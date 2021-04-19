"Пора предоставить Украине ПДЧ в НАТО": Европейская народная партия требует дебатов в Европарламенте из-за наращивания российских войск

Европейская народная партия требует проведения в Европейском парламенте срочного обсуждения эскалации Россией ситуации на границе с Украиной.

Речь об этом идет в пресс-релизе группы Европейской народной партии (ЕНП) в ЕП, распространенном в понедельник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Группа ЕНП в Европейском парламенте требует проведения парламентских дебатов на пленарном заседании на следующей неделе (с 26 по 29 апреля. – Ред.) по текущему наращиванию российской военной мощи на границе с Украиной", - сказано в сообщении.

Аргументируя необходимость проведения срочных дебатов, заместитель президента ЕП, представитель ЕНП Европейского парламента Сандра Калниете заявила, что "коллективный долг Европы - подтвердить нашу поддержку Украины".

"Мы хотели бы услышать от президентов Европейской комиссии и Европейского Совета, как Европейский Союз намеревается это сделать", - сказала она.

Европарламентарий констатировала, что у границы с Украиной Россия сосредоточила более 40 тысяч военнослужащих, и только в этом году уже убито 26 украинских солдат.

"Ситуация ухудшается и представляет собой серьезную и растущую угрозу европейской стабильности и безопасности, а также суверенитету Украины", - подчеркнула Калниете.

При этом политик считает, что "российскому режиму придется заплатить цену за свою агрессию против Украины, а также за то, как он обращается с Алексеем Навальным".

"Мы должны видеть российское правительство таким, какое оно есть - угрожающей, ненадежной диктатурой, которая сохраняет свою власть посредством агрессии против своих соседей и своих политических оппонентов. Мы уже видели этот точный сценарий, разыгрываемый раньше. Мы не можем позволить, чтобы это повторилось снова", - заявила она.

При этом евродепутат выразила уверенность, что "ЕС и государства-члены должны начать выполнять свои декларации и помочь Украине в военном отношении с точки зрения усиления потенциала, а также политически".

"Это должно быть разъяснено без промедления высшими властями Европейского Союза. Кроме того, вместе с нашими партнерами пора предоставить Украине План действий по членству в НАТО", - заключила Калниете.