), то по сравнению с тем, как срут на голову сорвавшиеся с цепей афроамериканцы в купе с латиноамериканцами, кацапня со своими майкам просто нервно курит в углу. Их там не настолько много и они не настолько отмороженные, чтоб составлять конкуренцию тем вышеупомянутым группам населения.
показать весь комментарий
19.04.2021 12:31 Ответить
Эмммм...
афры и латиносы тоже на них(на пиндософ) серут???
показать весь комментарий
19.04.2021 13:00 Ответить
Ну технически (по паспорту, хотя и не все, учитывая вал латиносов из Мексики пешком через границу) они там все "пиндосы"... Но если их вынести в отдельную категорию, то это выглядит как "срут" .
показать весь комментарий
19.04.2021 13:14 Ответить
Ну это понятно. Они дали слабинку в тех годах, когда ******** миграцию немытых абизян к себе на родину и которые воспользовались СВОБОДЫЫМИ правами амэврики. А тут ише и "граждане" из лаптестана, которые сдрыснули из ******** и которые подливаю бенза в огонь.
показать весь комментарий
19.04.2021 13:37 Ответить
"Они дали слабинку в тех годах"
Вообщето "миграция немытых абизян" происходила тогда, когда "СВОБОДЫЫМИ правами амэврики" и не пахло. Мигрировали "абизяны" в комфортабельных трюмах торговцев чёрным деревом с последующей работой на тросниковых плантациях. Об чём теперь каждая "немытая абизяна" с удовольствием напоминает этим проклятым снежнорожим эксплуататорам.
показать весь комментарий
19.04.2021 13:48 Ответить
рашапоїдна срань саме так це і бачить, і хочуть сцуки кончані щоб і весь світ на те дивився їхніми очима. одним словом людиноненависницькі потвори.
показать весь комментарий
19.04.2021 12:29 Ответить
Тут на даче неделю был. То рука заболит, то нога, то спина. Наверно в тюрьме спокойнее даже.
показать весь комментарий
19.04.2021 12:30 Ответить
Хм, а трактора кто должен клепать?
Горизонты кто за тебя собирает?
показать весь комментарий
19.04.2021 12:52 Ответить
Молодежь пусть работает. Я на заслуженном отдыхе.
показать весь комментарий
19.04.2021 13:20 Ответить
Шо это за отдых, после которого болят ноги и руки? Болеть должна только печень. И то, в меру
показать весь комментарий
19.04.2021 13:49 Ответить
Напиши на асфальте (живэ Беларусь) и сядешь.
показать весь комментарий
19.04.2021 15:46 Ответить
да и хер с ним с бутербродом, а вот новых санкций за него насыпят это хорошо
показать весь комментарий
19.04.2021 12:30 Ответить
рабSSия нагло смеется в лицо Штатов! Неужели Америка стерпит такое пренебрежительное отношение к своей стране?!! Лишнее доказательство того, что мягкие санкции к рф с надеждой на то, что орки одумаются, были ошибкой. Любое послабление и желание договориться они расценивают, как слабость противника и непременно используют его в своих интересах. Я сочувствую БАЙДЕНУ. Он схлестнулся с активным шизофреником, не зная об этом.
показать весь комментарий
19.04.2021 12:32 Ответить
Ну да,свинособаки просто отстреливают неугодных на улицах и в подъездах -одних прям под окнами пуйла,других на день рождения пуйла
показать весь комментарий
19.04.2021 12:40 Ответить
А Тесак (Марцинкевич), с генами порядок, но вдруг якобы повесился за три месяца до освобождения отсидев почти десять лет
показать весь комментарий
19.04.2021 12:41 Ответить
Вот бы тебя туда
показать весь комментарий
19.04.2021 13:12 Ответить
Болотяні орки у своєму репертуарі
показать весь комментарий
19.04.2021 12:34 Ответить
Он не болотянiй орок, он самый настоящий крымский татарин всеми своими заявлениями выслуживающийся перед новыми хозяевами, нынешняя крымскотатарская элита
показать весь комментарий
19.04.2021 12:39 Ответить
Явно не чингізид.
показать весь комментарий
19.04.2021 13:43 Ответить
Шо воно верзе?!США наоборот спасают ему жизнь своим заявлением.Бо теперь москали будут пылинки с него сдувать.Бо як,що помре,то це ще один цвях в труну Путлеру
показать весь комментарий
19.04.2021 12:44 Ответить
- Пазор джунглям! Праклятые пиндосы отправили прощальное письмо Навальному и билет на тот свет. Они на весь мир объявили, что Навальному жить осталось недолго, они ему уже выписали билет на тот свет, лишь бы России напакостить. А вот теперь пусть знаменитый блогер и прочувствует, что такое американская дружба. Пазор джунглям...
показать весь комментарий
19.04.2021 12:44 Ответить
Документ под названием "Комплекс мероприятий по реализации и уточнению базовых договоренностей минских соглашений " никем не подписан. Он передан Зеленскому в качестве "консолидированного мнения заинтересованных сторон". Судя по тому, что Меркель не присутствовала, о содержании документа она не знает (или делает вид, что не знает). То что Зеленский принял этот документ и начал реализацию его содержания (поручение РНБО), он собирается его реализовывать. То что уже на сегодня назначена встреча "политических советников" глав государств-членов "Нормандского формата" свидетельствует что этот документ официально будет оформлен их голосованием.

Общий итог переговоров Макрон-Зеленский.

Комплекс мероприятий по реализации и уточнению базовых договоренностей минских соглашений из 11 базовых позиций принят Зеленским к реализации.
РНБО Украины дано распоряжение готовить специальное заседание по данному вопросу. Подготовленные ею проекты решений касающиеся изменений в Конституции и Законах Украины будут выносится на рассмотрение Верховной Рады Украины в закрытом режиме.
Три основных конституциональных пунктов - изменения статуса территорий определяемых как "отдельные районы Донецкой и Луганской областей", предоставление прав ограниченной автономии (создание собственных органов поддержания правопорядка, право принятия регулирующих актов регионального значения) , предоставление прав фиксированной квоты в составе Верховной Рады (10%).
Кроме того - предоставление фиксированных дотационных отчислений из бюджета Украины, создание свободной экономической зоны, законодательная амнистия всех участников конфликта за период 2014-2021 год.
Из организационных механизмов - передача прав частичного контроля за государственной границей Украины под эгидой ОБСЕ до проведения выборов в районах ОРДЛО, передача полного контроля за государственной границей после проведения выборов и утверждения их результатов.
Всего мероприятий около 60. Все они расписаны в виде плана поэтапной реализации.
показать весь комментарий
19.04.2021 12:51 Ответить
Я так розумію кацапи приб'ють альйощю, і звинуватять американців?
показать весь комментарий
19.04.2021 12:52 Ответить
не понял логики этого заявления, кукушка у терпил слетела напрочь
показать весь комментарий
19.04.2021 12:56 Ответить
Как еще Гитлер говорил, "Чем грандиознее ложь, тем легче ей готовы поверить" . На рассии кстати чувака уважают. Говорят годный воен был, и от армейки не косил....
показать весь комментарий
19.04.2021 13:17 Ответить
Це не Гітлер казав.
показать весь комментарий
19.04.2021 13:48 Ответить
а хто тодi? гугл тобi у помiч
показать весь комментарий
19.04.2021 13:57 Ответить
Какое-то *банутое заявление паРашного депутата. Сами недотравили, на нары закатали, а теперь американцы приедут в эту тюрьму убивать Навального. Интересно получается. Кстати в нашей ВР подобных дураков тоже предостаточно.
показать весь комментарий
19.04.2021 13:38 Ответить
Даже больше чем депутатов.
показать весь комментарий
19.04.2021 15:48 Ответить
2010-2013 - помічник депутата https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 ВРУ від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2 Партії регіонів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Дмитра Шенцева .
показать весь комментарий
19.04.2021 13:39 Ответить
все, прислали алеше черную метку, как только понадобится ввести новые санкции - отъедет алеша в мир иной
показать весь комментарий
19.04.2021 14:06 Ответить
такі тексти на Смоленській площі погоджуються. На оригіналі має бути віза машки захерової.
показать весь комментарий
19.04.2021 14:07 Ответить
Ієзуїтство цапів не знає меж.
показать весь комментарий
19.04.2021 14:24 Ответить
Навальный - отважные человек, герой.
А кто против него тут калякает - либо лахта, либо полезные кремлю идийоты.
показать весь комментарий
21.04.2021 01:36 Ответить
 
 